Сплотимся вокруг людоеда и фашиста Лукашенко

Тихановскую объявили в розыск на территории России. Между тем, в международном розыске Тихановская не числится.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.– Основание для розыска: разыскивается по статье УК, - указано в базе. Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.– В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске, - заявил также собеседник агентства.Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.