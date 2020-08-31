Сарбоида выкинули из корпорации недоразвития

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Прощай, пенсия! Народ сно ...

3, на х уй иди
  Рейтинг: +3  natall

Обсуждаемое за месяц
Развалив медицину ...

Максим Забелин опроверг информацию об уходе из минздрава. ...
  29.09.2020   13305    24

Сарбоида выкинули из ...

Раиль Сарбаев покинул должность гендиректора Корпорации развития. ...
  29.09.2020   39096    16

Устранение неугодных — ...

Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального. ...
  29.09.2020   16155    31

Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   15196    18

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   31571    5

Последние публикации
Развалив медицину ...

Максим Забелин опроверг информацию об уходе из минздрава. ...
  29.09.2020   28703    24

Сарбоида выкинули из ...

Раиль Сарбаев покинул должность гендиректора Корпорации развития. ...
  29.09.2020   39606    16

Устранение неугодных — ...

Суд признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального. ...
  29.09.2020   12802    31

Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   21733    18

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   41224    5

Профессиональный ...

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК. ...
  28.09.2020   26699    21

Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия. ...
  27.09.2020   28926    29

Руслан Габбасов: Как ...

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его ...
  25.09.2020   11942    133

Юмадиловщина живее всех ...

Несколько жителей Башкирии обратились к президенту России и председателю ...
  24.09.2020   12859    13

Курултайное ...

Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека ...
  24.09.2020   21956    16

Читаемое за месяц
Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без ...
  31.08.2020   29607    32

Ни один нормальный ...

В Минздраве РФ заявили, что дети не будут прививаться от коронавируса. Вакцина ...
  31.08.2020   35343    10

Возбудились еще бы лет ...

Следственный комитет начинает проверку "сокращения доли государства" в ...
  31.08.2020   40065    15

Попутно уничтожая ...

Доколе?! Доколе в Уфе будут появляться вот такие картинки? Неужели никто кроме ...
  31.08.2020   23870    44

Вместо работы для людей: ...

Чиновников Башкирии заставят говорить на башкирском языке. В правительстве ...
  1.09.2020   17224    70

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (70)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Сарбоида выкинули из корпорации недоразвития

Оценили
0


Раиль Сарбаев покинул должность гендиректора Корпорации развития.

Сарбоида выкинули из корпорации недоразвития


Раиль Сарбаев, который с 2019 года возглавлял Корпорацию развития Башкирии, покинул эту должность.

Новым директором корпорации назначен Наиль Габбасов, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров. Представляя господина Габбасова, глава сообщил, что он с «очень сильной командой» в короткие сроки сделали Корпорацию развития Крыма одной из лучших в России. «Мы их долго уговаривали. Долго вели диалог и все-таки уговорили. Как говорится, там, где родился, там и пригодился»,— отметил он.

Наиль Габбасов окончил Башгосуниверситет по специальности юрист, в 2014-2017 годах работал исполнительным директором Корпорации развития Башкирии. В 2017 году был назначен заместителем гендиректора Корпорации развития Республики Крым. В январе 2019 года возглавил корпорацию. По данным kartoteka.ru, Наилю Габбасову до 2017 года принадлежало 50% уставного капитала уфимского ООО «Технострой-С» (в мае 2020 года было ликвидировано). В сентябре 2019 года он возглавил также созданный в августе 2015 года фонд «Ялтинский международный экономический форум».

Корпорация развития Башкирии управляет техно- и индустриальными парками, а также создаваемой особой экономической зоной «Алга». Занимается сопровождением инвестиционных проектов на всех этапах их реализации, в том числе помогает инвесторам в разработке бизнес-планов, оказании мер господдержки, подборе площадок. Является партнером создаваемого в регионе Евразийского научно-образовательного центра.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 29.09.2020, 05:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"глава сообщил что он с очень сильной командой"
""""""
Чего стоит рекомендация по варяжьи назаченного градоначальником Сибая и укравшего оборудование новогоднего салюта и чугунные решетки парков, а на "выручку" устраивал ежемесячные запои в подвале БШПУ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 29.09.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же должно быть унизительно простому человеку сознавать эту пропасть
между собой и хозяевами жизни с "уставными капиталами", хапнутыми в 90-е.

- Поскольку меня увольняют с работы, будто я пьянствую - то заявляю, что
все вы - мошенники и воры!..



