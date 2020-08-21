Напёрсточники заявили: «Мы играем честно»

Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном голосовании, так и в сам день выборов.Председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко, докладывая на совещании в правительстве республики об итогах муниципальных выборов, заявила, что они прошли без нарушений. По данным ЦИК, в комиссию в Единый день голосования 13 сентября поступило 35 обращений, которые, по словам Макаренко, "в основном, касались отдельных вопросов, разъяснений и так далее". О жалобах от отдельных кандидатов и партий председатель ЦИК упомянула лишь косвенно.— По отдельным территориям складывалось впечатление, что группы лиц специально десантировались для подготовки провокаций и дискредитации системы, — заявила Макаренко. — Однако, все обращения рассматривались, нарушения не подтверждались, ответы направлялись с разъяснениями правомерности совершаемых членами избирательных комиссий действий. В целом, все прошло на высоком уровне.Конкретизировать свои подозрения председатель ЦИК республики не стала.Глава республики Радий Хабиров поддержал Макаренко в оценках, заявив: "Многие старожилы сказали мне, что это была одна из чистых кампаний".— Сейчас у нас 15-е число, выборы прошли 13-го. Хоть кто-нибудь что-нибудь слышал, что там кто-то недоволен? Никто, — констатировал Хабиров.Заодно глава республики, являющийся по совместительству секретарем регионального отделения "Единой России", поздравил участников совещания с победой ЕР на выборах, указав, что "многие здесь [на совещании] — члены нашей партии" ("Единая Россия", по данным ЦИК РБ, получила на местных выборах более 70 % голосов избирателей).Активисты партий Яблоко, КПРФ, гражданских организаций за прошедшие дни сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном голосовании, так и в сам день выборов. В Ишимбае местное отделение КПРФ отозвало всех своих кандидатов в районный и городской Советы, заявив о "невозможности объективного контроля за выборами" из-за многодневного голосования.В региональном отделении движения в защиту прав избирателей "Голос" заявили, что прошедшие выборы "нельзя назвать ни открытыми, ни честными". В движении отметили, что "большинство избирательных комиссий в той или иной форме не соблюдали принципы открытости и гласности", а часть данных "была сфальсифицирована во время проведения досрочного голосования".