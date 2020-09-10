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Из хабировщины с оглядкой на рахимовщину

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Общественник Руслан Габбасов о том, как было при Муртазе Рахимове, и том, как сейчас. Десять лет назад со своего поста досрочно ушел Муртаза Рахимов, президент Республики Башкортостан, который возглавлял регион с 1990 года. Почему Рахимов ушел раньше срока, как проходил III Всемирный курултай башкир, что было после его ухода, что мы имеем сейчас? Ответим на эти вопросы по порядку.

Из хабировщины с оглядкой на рахимовщину


Весть об уходе Рахимова для простого народа республики прозвучала как гром среди ясного неба, так как башкортостанцы привыкли к нему. Для политической элиты же это не было неожиданностью, так как уже долгое время шла атака федеральных СМИ на Рахимова. Раз за разом выходили статьи с критикой "башкирского режима".

На III Всемирном курултае башкир, который прошел 10-11 июня 2010 года, речь председателя ВКБ Азамата Галина буквально ошарашила московский Кремль. В своем выступлении молодой и недавно назначенный председатель Всемирного курултая башкир выступил с жесткой критикой федерального центра.

"Многовековая история башкирского народа доказала: башкиры не ошибаются в выборе своих руководителей. К сожалению, СМИ в последнее время муссируют слухи о возможном назначении в республику "варяга". Это подорвало доверие населения к федеральным органам власти. Систематическое игнорирование чувств народа, политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого башкирского народа, которому противна сама мысль о "варягах". Назначение "варяга" в республику может вызвать серьезный конфликт и утрату легитимности власти", — заявил молодой активист.

Естественно, на тот момент в правительстве республики знали о том, что Москва настроена снять Рахимова, и переформулируя послание, которое вложили в уста Азамата Галина, можно сказать, что данное выступление было последней попыткой показать властям, что мы, башкиры, не готовы мириться с навязываемой политикой Кремля и можем громко и сильно выразить свое недовольство, если нам пришлют назначенца или "варяга".

Но как показало время, все эти угрозы оказались пустышкой. Когда через месяц после прошедшего ВКБ Муртаза Рахимов досрочно покинул свой пост под давлением Москвы, никто против не выступил. Хотя нет, вышло несколько смельчаков на пикет. Они выразили свое несогласие с политикой назначения руководителя республики Кремлем.

Понятно, почему не было массовых протестов — бояться было чего. Местные силовые структуры в силу своей работы периодически отправляли в Москву аналитические доклады о реальном состоянии дел в республике, где писали, что у башкирской политической элиты нет таких сил, чтобы поднять всю республику. И все же Кремль подстраховался.

Руководить операцией по беспроблемному снятию Рахимова был направлен из Москвы действующий тогда сотрудник ФСБ, знаменитый сегодня Игорь Гиркин (Стрелков). Он присутствовал и на заседании съезда ВКБ. А в саму республику был направлен спецназ "Альфа".

О духе тех событий рассказывает на тот момент заместитель председателя Всемирного курултая башкир, член Исполкома ВКБ Валиахмет Бадретдинов.

— Подготовка к III Всемирному курултаю башкир — это был своеобразный реванш вернуться в 1990 годы, когда проходили завоевание суверенитета. Хотя все понимали, что это нереально. К тому моменту уходили региональные политики-тяжеловесы федерального масштаба. До этого ушел Шаймиев, после этого сняли Лужкова с формулировкой "утрата доверия". III ВКБ был последней попыткой спасти "бабая", общественность поверила, что мы хотя бы частично вернем свои утраченные позиции. Был сильный эмоциональный подъем и я сейчас могу смело заявить, что это был самый настоящий курултай. Было много критики, эмоциональных выступлений, было внесено много предложений, — делится он.

По словам Бадретдинова, многие документы того времени были опубликованы и при его личном участии.

