Неназванный источник ProUfu.ru заявил, что Мурзагулова может сменить директор ГУП ТРК “Башкортостан” Рустам Зарафутдинов.
Ростислав Мурзагулов опроверг эти данные. В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том, кто пошил протестующим 3-километровый флаг и какую роль в организации событий на Куштау сыграли экстремистское БОО Башкорт и салафиты”.
Мурзагулов возглавляет совет директоров акционерного общества “Башинформ”, в которое входят региональные госСМИ.
Эхо Москвы
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Мурзагулов плохо смывается
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