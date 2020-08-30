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Чисто по понятиям

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Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия.

Чисто по понятиям


Активист и экс-председатель координационного совета по защите Куштау Урал Байбулатов в эфире «Эха» напомнил, что отставка главы Ишимбайского района Азамата Абдурахманова является неотъемлемой частью требований КС.

— В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили, или он (Абдрахманов – ред.) сразу ушел бы сам. Они держатся за власть и место. Не знаю почему его до сих пор не увольняют. Маску сорвали с него: его все узнали. Видео есть, где он швыряет палатки. Там были дети, была женщина беременная. На видеозаписях все это есть.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил защитникам Куштау: «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете».

— Тогда это не политика, если «своих» не бросает, это понятия. Не должно быть такого, чтобы во власти делили на «своих» и на «не своих».

Он считает, что власть региона — заложник сложившейся ситуации.

— Ситуация (с Абдрахмановым – ред.) играет против них, она не красит их с этической и политической точки зрения. Понимаю, были бы 90 годы, когда всю информацию получали с печатной прессы и кабельного ТВ, но сегодня век интернета – все видят, что человек рушил палаточный лагерь, но его никто не увольняет. Даже замечание, которое ему сделали – курам на смех. Он непосредственно 15 августа участвовал в разгоне палаточного лагеря, поэтому КС требует его отставки.

Общественник заметил, что КС не организовывал митинг на площади в Ишимбае за отставку Абдрахманова на следующий день после событий на Куштау. Но отдельные члены совета пришли на площадь поддержать протест.

Также КС поставил условие амнистии всех задержанных на горе.

— Оно не выполнено. Правоохранительные органы не имели права задерживать. ЧОП «Вершина» «вынимал» и передавал полиции защитников, а те не имели права жестко «скручивать» людей. За что?

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.09.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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"своих не бросают" на войне.



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  • 2 | 27.09.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили,
=====================================
Слыш ТЫ,- знаток западной демократии !
В тех странах о которых ТЫ говоришь на руководящие посты ИЗБИРАЮТСЯ не по национальному признаку, как в сране башкир, а по их умственным способностям !!!!
Ты можешь себе представить (хотя куда тебе) чтобы в США на пост президента назначались только представители американских индейцев?! И где бы сейчас была та Америка ?!
Весь корень зла именно в таких как ты аульных малаях!
И нечего на зеркало пенять если РОЖА "титульной национальности"
Блясым?!



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  • 3 | 27.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-й обманывает!
В статье верно изобличено что это "понятия", чтож, россияне в презиках уже долгих, мучительно долгих 20 лет предпочитают содержать бандита низшего ранга из Тамбовской ОПГ.
В России "кидать", "бросать" уже давно является нормой. Хоть в 90-ые годы когда годами не отдавали зарплату, впрочем как и поныне работу не дают, но паек = прожиточный минимум также отказывают. Также Москва в 1941 не пустила беженцев от Гитлера. Ещё ранее вообще ужас! Даже Суворов 7 000 воинов бросив удрал от Наполеона...и так во все эпохи...



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  • 4 | 27.09.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Кутузов 20 тысяч бойцов в подожженной по его приказу Растопчиным, бросил, а кого смог спас, ему чужих, Великий Наполеон. За то его и ненавидят по сей день русские!



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  • 5 | 27.09.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«На войне». Хорошо сказано. Только вот:
Война́ — конфликт между политическими образованиями, а тут противостоят с одной стороны деляги и воры, а с другой стороны нищие и обворованные.
И самое главное, они договорятся. Много раз наблюдал, как верблюд гружённый золотом легко «побеждает» вожаков башкир, татар, русских и других наций.
А то, что полицмейстеры в Ишимбайском районе развивают деятельность это хорошо, это ещё больше вызовет противодействие. «Злее будем».



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  • 6 | 27.09.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот Путин зам Собчака по программе "Сырьё на продовольствие" стоимостью 122 млн $ украли, - это и есть: "Своих кинули"!
Потом народ Питера их метлой поганой выкинул, а подобрал Ельцин.
Ими оставленные долги 1/4 бюджета Питера гасили=возвращали Яблочники за что им и мстит Путин. Явлинскому палец сына прислал...инфаркт...проблемы...



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  • 7 | 27.09.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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- Доказано что Михаил Юрьевич Лермонтов выпил большое количество чая с молоком!!!



