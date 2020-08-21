Уголовник извинился перед подельниками

Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за свои действия на Куштау.По словам руководителя регионального исполкома “Единой России”, Азамат Абдрахманов извинился перед членами партии на заседании президиума регионального исполкома — на этом заседании рассматривали «этическое поведение» главы района.Ахмадинуров рассказал, что Абдрахманов “в очередной раз объяснил, что произошло, и извинился за свое поведение, сказал, что не должен был так поступать и что впредь такого не повторится”. Извинения были приняты членами президиума, которые попросили Абдрахманова быть сдержанным в общении с гражданами.В ближайшее время текст извинения главы Ишимбайского района будет опубликован, однако где и в каком виде Ахмадинуров не пояснил.Азамат Абдрахманов участвовал в разгроме палаточного лагеря защитников Куштау, заявлял, что это его земля и в нецензурной форме требовал, чтобы люди ушли с горы. Защитники Куштау позже неоднократно обращались к Радию Хабирову с требованием уволить Абдрахманова, проводили пикеты и митинги против главы района. Однако свою должность Абдрахманов сохранил.***Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района.Репрессии в Республике набирают обороты.На прошлой неделе в Уфе власти выцепили и закрыли на 13 суток лидера башкирского народного движения Фаиля Алсынова за тониро.. очень правильное, на мой взгляд, выступление в Абзелиловском районе.А вчера в Ишимбае задержали ещё одного героя Куштау — Дядю Гришу. Он в последнее время, уже не стесняясь в выражениях, топит за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который 15 августа лично руководил нападением на мирный лагерь экоактивистов и избиением защитников Горы.Григорию Сергеевичу вменяют сразу 5 эпизодов, среди которых хулиганство, оскорбление и призывы к несанкционированному митингу (Абдрахманов, видите ли, не давал разрешения митинговать против Абдрахманова). За первый сегодня уже выписали 10 суток ареста, по остальным судебные разбирательства ещё впереди.В интересное время живём.. Башкирская организованная преступность настолько организована, что имеет собственное правительство, районные и городские администрации, суды, прокуратуру, полицию, гвардию, армию, фабрики, заводы, газеты, пароходы..Читаю постановление суда, улыбаюсь..) Дядя Гриша и там остаётся собой, называя вещи своими именами.Нам бы поучиться стойкости у этого Человека..Сегодня Абдрахманов извинился перед сочленами по партии за своё поведение на Горе 15 августа. Избил простых, хороших Людей, а извинился перед единоросами. Нормально..