Народ против ишимбайского уголовника

В Башкирии несколько сотен человек вышли на флешмоб за отставку главы Ишимбайского района. Они пообещали протестовать еженедельно.В субботу, 19 сентября, на площади перед администрацией муниципалитета в городе Ишимбай собрались около 700 человек, сообщает telegram-канал “КушТау on-line”. Они потребовали увольнения Азамата Абдрахманова и начала расследования его действий во время массовых протестов на шихане Куштау. Тогда он, по словам очевидцев событий, координировал действия группы неизвестных молодых людей, разрушивших палаточный город экозащитников. Акция протеста не была согласована с властями.Перед присутствующими выступили активисты, которые сообщили, что в качестве организатора флешмоба должен был выступить местных житель Григорий Горовой. В минувшую пятницу стало известно, что Ишимбайский городской суд арестовал его на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. Правоохранители задержали его за день до суда возле собственного дома. Тогда очевидцы рассказали, что Горового поместили в машину в домашней одежде. Как сообщает американский сайт “Радио Свобода”, в судебном решении отмечено, что показания на мужчину дали сотрудники “Башкирской содовой компании” и частной охранной организации “Вершина”. По их версии, активист нецензурно выражался в адрес работников предприятия во время протестов на Куштау. Протестующие в Ишимбае заявили о поддержке Григория Горового.“Ввиду того, что дядя Гриша был наш арестован — он должен был быть организатором этого мероприятия, мирного схода граждан — мы тоже, как говорит Хабиров, своих не бросаем и поддержку дяди Гриши тоже сделаем, чтобы они все видели — не дядя Гриша, но мы здесь есть», — рассказал член ишимбайского отделения партии КПРФ Фарит Рахматуллов.Сам глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов не вышел к участникам флешмоба. Ранее пресс-служба регионального отделения партии “Единая Россия” сообщила, что Абдрахманов “извинился за свое поведение” на горе перед однопартийцами на заседании президиума политсовета. Протестующие в Ишимбае встретили его заявление с критикой.«Он извинился по видеосвязи за высказывание нецензурной бранью. Но вообще позорище. Избивать людей, ломать палаточный городок… Это, значит, не входит в его извинения. Дядю Гришу арестовали, вменили ему то, что он выражался матом в общественном месте. С каких это пор лес в 2 часа ночи стал общественным местом?», — добавил Фарит Рахматуллов во время выступления перед участниками акции.Собравшиеся планируют организовывать подобные акции протеста каждую субботу до тех пор, пока Азамат Абдрахманов не покинет должность главы муниципалитета.