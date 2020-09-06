Сарбоид: Разбор протухшего политического трупа

«Почему мумия больше не оживет»: О причинах отставки Раиля Сарбаева. Увольнение с поста руководителя Корпорации развития Башкирии многие расценивают как окончательный уход этого персонажа с политической арены.Текущая неделя началась с малозначимого с аппаратной точки зрения, но имеющего политический флер решения об отставке Раиля Сарбаева с поста руководителя Корпорации развития РБ. Хотя этот политический флер и несколько преувеличен, тем не менее он означает окончательную политическую смерть экс-премьера Башкирии. Назначение в Корпорацию развития РБ стало для него уже третьим камбэком из политического забвения, но в этот раз «мумия» уже не вернется.Первая версия отставкиВерсий о причинах отставки Раиля Салиховича появилось сразу несколько, при этом самые экзотические из них вбрасывались телеграмм-каналами или политологами, близкими к Администрации Главы РБ. Звучат они по-геббельсовски примитивно: Радий Хабиров не простил Сарбаеву закулисных игр с националистами, их поддержку и финансирование протеста на Куштау. Не будем здесь цитировать откровенную ахинею телеграмм-каналов, а приведем мнение политолога Арсена Шаяхметова, который считает, что результаты основной деятельности Корпорации развития РБ не впечатляли, а сам Сарбаев якобы проводил «подковёрную» политику по подпитыванию националистического электората.Разберем данную версию по пунктам. Нет ни одного факта или даже какого-то простого утверждения причастных к событиям на Куштау об участии Сарбаева. Нет ни одного факта, что он в последние два года как-то взаимодействовал с запрещенным БОО «Башкорт». А было ли такое взаимодействие ранее? Было, и это вовсе не секрет.Тут надо отметить, что Сарбаев никогда не был националистом в хорошем смысле этого слова. Он всегда использовал национальный фактор только для решения своих шкурных интересов.Вспомним выборы в Государственную Думу РФ 2016 года. Для юга Башкирии они были интересными. Напомним, что Раиль Сарбаев выдвинулся на них в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия». Известный факт, что башкирское отделение этой партии что при Александре Сидякине, что при Константине Шагимуратове контролировалось самим Радием Хабировым. Члены «Башкорта» в ту кампанию работали на Раиля Сарбаева в качестве агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Нет ничего зазорного, чтобы участвовать в законных политических процедурах и на этом что-то заработать. Таким образом, все персоналии, какие-то технологии ведения кампании, участие тех или иных общественных организаций были согласованы с командой Радий Хабирова, и, как минимум, от него было получено добро.В 2016 году сплелись интересы абсолютно разных сил и групп влияния, они все четко работали не столько на Сарбаева, сколько против Рустэма Хамитова. Кстати, после этих думских выборов Радий Хабиров и покинул Управление внутренней политики АП РФ. Тут необходимо отметить еще один факт. В 2014 году Раиль Сарбаев сделал попытку выдвижения на пост Главы РБ от партии «Гражданская сила». Эта попытка провалилась. Но даже эта попытка не могла произойти без участия Радия Хабирова, потому что именно он в УВП АП РФ курировал политические партии.Подробнее о причинах провалов. Есть небезосновательная версия, что никто Раиля Салиховича реально не собирался делать депутатом Госдумы РФ или Главой РБ. Его тупо разводили на деньги, пользуясь его завышенными политическими амбициями. Другая версия никак не противоречит первой. Раиль Сарбаев сам бездарно проиграл свои кампании. Свидетелем ошибок кампании 2016 года был автор данного материала. Хотя справедливости ради отметим, что частично была налажена неплохая система наблюдения.Все эти подробности мы здесь приводим, потому что очевидно, что Раиль Сарбаев все эти годы не был исключительно самостоятельным, а был системным игроком в фарватере команды Радия Хабирова. Вести подковерную самостоятельную он просто не мог. Однако стоит понимать, что он никогда не был членом команды Хабирова, «своим», как сейчас принято говорить. Это был скорее параллельный инструмент.Вторая версия отставкиСледующая версия гласит, что из Корпорации развития РБ Сарбаева выкинул давний и личный враг Андрей Назаров. Эта версия также явно для простодушных. Хитросплетения и история башкирских политиков такова, что кто там друг, а кто личный враг, понять невозможно. Кроме этого есть привычка назначения дежурных врагов. Приведем два таких примера. Сегодня вполне себе прекрасно общаются Сергей Веремеенко и Муртаза Рахимов. Или Артур Идельбаев с членами команды Радия Хабирова.В конце концов, Андрей Назаров – успешный бизнесмен, который не может в принятии решений основываться на эмоциях и старых обидах. И в конце концов Радием Хабировым был озвучен курс на примирение элит, который Назаров бы не стал нарушать.Третья версия отставкиСамой адекватной выглядит версия экспертов, которые назвали произошедшее естественным процессом. Среди них оказались Арсен Нуриджанов и Андрей Потылицын. Да, отставка Сарбаева связана с именем премьера Башкирии, но не в плане личной мести. Новоиспеченный премьер выстраивает свою команду. Кроме того, проблемы в Корпорации развития РБ действительно имеются.В 2018 году не выполнены KPI по сопровождаемым инвестпроектам по северо-восточным районам РБ, моногородах, ТОСЭР, а также в части привлечения мер поддержки Фонда развития моногородов.В 2019 году не исполнены целевые установки по привлечению для инвестпроектов поддержки венчурных фондов, инвестфондов, банков и институтов развития. Низкий показатель в части результативности сопровождения проектов (доля проектов, включенных в перечень приоритетных).Таким образом, отставка Раиля Сарбаева и замена его на человека Назарова носит исключительно аппаратный и естественный, а не политический характер.Почему мумия больше не оживетОчень многие в республике называют Раиля Сарбаева «кидалой». Это касается не только финансовых или бизнес историй, это и про политику. В 2010 году премьер-министр РБ очень торопился стать Президентом РБ. Отсюда и частые переговоры с Москвой, война с Хабировым и громкий III Съезд Курултая башкир, на котором Сарбаевым были устроены провокации, после чего Муртазе Рахимову пришлось уйти досрочно с поста руководителя региона. После отставки президента Сарбаев пару дней еще числился премьером, но после своего увольнения исчез в первый же день. Члены его команды, которые брали каштаны из огня и воевали со всеми против всех во имя его успеха, часть башкирской общественности остались кинутыми. Он никому не сказал: «Проиграл, простите, давайте поддержим друг друга». Он просто исчез.Потом наступил 2014 год, а память у людей оказалась короткой. За него собирали подписи муниципальных кандидатов, агитировали в районах, лишались рабочих мест. Но на следующий после снятия с выборов на пост Главы РБ он снова исчез. Может, банально запил, возможно просто сел в самолет в Москву. Факт в том, что тогда очень многих людей, которые вели черновую работу, кинули на деньги.В 2016 году ситуация зеркально повторилась как с оплатой, так и с людьми. После тех выборов я писал, что Раиль Сарбаев умер как политик. Это были не только личные наблюдения и анализ, но и мнение Азамата Галина, который в свое время работал в команде Раиля Сарбаева. Еще в ходе избирательной кампании Галин точно спрогнозировал, что на следующий же день после дня голосования экс-премьер отчалит из республики.Так и получилось. Его политическая смерть наступила не в этот понедельник, а еще тогда.