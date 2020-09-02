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Сарбоидное тараканище оказалось не опасным

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Андрей Потылицын: По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности корпорации: по процентовкам договоров, по офису, по затратам, по издержкам.

Сарбоидное тараканище оказалось не опасным


Раиль Сарбаев не оправдал ожиданий, возложенных на него при назначении на пост глав корпорации развития РБ, считает политтехнолог Андрей Потылицын.

— Почему-то Хабирову показалось, что если Сарбаева вернуть в политику и дать ему джип и пиджак, то тогда он будет для него безопасным. Хабиров ошибся в корне: Сарбаев был безопасен вообще изначально, — сказал Потылицын в эфире «Эха». — А с джипом и пиджаком он стал полноценным участником процесса и участвовать стал настоль интенсивно, что «малый совнарком» единогласно принял решение избавлять от Раиля Салиховича.

Потылицын напомнил, что Срабаев покинул корпорацию развития де-юре по собственному желанию.

— Это говорит о неспособности к войне и противостоянию. В моей версии – от него избавились.

Новым главой КР стал Наиль Габбасов, ранее работавший заместителем гендиректора Корпорации развития Республики Крым.

— Небесспорный. Человек Назарова, который с ним сотрудничал по Крыму и здесь, в Уфе. Понятен и комфортен Назарову. Назаров имеет больше отношения к экономическим процессам, и Габбасов будет делать «понятные вещи» в корпорации. По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности корпорации: по процентовкам договоров, по офису, по затратам, по издержкам. Думаю, Габбасов будет более рачительным, и будет отвечать запросам, которые Назаров предъявляет корпорации.

Потылицын полагает, что больше общественность не услышит о Сарбаеве, а новую должность в качестве компенсации ему не дадут, по крайней мере такую, какую он бы себе хотел.

— Надо забывать его. Это его исчезновение, внезапное появление в 2016 году на выборах, появление из кустов … вот эти недорогие спецэффекты перестали работать. Думаю, что не дадут ему ничего существенного, а если предложат, то за рамками его претензий и предположений о собственной значимости, и, вероятно, он откажется.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему-то Хабирову показалось, что если Сарбаева вернуть в политику и дать ему джип и пиджак, то тогда он будет для него безопасным.
=====================================
Гадию всегда что то кажется (на это должны обратить пристальное внимание специалисты от медицины), то ему кажется что стоит ему захотеть и Куштау можно пустить на переработку, то ему кажется что если он наберет "свою команду",из не умных но преданных людишек то срана башкир будет цвести и пахнуть, то ему кажется ,что если на пенек одеть пиджак, а лучше смокинг то из этого пенька получится отличный глава корпорации развития РБ.
На руси говорят "Когда кажется,- крестятся", но гадию это не подойдет.....



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  • Гость
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  • 2 | 01.10.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что там, укроп ненужные ветки сбросил?



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  • Гость
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  • 3 | 01.10.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет ему работа в укралфонде.



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 01.10.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69246 | Рейтинг: +11809,5
А вы, друзья(на самом деле никакие не друзья, а подельники по разграблению страны), как не садитесь, всё в музыканты(государственники) - не годитесь.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 01.10.2020, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он юрист – выкрутится!



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