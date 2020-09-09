Политическая проституция — товар ценный

Кировский суд Уфы отклонил иск с требованием лишить депутатского мандата Юнира Кутлугужина. Он также является первым секретарем регионального отделения партии КПРФ и председателем фракции в законодательном собрании Башкирии. Ранее вышедшая из партии летом прошлого года активистка Диана Демидова подала в суд иск на Кутлугужина за нарушение антикоррупционного законодательства. По словам женщины, он подал разные декларации о доходах и имуществе за 2018 год во время участия в выборах главы республики и в госсобрание в прошлом году.«Наказание только одно — лишение статуса депутата. Других там нет мер. По данному факту Курултай [Башкирии] также провели заседание и увольнение не произошло — было просто замечание. Сделали вывод, что он просто ошибся. Но ещё раз вернёмся к законодательству федеральному: там нет понятия ошибся или случайно сдал. Там есть неверное поданные сведения. Другого там нет», — рассказала Демидова.Вчера по иску женщины в Кировском районном суде Уфы состоялось предварительное слушание. Судья, по словам активистки, отклонила его. В чем заключается причина отказа – неизвестно. Постановление будет выдано на руки в пятницу. Интересы политика представлял адвокат Гарифулла Япаров, который ранее защищал в судах экоактивистов с Куштау. Во время заседания возле здания суда прошли одиночные пикеты членов КПРФ, которые требовали “оставить в покое” лидера партии, добавила Демидова.«Если сейчас мне как простому гражданину откажут в проверке депутата. Мы тогда можем написать письмо в Генпрокуратуру с требованием проведения проверки. Потому что они обязаны проверять, имеют на это право», — объяснила женщина.Диана Демидова совместно с другими активисты планирует приложить к обращению к Генпрокуратуре России материалы дела и “установленный судом факт” о различии суммы доходов в декларациях Юнира Кутлугужина.Напомним, собеседница в конце июня 2019 года была лишена статуса помощника депутата госсобрания Башкирии Лии Хафизовой. Такое решение, как ранее сообщала сама Демидова, было принято Юниром Кутлугужиным, который заявил, что женщина якобы “плохо работает”. Активистка планировала принять участие в выборах главы республики, но в конце апреля прошлого года на партсобрании Калининского района ее кандидатура была снята.Позднее Демидову и еще несколько человек, планировавших составить конкуренцию Кутлугужину, не пустили на партийную конференцию, где лидера партии избрали кандидатом.