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2 | 27.09.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили,
===================================
Ты можешь себе представить (хотя куда тебе) чтобы в США на пост президента назначались только представители американских индейцев?! И где бы сейчас была та Америка ?!
...................................
некорректное извращение ситуации:
Вот первых, правящие кланы США могут президентом поставить хоть кого угодно;обычного артиста Рейгана, страдающего дифлексией и слабоумием Буша-младшего и даже сына кенийского пастуха Обамку.
Во вторых,индейцы сами правят в отведенных им землях
Во третьих и у нас кроме русских правили ещё грузин и украинцы,немцы,и если пробовать сопоставлять, то русские правили Россией настолько мало, что сопоставимого материала маловато, чтобы оценить и однозначно сказать "русские правят лучше нерусских" или русские правят хуже нерусских"

и во Четвертых,кто бы не управлял в России ,в любых должностных уровнях,все управленцы начинены кремлевской управленческой начинкой,начиная "аульных малаек" до сынов профессоров на должностях советников Путина - у них единая кремлевская прошивка, и корень зла в аульных малайках не обнаружен.....



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  • 9 | 27.09.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Абдрахманов - ахиллесова пята Хабирова, можно бить по нему беспроигрышно, тем более он действует на всех как красная тряпка на быка. Уволил бы его и отправил втихую куда-нибудь в подмосковье, на несколько лет, пока все не уляжется, если такой уж он свой. Кстати, президент Сингапура Ли Куан Ю вытащил страну из задворков в мировые лидеры в первую очередь отказавшись от понятия "свои". Сначала народ и страна, а потому уже все остальные



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  • 10 | 27.09.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Подмосковье отправлять Абдрахманова уже поздно, дело приняло серьезный оборот. Уволь он его, толпа перекинется на ещё одного близкого чиновника, ещё на один объект инициативного продвижения. И так до бесконечности, пока до него не доберутся.
Кроме того, его окружение очень и очень не простое, они долгие 10 лет высиживали яйца и на чужбине ждали когда Хам свалит. А том все не сваливал и не сваливал, обещал уйти после первого срока, а не ушёл. Словом душа черствеет, а тело не молодеет. Ёж ли сейчас выкинуть из команды хоть кого то ни было, то это будет и остальным сильный сигнал. Так что в патовой ситуации главный, а то что это ещё и родной район добавляет особую пикантность и не разрешимость ситуации. Надо отдать должное, положение аналогичное 2003 г. с его бюллетенями и типографией. Желает ему победить , вот только кого?



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  • 11 | 27.09.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-й сказал бы полное Браво..!
Но Ахиллесова пята Срадия это уголовное преступление по изготовлению фальшивых избирательных бюллетеней = гос документов и не осужденный за это! В конечном итоге в пользу кремлевско-питерского старца. Именно Это важнее всего! А далее ком катящийся это и активное соучастие в карательных акциях по избиению шести, по моим подсчетам, городов РБ, это и просунутый в премьеры групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров, это и соучастие в агрессии против другой страны по Крыму..Лугандоний..Домбассов...
Его Путину осталось год....полтора и будет, уверенно надеюсь, справедливый народный Суд. Не хотел бы несправедливого. Это и жестоко и неправильно!
Но на страну потомков рабов, в этой сфере, надежды мало...
Не нужен очередной 1917...1991...все эти перевороты плохи. Нужна революция для обращения лица государства к народу, а не к кучке!



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  • 12 | 27.09.2020, 14:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15111 | Рейтинг: -2159,6
В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили, или он (Абдрахманов – ред.) сразу ушел бы сам. Они держатся за власть и место.
_______________________________________
Это в каких Западных странах?
Во Франции где жёлтые жилеты протестуют уже два года?
В США с их протестами против Трампа и BLM?
В Германии с "Альтернативой для Германии"?
Как надоели пи.доболы, убедившие себя самое, в "макаронах ОТТУДА".



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  • 13 | 27.09.2020, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.09.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже Суворов 7 000 воинов бросив удрал от Наполеона...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Общие потери Суворова в Швейцарском походе крупнейший исследователь Швейцарского похода Д. Милютин оценивает в 5100 чел., из них 1600 погибших, в том числе разбившихся при переходах, и 980 раненных, оставленных в Швейцарии, из 21 000, выступивших в поход. Таким образом, из окружения вышло более 3/4 войск. В плен было взято 2818 солдат и офицеров французской армии.
____________________________________________________________
_ Учи историю, дебилушка! Суворов выходил из окружения, когда австрийские войска изменили свои планы в одностороннем порядке! Где ты, либерастного идиота кусок, 7000 брошенных солдат насчитал? А оставлять раненых при отходе на попечение врага была обычная практика того времени! Тогда фашистов и бандеровцев не было, чтобы воевать с мирным населением, ранеными и больными, хотя различные эксцессы и тогда случались! Очень Опытный



