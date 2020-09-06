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«Команда Хабирова» своего уголовника не сдает

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Очередной флешмоб за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова прошел 3 октября у шихана Торатау. У людей не было возможности провести акцию в центре города из-за развёрнутой ярмарки.

«Команда Хабирова» своего уголовника не сдает


Это уже не первый флешмоб, причиной которого остаются действия Азамата Абдрахманова. Ранее его заподозрили в организации разгрома лагеря защитников шихана Куштау 15 августа. Человек, похожий на главу района, вместе со спортсменами и ЧОПовцами напал на стоянку активистов. Гору планировала разработать «Башкирская Содовая Компания», но активисты ее отстояли.

Причиной выбора места схода стал тот факт, что уже второю неделю на площади в Ишимбае проходит ярмарка. Сама ярмарка длится уже вторую неделю, для ее проведения были перекрыты дороги у площади. По мнению журналиста издания proufu, ярмарка, где играет громкая музыка, была устроена лишь для того, чтобы горожане не услышали протестующих.

Не так давно Абдрахманов принес извинения за свое поведение на Куштау перед членами партии «Единая Россия» на заседании президиума регионального исполкома.

Эхо Москвы
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***

Руслан Нуртдинов: Тогда он вытирал ноги не только об ишимбайцев, он оскорбил весь народ Башкирии…

Почему Азамат должен уйти, и почему это важно для всей Республики?

15 августа на Горе Абдрахманов нарушил Закон, наплевал на принятые в обществе нормы морали..

продемонстрировал неуважение к Людям и равнодушие к их судьбе, а главное — готовность исполнять преступные приказы.. ради достижения собственных меркантильных целей. В общем, показал своё нутро..

Тогда он вытирал ноги не только об ишимбайцев, он оскорбил весь народ Башкирии..

Хабиров назвал Азамата своим человеком и сказал нам, что не сдаст его.. И мы, конечно, не сомневались, что Абдрахманов в тот день выполнял личные распоряжения главы Республики. Доказательством тому служит то, что Радий Фаритович, вместо того, чтобы дать пинка зарвавшемуся главе Ишимбайского района, попросил нас понять и простить его.

Но мы не можем, не должны..

Оставляя безнаказанными преступления Азамата Абдрахманова, мы создаём прецедент для остальных руководителей районов и городов, их приемников: мол, так можно себя вести с Людьми, можно оскорблять их, избивать.. тебе за это ничего не будет, шеф своих не сдаёт.

Только представьте, я сейчас к чекмагушевцам обращаюсь, что Реканс Ямалеев точно так же придёт к нам, в окружении головорезов, и станет разносить палатки, орать матом на наших стариков, толпой избивать заступающихся за правду парней.. Вряд ли мы его простили бы, верно? Вряд ли бы он вообще ушёл от нас на своих..

Я так считаю.. Вся Башкирия должна помочь ишимбайцам в избавлении от такого главы района. Этим мы не только справедливость восстановим, но и остальных научим: народ не быдло, народ — сила, его придётся уважать.. и прежде, чем торопиться исполнять преступные приказы, хорошенько всё обдумай.. ты очень рискуешь остаться не только без должности, но и покинуть её опозоренным на весь свет.. тебе будут вспоминать это всю твою жизнь..

Радий Фаритович, образумься.. Не гневи нас.. Сдай чуток назад, и впредь говори с Людьми на равных..

Вчера собственными глазами видел, как вся государственная машина Республики встала на защиту одного единственного бандита...

Полиция, омон, ещё хрен знает кто в форме без опознавательных знаков, но с автоматами...

Закрытый со всех сторон город, окольцованная, забитая техникой площадь... Шныряющие всюду эшники и просто бандиты в масках..
Ишимбайцы в заложниках..






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  • Гость
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  • 1 | 05.10.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот в чём я солидарен с кавказцами, так это: "...мужчина должен уметь метко стрелять..."
Помните, наверное, когда Путин истреблял чеченский народ, он, по извечной русской традиции арестовал вдову Масхадова (могу ишибиться, но вроде его вдову). Потом ублюдку подсказали что с бабами воевать позорно не только на Кавказе, но и вообще не по мужицки и её этот "главнокомандующий" отпустил.
Так и с этим, позорящим славное имя "Азамат"!
Итак:
Путин уходи!



