Депутаны подмахнули не глядя

Депутаты Госсобрания Башкортостана в конце прошедшей недели единогласно дали согласие главе РБ Радию Хабирову на назначение Андрея Назарова премьер-министром правительства республики. Ранее Назаров занимал должность первого вице-премьера правительства.Вопрос о назначении главы правительства был внесен в повестку заседания, буквально, за пару часов до начала работы парламента. Рано утром в четверг был срочно созван президиум Госсобрания и затем пакет документов по назначению был обсужден на заседаниях фракций. В постоянных комитетах Госсобрания вопрос, ввиду его экстренности, обсудить просто не успели.Представляя на заседании кандидатуру будущего премьера, глава республики Радий Хабиров заявил, что Назарова "все знают, как эффективного руководителя, многое сделавшего для укрепления экономического потенциала Башкортостана, достойно проявившего себя в масштабных для нашей страны процессах". Характеризуя, Назарова, как "фигуру федерального масштаба", Хабиров напомнил, что тот явился инициатором и организатором Ялтинского международного экономического форума (форум проводится в аннексированном Россией Крыму с 2015 года; Андрей Назаров, в том числе, в связи с организацией этого форума, был включен в базы данных украинского сайта "Миротворец", отслеживающего противников суверенитета Украины, в том числе, нарушителей ее границ. — Idel.Реалии).— Я считаю, что сегодняшнее ваше согласие — это не просто решение кадрового вопроса. Совсем не так. На мой взгляд, это определение того, как будет дальше развиваться наша республика, — заявил глава региона депутатам, желая подчеркнуть сугубую важность назначения именно Назарова.Сам претендент, выступив с программой деятельности правительства до 2024 года, пообещал, в числе прочего, обеспечить в регионе положительную миграцию и двукратный рост зарплаты, а также создать не менее 40 тысяч рабочих мест с "достойным уровнем оплаты труда". По расчетам Назарова, объем валового регионального продукта (ВРП) может быть увеличен в полтора раза, а инвестиции в основной капитал возрастут более чем вдвое. Претендент также заявил, что административные барьеры для бизнеса будут снижены, а количество госслужащих сократится не менее, чем на четверть. Дополнительно Назаров заявил о планах широкого строительства современных учреждений здравоохранения — более 240 стационарных, модульных и передвижных медицинских объектов — и спортивных заведений, среди которых он назвал такие, как Центр спортивной борьбы, Центр волейбола, Центр гимнастики, 16 плавательных бассейнов, футбольный стадион, ледовые дворцы и зоны активного отдыха во всех населенных пунктах. В итоге, по словам Назарова, продолжительность жизни в Башкортостане должна увеличиться до 77 лет, а сама республика станет "лидером среди регионов для комфортного проживания граждан".Депутаты речью Назарова были вполне удовлетворены, высказав лишь несколько пожеланий. Так, член фракции КПРФ Рустам Хафизов попросил при формировании нового кабинета учесть кандидатуры парламентских партий с целью "формирования правительства народного доверия". Назаров ответил, что он бы "с удовольствием готов был разделить ответственность за развитие республики", но с другой стороны "не привык ее перекладывать".Выступившие затем руководители парламентских фракций единодушно поддержали кандидатуру Назарова. При голосовании за нее высказались 96 депутатов, против и воздержавшихся не было. После этого Радий Хабиров подписал указ о назначении Назарова и поручил ему в течение месяца подготовить предложения о новом составе и структуре правительства."ОН МОЙ ДАВНИЙ ДРУГ"Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке.В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая.В 1998–2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.В 2001–2006 годах — председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза.В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ.В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ.В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан.В 2007–2011 годах — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.В 2010-2019 годах — заместитель председателя, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".В 2019–2020 годах — первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.Возглавлял совет директоров группы "Гранель", которой в Уфе принадлежит отель Crowne Plaza Ufa и центр торговли и развлечений "Мир". Члены семьи Назарова в Уфе контролируют франшизу "РБК" (телевидение и портал) и портал "Независимая Уральская газета".