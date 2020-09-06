Какой глава, такие и советники

Певец Радик Юльякшин назначен советником главы Башкирии.Известный в Башкирии и Татарстане поп-исполнитель Радик Юльякшин (псевдоним Элвин Грей) назначен советником главы Башкирии по вопросам развития культуры и молодежной политики.Он будет исполнять эти обязанности на общественных началах, сообщил сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров.«Он много делает для пропаганды башкирской культуры среди молодежи, очень популярный человек и сейчас нам очень помогает»,— пояснил он свое решение.