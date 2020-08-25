Мурзагулов плохо смывается

Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке. Ранее об этом со ссылкой на анонимный источник в правительстве региона сообщил портал ProUfu.ru. Издание пишет, что Мурзагулов “стал чрезмерно токсичным для соратников”, и что причиной отставки могла стать его “непрофессиональная работа по Куштау”, которая якобы “негативно сказалась на имидже Радия Хабирова и дискредитировала власть в глазах общественности”.Неназванный источник ProUfu.ru заявил, что Мурзагулова может сменить директор ГУП ТРК “Башкортостан” Рустам Зарафутдинов.Ростислав Мурзагулов опроверг эти данные. В разговоре с журналистом “Эха” он заявил, что уйдет из “Башинформа” не ранее того, как “на Проуфу выйдет честный репортаж о том, кто пошил протестующим 3-километровый флаг и какую роль в организации событий на Куштау сыграли экстремистское БОО Башкорт и салафиты”.Мурзагулов возглавляет совет директоров акционерного общества “Башинформ”, в которое входят региональные госСМИ.