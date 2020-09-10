ВИП-Больница не для людей и убитая коридорная медицина Башкирии

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин: «Лечиться в больнице безопаснее, пусть даже в коридоре». По данным чиновника, заполняемость коек в больницах сегодня составляет лишь 70%. Министр также прокомментировал переполненные коридоры больниц и ответил, почему РКБ-2 не будет открыт под ковид-госпиталь.В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» 8 октября министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, пока говорить о второй волне рано, но рост наблюдается.Публикуем отрывки интервью:Есть ли у нас вторая волна? Насколько она страшнее, сильнее, чем первая?Всего с марта по текущую дату у нас зарегистрировано 9 144 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки плюс 46 пациентов. Говорить о том, что идет вторая волна, рано. Мы говорим, что есть подъем. Многие эксперты отмечают, что связано это с комбинацией сезонных заболеваний – ОРВИ, грипп. Традиционно обостряются инфекционные заболевания. Поэтому катастрофической заболеваемости у нас нет.В целом, за последние две недели идет увеличение количества заболевших по всей стране. Ситуация доходит до пиковых значений мая. Но мы пока считаем это не таким критичным значением. У нас невысокие цифры летальности, менее 1%. Это говорит о слаженной команде врачей, за что им отдельное спасибо.Осенний период нам будет легче пройти, потому что у нас есть опыт перепрофилирования больниц, опыт взаимодействия с Росздравнадзором и Роспотребнадзором.Рассматривается ли вопрос полного ухода на самоизоляцию?Задача, которая прозвучала на федеральном уровне, приложить все усилия, чтобы не допустить повторного негативного воздействия на экономику. Я не вижу предпосылок для жесткого карантина даже на федеральном уровне. Но нам нужно обезопасить старшее поколение, группу риска, тех, кто имеет хронические заболевания сосудистой системы, страдающих сахарным диабетом, онкологией. Им настойчиво рекомендована самоизоляция и соблюдение мер защиты от коронавирусной инфекции.В ковид-госпитале в Зубово люди лежат в коридорах. Такие же истории присылают из других больниц и других городов Башкирии. Насколько заполнен коечный фонд?В настоящий момент у нас развернуто под инфекцию 2800 коек, заполняемость 70%. Тут у людей возникает вопрос, почему тогда люди лежат в коридорах? Я думаю, история такая наблюдается во всей РФ. Перепрофилируются спортивные, выставочные центры, где пространства ограничиваются ширмочками. При этом находиться в специализированном учреждении безопаснее, пусть даже в коридоре.Почему РКБ-2 не передают людям?Оно задействовано, там есть инфекционный госпиталь. В нем проходит лечение прикрепленный контингент, там развернуто 35 коек.Новый ковид-центр в Стерлитамаке. Каким он будет? Будет ли его финансировать БСК?Он будет расположен в районе Стерлитамака, так как эта агломерация насчитывает миллион жителей. Будет рассчитан на 100 боксированных палат. С учетом нашего опыта мы внесли коррективы и ставим задачу, чтобы там расположились не только палата интенсивной терапии и реанимация, но и помещения для диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Мы ставим задачу, чтобы мы могли оказывать помощь детскому населению, чтобы там могли лечиться будущие мамы, а также могли принимать роды, в том числе включающие оперативные вмешательства. Это будет многопрофильный стационар.Информацией о том, что строительство будет финансировать «Башкирская содовая компания», я не владею. Не готов это комментировать.Почему так трудно поставить диагноз «коронавирус»?Диагноз, который ставит врач, – совокупное понятие. В него входят ваши жалобы, анамнез – история вашей болезни, данные объективного исследования, данные обследований.Поведение вируса изменчиво. Даже если человек приходит в лабораторию на анализ, а перед этим попил воды, почистил зубы, покурил, это уже ставит под сомнение результат. Вначале мы имели отрицательные тесты прибывших из-за рубежа потому, что люди долго находились в сухом воздухе и слизистая высыхала. В таком случае вирус может быть не обнаружен.Те цифры, которые появляются в сводке – например, 46 случаев за сутки – это подтвержденные диагнозы коронавируса.Почему так много заболевших внебольничной пневмонией и что это за болезнь?Пневмония – воспаление легких. Внебольничной пневмонией человек заболевает вне больницы, а внутрибольничной – соответственно, в госпитале. Внебольничная пневмония может быть как вирусная, так и бактериальная. Наиболее часто ее вызывает пневмококк, но это может быть и смешанная бактериальная форма. В этом году у нас преобладает вирусная и вирусно-бактериальная пневмония.Сколько человек заболели пневмонией?Эти данные у нас оперативные, с конца сентября идет госпитализация более 100 человек в сутки. Внебольничная пневмония – это рабочий диагноз, он зачастую не подтверждается. Поэтому, сколько их в настоящую секунду, сказать трудно, ситуация меняется динамично. Выписка происходит в промежуток с 10 до 18 часов, а поступление идет круглосуточно.Если скорая ставит повышение температуры и одышку, там может быть и пневмония, и бронхит, и трахеит, а законченный случай – это тот случай, когда человек пролечился с этим диагнозом. После чего подается форма отчётности и попадает в статистику. В целом, у нас идет увеличение числа заболеваний бронхолегочной системы. В том числе пневмонии.По смертности от пневмонии есть данные?Пневмония – грозное заболевание. Один из пусковых моментов смерти. Я не готов прокомментировать цифры. Можно посмотреть на сайт Башстата, где цифры все есть, никто их не скрывает. Заболевание – опасно. Вакцины, направленные на снижение тяжелых случаев пневмонии, есть.Заболеваемость среди медработников. Насколько там все плохо?У нас число заболевших медиков в среднем не отличается от других регионов, находится в тех же статистических данных. Медработники – в группе риска, поэтому к ним предъявляются жесткие требования в плане ношения средств индивидуальной защиты. Заболели у нас более 100 медработников, оперативной цифрой не владею. Но следует учитывать, что медработник может заболеть и на улице. Смертельных случаев два, по ним установлена причинно-следственная связь.