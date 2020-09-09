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Сплотимся вокруг людоеда и фашиста Лукашенко

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 18726 | Комментарии: 10
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Тихановскую объявили в розыск на территории России. Между тем, в международном розыске Тихановская не числится.

Сплотимся вокруг людоеда и фашиста Лукашенко


Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

– Основание для розыска: разыскивается по статье УК, - указано в базе. Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.

– В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске, - заявил также собеседник агентства.

Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

ПроУфу
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  • 1 | 08.10.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Западники буром прут на Россию, как на буфет. "В очередь, суки, в очередь!.."



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4

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  • 2 | 08.10.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тихановскую объявили в розыск на территории России.
=======================================
"Эй вы там, наверху" совсем что ли с катушек съехали ?!!!!
Вы что собираетесь "искать черную кошку в темной комнате при том что её в ней нет" ?!!!!
Занялись бы чем нибудь полезным ну например: поиском чаши грааля, философского камня, шамбалу, эликсир бессмертия....
В армии была поговорка "Как одену портупею, так тупею и тупею"- это я про наши "Внутренние органы" ....



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  • 3 | 08.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТОВАРИЩИ!!! ЧУБАЙС ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ!!!

--------------------

ЛЕКАРСТВ НЕ ДАВАТЬ!!!



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3

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  • 4 | 08.10.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТОВАРИЩИ!!! ЧУБАЙС ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ!!!

--------------------

ЛЕКАРСТВ НЕ ДАВАТЬ!!!
___________________
Вирус сам подохнет - отравится!



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1

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  • Гость
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  • 5 | 08.10.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё , во всём виноват чубайс? ну помню как Димку кричали, ну нет димки... чё та изменилось?
турк



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  • 6 | 08.10.2020, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё , во всём виноват чубайс? ну помню как Димку кричали, ну нет димки... чё та изменилось?
турк
------------------------
Не, тук-тук, Чубайс ни в чем не виноват.



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 08.10.2020, 15:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69271 | Рейтинг: +11806,8
Մιtαuskαs@A_Vit_

Приближающийся отопительный сезон в Литве будет самым дешёвым за последние 10 лет, цены упадут на 14-28%.
За год теплоэнергия в Каунасе уже подешевела на 27,5%, в Вильнюсе – на 20,4%, в Клайпеде – на 15,7%. А в целом по сравнению с 2012 годом отопление стало дешевле в 2 раза



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  • 8 | 08.10.2020, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хроники упадка: как пустеет Литва.


На днях была обнародована достаточно печальная для Литовской Республики информация: оказывается, каждый шестой литовец изучает английский затем, чтобы уехать работать за границу. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией Spinter tyrimai, жители страны по-прежнему считают свое государство лишь «трамплином» для прыжка в более благополучную Западную Европу. Уже устоялись широкие традиции такого рода: население Литвы сократилось с 3,7 млн. в 1990 году до 2,8 млн. в 2016 году.

ВВП растёт, а народ бежит

24% опрошенных признались, что отправили бы своих детей на частные курсы английского языка для того, чтобы те смогли уехать жить и работать за границей. Отмечается, что вариант работы за границей чаще всего рассматривают мужчины в возрасте 18−35 лет, люди с большими доходами и жители крупных городов. По данным исследования Национального экзаменационного центра, из Литвы хотели бы эмигрировать 43,2% восьмиклассников. Тут необходимо напомнить, что большинство из уехавших из страны за последние четверть века возвращаться на родину даже и не думают. В течение последних пятнадцати лет Литва лидировала в Евросоюзе по масштабам эмиграции, и лишь на несколько лет находилась по данному показателю на втором или третьем месте. Впрочем, население сокращается не только из-за отъезда жителей, но и по причине естественной убыли.

Согласно данным, представленным в апрельском отчете премьер-министра Саулюса Сквернялиса, в прошлом году из Литвы эмигрировали 50 тыс. 333 жителя, что на 5 тыс. 800 больше, чем в 2015 году (44 тыс. 533), и на 13 тыс. 712 больше, чем в 2014 году (36 тыс. 621). Как говорится в документе, из-за масштабов миграции создаётся риск для роста экономики: в последние два года каждый третий эмигрировавший был в возрасте 20−29 лет, а каждый четвертый — в возрасте 30−39 лет. «В связи с сокращением количества работоспособных жителей и старением населения в будущем Литва может столкнуться с трудностями финансирования пенсионной системы, здравоохранения и образования», — констатирует правительство. Самое смешное, что это, по мнению Кабмина, происходит на фоне того, что, как говорится в документе, «ВВП Литвы растет, сокращается безработица, увеличиваются доходы населения, в нынешнем году ожидается, что экономика страны должна возрастать ещё быстрее». Впрочем, не скрывается, что около 30% жителей находятся на грани риска бедности и социального отчуждения — и это один из самых высоких показателей такого рода среди государств ЕС.



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  • 9 | 08.10.2020, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такой эксперимент возможен был только в очень отсталых странах третьего мира. Сейчас, спустя четыре года, ситуация ничуть не улучшилась — даже наоборот. Недавно кабинет премьер-министра Саулюса Сквернялиса представил план столь радикальной оптимизации (читай — сокращения) сети литовских вузов, что возмутилась сама президент Даля Грибаускайте. Если даже президент регулярно выступает с критикой правительства, то другие, не являющиеся высшими госчиновниками, вообще не стесняются в выражениях. Бывший советский диссидент, ныне проживающий в США, публицист Валдас Анелаускас заявил, что испытывает к нынешним власть имущим Литвы такую ненависть, какой никогда не ощущал к советскому строю, с которым когда-то боролся. «Это они (власть предержащие — EADaily) ведь превратили нашу родину-мать в злую мачеху, от которой многие тысячи литовцев вынуждены бежать, словно от войны или чумы», — констатирует Анелаускас.



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  • 10 | 08.10.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В заключение стоит привести недавний прогноз Eurostat о катастрофической убыли населения Литвы, повергший в шок жителей страны. Согласно этому прогнозу, в 2080 году в Литве останется всего 1 650 000 жителей — на 1,2 млн меньше, чем сейчас.

Пессимистический сценарий, при котором в демографическом плане Литва будет «исчезать» быстрее других стран ЕС, обоснован научными расчетами. По прогнозам, уже в 2050 году останется лишь 2 млн литовцев. И это лучшая оценка деятельности литовских властей, которые, как известно, своей главной задачей считают «сдерживание агрессивной России»



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