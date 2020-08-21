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Активисты создают новое экологическое движение «Зеленый щит Башкортостана»

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Координационный совет защитников Куштау объявил о значительном сокращении своего состава и фактическом перепрофилировании его в рабочую группу.

Активисты создают новое экологическое движение «Зеленый щит Башкортостана»


Сообщение об этом было сегодня опубликовано в Telegram-канале "КушТау online".

Изменение формата работы связано, как поясняется, "с сокращением количества задач, непосредственно привязанных к горе Куштау". Взамен широкого совета будет действовать относительно небольшая рабочая группа из "аксакалов" и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи Куштау.

— Основной вопрос по Куштау решен — я имею ввиду присвоение горе охранного статуса, — прокомментировал решение совета его экс-председатель Рамис Теляпкулов. — Дальше нужно решать вопросы отзыва лицензии на геологоразведку и разработку, полученные содовой компанией год назад, отзыва разрешений на вырубку леса, уточнение границ охранной зоны и всего, что с этим связано. Мы полагаем, что с этим справится и небольшая рабочая группа, в составе которой останутся, прежде всего, местные жители и наши "аксакалы" — наиболее уважаемые, авторитетные защитники Куштау.

Все же другие члены совета, которые сейчас вышли из его состава, в любой момент будут готовы подключиться к работе группы, если возникнет такая необходимость.

Напомним, координационный совет защитников Куштау был образован 16 августа, после того как экоактивисты вернули под свой контроль шихан и палаточный лагерь, разгромленный за день до этого сотрудниками ЧОП, нанятыми "титушками" из полукриминальных организаций, действия которых прикрывали работники полиции. 21 августа делегация КС на встрече с главой республики Радием Хабировым предъявила ему ультиматум, требуя придать Куштау статус природного памятника, прекратить репрессии против активистов, наказать организаторов и участников нападений на палаточный лагерь 9 и 15 августа, отправить в отставку руководившего разгромом лагеря главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. 2 сентября Радий Хабиров присвоил Куштау статус природного памятника регионального значения. Остальные требования активистов до сих пор не выполнены, в связи с чем группа юридической поддержки защитников Куштау в судебных инстанциях также продолжит свою работу.

Рамис Теляпкулов также сообщил, что ряд наиболее активных защитников Куштау — бывших членов КС уже включились в работу по созданию нового общереспубликанского экологического движения "Зеленый щит Башкортостана".

— В ближайшие дни будет объявлено об учреждении нового движения, в работе которого примут участие ученые, экологи, общественные деятели — бывшие члены КС, другие защитники Куштау, экоактивисты из Зауралья и горячих точек республики, где есть проблемы с сохранением нашей природы, — сказал активист.

Отметим, в конце сентября в соцсети "ВКонтакте" открылась страница создаваемого движения. Его целями объявлены: "1) предотвращение и разрешение конфликтов, возникающих из-за ухудшения экологической обстановки в Республике Башкортостан; 2) контроль промышленных предприятий на соответствие экологическим стандартам РФ; 3) воспитание у населения чувства ответственности за наносимый окружающей среде вред".

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 06.10.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это хорошо , что отстояли Куштау , но есть один вопрос .
А как отстояли защитников - горы которых похватали и повязали опричники царя , для наказания перед " законом " который якобы был сильно нарушен против воли сильных Мира ?
Бросили и забыли ! Кого потом соберете для дела ?



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.10.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69259 | Рейтинг: +11808
Ничего не отстояли! Прошло полтора месяца - и гробовая тишина! Нет ни единого охранного документа на Куштау!
Не тщите себя надеждами на "победу"...



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  • Гость
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  • 3 | 06.10.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вы же знаете кто в РФ презик, - шпион! А шпионы в лоб не атакуют! Который Навальный по счету, 13й отравленный! А сколь иными способами "нейтрализовали"?!



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  • Гость
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  • 4 | 06.10.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основной вопрос по Куштау решен — я имею ввиду присвоение горе охранного статуса,
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Рано праздновать подеду: гора еще не получила охранного статуса РФ, а чьи у нас законы верховенствуют?! Правильно, федеративные, так что тут еще "бабушка надвое сказала"...



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  • Гость
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  • 5 | 06.10.2020, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
29 | 21.08.2020, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Куштау ещё ничего не закончилось! Эта статья, в которой делается попытка расколоть защитников Куштау, тому подтверждение! Очень Опытный
____________________________________________________________
____ "Люди, будьте бдительны!" Очень Опытный



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