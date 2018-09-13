Развалив медицину Башкирии, держится за кресло зубами и когтями

Максим Забелин опроверг информацию об уходе из минздрава.Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, занимающий эту должность с декабря 2018 года, опроверг информацию о планах ухода из ведомства. «У меня контракт до 2024 года. Не собираюсь никуда уходить»,— сообщил он "Ъ-Уфа". Министр также не подтвердил информацию о том, что он якобы присматривал себе другое место работы в департаменте Минздрава России, о чем сообщал источник портала «Проуфу».«Это чей-то вымысел. Не подавал»,— заявил господин Забелин и добавил: «Я люблю Башкортостан, а команда Радия Фаритовича (главы Башкирии.— "Ъ-Уфа") — самая лучшая».Максим Забелин в 2018 году приехал в Уфу из Москвы, где работал заместителем генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии». В марте 2019 года он назначил своим заместителем Ирину Кононову, которая ранее возглавляла управление по работе с обращениями граждан в департаменте здравоохранения Москвы.