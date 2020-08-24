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Миллионы из ваших карманов на бесполезный белый дом

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.09.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 28707 | Комментарии: 5
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На содержание территории Дома Правительства Башкирии выделили более 55 млн рублей.

Миллионы из ваших карманов на бесполезный белый дом


Расходы бюджета республики на содержание территории Дома Правительства Башкирии с каждым годом все больше увеличивается в цене.

ГКУ «Хозяйственное управление» объявило тендер на содержание территории площадью около 80 тысяч кв. м, прилегающей к зданию Правительства РБ и Курултая Башкирии в квартале улиц Тукаева, Валиди, Советская. Для этих целей из бюджета Башкортостана выделено 55,8 млн рублей.

В обязанности подрядчика входит уход за зелеными насаждениями, газонами и дорожками. Заказчик планирует подписать контракт со сроком действия до 31 декабря 2021 года.

К слову, расходы бюджета республики на содержание территории дома правительства Башкирии с каждым годом все больше увеличивается в цене. В 2018 году стоимость аналогичного контракта составила более 50 млн рублей, в 2019 году траты составили 44 млн рублей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 22.09.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Миллионы из ваших карманов на бесполезный белый дом
=================================
Хватит уже называть этот дом "белым", он не заслуживает такого названия !!!
На нём, надо повесить красный фонарь, и именовать его отныне "Домом свиданий" !!!



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  • 2 | 22.09.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белый дом в Башингтоне!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 22.09.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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0

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  • Гость
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  • 4 | 22.09.2020, 21:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если силами сотрудников этого дома там регулярно проводить "санитарные пятницы", как они сами требуют от других, то расходы можно сократить наполовину! Очень Опытный



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0

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  • Гость
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  • 5 | 22.09.2020, 22:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.09.2020, 21:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если силами сотрудников этого дома там регулярно проводить "санитарные пятницы", как они сами требуют от других, то расходы можно сократить наполовину! Очень Опытный
________________________________--
вот чё ни комуняка -фашик ,так тупой как 3..опы слона. да за такую ЗП поработать на свежем воздухе ... да им тока в радость .Тут и пиар и здоровье и деньги и никакой ответственности... ну чё за ДЛБ эти совкодрочеры?
турк



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