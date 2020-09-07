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В стране без прав появится еще один правозащитный центр

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СПЧ при главе Башкирии объявил об открытии правозащитного центра. В понедельник, 5 октября, в информагентстве “Башинформ” состоялась пресс-конференция, в которой приняло участие несколько членов регионального Совета по правам человека.

В стране без прав появится еще один правозащитный центр


По словам председателя органа Владимира Барабаша, идея создать правозащитный центр возникла по итогам годовой работы Совета, в ходе которой наблюдалась нехватка квалифицированных юристов. Реализовывать проект центра правозащитники планируют совместно со специалистами из Института права Башкирского государственного университета, где на протяжении нескольких лет функционирует студенческая юридическая клиника.

“Мы договорились о сотрудничестве и запуске такого проекта, как правозащитный центр, в котором бы могли объединиться и компетенции СПЧ, и мощности юридической клиники. О своей готовности поддержать проект также заявили ряд других юридических компаний”, – рассказал Владимир Барабаш.

Как сообщила ответственный секретарь республиканского СПЧ Зульфия Гайсина, правозащитный центр начал работу в тестовом режиме еще месяц назад: юристы уже задействованы в нескольких судебных делах. Первое заседание с участием сотрудников центра состоится в конце октября. Тогда планируется рассмотрение спора между жильцами неназванного дома и Фондом капитального ремонта. Юридическая помощь обратившимся будет осуществлять бесплатно, добавили правозащитники.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 06.10.2020, 14:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
Стыд Года: Депутаты Вручили Сами Себе Звание Ветерана Войны
Сен 30, 2020

Складывается очень любопытная ситуация. Объясню в цифрах. Согласно данным Росстата в 2005 году В России было всего 937 774 ветеранов боевых действий. В это число попали люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в Афганистане, Чечне и Сирии.

Логично, что с каждым годом это число должно уменьшаться, потому что пожилых людей с ВОВ все меньше, а остальные войны закончились. Спорный момент насчет войны в Сирии, потому что Путин несколько раз говорил, что война закончилась, а сегодня Шойгу снова отчитался о том, что разбомбили какой-то город на той территории.

По данным Росстата за 2019 год число ветеранов войны составило уже 1 438 201 человек. Как такое возможно? Легко! У нас же в России любят раздавать ордена, медали и звания просто так.

Я не хочу оскорбить тех, кто действительно является участниками различных войн, а вот власть с каждым годом вытирает об вас ноги, когда награждает тех, кто никакого отношения не имеет ни к войне, ни просто к армии.

Например, недавно удостоверение ветерана войны подарили директору Владимирского областного драматического театра Борису Гунину, а также артистам.

Вы спросите, они воевали? А я отвечу, что они просто съездили на российскую авиабазу «Хмеймим», которая находится в Сирии. Показали там свой спектакль «Молодая гвардия» для российских солдат и быстро свалили домой, где безопасно.

Хочу напомнить, что звание ветерана войны — это не просто корочка. А также ежемесячные приличные выплаты из кармана налогоплательщика. Вам приятно поддерживать всех подряд? Особенно тех, у кого этих денег просто ртом ешь. А где-то настоящий ветеран Великой Отечественной войны кое-как связывает концы с концами, чтобы дожить последние годы жизни в нищете.

Зато такие известные люди, как братья Запашные, Олег Газманов и его сын Радион, Леонид Якубович, певица Зара, Александр Буйнов, а также несколько клоунов и КВНщиков — являются ветеранами войны. Вот так все просто.

Конечно, депутаты и чиновники тоже хотят дополнительную прибавку и почет, поэтому решили вручить сами себе звания. А вы знали, что ветеранами войны еще являются Владимир Жириновский, Ирина Роднина, Геннадий Зюганов, Алексей Пушков, Валентина Терешкова и еще более 100 фамилий в этом списке.

Должно быть стыдно за то, что обесценили подвиги настоящих бойцов, который защищали родину. У нас в стране всегда в первую очередь думают о клоунах и шутах в Думе, чем о народе.

https://kdpconsulting.ru/v-rossii/48837-styd-goda-deputaty-v
ruchili-sami-sebe-zvanie-veterana-vojny.html



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  • Гость
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  • 2 | 06.10.2020, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПЧ при главе Башкирии объявил об открытии правозащитного центра.
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Это говорит о том, что в сране башкир не работают ни суды, ни адвокаты, ни полиция,- если бы все эти структуры выполняли свои функциональные обязанности, то во всяких там СПЦ и правозащитных центрах просто не было бы необходимости.
Этим решением гадий расписался в своей профнепригодности!



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  • Гость
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  • 3 | 06.10.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш начальник Гильмутдинов Динар Загитович ветеран боевых действий. Со слов однополчан каждый день совершал подвиги, даже был представлен к Герою, но бумаги где то наверху затерялись.



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