Андрей Назаров в течение долгого времени входит в окружение Радия Хабирова. "Он мой давний, с 2000-х годов, друг", — цитировало Хабирова в прошлом году издание Forbes в статье "Как друг главы Башкирии создал одну из самых быстрорастущих компаний России"."Радий Хабиров в 2003-2008 годах возглавлял администрацию президента Муртазы Рахимова, а Андрей Назаров в то время был депутатом государственного собрания Республики Башкортостан и руководителем центра стратегических разработок при президенте РБ. В 2009 году Хабирова назначили заместителем управления по внутренней политике Администрации президента России, через год "Гранель" впервые вошла в проект за пределами Башкирии — взяла на себя достройку жилого комплекса в Балашихе. В конце 2016 года Радий Хабиров стал главой Красногорского района Подмосковья, и в начале 2017 года "Гранель" стала достраивать крупный жилой объект на его территории (сейчас ЖК "Малина"), — писал Forbes.В конце 2019 года "Гранель" заявляла о планах застройки большей части территории уфимского санатория "Зеленая роща" объектами коммерческой недвижимости. Позднее девелопер был вынужден отказаться от этих планов.В конце прошедшей недели Forbes поставил Назарова на 14-е место в своем рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов. Согласно данным издания, суммарный доход семьи Назарова составил 899,71 миллиона рублей, его собственный доход, как госслужащего — 35,67 миллиона рублей, а количество имеющихся в собственности объектов недвижимости составило 375 единиц.Также ранее издание "Коммерсант-Уфа" сообщало, что сын Назарова, Денис Назаров, являющийся президентом ГК "Аструм", генеральным директором компаний "Гранель-недвижимость" и "Гранель скай хоутелс" в очередной раз вошел в тройку самых состоятельных депутатов Госсобрания Башкортостанас доходом в размере 115,88 миллионов рублей.Представляя в четверг кандидатуру Андрея Назарова на пост премьера, Радий Хабиров счел нужным отметить, что, по его мнению, для Назарова, который "уже всего добился в этой жизни", кресло премьер-министра "не является способом достижения каких-то меркантильных целей".В прессе и Telegram-каналах периодически появляется информация о предполагаемой судимости Назарова за участие в групповом изнасиловании в Сибае в 1980-х годах и подделке диплома об окончании. Казахской государственной академии управления. Однако, как сообщали СМИ, судебные инстанции признали эти утверждения недостоверными.В конце 2019 года Назаров заявил, что намерен пригласить посетить республику французского политика Марин Ле Пен, известную своими крайне правыми взглядами."НАЗАРОВ БЫЛ СОГЛАСОВАН МОСКВОЙ ЛИШЬ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ"Назначения Андрея Назарова премьер-министром Радий Хабиров добивался ровно год. В сентябре 2019 года Хабиров был избран главой республики и на следующий же день он назначил Назарова исполняющим обязанности вице-премьера правительства. В течение месяца избранный глава пытался согласовать в Москве кандидатуру своего соратника на пост премьер-министра, но, как утверждали эксперты, ссылаясь на свои источники на Старой площади, получил жесткий отказ. В итоге, Хабирову пришлось возглавить региональное правительство самому, а Назаров получил пост первого вице-премьера. Вечной нынешнего года Радий Хабиров заявил журналистам, что Андрей Назаров "де-факто уже стал премьером" и начат процесс подготовки к назначению "де-юре", однако, процесс, в итоге, затянулся до осени.Некоторые из опрошенных "Idel.Реалии" экспертов сообщили, что, по данным их московских источников, нынешнее назначение Назарова удалось согласовать в администрации президента России лишь "в последний момент". Косвенным подтверждением колебаний во властных структурах по этому поводу стали слова самого Хабирова, который заявил журналистам: "Я до последнего думал, правильный ли я делаю выбор".— Полагаю, у Хабирова на фоне сложностей в отношениях с "Башкирской содовой компанией" и "Башнефтью" возникла потребность повысить статус управленца, готового разделить с ним ответственность за происходящие процессы, — отметил политолог Дмитрий Михайличенко. — Думаю, что федеральный центр удалось убедить именно такими аргументами. Назаров может быть эффективным управленцем, он понимает бизнес-процессы и умеет работать с деньгами, однако ряд элит (не имею в виду сподвижников бывшего президента Муртазы Рахимова) настроены против него. Неоднозначный бэкграунд Назарова также представляет для республиканской власти фактор риска. В целом же, назначение кардинально не поменяет конфигурацию власти, однако в правительстве появится несколько новых людей, а в медийной повестке присутствие самого Назарова несколько вырастет.