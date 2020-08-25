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Мурзагулов плохо смывается

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Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке. Ранее об этом со ссылкой на анонимный источник в правительстве региона сообщил портал ProUfu.ru. Издание пишет, что Мурзагулов “стал чрезмерно токсичным для соратников”, и что причиной отставки могла стать его “непрофессиональная работа по Куштау”, которая якобы “негативно сказалась на имидже Радия Хабирова и дискредитировала власть в глазах общественности”.

Мурзагулов плохо смывается


Неназванный источник ProUfu.ru заявил, что Мурзагулова может сменить директор ГУП ТРК “Башкортостан” Рустам Зарафутдинов.

Ростислав Мурзагулов опроверг эти данные. В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том, кто пошил протестующим 3-километровый флаг и какую роль в организации событий на Куштау сыграли экстремистское БОО Башкорт и салафиты”.

Мурзагулов возглавляет совет директоров акционерного общества “Башинформ”, в которое входят региональные госСМИ.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.09.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О каком рейтинге можно рассуждать про мужика что оказывал непосредственную помощь Путину через Рахимова по проведению карательных акций устрашения народа РБ вводом милицейско-полицейских войск со снайперами впоследствии усиленные Путиным в организованную им и подчиненную ему лично 350десятитысячную Росгвардию премного превышающую всю сухопутную армию РФ в 280 тысяч бойцов. Получается для Путина народ РФ большая угроза чем все внешнии угрозы мира!
Голосуйте за Путина - лучшего в мире презика!



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1

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  • Гость
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  • 2 | 23.09.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том
===========================================
А чЁ это он такой борзый?!
Неуж то контрольный пакет акций у него уже в кармане?!
А иначе какого хрена он тут понты гнет, и ваЩе, куда смотрят акционеры?!
Кстати о акционерах: кто нибудь знает их поименно и их размер акций?!
Ну, очень бы хотелось посмотреть!!!!!
Ну очень-очень!!!!



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  • Гость
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  • 3 | 23.09.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень энергичный и хороший человек. Надо побольше таких как Мурзагулов. Хабиров правильно делает, что подбирает таких как он, Назаров, Белов и других на ответственные места. Парламент также скомплектовали и усилили хорошими людьми. Народу остается самовыпилиться из этой системе, чтобы не мешать.



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3

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  • 4 | 23.09.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слух прошел что Хабирьян уже советовался по поводу увольнения Мурзагулова с Назарьяном.. Так что отставка не за горами



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  • Эксперт
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  • 5 | 23.09.2020, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40377 | Рейтинг: +5127,5
3 | 23.09.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень энергичный и хороший человек. ========Знает, когда и у кого лизнуть



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4

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  • Гость
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  • 6 | 23.09.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ростислав Мурзагулов опроверг эти данные. В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том, кто пошил протестующим 3-километровый флаг и какую роль в организации событий на Куштау сыграли экстремистское БОО Башкорт и салафиты"
-----------------------------------
Браво, Мурзагулов.Так и надо и не сдаваться.Так, кто пошил и на чьи деньги пошили 3 метровый флаг.?Почему эти люди все время остаются в тени?



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2

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  • 7 | 23.09.2020, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69211 | Рейтинг: +11811,6
1. А что в этом 3-х километровом флаге такого? Ну, допустим у кого-то есть на это средства и он профинансировал пошив флага - что тут такого? Он ведь - не запрещен. Почему можно шить километровые георгиевские ленты, флаг России - и нельзя флаг Б-стана? Я чего-то не понимаю? Какой-то недопустимый смысл в длине флага?
Вот когда флаг Б-стана будет признан экстремистским - тогда и будет он запрещен. А этот - пошит в период отсутствия запрета.
2.Члены(уже бывшии, поскольку объединение признано эсктремистским и распущено) Башкорт и салафиты такие же граждане нашей страны и могут играть любую ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ роль в защите своих ценностей - и ценностей мирового масштаба, коим является шихан Куштау.

МЕРЗАгулов извивается, как уж на сковородке, а точнее, как лобковая вошь на гребешке.



