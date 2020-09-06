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Страна и республика как частный бизнес

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Для души и кармана: в дележе «лифтового пирога» обозначились близкие руководителя Администрации Главы Башкирии.

Страна и республика как частный бизнес


Презентация бренда помогла раскрыть секрет успеха Александра Сидякина.

В минувшую пятницу в здании уфимского отеля Crowne Plaza состоялось открытие бутика Northern Factory, в котором представлена одежда от бренда Studio Sasha. Результат презентации оказался неожиданным – личность дизайнера пролила свет на «лифтовый вопрос».

Кстати, название SASHÁ необходимо произносить на французский манер, потому что именно Франция наводит автора бренда на мысли о «легкой классике, органично вписывающейся в городской антураж, а знаменитый «французский шик» приобретает новые оттенки в современных реалиях».

К слову, на открытие бутика пришли буквально все супруги политического истеблишмента региона. Замечена в отеле была и супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. И кто бы мог подумать – творцом бренда оказалась гражданская жена руководителя Администрации главы Башкирии Александра Сидякина Ксения Швырева. И название бренда вдруг из красивого французского слова превращается в краткую форму имени супруга.

Бутик одежды и дизайна, как мы полагаем, не единственный и не основной бизнес четы Сидякиных.

На фото с открытия бутика Ксения подписана как Сидякина, в бизнесе она использует фамилию Швырева. И это, возможно, не случайно. Широко известна практика российских политиков фиктивно разводиться, чтобы не декларировать имущество, доходы и расходы своих вторых половинок и их родственников. На «бывших» или гражданских жен и тещ оформляются бизнесы и накопленные состояния, по которым теперь уже не приходится отчитываться. Вот так и второе лицо Башкирии, еще будучи в Госдуме РФ, перестало указывать в декларациях супругу. При этом свежие и регулярные совместные фотографии Ксении Швыревой и пользователя с ником «Искандер Утырбаев» (игра слов в переводе с тюркских языков на русский) говорят о фактических супружеских отношениях.

Ранее мы писали о том, что Александр Сидякин совместно с нынешним губернатором Мурманской области Андреем Чибисом имеет интересы в лифтовом бизнесе по всей стране. Это, к слову, миллиардные обороты и прибыли. Как-то доказать интерес Сидякина до сей поры было проблематично. Обнаружилась лишь связь с компаниями уфимского предпринимателя и бизнесмена, собственника «Уфалифта» Дениса Шарипова через сводную сестру Ростислава Мурзагулова (председатель совета директоров АО «Башинформ») – некую Елену Балашову. Сейчас Мурзагулов утверждает, что вышел из этого бизнеса. Зато выяснилось, что соучредителем ООО «Первая лифтовая компания» является Ксения Швырева. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 58,6 млн рублей, а 2018 году - 345 млн рублей.

А вот теперь к деньгам. Мы уже писали о том, что вокруг формирования реестра подрядных организаций лифтового хозяйства Башкирии сейчас развивается конфликт. Цена вопроса составляет около 1,2 млрд рублей. Региональное МинЖКХ во главе с вице-премьером Борисом Беляевым сделало попытку ограничения списка таких организаций, что было выгодно для компании Ксении Швыревой. Их конкуренты в ответ «закусились» и смогли перетянуть на свою сторону УФАС РБ. Но и тут МинЖКХ РБ проявило поистине странное упрямство и обжаловало предписание УФАС в Арбитражном суде РБ.

На вопрос, с чем связано малообъяснимое желание Министерства ограничить конкуренцию под определенные компании и не связано ли это с лоббированием со стороны Александра Сидякина, Борис Беляев ответил отрицательно, но убедительных аргументов привести не смог.

Для нас же это совершенно понятная история. Посмотрим, какие решения будут выносить арбитражные суды.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 05.10.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К слову, на открытие бутика пришли буквально все супруги политического истеблишмента региона.
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А супруги рядовых граждан обычно собираются у сетевых супермаркетов в надежде отоварится просроченными продуктами....



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  • 2 | 05.10.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все одним миром мазаны, что рахимовщина, что хамитовщина, что хабировщина.
НАДОЕЛИ со своими неуемными аппетитами, также как и обнуленный со своими дружками



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  • 3 | 05.10.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
где найти такую гражданскую жену которая может масштабно руяхить бабло,, а ее сожителю-чиновнику за это ничего бы не было предъявить..



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  • 4 | 05.10.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А супруги рядовых граждан обычно собираются у сетевых супермаркетов в надежде отоварится просроченными продуктами....
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На благословенном Западе все по другому. Что ни либераст то обязательно идиот.



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1

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  • 5 | 05.10.2020, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К слову, на открытие бутика пришли буквально все супруги политического истеблишмента региона............................................ древней профессии



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  • Гость
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  • 6 | 05.10.2020, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.10.2020, 12:30 | Автор:

На благословенном Западе все по другому. Что ни либераст то обязательно идиот.
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Что ни " патриот " то прикормленный поджопник , либерастов у власти .



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