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Руслан Габбасов: Как башкиры предавали башкирское

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Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его мнению, предал интересы народа.

Руслан Габбасов: Как башкиры предавали башкирское


В знаменитом башкирском эпосе "Урал батыр" говорится о том, что Шульген перешёл на сторону зла и пошёл против своего родного брата Урала. С тех пор считается, что башкиры стали делиться на части, потомков Урала и Шульгена.

Каждому народу хочется, чтобы он всегда был сплоченным в тяжелые времена, был как единый кулак и вместе переносил невзгоды. То же самого касается и башкирского народа. Но в жизни так бывает редко.

Во времена башкирских восстаний, когда народ боролся за свои права и земли, всегда находились те, кто выступал на стороне правительства и помогал подавлять бунт. Таких в народе называли "верные башкирцы". Именно они совместно с царскими карателями убили около 1000 человек и живьем сожгли сотни женщин и детей в печально знаменитом башкирском селе Суянтус.

ВРЕМЕНА ПРОХОДЯТ, ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ

В наше время ничего не изменилось. Конечно, сегодня не надо воевать как прежде, но башкирскому народу все также приходится защищать свои права и все также бороться за свои земли.

В наше время тех, кто идёт против своего народа и его интересов называют "манкуртами", по герою романа Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" или же есть чисто башкирское название — куштаны.

Бывают в истории башкирского народа такие моменты, когда молчать нельзя и надо выходить и громко заявлять о творящихся преступленниях, о своих правах. Так было в 1990-е гг., после развала СССР, когда цель башкирской нации была единой — добиться суверенитета Республики Башкортостан. Так было например в 2017 году, когда башкиры вышли в защиту своего родного языка. Так было и в этом году во время событий на горе Куштау.

Именно в такие моменты хочется, что все башкиры вставали в один ряд, хочется чувствовать поддержку всех, но и сейчас находятся те, кто идёт против своего народа, против его интересов.

Так, например в 2017 году, когда башкирская общественность в едином порыве встала на защиту своего родного языка, наши депутаты Госдумы от Республики Башкортостан, башкиры по национальности Зугура Рахматуллина, Зариф Байгускаров, Рамзиль Ишсарин голосовали за закон о необязательном изучении государственных языков в учебных заведениях. В Совете Федерации сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова поддержала этот закон.

Они голосовали и против своего родного башкирского языка. Тогда они оправдывались, клялись и божились, что этот закон принесет только пользу башкирскому языку.

Но как мы видим, башкирский язык по прошествии трёх лет находится в ещё худшем положении, чем три года назад.

В событиях на Куштау в защиту шихана вышли представители всего многонационального народа республики. Но, среди всей массы защитников, по всем объективным данным, около 70-80% были башкиры.

Для башкира защита своей земли является священной обязанностью, завещанная нам предками. По легенде Урал батыр отдал свою жизнь, чтобы природа вокруг жила и завещал своим потомкам беречь эту землю.

"Станьте воплощением Добра,

Ведь имя вам дано — Человек.

Станьте преградой для Зла,

От Добра не отрекайтесь вовек!"

Но презрев все заповеди предков, именно из башкир нашлись те, кто открыто встал за разработку Куштау, то есть предал и продал родные земли.

ИСТОЧНИК ВЛАСТИ

У тех башкир, что сегодня находятся у власти, нет чувства долга защищать свою землю, ни о каких интересах своего народа они не думают, вкусив вкус власти, они стали потомками Шульгена. Но власть их на самом деле эфемерная, и зиждется она не на поддержке своего собственного народа, а на приказах Кремля. Делая что-то, они думают, что они хозяева положения, но как только из Москвы раздаётся грозный крик, тут же башкирские шульгены меняют свои решения на совершенно противоположные.

ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Но если обличенные властью не принадлежат самим себе, не принадлежат своему народу, а принадлежат своими душами московскому Кремлю, то есть другие башкиры которые если уж не вышли в защиту Куштау, боясь за своё положение, то как минимум могли бы промолчать и никак не обозначать свою позицию. Но нет, они, зная, что поступают неправильно, ради сиюминутной выгоды, идут против своего народа. Например, поступок некоторых участников башкирской группы "Караван-сарай" Амира Туйгунова, Вильдана Яррулина, Махмута Надыршина, Салавата Мухаметьянова не имеет оправдания.

