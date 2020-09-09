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Единоросс вам не быдло, в коридорах инфекционки валяться

  • Опубликовано: mkset.ru | 08.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 27698 | Комментарии: 6
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В Уфе ректора БГМУ госпитализировали с поражением лёгких. В Уфе госпитализировали ректора БГМУ Валентина Павлова, сообщает ProUfu.

Единоросс вам не быдло, в коридорах инфекционки валяться


По данным издания, близкие Павлова оценивают его состояние как стабильное. Сообщается, что у ректора поражены лёгкие. ProUfu передает, что Минздрав Башкирии отказался предоставлять данные о состоянии Валентина Павлова, сославшись на врачебную тайну.

Главврач РКБ-2 Андрей Евсюков также не предоставил комментарий.

Единоросс вам не быдло, в коридорах инфекционки валяться


Напомним, ежедневно в Башкирии наблюдается рост заболевших коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщал об открытии 200 дополнительных коек в связи с увеличением показателя Covid-19 в республике.

На вчерашнем оперативном совещании в правительстве Башкирии было принято решение открыть инфекционную больницу в Стерлитамаке. Планируется, что медучреждение начнёт свою работу в середине декабря.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 08.10.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, ежедневно в Башкирии наблюдается рост заболевших коронавирусом.
=======================================
Да рост заболеваемости короновирусом и не прекращался, разве что в статистических данных, на время проведения пенькового голосования.
Делюсь 100% приметой: Как только путин покинет свой бункер, - это верный знак что пандемия прошла....



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  • Гость
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  • 2 | 08.10.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как название если так можно выразиться, статьи, связано с ее содержанием?
Про "коридор инфекционки" вроде ни слова?



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  • Эксперт
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  • 3 | 08.10.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69271 | Рейтинг: +11806,8
Про "коридор инфекционки" вроде ни слова?
_____________________________________________
В ковидной больнице в Зубово - переполнены даже коридоры. Вчера там стояло в очереди десятки скорых.
"Отметим, что на сегодняшний день в ковид-госпитале в Зубово пациенты лежат в коридорах, и это уже не скрывается на самом высоком уровне – туда даже приезжал Радий Хабиров и сам лично видел, что происходит. «Мы прошлись по палатам в Зубово, там уже стоят кровати вдоль коридоров. Больница забита под «не могу»."
Конец цитаты.

А этого положили в ВИП-больницу на Пушкина в РКБ-2.



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  • # 4 | 08.10.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69271 | Рейтинг: +11806,8

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  • Эксперт
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  • 5 | 08.10.2020, 12:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31730 | Рейтинг: -714,6
Хоть какая-то польза от короны - народ стал мыть руки, и много чаще.
Правда, необязательно перед едой и необязательно после посещения туалета, но все же. Лучше, чем когда по субботним баням.

Впрочем, в добрые допетровские времена православный народ мыл руки после рукопожатия с иноверцами. Сам государь Алексей Михайлович, папаша великого Петра, если давал целовать ручку иностранным послам, после этого мыл руку, и держал для этого рядом рукомойник. Чем удивлял иностранных путешественников



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  • # 6 | 08.10.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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