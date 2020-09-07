Права медиков Башкирии не нужны

Три муниципалитета Башкирии отказались согласовать акции в защиту медработников. Власти трех муниципалитетов Башкирии — Ишимбая, Салавата и Абзелиловского района — не согласовали публичные акции в защиту прав медицинских работников, которые планировали провести в конце сентября — начале октября члены профсоюза медработников «Действие».Мероприятия должны были пройти в рамках всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID-19». В них планировали принять участие сотрудники Ишимбайской и Аскаровской ЦРБ, а также Салаватского роддома.В администрациях Ишимбая и Салавата организаторам сообщили, что для пикета они выбрали ненадлежащие площадки — Площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае и Площадь имени Ленина в Салавате, которые не входят в перечень специально отведенных для этого мест, утвержденный правительством Башкирии.Власти Абзелиловского района, куда направлялось уведомление о проведении схода граждан на территории у памятника Ленину, сообщили, что организаторы подали уведомление с нарушением сроков — менее, чем за 10 дней.Также муниципальные чиновники сообщили организаторам, что в Башкирии действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на этот период гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.Региональный координатор профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов сообщил, что несогласованные акции медработники проводить не будут. «В прокуратурах этих муниципалитетах нам пообещали оказать содействие в защите прав медицинских работников»,— отметил он.