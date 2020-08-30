Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия.Активист и экс-председатель координационного совета по защите Куштау Урал Байбулатов в эфире «Эха» напомнил, что отставка главы Ишимбайского района Азамата Абдурахманова является неотъемлемой частью требований КС.— В западных странах с развитой демократией политическая система устроена так, что его сразу бы уволили, или он (Абдрахманов – ред.) сразу ушел бы сам. Они держатся за власть и место. Не знаю почему его до сих пор не увольняют. Маску сорвали с него: его все узнали. Видео есть, где он швыряет палатки. Там были дети, была женщина беременная. На видеозаписях все это есть.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил защитникам Куштау: «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете».— Тогда это не политика, если «своих» не бросает, это понятия. Не должно быть такого, чтобы во власти делили на «своих» и на «не своих».Он считает, что власть региона — заложник сложившейся ситуации.— Ситуация (с Абдрахмановым – ред.) играет против них, она не красит их с этической и политической точки зрения. Понимаю, были бы 90 годы, когда всю информацию получали с печатной прессы и кабельного ТВ, но сегодня век интернета – все видят, что человек рушил палаточный лагерь, но его никто не увольняет. Даже замечание, которое ему сделали – курам на смех. Он непосредственно 15 августа участвовал в разгоне палаточного лагеря, поэтому КС требует его отставки.Общественник заметил, что КС не организовывал митинг на площади в Ишимбае за отставку Абдрахманова на следующий день после событий на Куштау. Но отдельные члены совета пришли на площадь поддержать протест.Также КС поставил условие амнистии всех задержанных на горе.— Оно не выполнено. Правоохранительные органы не имели права задерживать. ЧОП «Вершина» «вынимал» и передавал полиции защитников, а те не имели права жестко «скручивать» людей. За что?