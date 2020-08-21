Об этом в эфире «Эха» рассказал министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
По данным минцифры РБ, 97 процентов населения региона охвачены сотовой связью, а широкополосным интернетом 87 процентов населения.
Напомним, в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию, опцией голосования через интернет воспользовались жители Москвы и Нижнего Новгорода.
— Технически мы готовы. Всё электронное голосование в Москве строилось по принципу портала госуслуг.
Для этого нужна подтверждённая учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.).
По словам главы ведомства, голосование через интернет – лучше, чем ходить на избирательный участок.
— Я думаю, исключена возможность фальсификаций. Я не об одном случае не слышал. Тем более можно зайти (на сайт – ред.) и посмотреть за кого твой голос стоит.
Эхо Москвы
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Фальшивые выборы по-новому: Просто кивните головой перед монитором
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