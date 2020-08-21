Уголовник извинился перед подельниками

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Алё, г-н Путин! Тут вся с ...

Сокращение г-н - это конечно не господин, а резиновое изделие номер дв ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Уголовник извинился ...

Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за ...
  19.09.2020   30699    3

Фальшивые выборы ...

Башкирия технически готова участвовать в электронном голосовании. ...
  19.09.2020   21256    2

Команда из «грязного ...

Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии. Должность главы ...
  19.09.2020   36759    1

Хабиров не стал говорить ...

Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева. ...
  18.09.2020   30797    23

Напёрсточники заявили: ...

Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном ...
  18.09.2020   29713    15

Последние публикации
Уголовник извинился ...

Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за ...
  19.09.2020   24116    3

Фальшивые выборы ...

Башкирия технически готова участвовать в электронном голосовании. ...
  19.09.2020   40218    2

Команда из «грязного ...

Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии. Должность главы ...
  19.09.2020   32758    1

Хабиров не стал говорить ...

Радий Хабиров отказался говорить о деле Игоря Изместьева. ...
  18.09.2020   31563    23

Напёрсточники заявили: ...

Активисты сообщали о множестве нарушений, происходивших как на досрочном ...
  18.09.2020   37192    15

Как обычно: Царь, ...

Хабиров хороший, команда плохая. Интервью с Рауфой Рахимовой. Издатель газеты ...
  17.09.2020   38331    41

Курултаевских дармоедов ...

В парламенте Башкирии увеличили количество оплачиваемых депутатов. ...
  17.09.2020   43388    9

Башдепутаты мечтают ...

Депутаты Курултая и Госдумы от Башкирии предлагают расширить полномочия силовых ...
  17.09.2020   31359    8

Не выборы: Ни честные, ...

По предварительным данным ЦИК Башкортостана, после ввода всех протоколов ...
  16.09.2020   40084    14

ЦИРК Башкирии: ...

Члену СПЧ при главе Башкортостана отказались выдавать депутатский мандат после ...
  16.09.2020   28766    8

Читаемое за месяц
«Некрасиво подозревать, ...

«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен». (Лец) Да, это отравление. И, ...
  21.08.2020   22831    105

Олег Арефьев: Если ...

Олег Арефьев — предприниматель-транспортник. «Хабиров в интервью Венедиктову: ...
  21.08.2020   29269    9

Население или граждане? ...

Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень ...
  21.08.2020   36312    12

Отстоять Куштау: Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о событиях вокруг ...
  21.08.2020   38423    63

Народ Башкирии дожал ...

Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был ...
  22.08.2020   17812    28

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (52)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Уголовник извинился перед подельниками

Оценили
0


Рустем Ахмадинуров заявил, что глава Ишимбайского района заочно извинился за свои действия на Куштау.

Уголовник извинился перед подельниками


По словам руководителя регионального исполкома “Единой России”, Азамат Абдрахманов извинился перед членами партии на заседании президиума регионального исполкома — на этом заседании рассматривали «этическое поведение» главы района.

Ахмадинуров рассказал, что Абдрахманов “в очередной раз объяснил, что произошло, и извинился за свое поведение, сказал, что не должен был так поступать и что впредь такого не повторится”. Извинения были приняты членами президиума, которые попросили Абдрахманова быть сдержанным в общении с гражданами.

В ближайшее время текст извинения главы Ишимбайского района будет опубликован, однако где и в каком виде Ахмадинуров не пояснил.

Азамат Абдрахманов участвовал в разгроме палаточного лагеря защитников Куштау, заявлял, что это его земля и в нецензурной форме требовал, чтобы люди ушли с горы. Защитники Куштау позже неоднократно обращались к Радию Хабирову с требованием уволить Абдрахманова, проводили пикеты и митинги против главы района. Однако свою должность Абдрахманов сохранил.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

Руслан Нуртдинов: Избил простых, хороших Людей, а извинился перед единоросами. Нормально…

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района.

Репрессии в Республике набирают обороты.

На прошлой неделе в Уфе власти выцепили и закрыли на 13 суток лидера башкирского народного движения Фаиля Алсынова за тониро.. очень правильное, на мой взгляд, выступление в Абзелиловском районе.

А вчера в Ишимбае задержали ещё одного героя Куштау — Дядю Гришу. Он в последнее время, уже не стесняясь в выражениях, топит за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который 15 августа лично руководил нападением на мирный лагерь экоактивистов и избиением защитников Горы.

Григорию Сергеевичу вменяют сразу 5 эпизодов, среди которых хулиганство, оскорбление и призывы к несанкционированному митингу (Абдрахманов, видите ли, не давал разрешения митинговать против Абдрахманова). За первый сегодня уже выписали 10 суток ареста, по остальным судебные разбирательства ещё впереди.

В интересное время живём.. Башкирская организованная преступность настолько организована, что имеет собственное правительство, районные и городские администрации, суды, прокуратуру, полицию, гвардию, армию, фабрики, заводы, газеты, пароходы..

Читаю постановление суда, улыбаюсь..) Дядя Гриша и там остаётся собой, называя вещи своими именами.

Нам бы поучиться стойкости у этого Человека..

Сегодня Абдрахманов извинился перед сочленами по партии за своё поведение на Горе 15 августа. Избил простых, хороших Людей, а извинился перед единоросами. Нормально..






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.09.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уголовник извинился перед подельниками
===================================
А вам не кажется что ситуация в Ишимбайском районе как под копирку похожа на ситуацию в Белоруссии.
И там и там главу гонят в зашей а он упирается.
И там и там террор, избиения....
Кровопийцы!!!!
Присосались мать вашу так, не отдерешь !!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.09.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он в последнее время, уже не стесняясь в выражениях, топит за отставку..
________________________________________________________
Топит можно печь или котят. Статьи пишут говноблогеры?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.09.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормальный парень, говорят хотят перевести на более серьезную должность. Пока курултайщики не приняли закона и только эскизы дизайнерами намечаются, вроде красного цвета с чёрным капюшоном говорят.
Да и минфин уже объявил конкур на поставку импортного аппарата guillotine. Размещать собираются в какой то экономической но точно зоне. Пока весь крупняк от бизнеса получил приглашение, но через год каждый предприниматель должен будет. Да да, именно так, каждый мелкий должен будет.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com