Страна и республика как частный бизнес

Для души и кармана: в дележе «лифтового пирога» обозначились близкие руководителя Администрации Главы Башкирии.Презентация бренда помогла раскрыть секрет успеха Александра Сидякина.В минувшую пятницу в здании уфимского отеля Crowne Plaza состоялось открытие бутика Northern Factory, в котором представлена одежда от бренда Studio Sasha. Результат презентации оказался неожиданным – личность дизайнера пролила свет на «лифтовый вопрос».Кстати, название SASHÁ необходимо произносить на французский манер, потому что именно Франция наводит автора бренда на мысли о «легкой классике, органично вписывающейся в городской антураж, а знаменитый «французский шик» приобретает новые оттенки в современных реалиях».К слову, на открытие бутика пришли буквально все супруги политического истеблишмента региона. Замечена в отеле была и супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. И кто бы мог подумать – творцом бренда оказалась гражданская жена руководителя Администрации главы Башкирии Александра Сидякина Ксения Швырева. И название бренда вдруг из красивого французского слова превращается в краткую форму имени супруга.Бутик одежды и дизайна, как мы полагаем, не единственный и не основной бизнес четы Сидякиных.На фото с открытия бутика Ксения подписана как Сидякина, в бизнесе она использует фамилию Швырева. И это, возможно, не случайно. Широко известна практика российских политиков фиктивно разводиться, чтобы не декларировать имущество, доходы и расходы своих вторых половинок и их родственников. На «бывших» или гражданских жен и тещ оформляются бизнесы и накопленные состояния, по которым теперь уже не приходится отчитываться. Вот так и второе лицо Башкирии, еще будучи в Госдуме РФ, перестало указывать в декларациях супругу. При этом свежие и регулярные совместные фотографии Ксении Швыревой и пользователя с ником «Искандер Утырбаев» (игра слов в переводе с тюркских языков на русский) говорят о фактических супружеских отношениях.Ранее мы писали о том, что Александр Сидякин совместно с нынешним губернатором Мурманской области Андреем Чибисом имеет интересы в лифтовом бизнесе по всей стране. Это, к слову, миллиардные обороты и прибыли. Как-то доказать интерес Сидякина до сей поры было проблематично. Обнаружилась лишь связь с компаниями уфимского предпринимателя и бизнесмена, собственника «Уфалифта» Дениса Шарипова через сводную сестру Ростислава Мурзагулова (председатель совета директоров АО «Башинформ») – некую Елену Балашову. Сейчас Мурзагулов утверждает, что вышел из этого бизнеса. Зато выяснилось, что соучредителем ООО «Первая лифтовая компания» является Ксения Швырева. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 58,6 млн рублей, а 2018 году - 345 млн рублей.А вот теперь к деньгам. Мы уже писали о том, что вокруг формирования реестра подрядных организаций лифтового хозяйства Башкирии сейчас развивается конфликт. Цена вопроса составляет около 1,2 млрд рублей. Региональное МинЖКХ во главе с вице-премьером Борисом Беляевым сделало попытку ограничения списка таких организаций, что было выгодно для компании Ксении Швыревой. Их конкуренты в ответ «закусились» и смогли перетянуть на свою сторону УФАС РБ. Но и тут МинЖКХ РБ проявило поистине странное упрямство и обжаловало предписание УФАС в Арбитражном суде РБ.На вопрос, с чем связано малообъяснимое желание Министерства ограничить конкуренцию под определенные компании и не связано ли это с лоббированием со стороны Александра Сидякина, Борис Беляев ответил отрицательно, но убедительных аргументов привести не смог.Для нас же это совершенно понятная история. Посмотрим, какие решения будут выносить арбитражные суды.