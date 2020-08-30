Уголовник в кресле главы Ишимбая против медиков

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников.Администрация Ишимбая (Башкирия) не согласовала проведение сотрудникам местной ЦРБ акции в защиту прав медицинских работников, которую они планировали провести 28 сентября в форме пикета на 15 человек на Площади первооткрывателей башкирской нефти.Уведомление о проведении пикета было направлено в администрацию 23 сентября. Мероприятие планировалось провести в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID-19», которую организует профсоюз медработников «Действие».Администрация района сообщила, что выбранное организаторами пикета место — Площадь первооткрывателей башкирской нефти (расположена рядом с администрацией) — не входит в региональный перечень мест, специально отведенных для проведения публичных мероприятий.Также власти напомнили, что в республике действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на этот период гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.Члены профсоюза «Действие» планируют повторно подать уведомление — на другую площадку, чтобы провести пикет 4 октября, сообщил региональный координатор профсоюза в Башкирии Антон Орлов.Пикет также планируют провести медработники городской больницы Салавата и Аскаровской ЦРБ Абзелиловского района. Уведомление они планируют подать сегодня, отметил господин Орлов.В Башкирии работают семь первичных отделений профсоюза «Действие» с участием около 200 человек.