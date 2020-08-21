Фальшивые выборы по-новому: Просто кивните головой перед монитором

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Алё, г-н Путин! Тут вся с ...

Сокращение г-н - это конечно не господин, а резиновое изделие номер дв ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Уголовник извинился ...

Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за ...
  19.09.2020   30699    3

Фальшивые выборы ...

Башкирия технически готова участвовать в электронном голосовании. ...
  19.09.2020   21256    2

Команда из «грязного ...

Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии. Должность главы ...
  19.09.2020   36759    1

Хабиров не стал говорить ...

Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева. ...
  18.09.2020   30797    23

Напёрсточники заявили: ...

Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном ...
  18.09.2020   29713    15

Последние публикации
Уголовник извинился ...

Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за ...
  19.09.2020   24116    3

Фальшивые выборы ...

Башкирия технически готова участвовать в электронном голосовании. ...
  19.09.2020   40218    2

Команда из «грязного ...

Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии. Должность главы ...
  19.09.2020   32758    1

Хабиров не стал говорить ...

Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева. ...
  18.09.2020   31563    23

Напёрсточники заявили: ...

Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном ...
  18.09.2020   37192    15

Как обычно: Царь, ...

Хабиров хороший, команда плохая. Интервью с Рауфой Рахимовой. Издатель газеты ...
  17.09.2020   38331    41

Курултаевских дармоедов ...

В парламенте Башкирии увеличили количество оплачиваемых депутатов. ...
  17.09.2020   43388    9

Башдепутаты мечтают ...

Депутаты Курултая и Госдумы от Башкирии предлагают расширить полномочия силовых ...
  17.09.2020   31359    8

Не выборы: Ни честные, ...

По предварительным данным ЦИК Башкортостана, после ввода всех протоколов ...
  16.09.2020   40084    14

ЦИРК Башкирии: ...

Члену СПЧ при главе Башкортостана отказались выдавать депутатский мандат после ...
  16.09.2020   28766    8

Читаемое за месяц
«Некрасиво подозревать, ...

«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен». (Лец) Да, это отравление. И, ...
  21.08.2020   22831    105

Олег Арефьев: Если ...

Олег Арефьев — предприниматель-транспортник. «Хабиров в интервью Венедиктову: ...
  21.08.2020   29269    9

Население или граждане? ...

Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень ...
  21.08.2020   36312    12

Отстоять Куштау: Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о событиях вокруг ...
  21.08.2020   38423    63

Народ Башкирии дожал ...

Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был ...
  22.08.2020   17812    28

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (52)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Фальшивые выборы по-новому: Просто кивните головой перед монитором

Оценили
0


Башкирия технически готова участвовать в электронном голосовании.

Фальшивые выборы по-новому: Просто кивните головой перед монитором


Об этом в эфире «Эха» рассказал министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

По данным минцифры РБ, 97 процентов населения региона охвачены сотовой связью, а широкополосным интернетом 87 процентов населения.

Напомним, в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию, опцией голосования через интернет воспользовались жители Москвы и Нижнего Новгорода.

— Технически мы готовы. Всё электронное голосование в Москве строилось по принципу портала госуслуг.

Для этого нужна подтверждённая учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.).

По словам главы ведомства, голосование через интернет – лучше, чем ходить на избирательный участок.

— Я думаю, исключена возможность фальсификаций. Я не об одном случае не слышал. Тем более можно зайти (на сайт – ред.) и посмотреть за кого твой голос стоит.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.09.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фальшивые выборы по-новому: Просто кивните головой перед монитором
============================================
А вот в странах Европы отказываются от электронного голосования.

- Финляндия полностью вернулась к классическим выборам через урны после того, как выяснилось, что машины считают голоса неправильно.
- В Ирландии отказались от компьютеризированных систем по причине дороговизны.
- Из-за невозможности проконтролировать судьбу отданного голоса электронику на выборах запретили и в Германии. Более того, Конституционный суд этой страны признал, что избирательное законодательство не соответствует Основному закону.
- Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров. Власти страны приняли решение ограничиться традиционными методами голосования и подсчета голосов из-за «крайне высокого риска кибератак»

А у нас никаких кибер атак не будет, у нас сами хакеры будут следить за "правильностью" подсчета голосов....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.09.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Геннадий Разумикин..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что у Генки других фоток не было?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com