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Майор полиции стряпал фальшивые протоколы на защитников Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.09.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 35807 | Комментарии: 11
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Майор, подписавший протоколы задержанных защитников Куштау в Башкирии, дал показания в суде.

Майор полиции стряпал фальшивые протоколы на защитников Куштау


Он признал, что не составлял протоколы, лишь ставил подписи.

В скандальном деле по массовым арестам защитников Куштау, когда 83 человека были задержаны на горе, дал показания майор полиции Альгуватов из отдела МВД России по Ишимбайскому району. Именно его рукой были подписаны все административные протоколы на задержанных.

О том, что на момент задержания он не был на горе и своей рукой не составлял протоколы, стало известно благодаря попытке правозащитников пересмотреть два дела в Верховном суде РБ по получившим штрафы активистам Куштау – Эльдару М. и Ильнуру Байгазину. Накануне в Верховном Суде были пересмотрены постановления суда первой инстанции по обвинению их в части 3 статьи 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…»

Справка. 15 августа произошло массовое столкновение на горе Куштау. Представители компании БСК, поддерживаемые силовиками, в том числе ОМОНовцами, полицейскими, а также представителями ЧОП, заняли гору, вытеснив оттуда защитников. Более 80 человек были задержаны. 41 человеку был оформлен арест – от 2 до 15 суток. Остальные получили штрафы. Апелляции по арестованным прошли в течение первых недель после событий на горе. Накануне прошли последние попытки пересмотреть дела по полученным штрафам. Далеко не все подали апелляцию на штрафы, лишь двое.

Из двоих подзащитных на суд явился 26-летний Эльдар М. – житель Урняка, сын активистки Общества по защите Куштау.

Свидетель в суде пояснил, что Эльдар М. находился на горе 15 августа. Сам же он был в лагере защитников с восьми утра. Организовывал завтраки, обеды. По его воспоминаниям, все началось примерно в 9:30, когда начали подходить так называемые защитники «Содовой компании» на флэш-моб, а в районе 10 часов на горе появились трактора. После этого появились «титушки», ЧОП. Одни громили лагерь, другие прорубали дорогу для техники. С 11 часов начали задерживать защитников горы. В это время и был задержан Эльдар, за неповиновение сотруднику полиции он получил штраф. На суде свидетель подтвердил, что видел его в момент, когда его задержали. Эльдар находился, с его слов, слева от ковша трактора и никакого сопротивления правоохранительным органам не оказывал, тем более во время голосовой сирены: «Граждане, расходитесь». На видео, которое принес майор Альгуватов в суд, также не было зафиксировано, что Эльдар хоть как-то оказывает сопротивление полиции.

Приведено в сокращении.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.09.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Майор полиции стряпал фальшивые протоколы на защитников Куштау
======================================
Мне понятна позиция защитников Куштау.
Мне даже понятна позиция ментов ,ОМОНА и ЧОПовцев,- они люди подневольные.- что прикажут то и делают...
Мне непонятно одно: какого хрена, во всей этой заварухе, принимал участие гражданин РФ Азамат Абдрахманов, тогда как его место проживания находится на расстоянии 38,1 кл от Куштау ?!
Почему на него не составлен протокол, ни назначено наказание?

А насчет фальшивых протоколов, -сейчас этим не удивишь, для этой категории погононосцев и наркоту подкинуть как два пальца об асфальт...



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6

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  • Гость
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  • 2 | 23.09.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так и будут запугивать , разобщать , фальсифицировать и сажать инакомыслящих для будущих страхов при очередном беспределе и беззаконии ворья у власти !



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  • Гость
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  • 3 | 23.09.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.09.2020, 09:15 | Автор:

Мне понятна позиция защитников Куштау.
Мне даже понятна позиция ментов ,ОМОНА и ЧОПовцев,- они люди подневольные.- что прикажут то и делают...
Мне непонятно одно: какого хрена, во всей этой заварухе, принимал участие гражданин РФ Азамат Абдрахманов, тогда как его место проживания находится на расстоянии 38,1 кл от Куштау ?!
Почему на него не составлен протокол, ни назначено наказание?

А насчет фальшивых протоколов, -сейчас этим не удивишь, для этой категории погононосцев и наркоту подкинуть как два пальца об асфальт...
===============================================
Во всем согласен с Вами , но вот здесь нет .
... " принимал участие гражданин РФ Азамат Абдрахманов,
тогда как его место проживания находится
на расстоянии 38,1 кл от Куштау ?!..."
Это его личное дело , так сказать жизненное кредо ,
своими действиями выражать свою позицию .



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  • Гость
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  • 4 | 23.09.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут как раз все понятно, система пошла в данном случае в разнос и офицер показал то, что ОН не причем и не готов отвечать за дела других людей. Вот и можно сделать вывод о том, как поведут себя гвардейцы ежели что случиться, по ощущениям с такими надо быть готовым ко всему. В Белоруссии омон продолжает стоять и бороться с целым народом.



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  • Эксперт
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  • 5 | 23.09.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69211 | Рейтинг: +11811,6
Это и есть - фальсификация административных дел. Уголовки так тоже штампуют...



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  • 6 | 23.09.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению, силовики в основном выполняют заказы со стороны власти . Это не народная милиция ,а жандармерия царского режима , что восстановили потомки эксплуататоров. Лично Имамова - капитан полиции УВД РБ сфабрикованное ею уголовное дело объясняла , что такое указание поступило от прокурора . Когда исполнение подлостей - "расследования " описываются по их желаемым сценариям.



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  • Гость
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  • 7 | 23.09.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
страшная Россия страна. Криминал честных осуждает-присуждает...ограбляет...используя КоАП РФ и даже УК РФ !
Это несёт опасность развала страны.



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  • 8 | 23.09.2020, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69211 | Рейтинг: +11811,6
Владимир Путин: Пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%

Это в 1,5 раза выше уровня прогнозируемой инфляции
____________________________________________________
у кого пенсия 10 тыщ - прибавка 630р., у кого 20 - тому 1260... у кого 100 тыщ - + 6 300
Как-то не справедливо...



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  • 9 | 23.09.2020, 16:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69211 | Рейтинг: +11811,6
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Ну и далее - по списку.... кстати - посла РФ не пригласили и Письков сказал, что не будут торопиться с поздравлениями...



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  • 10 | 23.09.2020, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.09.2020, 16:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69211 | Рейтинг: +11812
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Ну и далее - по списку.... кстати - посла РФ не пригласили и Письков сказал, что не будут торопиться с поздравлениями...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Там вообще послов не приглашали! А зачем второй раз надо поздравлять Лукашенко? Он с одного раза понимает, так как не либераст! Очень Опытный



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  • 11 | 23.09.2020, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.09.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

страшная Россия страна. Криминал честных осуждает-присуждает...ограбляет...используя КоАП РФ и даже УК РФ !
Это несёт опасность развала страны.
_________________________________________________
Если бы ты был негром в Америке, ты бы срался от страха без остановкик



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