Миллионы из ваших карманов на бесполезный белый дом

На содержание территории Дома Правительства Башкирии выделили более 55 млн рублей.Расходы бюджета республики на содержание территории Дома Правительства Башкирии с каждым годом все больше увеличивается в цене.ГКУ «Хозяйственное управление» объявило тендер на содержание территории площадью около 80 тысяч кв. м, прилегающей к зданию Правительства РБ и Курултая Башкирии в квартале улиц Тукаева, Валиди, Советская. Для этих целей из бюджета Башкортостана выделено 55,8 млн рублей.В обязанности подрядчика входит уход за зелеными насаждениями, газонами и дорожками. Заказчик планирует подписать контракт со сроком действия до 31 декабря 2021 года.К слову, расходы бюджета республики на содержание территории дома правительства Башкирии с каждым годом все больше увеличивается в цене. В 2018 году стоимость аналогичного контракта составила более 50 млн рублей, в 2019 году траты составили 44 млн рублей.