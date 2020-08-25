Майор полиции стряпал фальшивые протоколы на защитников Куштау

Майор, подписавший протоколы задержанных защитников Куштау в Башкирии, дал показания в суде.Он признал, что не составлял протоколы, лишь ставил подписи.В скандальном деле по массовым арестам защитников Куштау, когда 83 человека были задержаны на горе, дал показания майор полиции Альгуватов из отдела МВД России по Ишимбайскому району. Именно его рукой были подписаны все административные протоколы на задержанных.О том, что на момент задержания он не был на горе и своей рукой не составлял протоколы, стало известно благодаря попытке правозащитников пересмотреть два дела в Верховном суде РБ по получившим штрафы активистам Куштау – Эльдару М. и Ильнуру Байгазину. Накануне в Верховном Суде были пересмотрены постановления суда первой инстанции по обвинению их в части 3 статьи 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…»Справка. 15 августа произошло массовое столкновение на горе Куштау. Представители компании БСК, поддерживаемые силовиками, в том числе ОМОНовцами, полицейскими, а также представителями ЧОП, заняли гору, вытеснив оттуда защитников. Более 80 человек были задержаны. 41 человеку был оформлен арест – от 2 до 15 суток. Остальные получили штрафы. Апелляции по арестованным прошли в течение первых недель после событий на горе. Накануне прошли последние попытки пересмотреть дела по полученным штрафам. Далеко не все подали апелляцию на штрафы, лишь двое.Из двоих подзащитных на суд явился 26-летний Эльдар М. – житель Урняка, сын активистки Общества по защите Куштау.Свидетель в суде пояснил, что Эльдар М. находился на горе 15 августа. Сам же он был в лагере защитников с восьми утра. Организовывал завтраки, обеды. По его воспоминаниям, все началось примерно в 9:30, когда начали подходить так называемые защитники «Содовой компании» на флэш-моб, а в районе 10 часов на горе появились трактора. После этого появились «титушки», ЧОП. Одни громили лагерь, другие прорубали дорогу для техники. С 11 часов начали задерживать защитников горы. В это время и был задержан Эльдар, за неповиновение сотруднику полиции он получил штраф. На суде свидетель подтвердил, что видел его в момент, когда его задержали. Эльдар находился, с его слов, слева от ковша трактора и никакого сопротивления правоохранительным органам не оказывал, тем более во время голосовой сирены: «Граждане, расходитесь». На видео, которое принес майор Альгуватов в суд, также не было зафиксировано, что Эльдар хоть как-то оказывает сопротивление полиции.Приведено в сокращении.