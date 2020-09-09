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Политическая проституция — товар ценный

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Кировский суд Уфы отклонил иск с требованием лишить депутатского мандата Юнира Кутлугужина. Он также является первым секретарем регионального отделения партии КПРФ и председателем фракции в законодательном собрании Башкирии. Ранее вышедшая из партии летом прошлого года активистка Диана Демидова подала в суд иск на Кутлугужина за нарушение антикоррупционного законодательства. По словам женщины, он подал разные декларации о доходах и имуществе за 2018 год во время участия в выборах главы республики и в госсобрание в прошлом году.

Политическая проституция — товар ценный


«Наказание только одно — лишение статуса депутата. Других там нет мер. По данному факту Курултай [Башкирии] также провели заседание и увольнение не произошло — было просто замечание. Сделали вывод, что он просто ошибся. Но ещё раз вернёмся к законодательству федеральному: там нет понятия ошибся или случайно сдал. Там есть неверное поданные сведения. Другого там нет», — рассказала Демидова.

Вчера по иску женщины в Кировском районном суде Уфы состоялось предварительное слушание. Судья, по словам активистки, отклонила его. В чем заключается причина отказа – неизвестно. Постановление будет выдано на руки в пятницу. Интересы политика представлял адвокат Гарифулла Япаров, который ранее защищал в судах экоактивистов с Куштау. Во время заседания возле здания суда прошли одиночные пикеты членов КПРФ, которые требовали “оставить в покое” лидера партии, добавила Демидова.

«Если сейчас мне как простому гражданину откажут в проверке депутата. Мы тогда можем написать письмо в Генпрокуратуру с требованием проведения проверки. Потому что они обязаны проверять, имеют на это право», — объяснила женщина.

Диана Демидова совместно с другими активисты планирует приложить к обращению к Генпрокуратуре России материалы дела и “установленный судом факт” о различии суммы доходов в декларациях Юнира Кутлугужина.

Напомним, собеседница в конце июня 2019 года была лишена статуса помощника депутата госсобрания Башкирии Лии Хафизовой. Такое решение, как ранее сообщала сама Демидова, было принято Юниром Кутлугужиным, который заявил, что женщина якобы “плохо работает”. Активистка планировала принять участие в выборах главы республики, но в конце апреля прошлого года на партсобрании Калининского района ее кандидатура была снята.

Позднее Демидову и еще несколько человек, планировавших составить конкуренцию Кутлугужину, не пустили на партийную конференцию, где лидера партии избрали кандидатом.

Эхо Москвы
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  • 1 | 08.10.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта Демидова видимо из путинской братвы, - там где возникают общественные проблемы она от имени защитников "справедливости" работает на Путина.5



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  • 2 | 08.10.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политическая проституция — товар ценный
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Ну а кто бы сомневался:
По закону за каждый голос, полученный политической партией на выборах, ей причитается из бюджета по 152 руб. в год. Но получают финансирование лишь те партии, которые набрали более 3% голосов избирателей. Таких по итогам выборов в сентябре 2016 г. оказалось четыре. «Единая Россия» получит в 2017 г. «призовые» в размере 4,3 млрд руб., КПРФ и ЛДПР — по 1 млрд, «Справедливая Россия» — 0,5 млрд.
То есть партбоссы подставляют свое очко за деньги, и чтобы покончить с проституцией надо начинать с госдуры.
Таким образом если начинать борьбу с проституцией



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  • 3 | 08.10.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот и ответ на мой вчерашний посыл - мы не можем отозвать депутата
турк



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  • 4 | 08.10.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот и ответ на мой вчерашний посыл - мы не можем отозвать депутата
турк
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"Мы"- это тук-тук и Демидова? Ну ее от кормушки отодвинули, обидка понятна, а тебе каким боком.



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  • 5 | 08.10.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот след статья о юмадилове - второй ответ на мой вчерашний посыл - нет обратной связи с властью
турк



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  • 6 | 08.10.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот еще один - ректор БГМУ и вся "элитка" лечится не как простые смертные... и ничё ты умник под намбером 4 сделать не можешь
турк



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  • 7 | 08.10.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фотография соответствует названию статьи. Именно их и видим. На панели избранные, но очень старые и совершенно конченные, легкого поведения. Зачем нужны эти люди, зачем нужен это орган, какую незаменимую роль они исполняют получая такую зарплату? Писали, что один из них «меткий стрелок»? А второй чекист в тени с молодости?



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  • 8 | 08.10.2020, 13:26 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40381 | Рейтинг: +5127,1
Мария Захарова на «Русском радио» представила песню «Лезгинка» на свои стихи
Автор Мадина 08 октября, 2020. Четверг 08:17
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Маша нашли среди дурочек. А теперь надо найти Медведя. Вован явно не тянет. Возможно Лавров канает за медведя?



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