— Даже тот доклад Азамата Галина я тоже частично редактировал, но в последнюю редакцию он ушел именно в Белый дом. Хотя всеми основными документами заведовал Фанзиль Чингизов (в 2009-2011 годах — заместитель заведующего отделом образования и науки, заведующий отделом культуры, спорта, средств массовой информации, по делам молодежи и межнациональных отношений, заведующий отделом развития гуманитарной сферы, молодежной политики и спорта Аппарата Правительства РБ.) После снятия Муртазы Рахимова он ушел в тень. (Сегодня Фанзиль Чингизов является главой Гафурийского района), — отмечает общественник.

Он делится и другими подробностями происходившего в те дни.

— Например вспоминается такой случай. Идет вовсю III ВКБ, а мне звонят из Белого дома и говорят, чтобы я срочно нашел Спартака Ильясова (башкирский писатель, общественный деятель), мол, он будет выступать. В итоге выступление Спартака Ильясова срочно включили в список спикеров и вот он уже выступает с трибуны с докладом. Выступил он мощно, с разгромной речью о политике федерального центра. Конечно, этот доклад ему написали, — говорит Бадретдинов.

Когда же все произошло и сняли "бабая", все сникли. ВКБ же был полностью предан Белому дому и для них снятие Рахимова было шоком. Заседания в курултае шли ежедневно. Была паника, никто не знал, что делать. В эти же дни арестовали Фанзиля Ахметшина прямо в его родной деревне. Помню, приехала целая делегация салаватских мужиков которые спрашивали, почему мы молчим и не выходим. Им сказали, что уже ничего нельзя сделать, уже поздно.

Большинство башкир в целом активности не проявляло. Политика Рахимова уже тогда многих не устраивала, в том числе и башкир. Не было свободы слова, республиканские газеты пели дифирамбы рахимовской власти, все завоевания суверенитета уже были сданы. СБМ (Союз башкирской молодежи) на тот момент отошел от всех политических дел и не играл никакой активной роли. Сам Артур Идельбаев, лидер СБМ ушел в чиновники. Политика Рахимова по подавлению любой оппозиции сыграло свою роль.

Рахимов всегда опирался на башкир, первые 10 лет он правил очень хорошо, потом пошел спад. Как только он начинал рыпаться и критиковать центр, ему указывали на место. То, что он сдал Башнефть, это, конечно, одно из самых больших его провалов. Было сильно заметно, что в последние годы он окружил себя карьеристами, "чинушами", которые, выйдя из низов, повторили путь "куштанов".

Если сравнивать с сегодняшним днем, то сегодня все изменилось в худшую сторону, политическая обстановка стала намного хуже, силовой блок в стране упивается властью, любого человека могут посадить, 1937 год потихоньку наступает.

Но есть и обратная сторона — чем жестче давление на массы, тем быстрее просыпается самосознание молодого поколения. Старое поколение в большинстве своем склонило свои головы, но молодое — не хочет смириться. Куштау тому яркий пример, ведь, очевидно же, что основной частью защитников Куштау была молодежь. Сегодня большую роль в том, что молодое поколение не хочет быть оболваненным, дает интернет. В 2010 году интернет не был так доступен. Через свободный доступ к информации идет просвещение молодежи.

ВЗГЛЯД ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Фанзиль Ахметшин, на тот момент заместитель председателя ВКБ, председатель Молодежного курултая башкир.

— Проходимый III Всемирный курултай башкир был очень воинственный, он соответствовал ожиданиям народа. Тогда, в нем, могли принять участие все желающие. Сам Съезд был ответом на наезд на Рахимова из Москвы. Повестка съезда была прореспубликанская, можно сказать в защиту Муртазы Рахимова, — считает он.

По его словам, к тому моменту уже все понимали, что смена не за горами.

— Сам Рахимов всем поднадоел, так думали многие в республике, все ждали приемника и многие ожидали, что приемником будет Раиль Сарбаев. Кроме постоянных наездов на Рахимова из федеральных СМИ, очень сильно активизировалась в критике и башкирская национальная организация "Кук буре". На БСТ и в других средствах массовой информации было все наоборот, все передачи заканчивались словами "Спасибо Рахимову за то и это". Постоянно он что-то открывал, постоянно его хвалили, — вспоминает Ахметшин.

