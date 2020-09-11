Концерт с салютом под очередь из катафалков у морга

Возле морга Уфы зафиксировали очереди из катафалков. Видео и фото присылают очевидцы и те, кто стоит в очереди.В Уфе уже несколько дней жители жалуются на очереди у морга на Цветочной. Это единственный морг в Башкирии, где производится вскрытие умерших от коронавируса пациентов.Жительница Уфы, которая сегодня забирает с морга свою погибшую в ковид-госпитале тетю, передала фотографии ProUfu. Она сообщила, что им пришлось стоять с 12:30. И только к 15:00 они смогли проехать за шлагбаум. Им еще предстоит поехать на похороны в другой район Башкирии.Напомним, в Уфе довольно низкая смертность от коронавируса. Погибло только 43 человека. При этом в ковид-госпиталях Уфы умирают около десятка в сутки. Смертность от вирусной пневмонии, под которой может скрываться коронавирус, не публикуется. Данные закрыты.Параллельно в Уфе развивается история с переполненными ковид-госпиталями. Пациентов вынуждены класть в коридоры.***Уже в конце этой недели жителей Башкирии ожидают целых три выходных дня В понедельник, 11 октября, в Уфе будут отмечаться сразу два праздника – День республики Башкортостан 2020 и День города, который в июне власти решили перенести из-за эпидемии коронавируса. Праздничная программа планируется очень разнообразная - здесь и спортивные мероприятия, и различные конкурсы, и концерты с участием звезд российской и башкирской эстрады. А завершится вечер грандиозным праздничным салютом, который в этом году прогремит сразу на двух городских площадках.Кстати, власти Башкирии пообещали, что на всех концертах будут соблюдаться противоэпидемические мероприятия – горожан настоятельно просят быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.После праздничного концерта ко Дню республики небо над Уфой раскрасит праздничный салют. Кстати, в этом году в городе будет организованы сразу две площадки для фейерверка – на площади им. Ленина и в парке «Первомайский», который, наконец, откроют после реставрации, так что жителям Черниковки не придется толпиться в автобусах, добираясь до центра города, чтобы насладиться красочными залпами.