Уголовник в кресле главы Ишимбая против медиков

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Прощай, пенсия! Народ сно ...

3, на х уй иди
  Рейтинг: +3  natall

Обсуждаемое за месяц
Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   20687    14

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   21399    5

Профессиональный ...

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК. ...
  28.09.2020   16239    17

Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия. ...
  27.09.2020   22656    23

Руслан Габбасов: Как ...

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его ...
  25.09.2020   13320    127

Последние публикации
Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   15415    14

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   37418    5

Профессиональный ...

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК. ...
  28.09.2020   39069    17

Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия. ...
  27.09.2020   13897    23

Руслан Габбасов: Как ...

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его ...
  25.09.2020   33777    127

Юмадиловщина живее всех ...

Несколько жителей Башкирии обратились к президенту России и председателю ...
  24.09.2020   28487    13

Курултайное ...

Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека ...
  24.09.2020   16534    16

Мурзагулов плохо ...

Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке. Ранее об этом со ...
  23.09.2020   25114    20

Майор полиции стряпал ...

Майор, подписавший протоколы задержанных защитников Куштау в Башкирии, дал ...
  23.09.2020   26035    14

Депутаны подмахнули не ...

Депутаты Госсобрания Башкортостана в конце прошедшей недели единогласно дали ...
  22.09.2020   12980    15

Читаемое за месяц
Прощай, пенсия! Народ ...

Прощай, пенсия! Обнуленный президент обнуляет рост пенсий. Правительство ...
  30.08.2020   22432    21

Мерзавца — на скамью ...

Скандального главу Ишимбая могут повысить? Источники в Правительстве РБ говорят ...
  30.08.2020   43423    13

Позорное судилище от ...

«Это было позорное судилище»: как прошли самые массовые аресты в Башкирии после ...
  30.08.2020   14422    25

Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без ...
  31.08.2020   38956    32

Ни один нормальный ...

В Минздраве РФ заявили, что дети не будут прививаться от коронавируса. Вакцина ...
  31.08.2020   36069    10

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (67)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Уголовник в кресле главы Ишимбая против медиков

Оценили
1


Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников.

Уголовник в кресле главы Ишимбая против медиков


Администрация Ишимбая (Башкирия) не согласовала проведение сотрудникам местной ЦРБ акции в защиту прав медицинских работников, которую они планировали провести 28 сентября в форме пикета на 15 человек на Площади первооткрывателей башкирской нефти.

Уведомление о проведении пикета было направлено в администрацию 23 сентября. Мероприятие планировалось провести в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID-19», которую организует профсоюз медработников «Действие».

Администрация района сообщила, что выбранное организаторами пикета место — Площадь первооткрывателей башкирской нефти (расположена рядом с администрацией) — не входит в региональный перечень мест, специально отведенных для проведения публичных мероприятий.

Также власти напомнили, что в республике действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на этот период гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.

Члены профсоюза «Действие» планируют повторно подать уведомление — на другую площадку, чтобы провести пикет 4 октября, сообщил региональный координатор профсоюза в Башкирии Антон Орлов.

Пикет также планируют провести медработники городской больницы Салавата и Аскаровской ЦРБ Абзелиловского района. Уведомление они планируют подать сегодня, отметил господин Орлов.

В Башкирии работают семь первичных отделений профсоюза «Действие» с участием около 200 человек.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.09.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уголовник в кресле главы Ишимбая против медиков
====================================
Нет ни-че-го опаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти.!!!
(Леонид Филатов)



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.09.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий также совершал тягчайшее уголовное преступление против народа Башкортостана: это фальсификация избирательных документов, - изготовление фальшивых избирательных бюллетеней. Многие помнят поджег типографии. Тогда даже прокурор сбежал. Но ПУтин "крышанул" Радия. А неотсидевший уголовник хуже отсидевшего, у тех, хотя бы, "понятия" есть!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.09.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров по поводу этого х....рена и мурзагулова заявил,что своих не сдает......какие могут быть свои и не свои,у власти должны стоять люди беспристрастно оценивающие действия своих подчиненных,а не делать подобные заявления и уж тем паче не покрывать их глупости,а наказывать.А в реалиях имеем-какой начальник, такие и подчиненные м...лять,позорище..



Оценили
3

  • # 4 | 28.09.2020, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 28.09.2020, 20:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адбрахманова отправят на повышение в Красногорск?



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com