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2

  • # 8 | 23.09.2020, 12:17 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4960 | Рейтинг: -748,2

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 9 | 23.09.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке."
______________________________________________________
Он же и запустил слух о своей отставке! А наивная Кухарка купилась и обрадовалась! Начал было вчера писать коммент об этом в ответ на пост Кухарки, да отвлекли по работе!



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  • 10 | 23.09.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МЕРЗАгулов извивается, как уж на сковородке, а точнее, как лобковая вошь на гребешке.
------------------------
Хорошо знает, кто как извивается, вот что значит богатый жизненный опыт.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 11 | 23.09.2020, 15:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8579 | Рейтинг: +2091,5
В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том, кто пошил протестующим 3-километровый флаг и какую роль в организации событий на Куштау сыграли экстремистское БОО Башкорт и салафиты”...
__________________________________________________
Романтики с большой дороги, мажорики, ужом извивающиеся возле трона! Помечтаем?

Когда нибудь, в прекрасной России будущего, выйдет честный репортаж о том, кто пошил арестантскую робу ипташу Мурзагулову..., ну или скажем смирительную рубашку, как вариант...



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  • 12 | 23.09.2020, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда нибудь, в прекрасной России будущего, выйдет честный репортаж о том, кто пошил арестантскую робу ипташу Мурзагулову..., ну или скажем смирительную рубашку, как вариант...
-----------------
Да ладно, Пень, скажи уж сразу - повесить на ближайшем фонаре, а то слишком мяхко получается, или тебя покормили сегодня?



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2

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  • 13 | 23.09.2020, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.09.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень энергичный и хороший человек. Надо побольше таких.....
===
ПРИМЕНЯТЬ ук рф !
Это будет справедливым. злыдни утверждают что дутому рейтингу Путина остался 1...1,5 и кирдык!
Пожелайте ему дожить до справедливого народного суда!



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  • 14 | 23.09.2020, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.09.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О каком рейтинге можно рассуждать про мужика что оказывал непосредственную помощь Путину через Рахимова по проведению карательных акций устрашения народа РБ вводом милицейско-полицейских войск со снайперами впоследствии усиленные Путиным в организованную им и подчиненную ему лично 350десятитысячную Росгвардию премного превышающую всю сухопутную армию РФ в 280 тысяч бойцов. Получается для Путина народ РФ большая угроза чем все внешнии угрозы мира!
Голосуйте за Путина - лучшего в мире презика!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А от внешней угрозы только сухопутные войска РФ защищают? Почему каждый либераст обязательно дурак или каждый дурак обязательно либераст? Очень Опытный



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2

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  • 15 | 23.09.2020, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов ли или будет другой какой-нибудь иптеш на этой должности суть дела не изменится. СМИ, сидящие в кармане власть предержащих и клюющие остатки и отбросы с барского стола, всегда будут восхвалять режим.

Да и как можно подвергать их (гос. СМИ) критике только за то, что они преданны своим баре. За это их нужно даже и похвалить. Они усердно отрабатывают свой хлеб.

Будь здоров, иптеш Мурзагулов, правильным путем идете, иптеш Мурзагулов.



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  • 16 | 23.09.2020, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Браво, Мурзагулов.Так и надо и не сдаваться.Так, кто пошил и на чьи деньги пошили 3 метровый флаг.?Почему эти люди все время остаются в тени?
_________________________________________________________
Держись Ростислав. Надо показать роль местных фашиков во всей этой кутерьме.



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  • 17 | 24.09.2020, 00:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в принципе кто был лучше для Башкурдистана?
Таки Муртаза с его Аминевско-Габитовской-Сарбаевской кликой? Где опытные хозяйственники раздирали республику?
При Хамитове,с его болтовней?
Или общий друг Хабиров, который поработал и там и тут и везде имел прикуп?
Ситуация уже не та, чтобы продолжать старые песни типа:"денэг немае". Спросят люди, придут толпой и спросят. А ответишь, могут за вранье и скинут с верхнего этажа за дела не праведные. Жизнь изменилась, омон нынче не торт, а Ростов всех принять не сможет.



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