Они приехали на Куштау и спели знаменитую башкирскую песню "Любезники любизар", изменив слова её в угоду Хабирову. Пели они эту песню в то время, когда ЧОПовцы и собранные "титушки" при поддержке ОМОНа избивали малочисленных защитников Куштау. Их поступок возмутил абсолютно всех и их заслуженно народ объявил манкуртами. Совершая такие поступки, они надеются, что со временнем их предательство забудется, но такое не забывается.

Точно также можно сказать и о процессе БОО "Башкорт" (признана Верховным судом РБ экстремистской организацией), где эксперты башкиры Айнур Хужахметов, историк Булат Азнабаев давали свои заключения против этой организации. Председатель башкирской организации Всемирный курултай башкир Галим Якупов, председатель Зилаирского курултая Борис Султанов давали лживые показания против своего башкира Фаиля Алсынова. Хотя они прекрасно понимали, что их показания могут лечь в основу обвинения и Алсынова могут посадить на реальный срок. Но для манкуртов нет понятия совести и чести.

Башкиры — сильный народ, и есть надежда, что со временем деление на "уралов" и "шульгенов" прекратится. Для того, чтобы осознать когда надо выходить совместно в защиту своих прав, и когда нельзя выступать против своего народа, необходимо просвещение. Будет понимание, что именно является, героическим поступком, а что предательством. Но этого мало, должно быть неотвратимое наказание за совершенные поступки против своего народа. Когда единое презрение народа будет преследовать предателя везде, где бы он не скрывался, когда о нем будут говорить все, тогда будет всеобщее понимание, что нельзя выступать против своего собственного народа, ибо имя ему будет "манкурт" и "куштан".

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 25.09.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для башкира защита своей земли является священной обязанностью, завещанная нам предками.
=====================================
Этот нацик совсем берега попутал !!!!
Какие нахрен "свои земли"?!
"Давай, досвидание",- чемодан, вокзал, темясово, (хотя и темясово отнюдь не ваше!) там и изучайте свой БЯцкий язык, защищайте "свои" земли, делайте что хотите, пока нам не надоест наблюдать, за особями живущими в ограниченном пространстве, а там посмотрим что с вами делать дальше...



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  • 2 | 25.09.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда смотрят органы?
Почему экстремистская организация вне закона, а ее лидер здесь "раскачивает лодку"?



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  • 3 | 25.09.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая статья , очень правдивая и жизненная !
Особенно про продажных и поджопных
......" участников башкирской группы "Караван-сарай"
Амира Туйгунова, Вильдана Яррулина, Махмута Надыршина,
Салавата Мухаметьянова не имеет оправдания..."
Предали свой народ , свои земли и могилы предков !
Кто продолжает ходить на их концерты ?
Им нет места а Башкирии !



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  • 4 | 25.09.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению, проституция независима от национальности . Не будь таковыми, они бы не оказывались в СПЧ , Совфеде,курултае и пр. прикормленных бесполезных Обществу на антинародных паразитирующих местечках.



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  • 5 | 25.09.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как не крути, а земли на которых мы живем, истинно башкирские. Это надо понять и принять. Надо отбросить взаимные претензии, сволочей вроде комментатора номер 1 , каждый день с пеной у рта поносящего башкирский народ подвесить за яйца, а всем людям доброй воли выступать вместе, ибо делить нам давно уже нечего, живем и дружим веками.



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  • 6 | 25.09.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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...облИченные властью..."куштаны, манкурты. Работать реально: в промышленности, сельском хозяйстве надо!



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  • 7 | 25.09.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры — сильный народ, и есть надежда, что со временем деление на "уралов" и "шульгенов"
========================================
Башкиры это не народ а племена, которых насчитывается десятки, и живущих по родоплеменным традициям, до народа им , как рогозину на батуте до Луны, а о нации вообще в ближайшей перспективе даже говорить незачем.
Самое ужасное то, что начиная с октябрьского переворота на руководящие должности в сране башкир стали назначать только аульных пигмеев, потому то мы и имеем, то что имеем.....



