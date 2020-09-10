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На защите бандита: Власти Башкирии продолжают преследовать людей

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Участникам схода против главы Ишимбайского района пришли уведомления из МВД. Появились некоторые подробности.

На защите бандита: Власти Башкирии продолжают преследовать людей


Некоторые жители Ишимбайского района Башкирии, которые принимали участие в недавнем сходе против главы района Азамата Абдрахманова, получили уведомления из районного отдела МВД. Об этом ProUfu сообщил защитник Куштау и участник протеста, 62-летний житель села Ишеево Равиль Харисов.

На защите бандита: Власти Башкирии продолжают преследовать людей


В частности, в рассылаемых уведомлениях говорится о направляемой копии определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- Как понял, меня обвиняют в участии в мирном собрании, которое якобы создало помехи транспорту или работе объектов инфраструктуры, - объяснил Харисов.

Напомним, 26 сентября жители Ишимбая устроили очередной флешмоб за отставку главы района Азамата Абдрахманова. Люди собрались на городской площади, однако, она оказалась занята. В итоге они переместились на открытое пространство в парковой зоне.

Напомним, что Абдрахманова заподозрили в организации атаки силовиков, спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау 15 августа.

Вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил стоянку активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты и технику.

В ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ говорится о нарушении участником проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказание влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

ПроУфу
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  • 1 | 09.10.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия превращается в Киргизию. Власть толпы.



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  • 2 | 09.10.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
когда власть глуха, слепа и самоуверенна - приходит толпа, как в киргизии



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  • 3 | 09.10.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На защите бандита: Власти Башкирии продолжают преследовать людей
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Ничего, ни долго уже им осталось, - будет и на нашей улице праздник !



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  • 4 | 09.10.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А пущай Путин установит Советскую власть. Ну чего ему стоит? Тогда ему
воздвигнут памятник нерукотворный. К нему не зарастёт народная тропа.



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  • 5 | 09.10.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.10.2020, 10:18 | Автор:
Башкирия превращается в Киргизию. Власть толпы.
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Ваш вывод что то не вяжется с чередой властных выходок и фактической жизнедеятельностью простолюдинов .



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  • 6 | 09.10.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толпа может выходить только "стенка на стенку", или подзабыли извечную забаву урусов. К сожалению, последствия час то у участников были со всякими травмами. Потом их власть подменила экс гладиаторскиии боями там бокс...борьба...и прочий мордобойный и иной спорт включая Олимпиаду.

Права отстаивать выходит НАРОД !



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