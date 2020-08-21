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Напёрсточники заявили: «Мы играем честно»

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Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном голосовании, так и в сам день выборов.

Напёрсточники заявили: «Мы играем честно»


Председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко, докладывая на совещании в правительстве республики об итогах муниципальных выборов, заявила, что они прошли без нарушений. По данным ЦИК, в комиссию в Единый день голосования 13 сентября поступило 35 обращений, которые, по словам Макаренко, "в основном, касались отдельных вопросов, разъяснений и так далее". О жалобах от отдельных кандидатов и партий председатель ЦИК упомянула лишь косвенно.

— По отдельным территориям складывалось впечатление, что группы лиц специально десантировались для подготовки провокаций и дискредитации системы, — заявила Макаренко. — Однако, все обращения рассматривались, нарушения не подтверждались, ответы направлялись с разъяснениями правомерности совершаемых членами избирательных комиссий действий. В целом, все прошло на высоком уровне.

Конкретизировать свои подозрения председатель ЦИК республики не стала.

Глава республики Радий Хабиров поддержал Макаренко в оценках, заявив: "Многие старожилы сказали мне, что это была одна из чистых кампаний".

— Сейчас у нас 15-е число, выборы прошли 13-го. Хоть кто-нибудь что-нибудь слышал, что там кто-то недоволен? Никто, — констатировал Хабиров.

Заодно глава республики, являющийся по совместительству секретарем регионального отделения "Единой России", поздравил участников совещания с победой ЕР на выборах, указав, что "многие здесь [на совещании] — члены нашей партии" ("Единая Россия", по данным ЦИК РБ, получила на местных выборах более 70 % голосов избирателей).

Активисты партий Яблоко, КПРФ, гражданских организаций за прошедшие дни сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном голосовании, так и в сам день выборов. В Ишимбае местное отделение КПРФ отозвало всех своих кандидатов в районный и городской Советы, заявив о "невозможности объективного контроля за выборами" из-за многодневного голосования.

В региональном отделении движения в защиту прав избирателей "Голос" заявили, что прошедшие выборы "нельзя назвать ни открытыми, ни честными". В движении отметили, что "большинство избирательных комиссий в той или иной форме не соблюдали принципы открытости и гласности", а часть данных "была сфальсифицирована во время проведения досрочного голосования".

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.09.2020, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Глава республики Радий Хабиров поддержал Макаренко в оценках, заявив: "Многие старожилы сказали мне, что это была одна из чистых кампаний"........."
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Господи ! Как в такой лживой стране жить ?
Как терпишь и не наказываешь этих мошенников !



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  • 2 | 18.09.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава республики Радий Хабиров поддержал Макаренко в оценках, заявив: "Многие старожилы сказали мне, что это была одна из чистых кампаний".
=======================================
Вот что меня больше всего бесит, так это то, что биологические виды, хрен знает по каким показателям, но явно не по умственным способностям, занявшие руководящие посты в Государстве, пытаются, вполне нормальным людям вешать лапшу на уши!!!
А ну как, мы всю эту "лапшу" да им в пасть?!
Хотя в такую пасть лучше х...и класть !!!!!
Н Е Н А В И Ж У !!!!!



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  • 3 | 18.09.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин инан кутен!



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  • 4 | 18.09.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава республики Радий Хабиров поддержал Макаренко в оценках, заявив: "Многие старожилы сказали мне, что это была одна из чистых кампаний".
===========================================
В Дагестане местные жители избили членов избиркома
Селяне из Цунтинского района обвинили их в фальсификации выборов.
В YouTube появилась видеозапись избиения членов избиркома, сделанная в селе Шапих Цунтинского района. Люди обвинили представителей ТИК в фальсификации в пользу «Единой России».

Дай то Бог, чтобы это ХОРОШИЙ пример был заразительным, раз по другому ну просто никак !



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  • 5 | 18.09.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы ещё объявите что Путин не шпион, уха..ха...



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  • 6 | 18.09.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот анализ текущего момента несколько подробнее:

"Долгие годы в российском обществе существовала стабильность. Она держалась на динамическом равновесии двух укладов: либерального, вершиной которого был правящий класс, и патриотического, состоящего из служащих, рабочих, представителей мелкого и среднего бизнеса, то есть из основного населения России.

Президент Путин был коромыслом весов, на котором держались две эти чаши. ... Эти два уклада враждовали, ненавидели друг друга, но их внутреннюю неприязнь удавалось преодолеть тонкими манипуляциями, ловкостью, изощрённостью официальной пропаганды.

