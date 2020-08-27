Руслан Габбасов: Как башкиры предавали башкирское

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его мнению, предал интересы народа.В знаменитом башкирском эпосе "Урал батыр" говорится о том, что Шульген перешёл на сторону зла и пошёл против своего родного брата Урала. С тех пор считается, что башкиры стали делиться на части, потомков Урала и Шульгена.Каждому народу хочется, чтобы он всегда был сплоченным в тяжелые времена, был как единый кулак и вместе переносил невзгоды. То же самого касается и башкирского народа. Но в жизни так бывает редко.Во времена башкирских восстаний, когда народ боролся за свои права и земли, всегда находились те, кто выступал на стороне правительства и помогал подавлять бунт. Таких в народе называли "верные башкирцы". Именно они совместно с царскими карателями убили около 1000 человек и живьем сожгли сотни женщин и детей в печально знаменитом башкирском селе Суянтус.ВРЕМЕНА ПРОХОДЯТ, ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯВ наше время ничего не изменилось. Конечно, сегодня не надо воевать как прежде, но башкирскому народу все также приходится защищать свои права и все также бороться за свои земли.В наше время тех, кто идёт против своего народа и его интересов называют "манкуртами", по герою романа Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" или же есть чисто башкирское название — куштаны.Бывают в истории башкирского народа такие моменты, когда молчать нельзя и надо выходить и громко заявлять о творящихся преступленниях, о своих правах. Так было в 1990-е гг., после развала СССР, когда цель башкирской нации была единой — добиться суверенитета Республики Башкортостан. Так было например в 2017 году, когда башкиры вышли в защиту своего родного языка. Так было и в этом году во время событий на горе Куштау.Именно в такие моменты хочется, что все башкиры вставали в один ряд, хочется чувствовать поддержку всех, но и сейчас находятся те, кто идёт против своего народа, против его интересов.Так, например в 2017 году, когда башкирская общественность в едином порыве встала на защиту своего родного языка, наши депутаты Госдумы от Республики Башкортостан, башкиры по национальности Зугура Рахматуллина, Зариф Байгускаров, Рамзиль Ишсарин голосовали за закон о необязательном изучении государственных языков в учебных заведениях. В Совете Федерации сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова поддержала этот закон.Они голосовали и против своего родного башкирского языка. Тогда они оправдывались, клялись и божились, что этот закон принесет только пользу башкирскому языку.Но как мы видим, башкирский язык по прошествии трёх лет находится в ещё худшем положении, чем три года назад.В событиях на Куштау в защиту шихана вышли представители всего многонационального народа республики. Но, среди всей массы защитников, по всем объективным данным, около 70-80% были башкиры.Для башкира защита своей земли является священной обязанностью, завещанная нам предками. По легенде Урал батыр отдал свою жизнь, чтобы природа вокруг жила и завещал своим потомкам беречь эту землю."Станьте воплощением Добра,Ведь имя вам дано — Человек.Станьте преградой для Зла,От Добра не отрекайтесь вовек!"Но презрев все заповеди предков, именно из башкир нашлись те, кто открыто встал за разработку Куштау, то есть предал и продал родные земли.ИСТОЧНИК ВЛАСТИУ тех башкир, что сегодня находятся у власти, нет чувства долга защищать свою землю, ни о каких интересах своего народа они не думают, вкусив вкус власти, они стали потомками Шульгена. Но власть их на самом деле эфемерная, и зиждется она не на поддержке своего собственного народа, а на приказах Кремля. Делая что-то, они думают, что они хозяева положения, но как только из Москвы раздаётся грозный крик, тут же башкирские шульгены меняют свои решения на совершенно противоположные.ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬНо если обличенные властью не принадлежат самим себе, не принадлежат своему народу, а принадлежат своими душами московскому Кремлю, то есть другие башкиры которые если уж не вышли в защиту Куштау, боясь за своё положение, то как минимум могли бы промолчать и никак не обозначать свою позицию. Но нет, они, зная, что поступают неправильно, ради сиюминутной выгоды, идут против своего народа. Например, поступок некоторых участников башкирской группы "Караван-сарай" Амира Туйгунова, Вильдана Яррулина, Махмута Надыршина, Салавата Мухаметьянова не имеет оправдания.Они приехали на Куштау и спели знаменитую башкирскую песню "Любезники любизар", изменив слова её в угоду Хабирову. Пели они эту песню в то время, когда ЧОПовцы и собранные "титушки" при поддержке ОМОНа избивали малочисленных защитников Куштау. Их поступок возмутил абсолютно всех и их заслуженно народ объявил манкуртами. Совершая такие поступки, они надеются, что со временнем их предательство забудется, но такое не забывается.Точно также можно сказать и о процессе БОО "Башкорт" (признана Верховным судом РБ экстремистской организацией), где эксперты башкиры Айнур Хужахметов, историк Булат Азнабаев давали свои заключения против этой организации. Председатель башкирской организации Всемирный курултай башкир Галим Якупов, председатель Зилаирского курултая Борис Султанов давали лживые показания против своего башкира Фаиля Алсынова. Хотя они прекрасно понимали, что их показания могут лечь в основу обвинения и Алсынова могут посадить на реальный срок. Но для манкуртов нет понятия совести и чести.Башкиры — сильный народ, и есть надежда, что со временем деление на "уралов" и "шульгенов" прекратится. Для того, чтобы осознать когда надо выходить совместно в защиту своих прав, и когда нельзя выступать против своего народа, необходимо просвещение. Будет понимание, что именно является, героическим поступком, а что предательством. Но этого мало, должно быть неотвратимое наказание за совершенные поступки против своего народа. Когда единое презрение народа будет преследовать предателя везде, где бы он не скрывался, когда о нем будут говорить все, тогда будет всеобщее понимание, что нельзя выступать против своего собственного народа, ибо имя ему будет "манкурт" и "куштан".