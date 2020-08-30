Активист и экс-председатель координационного совета по защите Куштау Урал Байбулатов в эфире «Эха» напомнил, что отставка главы Ишимбайского района Азамата Абдурахманова является неотъемлемой частью требований КС.
— В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили, или он (Абдрахманов – ред.) сразу ушел бы сам. Они держатся за власть и место. Не знаю почему его до сих пор не увольняют. Маску сорвали с него: его все узнали. Видео есть, где он швыряет палатки. Там были дети, была женщина беременная. На видеозаписях все это есть.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил защитникам Куштау: «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете».
— Тогда это не политика, если «своих» не бросает, это понятия. Не должно быть такого, чтобы во власти делили на «своих» и на «не своих».
Он считает, что власть региона — заложник сложившейся ситуации.
— Ситуация (с Абдрахмановым – ред.) играет против них, она не красит их с этической и политической точки зрения. Понимаю, были бы 90 годы, когда всю информацию получали с печатной прессы и кабельного ТВ, но сегодня век интернета – все видят, что человек рушил палаточный лагерь, но его никто не увольняет. Даже замечание, которое ему сделали – курам на смех. Он непосредственно 15 августа участвовал в разгоне палаточного лагеря, поэтому КС требует его отставки.
Общественник заметил, что КС не организовывал митинг на площади в Ишимбае за отставку Абдрахманова на следующий день после событий на Куштау. Но отдельные члены совета пришли на площадь поддержать протест.
Также КС поставил условие амнистии всех задержанных на горе.
— Оно не выполнено. Правоохранительные органы не имели права задерживать. ЧОП «Вершина» «вынимал» и передавал полиции защитников, а те не имели права жестко «скручивать» людей. За что?
Эхо Москвы
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Чисто по понятиям
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