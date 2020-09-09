По данным издания, близкие Павлова оценивают его состояние как стабильное. Сообщается, что у ректора поражены лёгкие. ProUfu передает, что Минздрав Башкирии отказался предоставлять данные о состоянии Валентина Павлова, сославшись на врачебную тайну.
Главврач РКБ-2 Андрей Евсюков также не предоставил комментарий.
Напомним, ежедневно в Башкирии наблюдается рост заболевших коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщал об открытии 200 дополнительных коек в связи с увеличением показателя Covid-19 в республике.
На вчерашнем оперативном совещании в правительстве Башкирии было принято решение открыть инфекционную больницу в Стерлитамаке. Планируется, что медучреждение начнёт свою работу в середине декабря.
МКС
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Единоросс вам не быдло, в коридорах инфекционки валяться
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