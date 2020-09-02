Сарбоидное тараканище оказалось не опасным

Андрей Потылицын: По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности корпорации: по процентовкам договоров, по офису, по затратам, по издержкам.Раиль Сарбаев не оправдал ожиданий, возложенных на него при назначении на пост глав корпорации развития РБ, считает политтехнолог Андрей Потылицын.— Почему-то Хабирову показалось, что если Сарбаева вернуть в политику и дать ему джип и пиджак, то тогда он будет для него безопасным. Хабиров ошибся в корне: Сарбаев был безопасен вообще изначально, — сказал Потылицын в эфире «Эха». — А с джипом и пиджаком он стал полноценным участником процесса и участвовать стал настоль интенсивно, что «малый совнарком» единогласно принял решение избавлять от Раиля Салиховича.Потылицын напомнил, что Срабаев покинул корпорацию развития де-юре по собственному желанию.— Это говорит о неспособности к войне и противостоянию. В моей версии – от него избавились.Новым главой КР стал Наиль Габбасов, ранее работавший заместителем гендиректора Корпорации развития Республики Крым.— Небесспорный. Человек Назарова, который с ним сотрудничал по Крыму и здесь, в Уфе. Понятен и комфортен Назарову. Назаров имеет больше отношения к экономическим процессам, и Габбасов будет делать «понятные вещи» в корпорации. По уходу к Сарбаеву появились вопросы по деятельности корпорации: по процентовкам договоров, по офису, по затратам, по издержкам. Думаю, Габбасов будет более рачительным, и будет отвечать запросам, которые Назаров предъявляет корпорации.Потылицын полагает, что больше общественность не услышит о Сарбаеве, а новую должность в качестве компенсации ему не дадут, по крайней мере такую, какую он бы себе хотел.— Надо забывать его. Это его исчезновение, внезапное появление в 2016 году на выборах, появление из кустов … вот эти недорогие спецэффекты перестали работать. Думаю, что не дадут ему ничего существенного, а если предложат, то за рамками его претензий и предположений о собственной значимости, и, вероятно, он откажется.