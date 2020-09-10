На защите бандита: Власти Башкирии продолжают преследовать людей

Участникам схода против главы Ишимбайского района пришли уведомления из МВД. Появились некоторые подробности.Некоторые жители Ишимбайского района Башкирии, которые принимали участие в недавнем сходе против главы района Азамата Абдрахманова, получили уведомления из районного отдела МВД. Об этом ProUfu сообщил защитник Куштау и участник протеста, 62-летний житель села Ишеево Равиль Харисов.В частности, в рассылаемых уведомлениях говорится о направляемой копии определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».- Как понял, меня обвиняют в участии в мирном собрании, которое якобы создало помехи транспорту или работе объектов инфраструктуры, - объяснил Харисов.Напомним, 26 сентября жители Ишимбая устроили очередной флешмоб за отставку главы района Азамата Абдрахманова. Люди собрались на городской площади, однако, она оказалась занята. В итоге они переместились на открытое пространство в парковой зоне.Напомним, что Абдрахманова заподозрили в организации атаки силовиков, спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау 15 августа.Вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил стоянку активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты и технику.В ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ говорится о нарушении участником проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказание влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.