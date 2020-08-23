«Грязные истории», в которых замазаны все

На этой неделе Радий Хабиров отказался комментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы Рахимова Урала к заказным убийствам. В настоящее время пожизненный срок по данному обвинению отбывает бывший сенатор от Башкортостана Игорь Изместьев. “Не хотел бы ничего комментировать. Это старая и довольно такая, на мой взгляд, грязная история, не хочу в это влезать. Нам есть, чем заниматься”, — сказал Радий Хабиров.Ранее сообщалось, что дело Изместьева планируется пересмотреть. Причиной такого решения стало постановление ЕСПЧ, который в августе 2019 года признал, что Россия нарушила право Игоря Изместьева на справедливое судебное разбирательство и обязал государство выплатить Изместьеву 12 тысяч евро компенсации.— Информация давно была, что он (Изместьев – ред.) дает показания. И, возможно, что тогда и сейчас говорил правду. И поводом послужило решение ЕСПЧ: стали прислушиваться, — говорит доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. — А с другой стороны, наверное, стало выгодно прижать клан Рахимовых в плане активности. Власть считает, что Рауфа Рахимова и «Проуфу» слишком активно стали воздействовать на политическое пространство республики. В принципе, он (Хабиров – ред.) правильно сказал: не его вопрос, и не он инициатор. Есть органы – пусть расследуют. Он им рассказывает, а не нам. Потом мы послушаем и удивимся. Проверить все равно не можем.Заседание, на котором будет решаться вопрос о повторном рассмотрении дела, назначено на 30 сентября. В 2010 году Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за организацию ряда убийств, покушение на сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова, поджог типографии в Златоусте и попытку дать взятку сотруднику ФСБ. В 2017 году депутаты регионального Курултая Ильдар Исангулов и Рамиль Бигнов, глава парламента Константин Толкачев, глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и главный раввин республики Дан Кричевский подписали обращение о помиловании Изместьева. В том же году с просьбой о помиловании экс-сенатора к Владимиру Путину обратилась правозащитница и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.