Сарбоида выкинули из корпорации недоразвития

Раиль Сарбаев покинул должность гендиректора Корпорации развития.Раиль Сарбаев, который с 2019 года возглавлял Корпорацию развития Башкирии, покинул эту должность.Новым директором корпорации назначен Наиль Габбасов, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров. Представляя господина Габбасова, глава сообщил, что он с «очень сильной командой» в короткие сроки сделали Корпорацию развития Крыма одной из лучших в России. «Мы их долго уговаривали. Долго вели диалог и все-таки уговорили. Как говорится, там, где родился, там и пригодился»,— отметил он.Наиль Габбасов окончил Башгосуниверситет по специальности юрист, в 2014-2017 годах работал исполнительным директором Корпорации развития Башкирии. В 2017 году был назначен заместителем гендиректора Корпорации развития Республики Крым. В январе 2019 года возглавил корпорацию. По данным kartoteka.ru, Наилю Габбасову до 2017 года принадлежало 50% уставного капитала уфимского ООО «Технострой-С» (в мае 2020 года было ликвидировано). В сентябре 2019 года он возглавил также созданный в августе 2015 года фонд «Ялтинский международный экономический форум».Корпорация развития Башкирии управляет техно- и индустриальными парками, а также создаваемой особой экономической зоной «Алга». Занимается сопровождением инвестиционных проектов на всех этапах их реализации, в том числе помогает инвесторам в разработке бизнес-планов, оказании мер господдержки, подборе площадок. Является партнером создаваемого в регионе Евразийского научно-образовательного центра.