Олигархам и либералам был нужен Путин, который создал мощную армию и защитил растущее богатство российского капитала от посягательства зарубежных чужаков.

Патриоты, не имея своего политического лидера, считали этим лидером Путина, были благодарны ему за укрепление государства, за возвращение Крыма, за создание мощного оружия, что являлось символом могучего государства.

Патриотам было достаточно парадов, Бессмертного полка, Олимпиад. Отношения этих двух укладов — либерального и патриотического — имели некоторое подобие солидарного общества, в котором существует баланс интересов, и в лице президента есть центр, управляющий государством.

Однако постепенно этот баланс стал нарушаться. Его нарушил Навальный — политик с неясным генезисом: с патриотическим прошлым, внедрённый в либеральный уклад.

Навальный обрушил свою разоблачительную критику на высших представителей либерального уклада, на правящий класс. Его обличения выводили на свет сберегаемые в тайне несметные состояния богачей, способы увода этих богатств за границу, ненасытное стяжательство чиновников.

Навальный обнаружил скрытую доселе систему чудовищной коррупции, которая на глазах сжирала государство, вымывала из России колоссальные деньги, оставляя народ бездом­ным, бесхлебным.

Сам правящий класс получил новую опору и покровительство в лице зарубежных партнёров, стал постепенно выходить из-под влияния президента Путина.

Крупнейшие банкиры: такие, как Бородин из "Банка Москвы", братья Ананьевы, православный банкир Пугачёв, Минц и другие, — убегали из России, уводя триллионы, оставляя без средств существования нищающую страну.

Вульгарная роскошь, которой богачи щеголяли с экранов телевизоров, их яхты, личные самолёты, разврат куртизанок, бесконечные оргии — всё это стало достоянием общественности и вызвало отторжение, ненависть и отвращение к олигархам у большинства населения.

От олигархов отшатнулась либеральная интеллигенция, что усугубило разлом в либеральном укладе. Правящий класс стал саморазрушаться, окончательно перестал заниматься делами управления государством, исполненный невежества и безделья, проваливал один национальный проект за другим. Правящий класс прекратил управлять государством.

Постепенно и патриотический уклад стал отворачиваться от Путина, переставал видеть в Путине своего политического и духовного лидера. После крымского триумфа наступило донецкое разочарование.

Сознательное уничтожение Кремлём великого плана Новороссии, остановка наступающих на Мариуполь ополченцев, нелепые Минские соглашения, которые обрекали Донбасс на вечные бомбардировки и пролитие крови, — всё это погасило крымское солнце, погасило триумф Путина Таврического.

Разорение мелкого и среднего бизнеса, обнищание народных масс, бесчисленные обещания, которые не выполнялись, превращали многих патриотов из ревностных сторонников Кремля в оппозиционеров и сближали их с радикальными либералами.

Два эти уклада: либеральный и патриотический, — стали саморазрушаться по собственным законам, уже не нуждались в президенте, и президент Путин становился всё более и более одиноким.

У него осталась силовая компонента. Разбегающиеся уклады можно было удерживать с помощью жёсткой арматуры: армии, Росгвардии, судебной системы. Официальная пропаганда в лице талантливых, но утомлённых пропагандистов, перестала быть действенной, вызывала отторжение в обоих укладах.

Появились первые симптомы государственного распада..." А.Проханов.



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  • # 7 | 18.09.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 18.09.2020, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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А сколько заявлений в суды о нарушениях на выборах местная оппа подала? Или только на УЖе визжать умеет? Очень Опытный



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  • 9 | 18.09.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Китайцы предложили отнять территории Украины и отдать их РФ
17 сентября 2020, 10:55
Давний юридический казус может сыграть злую шутку с Киевом - Утро.

Крым – не единственная территория, которой может лишиться Украина. Границы Незалежной могут быть полностью пересмотрены. На это обратили внимание эксперты из КНР, изучившие документы по разделу Советского Союза на отдельные государства.

Россия может признать недействительными Беловежские соглашения, заключение которых стало финалом СССР. На это есть юридические основания: изменениям должен был предшествовать всенародный референдум, но он не был проведен. Глава России Борис Ельцин грубо нарушил Конституцию Советского Союза, чем может воспользоваться Москва сегодня, приводит мнение аналитиков китайское издание Sohu.

