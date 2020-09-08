Потылицын: Хабирову нужно стоять насмерть: карать, сажать, придумывать ярмарки, песни, пляски на площади, ждать зимы и не «сдавать своих»

Протесты за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова стали постоянными. На их купирование брошены огромные силы МВД – на подступах к Ишимбаю каждые выходные дежурят экипажи ДПС, фильтрующие въезжающий в город поток. Позиция главы Башкирии Радия Хабирова в отношении Абдрахманова, по мнению политтехнолога Андрея Потылицына, однозначная: не увольнять чиновника, иначе в других районах и городах начнутся аналогичные протесты против местных глав.— Почему так панически относится федеральный центр к этим протестам? Они знают, что многие из этих процессов развиваются бесконтрольно. И могут вылиться во что угодно. От уличных беспорядков до хронических агрессивных протестов. Есть законы поведения толпы, есть законы накопления негатива и недовольства определенных социальных групп. Я сейчас наблюдаю, что в Ишимбайском районе утвердилась потребность в смене главы.Сейчас люди не сомневаются, что это нужно сделать и экспериментируют со способами. В случае, если люди придут к выводу, что ничего не помогает – перейдут к радикальным способам. Вплоть до криминальных. Если хотим этого дождаться, то будем дожидаться, так как сейчас дожидается администрация Хабирова.Вызывает вопросы и досмотр машин в пригороде Ишимбая.— Это вообще все незаконно. Человек едет трезвый, документы в порядке, и вдруг у него спрашивают, зачем он туда едет. Хочу и еду. Это говорит о беспомощности самого главы Ишимбайского района в том, что он не может никакие процессы организовать и о готовности республиканской власти помогать административными, силовыми и полусиловыми ресурсами Абдрахманову. Вот – «своих не сдаем».Если под требованием толпы главу района уволят, это обязательно даст старт цепочке аналогичных событий в других проблемных муниципалитетах.— Технически заменить Абдрахманова нет проблем, но Хабиров понимает, что это вызовет волну аналогичных претензий: больше, чем в половине районов предъявят аналогичные требования. При том, что они будут видеть модель поведения, как это был сделано в Ишимбайском районе, они это модифицируют и не будут совершать ошибок, которые совершены, и примет все это неуправляемый характер. Здесь Хабирову нужно стоять насмерть: карать, сажать, придумывать ярмарки, песни, пляски на площади, ждать зимы и не «сдавать своих». Да, он – Абдрахманов — ему не свой. А просто нужен. Он сам от этого Абдрахманова попал в зависимость, — резюмировал Потылицын.