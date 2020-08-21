Команда из «грязного прошлого» времен Муртазы до 2024

Андрея Назарова назначили премьер-министром Башкирии. Должность главы правительства региона оставалась вакантной в течение года.Андрей Назаров назначен на должность премьер-министра Правительства Башкирии, депутаты Госсобрания РБ согласовали это решение 17 сентября на пленарном заседании парламента.Глава региона Радий Хабиров высказался, что на этой должности должен быть человек, который в жизни уже кое-чего добился и впредь будет заниматься только правительственными делами. Также он отметил, что рядом с собой видит премьер-министра не просто как исполнителя, а как человека со своей точкой зрения по любым вопросам.За предлагаемую кандидатуру проголосовали 96 из 98 депутатов, и он был утвержден на пост премьер-министра.Андрей Назаров выступил с краткой программой планируемой им деятельности. Список того, что он пообещал сделать до 2024 года, в нашем материале.