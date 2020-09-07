В стране без прав появится еще один правозащитный центр

СПЧ при главе Башкирии объявил об открытии правозащитного центра. В понедельник, 5 октября, в информагентстве “Башинформ” состоялась пресс-конференция, в которой приняло участие несколько членов регионального Совета по правам человека.По словам председателя органа Владимира Барабаша, идея создать правозащитный центр возникла по итогам годовой работы Совета, в ходе которой наблюдалась нехватка квалифицированных юристов. Реализовывать проект центра правозащитники планируют совместно со специалистами из Института права Башкирского государственного университета, где на протяжении нескольких лет функционирует студенческая юридическая клиника.“Мы договорились о сотрудничестве и запуске такого проекта, как правозащитный центр, в котором бы могли объединиться и компетенции СПЧ, и мощности юридической клиники. О своей готовности поддержать проект также заявили ряд других юридических компаний”, – рассказал Владимир Барабаш.Как сообщила ответственный секретарь республиканского СПЧ Зульфия Гайсина, правозащитный центр начал работу в тестовом режиме еще месяц назад: юристы уже задействованы в нескольких судебных делах. Первое заседание с участием сотрудников центра состоится в конце октября. Тогда планируется рассмотрение спора между жильцами неназванного дома и Фондом капитального ремонта. Юридическая помощь обратившимся будет осуществлять бесплатно, добавили правозащитники.