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  • 14 | 27.09.2020, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.09.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Кутузов 20 тысяч бойцов в подожженной по его приказу Растопчиным, бросил, а кого смог спас, ему чужих, Великий Наполеон. За то его и ненавидят по сей день русские!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Либерастного идиота кусок! А как Наполеон не только раненых, но и здоровых бросил, сбежав с гвардией из России во Францию ты почему не вспоминаешь? А оставление раненых при отступлении на попечение врага тогда была обычная практика! Очень Опытный



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  • 15 | 27.09.2020, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.09.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот Путин зам Собчака по программе "Сырьё на продовольствие" стоимостью 122 млн $ украли, - это и есть: "Своих кинули"!
Потом народ Питера их метлой поганой выкинул, а подобрал Ельцин.
Ими оставленные долги 1/4 бюджета Питера гасили=возвращали Яблочники за что им и мстит Путин. Явлинскому палец сына прислал...инфаркт...проблемы...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Либерастного идиота кусок! Палец сыну Явлинского отрезали в 1994 году за Чечню! Где был Путин в это время и какое имел отношение к Чечне? Когда же тебя, вруна патологического, за это привлекут? Ты давно зону топтать должен! Очень Опытный



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  • 16 | 27.09.2020, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
корень зла в аульных малайках не обнаружен.....
_______________________________________________
Аульные неандертальцы, живущие родоплеменным строем, тратят силы не на работу, а на возню и конкуренцию с конкурирующими родами племенами таких же аульных аллояр. В результате ничего не делается, тольк луноликие аллояры все сильнее лоснятся



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  • 17 | 27.09.2020, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 27.09.2020, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Общие потери Суворова в Швейцарском походе крупнейший исследователь Швейцарского похода Д. Милютин оценивает в 5100 чел., из них 1600 погибших, в том числе разбившихся при переходах, и 980 раненных, оставленных в Швейцарии, из 21 000, выступивших в поход. Таким образом, из окружения вышло более 3/4 войск. В плен было взято 2818 солдат и офицеров французской армии.
____________________________________________________________

_ Учи историю, дебилушка! Суворов выходил из окружения, когда австрийские войска изменили свои планы в одностороннем порядке! Где ты, либерастного идиота кусок, 7000 брошенных солдат насчитал? А оставлять раненых при отходе на попечение врага была обычная практика того времени! Тогда фашистов и бандеровцев не было, чтобы воевать с мирным населением, ранеными и больными, хотя различные эксцессы и тогда случались! Очень Опытный
=================================

Очень Потный! - выходить из окружения - это так называется победа Кутузова? Краем уха слышал,а ты глаза открыл.
Почему тогда Сталин расстреливал советских солдат выходивших из окружения (или уничтожал в ГУЛАГе)?Он же чтил Кутузова,Суворова и прочих людоедов и рабовладельцев царского времени.



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  • 18 | 27.09.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
корень зла в аульных малайках не обнаружен.....
_______________________________________________
Аульные неандертальцы, живущие родоплеменным строем, тратят силы не на работу, а на возню и конкуренцию с конкурирующими родами племенами таких же аульных аллояр. В результате ничего не делается, тольк луноликие аллояры все сильнее лоснятся
-----------------------
Интересно, кем ты трудишься, высшее творение природы? На УЖе говнометом?



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  • 19 | 27.09.2020, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 27.09.2020, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
корень зла в аульных малайках не обнаружен.....
_______________________________________________
Аульные неандертальцы, живущие родоплеменным строем, тратят силы не на работу, а на возню и конкуренцию с конкурирующими родами племенами таких же аульных аллояр. В результате ничего не делается, тольк луноликие аллояры все сильнее лоснятся
============================
Описанное тобой действие не зарождается сначала в аулах, мысль конкурировать приходит не из аульной глубины,а зарождается в творческой студии бст где команда бровястого продуцирует бред величия и рассылает бред в аулы через телпердачи, а русские даже оплачивают это дело через госбюджет.



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  • 20 | 27.09.2020, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Описанное тобой действие не зарождается сначала в аулах, мысль конкурировать приходит не из аульной глубины,а зарождается в творческой студии бст где команда бровястого продуцирует бред величия и рассылает бред в аулы через телпердачи, а русские даже оплачивают это дело через госбюджет.
____________________________________________________________
__
Ты про грустную обезьяну алкоголика, который звездит про батыроатлантов?



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