Он отмечает, что все понимали что скоро Рахимова снимут.

— Было непонимание, что будет дальше, потому что все привыкли жить с Рахимовым, менялась целая эпоха. У башкирской элиты на тот момент появился свой кандидат Рудик Искужин, многие наивно думали, что могут его поставить. Все ожидали от Азамата Галина, который на ВКБ кричал о варягах, что он возглавит башкир в отстаивании интересов Рахимова и республики, но он все слил и просто спрятался в своей деревне, — напоминает он.

Но протестные акции готовились, но их остановили из Уфы.

— После того, как произошла смена Рахимова, мы готовили определенные протестные мероприятия, но пришли с Правительства РБ и сказали, что ничего не надо делать, мол, все останется по-прежнему. Башкирское национальное движение в позднюю эпоху Рахимова было слабое, СБМ сдувался, тогда вся общественность уповала на Всемирный курултай башкир. Но тогда, хоть ВКБ и был рахимовский, но он хотя бы отстаивал интересы республики, а сегодня — нет, — считает Ахметшин.

Он также дает оценку положению дел в настоящее время.

— Сегодня национальное движение более зрелое, сами башкиры понимают, что есть что. Все давно поняли, что сегодняшний Всемирный курултай башкир — это пустышка и откровенный тормоз в развитии башкир как нации. В день смены власти от Рахимова к Хамитову за мной приехал микравтобус со спецназом. И спецназ, как мне потом сказали, был не местный, а московский. Сделали они это для устрашения всех остальных, и чтобы обезглавить башкирскую молодежь. За всеми, кто мог что-то сделать или имел влияние на народ, ездила наружка. За Артуром Идельбаевым ездили тоже, за мной ездили, — вспоминает активист.

Он отмечает, что некоторые местные СМИ придерживались антибашкирской риторики.

— Конечно, после снятия Рахимова возмущения башкир были, и достаточно много. К тому же, этому способствовал сайт "Уфимская губерния", который подливал масла в огонь, постоянно унижая башкир. Потенциал бунта, конечно, был, у Рахимова были преданные главы районов и если бы была отмашка из Белого дома, то народ бы собрали. Но мы все понимали, что это в то же время бесполезно. В республике было много приезжих силовых структур. В то время не было низового подъема башкир как сегодня, тогда мобилизация была со стороны администрации, — говорит он.

Ахметшин также вспоминает эпизод с силовиками, которые пришли за ним.

— Запомнился такой момент. Когда ко мне приехал спецназ в деревню забирать меня, в дом ко мне зашли сотрудники и увидели лежащий на столе компактный диск Салавата Хамидуллина с фильмом "Рождение республики". Один из сотрудников поднял его, посмотрел и бросил со словами: "Нет больше вашей республики!" Этим можно сказать, что со стороны центра, силовых структур, отношение к республике времен Рахимова было самым негативным, — говорит он в заключении.

Фаиль Алсынов, общественный деятель, на тот момент — делегат Молодежного курултая башкир.

— Совместно с проходимым основным Всемирном курултаем башкир проходил и Молодежный курултай башкир. Весь это затеянный III Всемирный курултай был сделан для того, чтобы ссылаясь на мнение башкирского народа, точнее его представителей, спасти Муртазу Рахимова от скорой отставки. Я был делегатом Молодежного курултая от Башкирского правозащитного движения "Кук буре". Надо отдать должное Азамату Галину и всей рабочей группы по подготовке Всемирного курултая, они пытались приглашать всех, в том числе пригласили и нашу организацию "Кук буре", которая уж точно рахимовской не была. Но помимо Азамата Галина были и другие, как, например, Союз башкирской молодежи, которые пытались влиять на то, чтобы "Кук буре" не было, — отмечает Алсынов.

Он вспоминает и о подковерной борьбе.

