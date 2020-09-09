Единоросс вам не быдло, в коридорах инфекционки валяться

В Уфе ректора БГМУ госпитализировали с поражением лёгких. В Уфе госпитализировали ректора БГМУ Валентина Павлова, сообщает ProUfu.По данным издания, близкие Павлова оценивают его состояние как стабильное. Сообщается, что у ректора поражены лёгкие. ProUfu передает, что Минздрав Башкирии отказался предоставлять данные о состоянии Валентина Павлова, сославшись на врачебную тайну.Главврач РКБ-2 Андрей Евсюков также не предоставил комментарий.Напомним, ежедневно в Башкирии наблюдается рост заболевших коронавирусом.Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщал об открытии 200 дополнительных коек в связи с увеличением показателя Covid-19 в республике.На вчерашнем оперативном совещании в правительстве Башкирии было принято решение открыть инфекционную больницу в Стерлитамаке. Планируется, что медучреждение начнёт свою работу в середине декабря.