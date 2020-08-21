Активисты создают новое экологическое движение «Зеленый щит Башкортостана»

Координационный совет защитников Куштау объявил о значительном сокращении своего состава и фактическом перепрофилировании его в рабочую группу.Сообщение об этом было сегодня опубликовано в Telegram-канале "КушТау online".Изменение формата работы связано, как поясняется, "с сокращением количества задач, непосредственно привязанных к горе Куштау". Взамен широкого совета будет действовать относительно небольшая рабочая группа из "аксакалов" и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Куштау.— Основной вопрос по Куштау решен — я имею ввиду присвоение горе охранного статуса, — прокомментировал решение совета его экс-председатель Рамис Теляпкулов. — Дальше нужно решать вопросы отзыва лицензии на геологоразведку и разработку, полученные содовой компанией год назад, отзыва разрешений на вырубку леса, уточнение границ охранной зоны и всего, что с этим связано. Мы полагаем, что с этим справится и небольшая рабочая группа, в составе которой останутся, прежде всего, местные жители и наши "аксакалы" — наиболее уважаемые, авторитетные защитники Куштау.Все же другие члены совета, которые сейчас вышли из его состава, в любой момент будут готовы подключиться к работе группы, если возникнет такая необходимость.Напомним, координационный совет защитников Куштау был образован 16 августа, после того как экоактивисты вернули под свой контроль шихан и палаточный лагерь, разгромленный за день до этого сотрудниками ЧОП, нанятыми "титушками" из полукриминальных организаций, действия которых прикрывали работники полиции. 21 августа делегация КС на встрече с главой республики Радием Хабировым предъявила ему ультиматум, требуя придать Куштау статус природного памятника, прекратить репрессии против активистов, наказать организаторов и участников нападений на палаточный лагерь 9 и 15 августа, отправить в отставку руководившего разгромом лагеря главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. 2 сентября Радий Хабиров присвоил Куштау статус природного памятника регионального значения. Остальные требования активистов до сих пор не выполнены, в связи с чем группа юридической поддержки защитников Куштау в судебных инстанциях также продолжит свою работу.Рамис Теляпкулов также сообщил, что ряд наиболее активных защитников Куштау — бывших членов КС уже включились в работу по созданию нового общереспубликанского экологического движения "Зеленый щит Башкортостана".— В ближайшие дни будет объявлено об учреждении нового движения, в работе которого примут участие ученые, экологи, общественные деятели — бывшие члены КС, другие защитники Куштау, экоактивисты из Зауралья и горячих точек республики, где есть проблемы с сохранением нашей природы, — сказал активист.Отметим, в конце сентября в соцсети "ВКонтакте" открылась страница создаваемого движения. Его целями объявлены: "1) предотвращение и разрешение конфликтов, возникающих из-за ухудшения экологической обстановки в Республике Башкортостан; 2) контроль промышленных предприятий на соответствие экологическим стандартам РФ; 3) воспитание у населения чувства ответственности за наносимый окружающей среде вред".