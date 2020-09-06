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Какой глава, такие и советники

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Певец Радик Юльякшин назначен советником главы Башкирии.

Какой глава, такие и советники


Известный в Башкирии и Татарстане поп-исполнитель Радик Юльякшин (псевдоним Элвин Грей) назначен советником главы Башкирии по вопросам развития культуры и молодежной политики.

Он будет исполнять эти обязанности на общественных началах, сообщил сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров.

«Он много делает для пропаганды башкирской культуры среди молодежи, очень популярный человек и сейчас нам очень помогает»,— пояснил он свое решение.

Коммерсант
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  • 1 | 05.10.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...очень популярный человек и сейчас нам очень помогает...

------------------

Почему бы нет? Если только поёт нормальные песни (признаться, не знаком
с репертуаром).

Другое дело, что "властители дум" сегодня окучивают молодёжь по всем
центральным телеканалам, навязывают свою модель поведения: Сукачёв
глумливо "ностальгирует" по "Знаку качества" в СССР, Шуфутинский гонит блатняк (ой, пардон, "шаНсоН"), "уголовные барды" снисходительно поучают детей в программах типа "Ты супер!" - как нужно петь, во что одеться для создания образа. Вобщем, "внедряют культурку" - вешают лапшу "на сухую штукатурку".



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2

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  • Гость
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  • 2 | 05.10.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он много делает для пропаганды башкирской культуры среди молодежи..
________________________________________________________
Другие культуры как обычно глубоко второстепенны



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7

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  • 3 | 05.10.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певец Радик Юльякшин назначен советником главы Башкирии.
===================================
Ну теперь танцев и плясок под завывание курая, в возрастет в разы, а с ними и траты бюджетных, то биш НАШИХ денег!!!
Я думал мы достигли дна маразма, но снизу постучал гадий.....



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  • 4 | 05.10.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сукачёв
глумливо "ностальгирует" по "Знаку качества" в СССР.
_______________________________________________
Вот Сукачева с эти существом Юлдашкиным в один ряд не ставь. Вполне себе здравый человек, а не мурло в блестюшках с педокликухой



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3

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  • 5 | 05.10.2020, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40379 | Рейтинг: +5127,3
Каков советник, такова и культура.



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5

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  • Эксперт
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  • 6 | 05.10.2020, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69253 | Рейтинг: +11808,3
Хамитов 3 года назад сделал его "Заслуженным артистом", Хабиров - советником...
С другой стороны - я совсем не против, чтобы были татарские и башкирские популярные среди молодежи певцы и певицы.
Мне самой нравится "Туган Як" в исполнении уже покойной к сожалению Васили Фаттаховой. Я сразу в эту песню влюбилась - как только ее услышала и даже помню где - на Машинке в летней кафешке сидели с девчатами лет 10 назад...



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  • 7 | 05.10.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это интересно! Оторванные от суровых истин современного общества и жизненных будней , артисты будут давать советы по развитию культуры и молодежной политики в РБ.
Это как в ГД РФ , спортсмены , артисты и бизнесмены представляют
интересы большинства ( 142 млн ) людей нашей страны .



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  • 8 | 05.10.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С другой стороны - я совсем не против, чтобы были татарские и башкирские популярные среди молодежи певцы и певицы.
----------------
Все дружно выдохнули....ОНА не против.



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  • 9 | 05.10.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы назначил советником по культуре рэп исполнителя Моргенштерна с наколками на лице и на других частях тела. И проводили бы совещания под хлопки и улюлюкание рэпа. Это ответ Хабирова на слова известного драматурга Зухры Буракаевой в адрес Главы, а также Мурзагулова: "Элвин Грэй у вас герой. А при этом у нас есть певцы, исполняющие узун-кюй. Кто с ними встретится?".



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  • 10 | 05.10.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куда дели первого советника главы долбонеумного Абдразакова А.? Конечно, а нахрена нужны Ивановы Петровы и Сидоровы !!! Вот и валят от сюда потому что не дают сделать нормальной карьеры . И правильно делают . Еще бы заднеприводного Газиева Идриса назначили , близкую подружку Абдразакова А. Вот бы развернулись девчонки !!!



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  • 11 | 05.10.2020, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот теперь попрёт башкирская культурка! Очень Опытный



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  • 12 | 05.10.2020, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парень смышленый. Выступил против защитников Куштау. Когда те начали его клевать, заявил, что уезжает жить в Казани. Но там его никто не ждал. А Хабирову пригодился.



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  • 13 | 05.10.2020, 19:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1653 | Рейтинг: +373,9
Безголосое поющее носом чмо советник. Ахринеть и не встать.



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  • 14 | 05.10.2020, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров в своем выборе достиг дна. Дальше уже некуда, докатились.



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  • 15 | 05.10.2020, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С другой стороны - я совсем не против, чтобы были татарские и башкирские популярные среди молодежи певцы и певицы.
----------------
Все дружно выдохнули....ОНА не против.
-------------------------------------
Подумать страшно, если она была против, что тогда? Пипец всему.



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  • 16 | 05.10.2020, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6Кухарке
У Башкир есть песни высокого уровня: "Азамат", "Уралым" (Особенно прекрасное великолепие в исполнении, к сожалению покойного, - Радика Гареева).
Есть много "такмаков"...но они такмаки, милые, задорные, грусные и т.п...



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