Карманные суды Башкирии на страже юмадиловщины

Верховный Суд Башкирии подтвердил незаконность возбуждения одного из уголовных дел в отношении Булата Юмадилова.Дело на экс-президента Адвокатской палаты республики было возбуждено 27 февраля региональным управлением Следственного комитета России.Юриста обвинили в превышении должностных полномочий при заключении сделок об аренде помещения для палаты в 2014 и 2016 годах.Следствие установило, что недвижимость принадлежала родственнице Юмадилова, а сам адвокат якобы лоббировал аренду. Тогда ущерб был оценен более чем в 5 млн рублей. В конце августа текущего года Советский районный суд Уфы вернул материалы следователям для устранения неназванных нарушений и постановил незаконность возбуждения уголовного дела. Вчера республиканский Верховный Суд согласился с нижестоящей инстанцией, рассказал “Эху” руководитель пресс-службы Адвокатской палаты Тимур Якупов.«Сегодня адвокатское сообщество республики отстояло своё право на независимость, а Булат Юмадилов — своё доброе имя. Верховный Суд принял абсолютно правильное, справедливое и основанное на законе решение, еще раз подтвердив незаконность возбуждения в отношении Булата Гумеровича уголовного дела. Следствие вдоль и поперек изучило деятельность АП РБ и ее руководства. При этом ни один факт нарушения не нашёл своего подтверждения», — рассказал он.По словам Якупова, адвокатское сообщество “возмущено” действиями следствия и усмотрело в них “предвзятость” и “желание оказать давление на адвокатуру” региона. Какую цель могли преследовать сотрудники следкома – собеседник не ответил. В свою очередь, также поддержал решение суда и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.“Можно смело утверждать, что адвокатское сообщество продемонстрировало достаточную сплоченность и способность отстаивать свое право на независимость и самостоятельное решение своих внутренних вопросов”, – сказал вице-президент.Также Тимур Якупов рассказал журналисту радиостанции о наличии еще нескольких постановлений суда об отказе в возбуждении дела в отношении Булата Юмадилова. Как отмечает Михаил Толчеев, они рассматривались из-за жалоб о необоснованном расходовании денег на мероприятия в Адвокатской палате Башкирии, на гонорары сотрудникам и командировки. Также заявления касались злоупотребления должностными полномочиями при лишении статуса адвоката Валлеха Аббасова и Александра Войцеха и других действий Юмадилова.Также в отношении неустановленных лиц из Адвокатской палаты Башкирии возбуждено еще одно уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее рассказывал “Эху” адвокат Виталий Буркин, к этому делу причастен и сам Булат Юмадилов. По словам руководителя пресс-службы палаты, производство по делу прекращено.Напомним, несколько уфимских адвокатов обвиняют Булата Юмадилова в мошенничестве и преследовании оппозиционно настроенных к нему юристов.Также ранее несколько десятков жителей Башкирии направили президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обращение с просьбой расследовать деятельность Юмадилова и его сына, который также занимает руководящую должность в Адвокатской палате Башкирии.