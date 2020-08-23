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«Грязные истории», в которых замазаны все

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На этой неделе Радий Хабиров отказался комментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы Рахимова Урала к заказным убийствам. В настоящее время пожизненный срок по данному обвинению отбывает бывший сенатор от Башкортостана Игорь Изместьев. “Не хотел бы ничего комментировать. Это старая и довольно такая, на мой взгляд, грязная история, не хочу в это влезать. Нам есть, чем заниматься”, — сказал Радий Хабиров.

«Грязные истории», в которых замазаны все


Ранее сообщалось, что дело Изместьева планируется пересмотреть. Причиной такого решения стало постановление ЕСПЧ, который в августе 2019 года признал, что Россия нарушила право Игоря Изместьева на справедливое судебное разбирательство и обязал государство выплатить Изместьеву 12 тысяч евро компенсации.

— Информация давно была, что он (Изместьев – ред.) дает показания. И, возможно, что тогда и сейчас говорил правду. И поводом послужило решение ЕСПЧ: стали прислушиваться, — говорит доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. — А с другой стороны, наверное, стало выгодно прижать клан Рахимовых в плане активности. Власть считает, что Рауфа Рахимова и «Проуфу» слишком активно стали воздействовать на политическое пространство республики. В принципе, он (Хабиров – ред.) правильно сказал: не его вопрос, и не он инициатор. Есть органы – пусть расследуют. Он им рассказывает, а не нам. Потом мы послушаем и удивимся. Проверить все равно не можем.

Заседание, на котором будет решаться вопрос о повторном рассмотрении дела, назначено на 30 сентября. В 2010 году Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за организацию ряда убийств, покушение на сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова, поджог типографии в Златоусте и попытку дать взятку сотруднику ФСБ. В 2017 году депутаты регионального Курултая Ильдар Исангулов и Рамиль Бигнов, глава парламента Константин Толкачев, глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и главный раввин республики Дан Кричевский подписали обращение о помиловании Изместьева. В том же году с просьбой о помиловании экс-сенатора к Владимиру Путину обратилась правозащитница и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.09.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этой неделе Радий Хабиров отказался комментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы
========================================
Тут только два варианта:
- Или он нихрена не знает, - что полностью исключается, так как гадий был членом "семьи" ( Итал. "Мафия") рахимовых, и до сих пор остается другом (подругой) урал-украла .
- Или знает столько, что он вполне может оказаться на месте Изместьева вместе муртозлом, и его сыном.
Второй вариант наиболее вероятен....



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9

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  • Эксперт
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  • 2 | 21.09.2020, 09:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40370 | Рейтинг: +5127,7
Сколько веревочке не виться........
========================================
Ещё Из Австрии надо бы доставить одного человечка, и их Канады тоже...



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9

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  • Гость
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  • 3 | 21.09.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может,Муртазёл с голубым сынулей наконец-то займут своё законное место...на нарах!



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6

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  • 4 | 21.09.2020, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69201 | Рейтинг: +11813,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Может,Муртазёл с голубым сынулей наконец-то займут своё законное место...на нарах!
_________________________________
Ну нельзя же быть таким наивным, как старый пидорас по кличке доцент...

Никого не тронут. Изместьева посадили вовсе не за то, что он творил в в 90-е и нулевые. Учите матчасть.
Посадили его за то, что он мало того, что оборзев устроил шумную вечеринку в честь своей днюхи с долгим фейерверком в двух шагах от путинского дворца, где отдыхала Люська, но в первую очередь за то, что, когда ФСОшники пришли и попросили вести себя потише - то он послал их.
Потому-то даже целование пуйло-ручек Алексеевой года 2,5 назад с очередной ее просьбой о помиловании Изместьева - было проигнорировано. Изместьев собственно не Люську оскорбил своим отказом праздновать потише свой ДР, а самого пуйла, ну то есть понятно да?
Нанесение оскорбления жене - пуйло расценил, как нанесение оскорбления ему лично. Собственно - тут он прав - имею в виду, что неуважение просьбы жены даже любого простого соседа - означает, что ты не уважаешь не только ее, но и ее мужа, родителей, если с таковыми знаком. Ну а то что у Изместьева преступлений вполне хватает на пожизненное - не вызывает сомнений...
Впрочем, как у многих других точно таких же, как и у самих Рахимовых - но те не наносили сознательных обид лично пуйлу.
Вангую, что новое рассмотрение кончится абсолютно тем же приговором. Пуйло мстителен и оооочень не любит прощать ЛИЧНЫЕ обиды.

Вспомните историю с банкиром Максимом Уриным, который лично не был виноват в самом ДТП и последовавшим инцидентом с зятем пуйла - Йорритом Фаассеном, но водитель и охрана банкира нахамили, угрожали и даже избили зятька... Понятно, что они не знали с кем имеют дело, поэтому банкиру Урину не дали пожизненного, он отсидел несколько лет и у него отжали все, что он имел, начиная с самого банка... Поскольку за ним не было заказных убийств и прочих художество, то он на свободе.



