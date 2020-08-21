Уголовник извинился перед подельниками

По словам руководителя регионального исполкома “Единой России”, Азамат Абдрахманов извинился перед членами партии на заседании президиума регионального исполкома — на этом заседании рассматривали «этическое поведение» главы района.
Ахмадинуров рассказал, что Абдрахманов “в очередной раз объяснил, что произошло, и извинился за свое поведение, сказал, что не должен был так поступать и что впредь такого не повторится”. Извинения были приняты членами президиума, которые попросили Абдрахманова быть сдержанным в общении с гражданами.
В ближайшее время текст извинения главы Ишимбайского района будет опубликован, однако где и в каком виде Ахмадинуров не пояснил.
Азамат Абдрахманов участвовал в разгроме палаточного лагеря защитников Куштау, заявлял, что это его земля и в нецензурной форме требовал, чтобы люди ушли с горы. Защитники Куштау позже неоднократно обращались к Радию Хабирову с требованием уволить Абдрахманова, проводили пикеты и митинги против главы района. Однако свою должность Абдрахманов сохранил.
Эхо Москвы
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Руслан Нуртдинов: Избил простых, хороших Людей, а извинился перед единоросами. Нормально…
Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района.
Репрессии в Республике набирают обороты.
На прошлой неделе в Уфе власти выцепили и закрыли на 13 суток лидера башкирского народного движения Фаиля Алсынова за тониро.. очень правильное, на мой взгляд, выступление в Абзелиловском районе.
А вчера в Ишимбае задержали ещё одного героя Куштау — Дядю Гришу. Он в последнее время, уже не стесняясь в выражениях, топит за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который 15 августа лично руководил нападением на мирный лагерь экоактивистов и избиением защитников Горы.
Григорию Сергеевичу вменяют сразу 5 эпизодов, среди которых хулиганство, оскорбление и призывы к несанкционированному митингу (Абдрахманов, видите ли, не давал разрешения митинговать против Абдрахманова). За первый сегодня уже выписали 10 суток ареста, по остальным судебные разбирательства ещё впереди.
В интересное время живём.. Башкирская организованная преступность настолько организована, что имеет собственное правительство, районные и городские администрации, суды, прокуратуру, полицию, гвардию, армию, фабрики, заводы, газеты, пароходы..
Читаю постановление суда, улыбаюсь..) Дядя Гриша и там остаётся собой, называя вещи своими именами.
Нам бы поучиться стойкости у этого Человека..
Сегодня Абдрахманов извинился перед сочленами по партии за своё поведение на Горе 15 августа. Избил простых, хороших Людей, а извинился перед единоросами. Нормально..
Уголовник извинился перед подельниками
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