"Россия может поставить под сомнение “Беловежское соглашение” и потребовать от Украины пересмотра государственных границ", - делает вывод автор статьи (цитата по "ПолитРоссии").

Эксперты КНР полагают, что западные страны в этом случае встанут на сторону Украины и выступят против пересмотра границ, но, как всегда, они ограничатся лишь моральной поддержкой.

Соглашение о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) было подписано руководителями России Борисом Ельциным, Украины Леонидом Кравчуком и Белоруссии Станиславом Шушкевичем в резиденции "Вискули" в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года. Как недавно заявил Кравчук, он не жалеет о сделанном, но считает виновным в событиях 30-летней давности первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Отобрать у Украины все территории, которые она получила до и после ВОВ, а потом, когда она практически станет анклавом, то задушить её в своих "объятиях" и присоединить к РФ! Аналогично поступить с другими бывшими республиками СССР! Очень Опытный



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  • 10 | 18.09.2020, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Член СПЧ при главе Башкирии Зульфия Гайсина признана банкротом
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом секретаря Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Зульфию Гайсину банкротом.
В ее отношении начата процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден член крымского СРО «Эксперт» Сергей Иванов. До 1 декабря он должен провести процедуру реструктуризации долгов госпожи Гайсиной.

Инициатором банкротства секретаря СПЧ был бывший член совета директоров нефтекамского холдинга «Интеграл» Мухаметгали Исламов. В октябре 2018 года Верховный суд республики взыскал в его пользу с госпожи Гайсиной и ее бывшего супруга Альберта Гайсина солидарно 4,5 млн руб. задолженности по договору займа, из которой 2 млн руб. — основной долг, остальное — проценты и неустойка. С этой суммой он вошел в реестр требований кредиторов госпожи Гайсиной.

Зульфия Гайсина выступала поручителем по договору, заключенному между Альбертом Гайсиным и Мухаметгалием Исламовым. Фактическим заимодавцем является владелец компании-застройщика АО «Интеграл» Альфат Назмиев. Поскольку на момент передачи займа в отношении господина Назмиева было возбуждено дело о несостоятельности (позже, в августе 2018 года, он был признан банкротом), договор был оформлен на господина Исламова — бывшего главного бухгалтера компании.

Как сообщила «Ъ-Уфа» Зульфия Гайсина, у нее нет необходимых для покрытия долга средств или имущества. По ее словам, с Альберта Гайсина долг никто не взыскивает. При этом он не выплачивает алименты на содержание двоих общих детей.
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__ И это называется "элита Башкортостана? Очень Опытный



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  • 11 | 18.09.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.09.2020, 16:09 | Автор:

А сколько заявлений в суды о нарушениях на выборах местная оппа подала? Или только на УЖе визжать умеет? Очень Опытный
===========================================
Чего так упорно косишь под Дурака , или от рождения таков ?
Во время родов получена неизлечимая родовая травма головы ?



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  • 12 | 18.09.2020, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.09.2020, 16:31 | Автор:

__ Отобрать у Украины все территории, которые она получила до и после ВОВ, а потом, когда она практически станет анклавом, то задушить её в своих "объятиях" и присоединить к РФ!
====================================================
Смеехх ! Смех ! Россия которая не поддается на " провакации " США когда ее беспелотники нарушают границы РФ и летят обратно целые и невредимые ?
.........." Аналогично поступить с другими бывшими республиками СССР! Очень Опытный....." Это что САРКАЗМ ?



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  • 13 | 18.09.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.09.2020, 13:05 | Автор:

Вы ещё объявите что Путин не шпион, уха..ха...
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Неее , не Упаси Боже ! Это наша светочь и российская святыня в расцвете сил и красоты !



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  • 14 | 18.09.2020, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Господии ! Не дай нас - аморфный и быдлячий Народ Рф !
На растерзание победителей - мошенников , в борьбе чтобы сохранить свое человеческое существование !
Проклятие татям и ворам страны !



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  • 15 | 19.09.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Каков состав элиты Башкортостана! Премьер-министр групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич, мошенник республиканского уровня. О том, что Хабиров насиловал женщин десятками УЖ сообщал ранее как он через постель делал назначения на разные должности, - так сказать проводил женщинам "Курс молодого бойца" что при условии применения УК РФ является изнасилованием.
Экс кандидат в главари РБ должница, под вопросом мошенница иль нет, но кандидат была она явно подставным.
Хотя удивляться нечему: Каков поп - бандит из Тамбовской ОПГ, - таков приход!



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