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Развалив медицину Башкирии, держится за кресло зубами и когтями

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Максим Забелин опроверг информацию об уходе из минздрава.

Развалив медицину Башкирии, держится за кресло зубами и когтями


Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, занимающий эту должность с декабря 2018 года, опроверг информацию о планах ухода из ведомства. «У меня контракт до 2024 года. Не собираюсь никуда уходить»,— сообщил он "Ъ-Уфа". Министр также не подтвердил информацию о том, что он якобы присматривал себе другое место работы в департаменте Минздрава России, о чем сообщал источник портала «Проуфу».

«Это чей-то вымысел. Не подавал»,— заявил господин Забелин и добавил: «Я люблю Башкортостан, а команда Радия Фаритовича (главы Башкирии.— "Ъ-Уфа") — самая лучшая».

Максим Забелин в 2018 году приехал в Уфу из Москвы, где работал заместителем генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии». В марте 2019 года он назначил своим заместителем Ирину Кононову, которая ранее возглавляла управление по работе с обращениями граждан в департаменте здравоохранения Москвы.

Коммерсант
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  • 1 | 29.09.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а команда Радия Фаритовича (главы Башкирии.— "Ъ-Уфа") — самая лучшая».
=======================================
Этими словами гн ( имеется в виду медицинское изделие) Забелин дал полную и исчерпывающую характеристику себе самому.



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  • 2 | 29.09.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто так не развалил медицину в Башкирии как Хамитов со своей апайкой. Есть что нибудь, что не развалили у нас в стране либерасты? Вопрос риторический.



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  • 3 | 29.09.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конешноо , конешноо ! Только Хамитов виноват , а Муртазел был не при чем . Ничего не разваливал , ничего не украл все развивал и развивал .



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  • 4 | 29.09.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В республике долгие годы наблюдается страшный дефицит руководящих кадров в медицине. При Хамитове было все под копирку.
Нет у нас кандидатов и докторов наук, нет специалистов словом. Нам просто нужны Варяги Айболиты.
И эта персона долго нигде не задерживалась, себя особо не проявляла от слова совсем (не светила, просто бомж от медицины), ни каким боком не имеет отношение к республике. Это персона приехала к нам спасать нас от наших средств.
Вангую, через некоторое время оно уедет далеко-далеко, будет жить богато и счастливо. Ну а мы продолжим носить розовые очки, верить и ждать, что Айболит реально приедет и поможет. Мы останемся у разбитого корыта в котором нам продолжают полоскать мозг с единственной целью, которая называется СТЯЖАТЕЛЬСТВО. Это страшно, дело Сыртлановой должно жить!



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  • 5 | 29.09.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТО-ВА-РИ-ЩИ!!! Што жа это, а?! Куды идём? "Взве-ейтесь костра-ами..."



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  • 6 | 29.09.2020, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
Встретила интересную инфу - еще до назначения к нам СРАдия - в сентябре 2018г:
13.09.2018 20:43Рубрика: Власть
Медведев уволил замглавы Федерального медико-биологического агентства
Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Максим Забелин уволен с государственной должности. Основанием для такого кадрового решения стала просьба самого чиновника.

Об этом стало известно из распоряжения, подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым и размещенного на официальном портале кабинета министров.
https://rg.ru/2018/09/13/medvedev-uvolil-zamglavy-federalnog
o-mediko-biologicheskogo-agentstva.html

Любопытно, правда? Чего это вдруг с таких высоких постов увольняются по собственному желанию(зарплата была 640тыщ, главой Минзбрава, в дали от родной Москвы - меньше), потом ненадолго устраиваются – заместителем генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России - все это в Москве, И вдруг, спустя 13 месяцев после устройства на новую работу в Москве - он 28 октября 2019 года, бросив в Москве семью(кстати - ничего не найдено в гугле о его семье - в 41 год у него есть жена и дети - неизвестно, помню, что была инфа про его мать, кажется судью, на которую было уголовное дело несколько лет назад - теперь этой инфы нет, гэбня чистит лихо инет), квартиру и, наверное, дачу, - всплывает в глуши, в Уфе в качестве и.о. министра здравоохранения!
И как в басенке Крылова - петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку.