— За несколько дней до начала курултая, на общем собрании, в президиум Молодежного ВКБ был включен и председатель "Кук буре" Азат Сальманов. Но за ночь перед началом съезда его неожиданно убрали из состава президиума. На следующий день, на самом заседании поднялся шум, почему убрали Азата Сальманова. Устроили голосование включить Сальманова в президиум или нет, по итогам голосования Азат Сальманов не прошел. Но тогда встал вопрос, что и остальных членов президиума, изначально как и Сальманова, выбирали также на собрании и теперь их надо тоже выбирать голосованием. Организаторы отказались голосовать за всех членов президиума и тогда в знак протеста все члены БПД "Кук буре" ушли из зала, демонстративно бросив папки делегатов на стол президиума, — отмечает активист.

Представители организации "Кук буре" выходили в защиту Рахимова.

— После того как сняли Рахимова в знак протеста с плакатами на пикет вышло всего около 20 человек. Там были представители организации "Кук буре", организации "Актамыр" и просто неравнодушные жители республики. Я тоже был среди тех 20 человек. До такой степени было стыдно, что вышло так мало людей. Было сделано на Всемирном курултае такое сильное заявление, что не пустим варяга, что Москва нам не указ и т.д., и в итоге никто не вышел. Это был показатель. Да и все другие национальные республики увидели, что на самом деле у Рахимова нет никакой поддержки, что башкиры испугались. Даже заявление никто не сделал, — делится общественник.

По словам участника событий, на активистов оказывалось давление.

— Из 70 членов исполкома ВКБ испугались все. Я знаю, что на них на всех надавили, ходили по домам, с каждым разговаривали, пугали. Не вышли против, потому что боялись, кто-то потерять работу, кто-то свой бизнес, награды. И главное, что потом все эти 70 членов ВКБ остались и при Хамитове, они же потом и голосовали за отмену должности президента Башкортостана. Весь этот ВКБ создан не во благо башкир, он занимается только вредительством. Если сравнивать как было при Рахимове и как стало сейчас, то можно с уверенностью сказать, что сейчас люди стали отличать и понимать, где черное, а где белое, — утверждает он.

Как считает Алсынов, раньше СМИ обрабатывали жителей республики, сейчас народ сам все читает в интернете, понимает и делает выводы.

— Надо понимать, что все эти зависимые национальные организации никогда не пойдут против системы, они просто пудрят мозги башкирам. Единственная надежда на независимые организации. Показатель фикции всех этих проводимых Всемирных курултаев башкир, это прошедший в прошлом году V Всемирный курултай башкир, когда избранных на районных курултаях от народа делегатов исключили, а кто смог пройти, просто выгнали прямо из зала заседания, — указывает он.

Если подвести итог всему сказанному, то видно, что у всех кто высказался в статье практически единое мнение. В последние годы правления Муртазы Рахимова напрочь отсутствовало какое-либо альтернативное мнение, критика власти была под запретом. Если не считать, что в республике была независимая организация "Кук буре" и давний враг Рахимова Айрат Дильмухаметов, которые и позволяли себе критиковать правящий режим, то больше никто не осмеливался что-либо сказать против.

По республиканскому государственному каналу "БСТ", а также в других государственных СМИ шло восхваление культа личности Муртазы Рахимова.

На III Всемирном курултае башкир, который прошел летом 2010 года, поднимались очень серьезные вопросы федеративных отношений, возвращение суверенитета, договорных отношений с Москвой, критика вертикали власти, осуждение практики назначения глав регионов Кремлем. Но эти все вопросы были подняты слишком поздно и всего один раз, а необходимо было их поднимать постоянно, да и вообще изначально нельзя было сдавать свои позиции.

Сам Всемирный курултай был затеян только для одного — спасти Рахимова и его режим.

Башкирское национальное движение времен позднего Рахимова находилось в упадке, башкирский народ возлагал надежды на Всемирный курултай башкир, как на орган, который мог бы защитить их интересы, но он не мог этого сделать, так как был полностью контролируем республиканской властью. Только после Рахимова в республике начали появляться более или менее независимые СМИ, появились независимые национальные организации, с развитием интернета народ начал понимать, что то, что им говорили и писали из государственных информационных источников не всегда правда, а часто даже и ложь.