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 29.09.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сарбоида выкинули из корпорации недоразвития
========================================
То что выкинули, это не удивительно, удивляет то, что его в свое время туда назначили, с его то ограниченными умственными способностями.
А вот что касается Наиля Габбасова, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, судите сами:
"Проанализировав, как расходовался бюджет в 2019 году, Счетная палата пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма «бесследно исчезли», — сообщает ruposters.ru. Эксперты не смогли оценить эффективность соответствующей госпрограммы!
Так что похоже поменяли шило на мыло



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.09.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот что касается Наиля Габбасова, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, судите сами:
"Проанализировав, как расходовался бюджет в 2019 году, Счетная палата пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма «бесследно исчезли», — сообщает ruposters.ru. Эксперты не смогли оценить эффективность соответствующей госпрограммы!
------------------------------------------------------------
--
Значит он не с пустыми руками вернулся. И я думаю 127 лярдов не будут лишними для Республики. Так держать, Наиль!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 29.09.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого следовало ожидать. Раиль С. и Андрей Н. это два непримиримых антагониста. Андрей Н. даже пытался сфабриковать дело на Раиля С., через гаишника, осужденного по делу об убийстве сибайского прокурора Карачурина. Но данному факту надлежащая оценка дана не была, хотя все это чекистами задокументировано. Тут вон в сторону ОМОНОвца пустую бутылку кинут, и здравствуй, турма.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 29.09.2020, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
А вот что касается Наиля Габбасова, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, судите сами:
"Проанализировав, как расходовался бюджет в 2019 году, Счетная палата пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма «бесследно исчезли», — сообщает ruposters.ru. Эксперты не смогли оценить эффективность соответствующей госпрограммы!
_______________________________________________________
Поражает скорость с которой произведена рокировочка - поди Сарбаев до сих пор стоит застыв с открытым ртом, как бы вопрошая: "А что так можно было?!" от известия о своей отставке! Ведь в пятницу уходил с работы и ничего не предвещало....

В пятницу 25-го стало известно о результатах проверки счетной палатой и бесследно исчезнувших 127 лярдов, как в понедельник Наилька уже осваивал кабинет Сарбаева и все его коБанда - остальные кабинеты....

Интересно будет понаблюдать - заведут уголовку по крымскому воровству или нет...



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 29.09.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы пробили дно и углубились.
Видать происходит изменения в расстановке сил среди особо приближенных к телу. Сарбаев и его команда были не самые влиятельные, но имели солидную финансовую составляющую.
Больше ошибок ни Бабай, ни Сарбай не совершат, остаётся ждать развития ситуации.
Возможна отставка связана с продолжением экологического противостояния в Зауралье и с уходом ряда ключевых инвесторов.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 29.09.2020, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
2 | 29.09.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован

Проснись, ты серешь! Или ты не спишь?
То, что спижжено в 90-е давным давно прожрато - такие масштабы воровства, как при пуйле - самому пуйлу и не снились, когда он пи-здил 122 млн долларов из программы «Ресурсы в обмен на продовольствие» в СПб



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 29.09.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит он не с пустыми руками вернулся. И я думаю 127 лярдов не будут лишними для Республики. Так держать, Наиль!.............................. вот уж рассмешил ! Этот Наиль "кровное" ворованное вложит в регион ??? Чудик!!! Им уже и триллионов не хватает... в гробы всем своим потомкам, армянкам и их окружениям. Какой он"успешный " и "сильный" ? -несостоявшийся юрист. Не смешите мои тапочки!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 29.09.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.09.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот что касается Наиля Габбасова, который ранее руководил Корпорацией развития Республики Крым, судите сами:
"Проанализировав, как расходовался бюджет в 2019 году, Счетная палата пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма «бесследно исчезли», — сообщает ruposters.ru. Эксперты не смогли оценить эффективность соответствующей госпрограммы!
------------------------------------------------------------

--
Значит он не с пустыми руками вернулся. И я думаю 127 лярдов не будут лишними для Республики. Так держать, Наиль!
+++++++++++++++++
На чужой каравай варежку не разевай.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 29.09.2020, 14:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
В пятницу 25-го стало известно о результатах проверки счетной палатой и бесследно исчезнувших 127 лярдов, как в понедельник Наилька уже осваивал кабинет Сарбаева и все его коБанда - остальные кабинеты....
__________________________________________
Что-то не пойму ботов с этого сайта.
Вам заголовком этой статьи приказано ликовать, а не обсуждать Наиля Габбасова.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 29.09.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно будет понаблюдать - заведут уголовку по крымскому воровству или нет...

"Так кто ж его посадит, он же памятник!"



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 29.09.2020, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит он не с пустыми руками вернулся. И я думаю 127 лярдов не будут лишними для Республики. Так держать, Наиль!

Ага. Сейчас. 127 лярдов он с собой в авоське так и притаранил в башпердистан. Глупай, они уже давно попилены, проконвертированы и аккуратно сложены в ненашенских банках.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 29.09.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раил менгэн сехнегэ
Ерлап бетерэм диеп
Эби мэенегэн артыннан
Сугып иютерэм диеп



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 29.09.2020, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Кухарк. А
Вы не завершили начатое!
Народ СП/б выкинул, то бишь проголосовал против Собчака и его первого зама В.В. Путина. После их "ухода" вместе с Яковлевым пришли несколько Яблочников которые оставленные долгиив четвертину бюджета СП/б погасили, а потом начали оказывать помощь малоимущим. Кстати всё в сопоставимых ценах! Так Путин узнал волю народа и у него остался страх перед выборами и он их превратил в профонацию!

Путин уходи!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 29.09.2020, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уход Сарбаева и остальных был предсказуем



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com