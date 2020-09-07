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Права медиков Башкирии не нужны

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Три муниципалитета Башкирии отказались согласовать акции в защиту медработников. Власти трех муниципалитетов Башкирии — Ишимбая, Салавата и Абзелиловского района — не согласовали публичные акции в защиту прав медицинских работников, которые планировали провести в конце сентября — начале октября члены профсоюза медработников «Действие».

Права медиков Башкирии не нужны


Мероприятия должны были пройти в рамках всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID-19». В них планировали принять участие сотрудники Ишимбайской и Аскаровской ЦРБ, а также Салаватского роддома.

В администрациях Ишимбая и Салавата организаторам сообщили, что для пикета они выбрали ненадлежащие площадки — Площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае и Площадь имени Ленина в Салавате, которые не входят в перечень специально отведенных для этого мест, утвержденный правительством Башкирии.

Власти Абзелиловского района, куда направлялось уведомление о проведении схода граждан на территории у памятника Ленину, сообщили, что организаторы подали уведомление с нарушением сроков — менее, чем за 10 дней.

Также муниципальные чиновники сообщили организаторам, что в Башкирии действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на этот период гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.

Региональный координатор профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов сообщил, что несогласованные акции медработники проводить не будут. «В прокуратурах этих муниципалитетах нам пообещали оказать содействие в защите прав медицинских работников»,— отметил он.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 06.10.2020, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три муниципалитета Башкирии отказались согласовать акции в защиту медработников.
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Мля буду,- главы этих муниципалитетов (хрен выговоришь!), давно уже попилили бабло выделенное для медработников, вот и запрещают акцию!



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  • Гость
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  • 2 | 06.10.2020, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так медикам и надо: всё равно пока "барашка" не дашь - работать, как положено, не хотят! Очень Опытный



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