К сожалению, с приходом Радия Хабирова (ученика Муртазы Рахимова), многие демократические послабления времен Хамитова были свернуты, начались гонения на независимые СМИ, преследования общественных и политических деятелей. Угрозы, запугивания и даже применение физического насилия стали обыденностью в республике. Дошло до того, что впервые в истории Башкортостана была запрещена целая национальная башкирская организация.

Но башкирский народ переживал разные времена и разных правителей, переживет и этого.

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 09.10.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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была запрещена целая национальная башкирская организация.

Но башкирский народ переживал разные времена и разных правителей, переживет и этого.

-------------------------

Как достал ваш национализм. Вот Сталин уничтожил националистов на
Кавказе - была межнациональная дружба и согласие: "Если я чувствую,
что ему хорошо - то я чувствую, что мне тоже хорошо!.." Теперь воюют.



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  • 2 | 09.10.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Из хабировщины с оглядкой на рахимовщину
==================================
Я бы сказал: "Из огня да в полымя"
Иди ""Хрен редьки не слаще"
Или "Поменять шило на мыло"
Короче, оба одним дерьмом мазаны!



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  • 3 | 09.10.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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......" Понятно, почему не было массовых протестов — бояться было чего..."
======================================================
Неправильный башкирский вывод !
Сколько населения в РБ ?
Правильно где - то порядка 4 млн 100 тысяч !
Башкир в РБ - 1 млн 200 тысяч человек .
Но мурза Рахимов все остальные народы З. А. ... Б. А. Л !!
Своей башкиризацией и мифологической Историей
" великого и могучего " башкирского народа ! Вот и надоел !



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  • 4 | 09.10.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие опорые тезисы приведенной статьи неправильные.
Знать никто не знал какого-то В.В. Путина, не считая Питерского населения по "ураганившего в 90-е", но Рахимов, даже детям сиротам детские пособия подсовывал в виде шлакоблоков и прочего неликвида по утроенной цеге, но...
Но появляется в среде Ельцина какойто Путин жалующийся на нехватку средств и этот Рахимов подполз на полусогнутых: Деньщие есть, подкинем!!!!!!
Бессеребрянник Путин отказался от ему предложенных денег'- эта сцена транслировалась по федеральному ТВ !
Заодно "шматок" так называемому "народу"! Но энто отвлечение.
"Человеколюбивая" политика Рахимова так пришлась по вкусу Рахимову что он, с одобрения этого Путина, начал проводить карательные акции устрашения народ вводом милицеских войск в сопровождение снайперов.
А потом этот Путин уже трижды назначал Рахимова, первый раз втихаря, - по шпионски, а потом открыто. Именно башкирская часть населения выступала против ставленника Путина - Рахимова, но остальные, в основном представленные потомками рабов крепостных, своей массой на выборах задавливали волю народа по устранению Рахимова! В результате народ РБ возненавидел Путина. Многие, даже бабушки, перестали смотреть телевизор мотивируя что там один Путин. Но теперь и до потомков рабов начало доходить что их Путин использует политику: Разделяй и властвуй и теперь пошли против этого сына поломойки!



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  • 5 | 09.10.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Когда личность выдвигается к лидерству, как выявление вполне закономерной тенденции, тогда история развивается так, как ей и надлежит развиваться; в том же случае, когда у руля правления оказывается человек, который поднялся вверх в результате сцепления случайностей, тогда развитие мстит человечеству, словно бы наказывая его за пассивность, трусость и приспособленчество».

Юлиан Семенов.



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  • 6 | 09.10.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще Ю. Семенов писал: «... нормальные дети мечтают стать пилотами или музыкантами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, а не таксомоторный парк. Лавочник - раб достигнутого. Для него нет идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все, как есть».

Мог ли он тогда подумать, что нынешние дети будут мечтать о собственной лавочке, как об абсолютном счастье?



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  • 7 | 09.10.2020, 15:45 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40384 | Рейтинг: +5126,9
7 октября Германия и Франция заявили, что предложат партнерам ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Это предложение поддержали Великобритания и Нидерланды. Reuters писало, что санкции могут затронуть сотрудников российской разведки.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если ЕС введет санкции, Россия ответит на них.
==========================================================
Ай, Маня , маладец! Ответить надо зеркально! Заморозить их вклады в РФ. Но, сначала их найти.
Маша и медведь! Ждем ответку от Лаврова.