— Назначение Назарова далось Радию Хабирову с трудом. Думаю, согласия федерального центра удалось добиться под влиянием двух факторов — ввиду явно плачевных результатов экономической политики, которую в течение последних двух лет проводил глава республики, и также сыграл свою внутриполитическую роль эффект все того же Куштау. Очевидно, что Хабирову необходимо самому обращать более пристальное внимание на политическую ситуацию в республике, а оперативное управление экономикой передать, наконец, более грамотному специалисту. Думаю, вот этими соображениями и удалось убедить Старую площадь, а с ее помощью — и силовиков, которые, по моим данным, были больше всего против назначения Назарова, — заявил политтехнолог Андрей Потылицын.К самому назначению эксперт отнесся, скорее, положительно, заметив, что "из ближайшего окружения никто, кроме Назарова, даже и близко не мог бы претендовать на способность хоть сколько-нибудь руководить экономикой республики". "При отсутствии других альтернатив этот вариант — лучший", — сказал Потылицын. Он также отметил, что Хабирову при этом назначении "пришлось преодолеть и некоторое сопротивление внутри своего окружения, в частности, со стороны главы своей администрации Александра Сидякина".Экономист Всеволод Спивак также заявил, что он приветствует появление во главе республиканского правительства "человека из реального бизнеса".— Давно уже сложилось ощущение, что чиновники, пытающиеся рулить экономикой, занимаются лишь тем, что навязывают бизнесу различные инструкции. Назаров, конечно, и сам высокопоставленный чиновник, но у него были и есть вполне рыночные проекты. Такой "симбиоз" в его биографии, думаю, позволит ему стать своеобразным мостиком между чиновничеством и бизнесом.Вместе с тем эксперт довольно скептически отнесся к озвученной Назаровым при назначении программе деятельности правительства.— В значительной степени эта программа является повторением Указа главы о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года и в этом плане не содержит ничего кардинально нового. Часть пунктов является вполне достижимыми, как, например, строительство более 200 объектов здравоохранения. Если учесть, что еще год назад примерно 80% фельдшерско-акушерских пунктов в регионе находились в аварийном состоянии, то заявленное Назаровым обновление представляется, действительно, легкой задачей.Еще часть пунктов находится не в прямой зависимости от работы премьер-министра. Так, заявленных показателей по увеличению продолжительности жизни за четыре года очень трудно этого — ты не можешь увеличить за это время, скажем, качество питания населения, кардинальным образом улучшить качество того же здравоохранения. Поэтому здесь можно говорить только о манипулировании статистикой.Часть пунктов в программе, такие, как, например, двукратное увеличение инвестиций, трудно достижима. А еще часть сформулирована также расплывчато, как и в вышеупомянутой "Стратегии" — например, когда речь идет об увеличении ВРП в полтора раза. Непонятно, о чем идет речь — о номинальном или же о фактическом измерении?В целом, я уже отзывался о той "Стратегии", как о документе, в значительной мере представлявшем из себя механическую склейку из разных документов: предыдущих стратегий, текущих планов министерств, разнообразных концепций, отчетов компаний. Такими же недостатками страдает и заявленная программа. Напомню, что с момента принятия "Стратегии" прошел год, в течение которого Назаров фактически исполнял обязанности премьера. Если бы он мог сказать и сделать что-то новое, то давно бы уже сказал и сделал.— Назаров — слабый экономист и не слишком опытный управленец, а его прошлоедает повод контрэлитам еще один козырь в своей аргументации, — заявил "Idel.Реалии" администратор популярного в республике анонимного Telegram-канала "Футляр для курая". — Использовать Назарова как антикризисного менеджера, который сейчас как воздух необходим республике, это наивная утопия. Сейчас он всего лишь получил официальный статус контроля за финансовыми потоками в республике. Но их, на самом деле, так мало, что, по сути, и контролировать-то уже нечего. В любом случае свои решения Назаров будет согласовывать с главой республики. Это одна команда, и даже существующие внутри нее противоречия никак не отразятся на внутриполитической повестке и на общей ситуации в регионе.