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  • 7 | 29.09.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров ! Почему вы держите министра культуры , профнепригодную Шафикову Амину? У нас в РБ. катастрофа в культуре !!! Уволила специалистов и руководителей высочайшего класса, все что можно развалила ! Сидит уже девятый год и занимается только своими делами, а не проблемами в культуре республики . Поставила лизоблюдов и националистов какой и сама является . Теперь еще появился вор и аферист Абдразаков А. в качестве худрука в нашем оперном театре . Оперным театром руководит команда состоящих из гомосеков во главе с директором Альмухаметовым И. и крышующим его Абдразаковым . Говорят он ваш близкий друг , а Шафикова А. близкая подруга вашей супруги.
Почему во главе стоят только башкиры, а не лица других национальностей?
Пора серьезно заняться министерством культуры и оперным театром . Вернуть руководителей которых уволили и вернуть артистов которые составляли гордость РБ.

Удачи вам в вашем не легком труде
И прислушивайтесь к народу которые составляли славу Башкортостана



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  • 8 | 29.09.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас само время менять окружение без потери репутации и морды лица под шумок набора команды свежеиспеченным премьер-министром. Моя хата с краю.



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1

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  • 9 | 29.09.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конешноо , конешноо ! Только Хамитов виноват , а Муртазел был не при чем . Ничего не разваливал , ничего не украл все развивал и развивал
---------------
Так и было. При Рахимове троились и открывались больницы,, новые корпуса, ФАПы, закупалось современное медоборудование. Причем я не поклонник Рахимова, а даже наоборот. Но что есть, то есть. И школы при Рахимове строились. А при Хамитове только все оптимизировалось, то есть закрывалось и разворовывалось.



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  • 10 | 29.09.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
А при Хамитове только все оптимизировалось, то есть закрывалось и разворовывалось.
_________________________________
Вы не в курсе. что правление Хамитова совпало с программой оптимизации пуйла 2012 года - типа повышение зарплаты медикам и учителям - без увеличения ресурсов?! То есть - за счет сокращения расходов внутри отраслей. Глупо винить в этом, как Хамитова, так и ВСЕХ(кроме Рамзанки Дырова) глав регионов, которые были ВЫНУЖДЕНЫ сокращать персонал, расходы на ремонт, строительство и закрывать ФАПы и сельские школы.
Вы - либо предвзято судите, либо у вас на глазах шоры и кроме Б-стана ни чем больше не интересуетесь.



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5

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  • 11 | 29.09.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.09.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Конешноо , конешноо ! Только Хамитов виноват , а Муртазел был не при чем . Ничего не разваливал , ничего не украл все развивал и развивал
---------------
Так и было. При Рахимове троились и открывались больницы,, новые корпуса, ФАПы, закупалось современное медоборудование. Причем я не поклонник Рахимова, а даже наоборот. Но что есть, то есть. И школы при Рахимове строились. А при Хамитове только все оптимизировалось, то есть закрывалось и разворовывалось.
=====================
Помню помню, Открывашка открыл школу с бассейном для башкир, но детишек на открытие собирали со всей округе, в ауле их почти не оказалось.



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1

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  • 12 | 29.09.2020, 14:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
0 | 29.09.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69233 | Рейтинг: +11810,7

А при Хамитове только все оптимизировалось, то есть закрывалось и разворовывалось.
_________________________________
Вы не в курсе. что правление Хамитова совпало с программой оптимизации пуйла 2012 года - типа повышение зарплаты медикам и учителям - без увеличения ресурсов?! То есть - за счет сокращения расходов внутри отраслей. Глупо винить в этом, как Хамитова, так и ВСЕХ(кроме Рамзанки Дырова) глав регионов, которые были ВЫНУЖДЕНЫ сокращать персонал, расходы на ремонт, строительство и закрывать ФАПы и сельские школы.
Вы - либо предвзято судите, либо у вас на глазах шоры и кроме Б-стана ни чем больше не интересуетесь.
__________________________________________
М-да.
Не устаю восхищаться наблюдательностью, точностью формулировок и остроумием народа - у бабы волос длинный, а ум короткий.
И полное отсутствие логики.
"Хамитов с супружницой в развале медицины не виноваты, потому что виноват Путин".
А Хабиров с Забелином тогда почему виноваты?
Валите всё на Путина.