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  • Эксперт
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  • 8 | 09.10.2020, 15:56 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40384 | Рейтинг: +5126,9
Из запоя пора выходить. Позиция России - не было отравления, было нарушение обмена веществ. Уголовного дела нет
Кстати, 30 дней доследственной проверки уже прошли.



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  • 9 | 09.10.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Цветок курая — символ дружбы, семь его лепестков, символизируют семь родов, положивших начало единению народов, проживающих на территории Республики Башкортостан.
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________ А почему никто никогда и нигде не написал, что символизирует стебель курая, на котором держатся эти семь лепестков? Не будет этого стебля - не будет и лепестков, разлетятся кто куда без следа! Я думаю, что все поняли, что символизирует этот стебель! Поняли, нацики, что будет с вами без этого стебля? Очень Опытный



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  • 10 | 09.10.2020, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Хватит уже копаться в рахимовских какашках, если, конечно, вы не ассенизатор.



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  • 11 | 09.10.2020, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
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В Бишкеке слышны крики сторонников Сооронбая Жээнбекова из-за того что они недовольны нахождением на центральной площади сторонников Садыра Жаппарова.
А как по мне,ротшильды менее страшны рокфеллеров.



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  • 12 | 09.10.2020, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Поняли, нацики, что будет с вами без этого стебля? Очень Опытный
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Поняли. Трясемся от страха.



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  • 13 | 09.10.2020, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
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На этот сайт дураков силком что-ли сгоняют?



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  • 14 | 09.10.2020, 21:22 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.10.2020, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит уже копаться в рахимовских какашках, если, конечно, вы не ассенизатор.
======================================================
А кто будет чистить и вычищать эту рахимовщину- хабировщину? Придут какие-то мифические люди и всё за вас сделают? Нет. Как раз работа ассенизаторов, через какое-то время будет очень востребована.

и-2



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  • 15 | 09.10.2020, 21:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень опытный а ты не нацик? Если нет, то что орешь тогда о своей нации? Если да, то почему осуждаешь других нациков?



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  • 16 | 09.10.2020, 22:08 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.10.2020, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поняли, нацики, что будет с вами без этого стебля? Очень Опытный
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Поняли. Трясемся от страха.
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________ Это хорошо, что трясётесь! Может во время тряски вся националистическая дурь из ваших голов вылетит! Только что тогда там останется? Очень Опытный



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  • 17 | 09.10.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 09.10.2020, 21:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень опытный а ты не нацик? Если нет, то что орешь тогда о своей нации? Если да, то почему осуждаешь других нациков?
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________ Конечно нет, так как я не требую для себя привилегий только по национальному признаку и не придумываю выдуманную историю своего народа, чтобы его возвеличить над другими! И вообще бы никогда не стал писать об этом, если бы другие не выпячивали своё мнимое национальное превосходство! Посмотри хотя бы эту статью: в ней всё только крутится вокруг башкирских движений и организаций, как-будто другие национальности не имеют никакого отношения к жизни в РБ! Очень Опытный



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  • 18 | 10.10.2020, 01:14 | Автор: Не зарегистрирован
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"Весть об уходе Рахимова для простого народа республики прозвучала как гром среди ясного неба"
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Идиот! Предатель! Сколько башкир погибли от безработицы-пьянки рахимовской?
Кто же распродал все богатства башкирской республики на фоне абсолютнойц антибашкирской истерии!
Хули тольку сидеть, если тебе бог не дал ума. Поэтому предатель. И освобожденный за хорошее поведение.
Башкиры, имейте ввиду кто среди нас, хайван который рисовался побитым лицом, чтоб люди не пришли спасать гору.



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  • 19 | 10.10.2020, 01:18 | Автор: Не зарегистрирован
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слабый умом гаппасик все же заслуживает орден рахимовская какашка



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