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  • 8 | 25.09.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
стали назначать только аульных пигмеев, потому то мы и имеем, то что имеем.....
---------------------------------------------------------
Млять, тебя атланта городского надо было назначить.



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7

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  • 9 | 25.09.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...облИченные властью..."куштаны, манкурты. Работать реально: в промышленности, сельском хозяйстве надо!
--------------------
Ты один работаешь, кормилец. На селе когда был последний раз, трудяга?



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  • 10 | 25.09.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5му,"как не крути, а земли на которых мы живем,истинно башкирские"============================================
=======сказки свои рассказывай в другом месте))

Башкиры не коренные жители Урала, их древние сопле­менники пришли сюда с далекого Востока. По предани­ям, это произошло за 16-17 поколений (учти, читатель, взято из источников 1888-91 гг.), то есть 1100 лет назад от сегодняшнего дня. Арабские источники говорят о том, что в 8-м веке семь племен (мадъяр, нъек, кюрт-дьярмат, еней, кесе, кир, тарья) заключили союз в стране Этельгазе, а затем двинулись на Запад. Древней ро­диной башкир многие исследователи считают Алтай. А. Масуди, писатель начала 10-го века, говоря об европейс­ких башкирах, упоминает о племени этого народа, обитающего в Азии, то есть оставшихся на родине. Исследова­тели говорят, что многочисленные башкирские племена смешались в ходе продвижения на Урал с другими пле­менами: с киргиз-кайсаками, волжски­ми булгарами, ногайцами, гуннами, угpo-финнами, вогулами и остяками.

Башкир принято делить на горных и степных, те в свою очередь делились еще на более мелкие племена. Ислам башкиры приняли относительно не­давно: это произошло при хане Узбе­ке в 1313-1326 гг.



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  • 11 | 25.09.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры не коренные жители Урала, их древние соплеменники пришли сюда с далекого Востока. По преданиям, это произошло за 16-17 поколений (учти, читатель, взято из источников 1888-91 гг.), то есть 1100 лет назад от сегодняшнего дня. Арабские источники говорят о том, что в 8-м веке семь племен (мадъяр, нъек, кюрт-дьярмат, еней, кесе, кир, тарья) заключили союз в стране Этельгазе, а затем двинулись на Запад. Древней родиной башкир многие исследователи считают Алтай. А. Масуди, писатель начала 10-го века, говоря об европейских башкирах, упоминает о племени этого народа, обитающего в Азии, то есть оставшихся на родине. Исследователи говорят, что многочисленные башкирские племена смешались в ходе продвижения на Урал с другими племенами: с киргиз-кайсаками, волжскими булгарами, ногайцами, гуннами, угpo-финнами, вогулами и остяками.
------------------------------------------------------------
------------------
Э, а нас татар вы же забыли, как будто тут нас и тут и
не стояло на указанных выше территориях. Хотя бы намного древнее башкир. Или они проходя мимо нас на Урал стибрили наш язык, и все на этом?



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  • 12 | 25.09.2020, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6ке с Колом
Чтож вы из рук башкир приняли отбитую от ваших врагов страну которую вы обратили в срану!
Манкурты возомнивщие себя гражданами..



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  • 13 | 25.09.2020, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Также агентству «Башинформ» удалось выяснить, что 26-летний уроженец Армении Алихан Р. на своем автомобиле «Мерседес-Бенц» участвовал в свадебном кортеже и с помощью холостых выстрелов оповещал общественность о праздничном событии.
-----------------------------------------------------------
Может выстрелы прозвучали в честь освобождения Рамили Саитовой?



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  • 14 | 25.09.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Э, а нас татар вы же забыли, как будто тут нас и тут и
не стояло на указанных выше территориях. Хотя бы намного древнее башкир. Или они проходя мимо нас на Урал стибрили наш язык, и все на этом?

--------------------------------------
читай еще раз: ============Исследователи говорят, что многочисленные башкирские племена смешались в ходе продвижения на Урал с другими племенами: с киргиз-кайсаками, волжскими булгарами, ногайцами, гуннами, угpo-финнами, вогулами и остяками.
------------------------------------------------------------

------------------
Наши далекие предки булгары.Значит они были здесь до прихода башкирских племен.Ну и язык наш тоже был слямзан ими в процессе ассимиляции.Логично.



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