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  • Гость
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  • 2 | 05.10.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной флешмоб за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова прошел 3 октября
======================================
Надо не за отставку ратовать а за то, чтобы этот человеконенавистник предстал пред Законом, чтобы был публичный суд, чтобы ему назначили реальный срок наказания,- такой срок, чтобы другим чинушам жирующим на наши деньги и в голову не приходило не то что бить, но даже косо смотреть на Граждан РФ!
абдрахманова ПОД СУД!
абдрахманова ПОД СУД!!
абдрахманова ПОД СУД !!!!!



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8

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  • Гость
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  • 3 | 05.10.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть смысл ему не искать проблему на пятую точку и спокойно уехать в Подмосковие. Спокойно жить, работать, растить детей и радоваться, что осталось здоровье. Он превратился в изгоя, палача своего народа и прощения не будет. Не стоит надеяться, что забудут и все вернётся на круги своя. Ишимбайские никогда не отличались чем то, но память у них точно хорошая. Детям передадут, что бы не забывали.
А продолжение будет, любой повод будет причиной массовых выступлений. А уж если, что особенное, то не удержат людского гнева.
Никакими деньгами не оценить и не восполнить,



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  • Начинающий
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  • 4 | 05.10.2020, 12:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 470 | Рейтинг: +8,1
Судить и наказать руководителей, ненавидящих и избивающих свой(вот кто должен быть своим) народ, а также тех, кто защищает ненавистников! У Главы Республики своим должен быть народ Республики, а не ненавистники народа.
Кстати, "своих не сдаём" - это из понятий уголовников.



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  • 5 | 05.10.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...мужчина должен уметь метко стрелять..."
Великие слова привёл 1ый!
Путлерландия сегодня существует благодаря нефте-газу в основном! Бабушки на скамеечке о каком-то русском духе якшаются, но, устами русского профессора Савельева: Я с дилетантами в дискуссии не вступаю...
Вернёмся к невозобновляемым природным ресурсам которыми мы так неразумно разбрасываемся...
Азербайджанец провёл гео партию на северипроигнорировав указания москалей и открыл месторождения нефти. Если бы он ошибся то москали оформили бы его надолго в наши безбрежные прохладные края.
Вернёмся к теме: без указки Путина Хабирову этот чинуша мелкого масштаба не стал бы по бандитски нападать на защитников Родину!
Путин уходи!



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  • Гость
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  • 6 | 05.10.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под суд не попадают бандиты ... Комлев,Абдрахманов, Галин ,оскорблявший инспектора .... охамели вконец .... боюсь эта политика доведет до самосудов



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  • 7 | 05.10.2020, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под суд не попадают бандиты ... Комлев,Абдрахманов, Галин ,оскорблявший инспектора .... охамели вконец .... боюсь эта политика доведет до самосудов

К чему призываешь, паскуда, к неповиновению властям?



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0

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  • Гость
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  • 8 | 05.10.2020, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.10.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот в чём я солидарен с кавказцами, так это: "...мужчина должен уметь метко стрелять..."
Помните, наверное, когда Путин истреблял чеченский народ, он, по извечной русской традиции арестовал вдову Масхадова (могу ишибиться, но вроде его вдову). Потом ублюдку подсказали что с бабами воевать позорно не только на Кавказе, но и вообще не по мужицки и её этот "главнокомандующий" отпустил.
Так и с этим, позорящим славное имя "Азамат"!
Итак:
Путин уходи!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
"Не выиграл, а проиграл, не в рулетку, а в очко, не рубль, а сто и не Иванов, а Робинович." Либерастного идиота кусок! Вот и ты тоже "слышал звон, да не знаешь где он"! Не вдову Масхадова, а вдову Дудаева, и не Путин, а Ельцин! Очень Опытный



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2

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  • Гость
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  • 9 | 05.10.2020, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путлерландия сегодня существует благодаря нефте-газу в основном! Бабушки на скамеечке о каком-то русском духе якшаются, но, устами русского профессора Савельева: Я с дилетантами в дискуссии не вступаю...
Вернёмся к невозобновляемым природным ресурсам которыми мы так неразумно разбрасываемся...
Азербайджанец провёл гео партию на северипроигнорировав указания москалей и открыл месторождения нефти. Если бы он ошибся то москали оформили бы его надолго в наши безбрежные прохладные края.
Вернёмся к теме: без указки Путина Хабирову этот чинуша мелкого масштаба не стал бы по бандитски нападать на защитников Родину!
Путин уходи!
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Что за словесный понос



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