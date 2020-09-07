По словам председателя органа Владимира Барабаша, идея создать правозащитный центр возникла по итогам годовой работы Совета, в ходе которой наблюдалась нехватка квалифицированных юристов. Реализовывать проект центра правозащитники планируют совместно со специалистами из Института права Башкирского государственного университета, где на протяжении нескольких лет функционирует студенческая юридическая клиника.
“Мы договорились о сотрудничестве и запуске такого проекта, как правозащитный центр, в котором бы могли объединиться и компетенции СПЧ, и мощности юридической клиники. О своей готовности поддержать проект также заявили ряд других юридических компаний”, – рассказал Владимир Барабаш.
Как сообщила ответственный секретарь республиканского СПЧ Зульфия Гайсина, правозащитный центр начал работу в тестовом режиме еще месяц назад: юристы уже задействованы в нескольких судебных делах. Первое заседание с участием сотрудников центра состоится в конце октября. Тогда планируется рассмотрение спора между жильцами неназванного дома и Фондом капитального ремонта. Юридическая помощь обратившимся будет осуществлять бесплатно, добавили правозащитники.
Эхо Москвы
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В стране без прав появится еще один правозащитный центр
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