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  • Гость
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  • 5 | 21.09.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.09.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этой неделе Радий Хабиров отказался комментировать возможную причастность сына экс-президента республики Муртазы
========================================
Тут только два варианта:
- Или он нихрена не знает, - что полностью исключается, так как гадий был членом "семьи" ( Итал. "Мафия") рахимовых, и до сих пор остается другом (подругой) урал-украла .
- Или знает столько, что он вполне может оказаться на месте Изместьева вместе муртозлом, и его сыном.
Второй вариант наиболее вероятен....
===============================================
Именно такие сегодня во власти и востребованы. Управляемые или делай всё как скажут. Начинаешь свою игру- отъезжаешь на повышение в Москву, в Лефортово.
И-2



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  • 6 | 21.09.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69201 | Рейтинг: +11813,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вот история с Уриным - для тех, кто не в курсе:

11.01.11 23:52 Зять Путина избит на Рублевке. Обидчик - банкир Матвей Урин, сын генерала ГРУ, потерял весь бизнес и ждет 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж.
Московский городской суд признал законным арест одного из собственников лишенных лицензий Славянского банка и Традо-банка Матвея Урина, которого обвиняют в хулиганстве.
Матвей Урин (34 года) - владелец аж целых 5 банков - «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. Его папа - Роман Матвеевич Урин, 64-летний член Союза ветеранов военной разведки, генерал-майор ГРУ.Когда есть такая крыша - жизнь прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной. Ехал он как-то домой по Рублевскому шоссе вечером 14 ноября и вдруг его кортеж обогнала обычная БМВ. Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом немного побила битами водителя и его машину. Все как обычно - проучили и забыли.

Но на этот раз все пошло -по-другому и как завертелось! Шаг первый - избитый Йоррит Фаассен оказался голландским подданным. Шаг второй - и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" - одной из самых крупных строительных компаний России. Шаг третий - Йоорит возможно встречался со скромной русской девушкой Екатериной Владимировной Путиной. Шаг четвертый - Екатерина Путина пожаловалась своему папе Владимиру Владимировичу, что ее парня побили.Источник: https://censor.net/ru/p150890

На следующий день Федеральная служба охраны задержала семь сотрудников ЧОП "Бастион" и самого Матвея Урина на Новом Арбате с оружием и наркотиками в машинах. Урина отправили в следственный изолятор ФСБ "Лефортово". Чекисты отправились в дом бизнесмена с обыском и нашли много интересных документов. Как следует из публикаций, в частности, был найден план-схема взяток судьям Арбитражного суда Москвы. Центробанк отозвал лицензии у всех банков Урина. Урина сейчас обвиняют в хулиганстве (до 7 лет), потом видимо еще будет обвинение в даче взяток, мошенничестве и т.д. Получит около 10 лет строгача - с конфискацией имущества.Источник: https://censor.net/ru/p150890
______________________________________
Но десятку он не отсидел - вышел раньше - по совокупности(там еще на него по краже денег из банков завели уголовку и судили) он получил 7,5 лет и в 2018г. вышел на свободу. Охранники получили от 2 до 4...



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7

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  • Гость
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  • 7 | 21.09.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, с такими сведениями тебе на зоне цены не будет. В авторитете будешь, машку самую лучшую подгонят.



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5

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  • Гость
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  • 8 | 21.09.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Урин точно такой же "хозяин жизни и успешный бизнесмен".
его уделали его же методами такие же более изворотливые и удачные "успешные менеджеры".
в 34 года владеть 5ю банками без блата и нарушений закона невозможно.
пусть сидит.



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3

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  • Участник
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  • 9 | 21.09.2020, 12:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4959 | Рейтинг: -748,2
Кухарка, Игорь Изместьев виноват в убийствах или не виноват? Или он невиновен как младенец после первого вздоха?



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2

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  • Гость
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  • 10 | 21.09.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Круто! А почему никто не подумал, что иностранный гражданин, уважающий законы страны в которой находился просто попал на этих мажоров... Вам бы приятно было попасть в такую ситуацию в другой стране? Или вам приятно когда такие люди вас носом тычут на дорогах? Пусть хоть таким путем, но им открыласт истина, что на всякую силу найдется другая сила - то есть думай когда гадишь, раз можешь ты, то смогут и на тебя!



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2

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  • Гость
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  • 11 | 21.09.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец против овец а среди молодца сам овца, хорошо что хоть кортеж Обамы не обгонял, тогда не мог бы дать ответку



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0

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  • Эксперт
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  • 12 | 21.09.2020, 18:36 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40370 | Рейтинг: +5127,7
Жителю Уфы, призывавшему к джихаду, ужесточили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Апелляционного военного суда города Власиха Московской области изменила приговор жителю Уфы, который призывал поднять восстание против неверных. Согласно новому решению высшей инстанции Анваржан Алиев будет отбывать наказание в колонии общего режима сроком три года и шесть месяцев.
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А Талгат? До сих пор на свободе?



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  • 13 | 21.09.2020, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Талгат? До сих пор на свободе?
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Почему либераста хлебом не корми, дай кого-нибудь казнить или посадить?



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6

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  • 14 | 21.09.2020, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что тебе Талгат плохого сделал, придурок.



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