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  • 13 | 29.09.2020, 14:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
Хочу добавить.
Все эти "реформы и оптимизации" медицины и образования в нашей стране начаты либерастами задолго до того, как мы узнали, кто такой Путин.
Начали при Горбачёве и активно продолжили при Ельцине.
Я тоже не расположен к Рахимову.
Но соглашусь, при нём, всё-таки, школы и ФАП открывались.



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  • 14 | 29.09.2020, 16:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69235 | Рейтинг: +11811,1
А Хабиров с Забелином тогда почему виноваты?
_______________________________
А где ты увидел МОЁ обвинение СРАдию и его шестерке Забелину в развале развалин медицины? Сам придумал, то есть - оболгал.


Валите всё на Путина.
___________________
Напомню, пуйло у власти 21 год - а в развале медицины и образования по всей РФ - виноват Хамитов с Гульшаточкой? Какая же ты подлая и лживая мразь, херней - вместе со старой бл-ядью черепахой и старым пидорасом О_Ошкой!



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  • 15 | 29.09.2020, 16:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
А где ты увидел МОЁ обвинение СРАдию и его шестерке Забелину в развале развалин медицины? Сам придумал, то есть - оболгал.
__________________________________________
А названии статьи что нам гласит?
Твоё не твоё, но ты этот сайт вся твоя жизнь. Другой ты не знаешь, значит несёшь ответственность.
Тем более, постоянно встречаешься и обсуждаешь (скорее - получаешь задачи) со смотрящим этого сраного сайта Орловым.



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  • 16 | 29.09.2020, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.09.2020, 14:40 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15117 | Рейтинг: -2159,5
Хочу добавить.
Все эти "реформы и оптимизации
...
Каринв,а все внимательно изучила и сопоставила и ничего не пропустила?Когда цена на нефть в после 1986 года рухнула ниже плинтуса, и Горбачеву было делать нечего кроме как оформить ситуацию и затянуть туже пояса.
Правда тогда народ был в глубоком наркозе от пропаганды социализма,
и если бы кто пытался публично заговорить о ценах на нефть,и их влиянии на экономику СССР он бы попал в психушку.



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  • 17 | 29.09.2020, 16:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
И да, здравоохранение и образование развалили либерасты.
А восстанавливать намного труднее.
Тем более, если во главе так и сидят либерасты.
Они качественную советскую медицину довели да западных стандартов.
Коронавирус это показал.
Если бы советским врачам ещё и современную аппаратуру. А знаний-то у них было поболее.



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  • 18 | 29.09.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 29.09.2020, 16:36 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15120 | Рейтинг: -2160,1

Коронавирус это показал.
..
Карина - а что конкретно показал выдуманный короновирус? От которого за семь месяцев умерло 30 человек ,а Башкирии в день умирает по 270 человек от естественной смертности?



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  • 19 | 29.09.2020, 17:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15121 | Рейтинг: -2160,7
Они качественную советскую медицину довели да западных стандартов.
_________________________________
Немного не корректно написал.
Качественную советскую медицину либерасты опустили до западных стандартов.
Здравоохранение превратили в медицинские услуги.



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3

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  •  
  • 20 | 29.09.2020, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11й
Вы уж завершите, что башкиры плохие, а потому их бабы не рожают. Ваш Путин шаловливо потерет ручонками, я эту резервацию довел до вымирания, а они меж собой грызутся...я 300 млрд $ нахапал: "пусть сильнее грянет буря..."



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