«Команда Хабирова» своего уголовника не сдает

Очередной флешмоб за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова прошел 3 октября у шихана Торатау. У людей не было возможности провести акцию в центре города из-за развёрнутой ярмарки.Это уже не первый флешмоб, причиной которого остаются действия Азамата Абдрахманова. Ранее его заподозрили в организации разгрома лагеря защитников шихана Куштау 15 августа. Человек, похожий на главу района, вместе со спортсменами и ЧОПовцами напал на стоянку активистов. Гору планировала разработать «Башкирская Содовая Компания», но активисты ее отстояли.Причиной выбора места схода стал тот факт, что уже второю неделю на площади в Ишимбае проходит ярмарка. Сама ярмарка длится уже вторую неделю, для ее проведения были перекрыты дороги у площади. По мнению журналиста издания proufu, ярмарка, где играет громкая музыка, была устроена лишь для того, чтобы горожане не услышали протестующих.Не так давно Абдрахманов принес извинения за свое поведение на Куштау перед членами партии «Единая Россия» на заседании президиума регионального исполкома.***Руслан Нуртдинов: Тогда он вытирал ноги не только об ишимбайцев, он оскорбил весь народ Башкирии…Почему Азамат должен уйти, и почему это важно для всей Республики?15 августа на Горе Абдрахманов нарушил Закон, наплевал на принятые в обществе нормы морали..продемонстрировал неуважение к Людям и равнодушие к их судьбе, а главное — готовность исполнять преступные приказы.. ради достижения собственных меркантильных целей. В общем, показал своё нутро..Тогда он вытирал ноги не только об ишимбайцев, он оскорбил весь народ Башкирии..Хабиров назвал Азамата своим человеком и сказал нам, что не сдаст его.. И мы, конечно, не сомневались, что Абдрахманов в тот день выполнял личные распоряжения главы Республики. Доказательством тому служит то, что Радий Фаритович, вместо того, чтобы дать пинка зарвавшемуся главе Ишимбайского района, попросил нас понять и простить его.Но мы не можем, не должны..Оставляя безнаказанными преступления Азамата Абдрахманова, мы создаём прецедент для остальных руководителей районов и городов, их приемников: мол, так можно себя вести с Людьми, можно оскорблять их, избивать.. тебе за это ничего не будет, шеф своих не сдаёт.Только представьте, я сейчас к чекмагушевцам обращаюсь, что Реканс Ямалеев точно так же придёт к нам, в окружении головорезов, и станет разносить палатки, орать матом на наших стариков, толпой избивать заступающихся за правду парней.. Вряд ли мы его простили бы, верно? Вряд ли бы он вообще ушёл от нас на своих..Я так считаю.. Вся Башкирия должна помочь ишимбайцам в избавлении от такого главы района. Этим мы не только справедливость восстановим, но и остальных научим: народ не быдло, народ — сила, его придётся уважать.. и прежде, чем торопиться исполнять преступные приказы, хорошенько всё обдумай.. ты очень рискуешь остаться не только без должности, но и покинуть её опозоренным на весь свет.. тебе будут вспоминать это всю твою жизнь..Радий Фаритович, образумься.. Не гневи нас.. Сдай чуток назад, и впредь говори с Людьми на равных..Вчера собственными глазами видел, как вся государственная машина Республики встала на защиту одного единственного бандита...Полиция, омон, ещё хрен знает кто в форме без опознавательных знаков, но с автоматами...Закрытый со всех сторон город, окольцованная, забитая техникой площадь... Шныряющие всюду эшники и просто бандиты в масках..Ишимбайцы в заложниках..