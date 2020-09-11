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Концерт с салютом под очередь из катафалков у морга

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.10.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 33442 | Комментарии: 30
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Возле морга Уфы зафиксировали очереди из катафалков. Видео и фото присылают очевидцы и те, кто стоит в очереди.

Концерт с салютом под очередь из катафалков у морга


В Уфе уже несколько дней жители жалуются на очереди у морга на Цветочной. Это единственный морг в Башкирии, где производится вскрытие умерших от коронавируса пациентов.

Жительница Уфы, которая сегодня забирает с морга свою погибшую в ковид-госпитале тетю, передала фотографии ProUfu. Она сообщила, что им пришлось стоять с 12:30. И только к 15:00 они смогли проехать за шлагбаум. Им еще предстоит поехать на похороны в другой район Башкирии.

Напомним, в Уфе довольно низкая смертность от коронавируса. Погибло только 43 человека. При этом в ковид-госпиталях Уфы умирают около десятка в сутки. Смертность от вирусной пневмонии, под которой может скрываться коронавирус, не публикуется. Данные закрыты.

Параллельно в Уфе развивается история с переполненными ковид-госпиталями. Пациентов вынуждены класть в коридоры.

ПроУфу
Оригинал публикации

***

Уже в конце этой недели жителей Башкирии ожидают целых три выходных дня В понедельник, 11 октября, в Уфе будут отмечаться сразу два праздника – День республики Башкортостан 2020 и День города, который в июне власти решили перенести из-за эпидемии коронавируса. Праздничная программа планируется очень разнообразная - здесь и спортивные мероприятия, и различные конкурсы, и концерты с участием звезд российской и башкирской эстрады. А завершится вечер грандиозным праздничным салютом, который в этом году прогремит сразу на двух городских площадках.

Кстати, власти Башкирии пообещали, что на всех концертах будут соблюдаться противоэпидемические мероприятия – горожан настоятельно просят быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

После праздничного концерта ко Дню республики небо над Уфой раскрасит праздничный салют. Кстати, в этом году в городе будет организованы сразу две площадки для фейерверка – на площади им. Ленина и в парке «Первомайский», который, наконец, откроют после реставрации, так что жителям Черниковки не придется толпиться в автобусах, добираясь до центра города, чтобы насладиться красочными залпами.






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  • 1 | 10.10.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так что жителям Черниковки не придется толпиться в автобусах, добираясь до центра города, чтобы насладиться красочными залпами.
==================================
Я не понял, А что за радость то такая у башкир?!
Нахрена вообще нужен салют ?!
Гадий!!!! Ты уж там как то определись,- есть у нас эпидемия коронавируса или нет, или у тебя совсем мысли (обе) раз-два-яйца?!!!!
Ни в одно госучреждение без перчаток и масок не пускают, а тут на тебе- пир во время чубы !!!!



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  • 2 | 10.10.2020, 10:35 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 70 | Комментарии: 665 | Рейтинг: +200
Коронавирус нас не остановит! Обнулежное голосование провели в разгар пандемии, и принятие Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР отплясуем! Всенародно. Пандемийно.



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  • 3 | 10.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Страна господ страна рабов и вы мундиры голубые и вы им преданный народ..."
Продолжайте лизать ниже спинки питерском у бандиту из Тамбовской ОПГ!



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  • 4 | 10.10.2020, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69274 | Рейтинг: +11806,3
Для зрителей концерта 11 октября - своевременно приготовили 300 ковид-мест .
Велкомм - сначала на склон горы, затем - в 22-ю больницу:

В Уфе изменили схему экстренной госпитализации больных
Минздрав Башкирии изменил порядок экстренной госпитализации больных. 22-я больница (Больница скорой медпомощи) прекратила госпитализацию плановых пациентов и полностью, кроме сосудистого центра, перепрофилируется под инфекционный госпиталь на 300 мест, следует из документов ведомства. Нуждающиеся в экстренной госпитализации пациенты будут направляться в другие больницы — РКБ имени Куватова по хирургическому профилю, а также в РДКБ, ГДКБ, ГКБ №21 и ГКБ №13. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения, отмечается в документах минздрава.



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  • 5 | 10.10.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда столько злобы в коментариях.



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  • 6 | 10.10.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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С трудом представляю выступление Шевчука на празднике и соблюдение там социальной дистанции. Через 2 недели за голову схватятся, мол, откуда очередной всплекс коронавируса в Уфе. Запланировали аж два салюта, только не написали сколько народных денег пустят в воздух. Зато мастера штрафовать на общественном транспорте за отсутствие масок. Интересно, на праздничных мероприятиях будут штрафовать гуляющих без масок?



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  • 7 | 10.10.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Страна господ страна рабов и вы мундиры голубые и вы им преданный народ..."
Продолжайте лизать ниже спинки питерском у бандиту из Тамбовской ОПГ!
____________________
Вы, видать, предпочитаете лизать другие органы и у других персонажей - это чувствуется. Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!



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  • 8 | 10.10.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Клоунада мозга.
Растёт дефицит бюджета, количество безработных, банкротов и больных.
Снижаются: уровень жизни, реальные доходы, уровень жизни. Качество образования и медицинских услуг невозможно оценивать положительно.
А у них праздники. Сцену за конгресс-холом ставили ребята из Подмосковья, елочки также оттуда привезли, большинство хлебных мест заняли москвичи и армяшки.
Каждую неделю новый скандал, причём главный выступает и как зачинщик и как главный решала. Театр обсурда. Чёрный пиар сегодня стал основном элементом внутренней политики. Идёт явное противостояние со своими земляками в Ишимбае, остался шаг до геноцида? До какого придела все должно дойти? Какие планы, может концлагеря?



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  • 9 | 10.10.2020, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Страна господ страна рабов и вы мундиры голубые и вы им преданный народ..."
Продолжайте лизать ниже спинки питерском у бандиту из Тамбовской ОПГ!
____________________________________________________________
___
Ого. А ты лыжи смазал уже, бежать белому царю сапоги лизать?



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3

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  • 10 | 10.10.2020, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 10.10.2020, 13:36 | Автор:

Вы, видать, предпочитаете лизать другие органы и у других персонажей - это чувствуется. Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!
=======================================================
Не а обиду Вам , ......" Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!..." ?
Ведь По письму и решительности Вы патриотичный поджопник ?!



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  • 11 | 10.10.2020, 19:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.10.2020, 10:35 | Автор: Karim Yaushev

Коронавирус нас не остановит! Обнулежное голосование провели в разгар пандемии, и принятие Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР отплясуем! Всенародно. Пандемийно.
==================================================
Ну давайте Все дружно запоем " За Упокой " !
Вам и так и этак не понравиться - За жизнь , или За смерть ?
Херня все ваши вирши о смерти - Живем и будем Жить !
Покуда время нас хранит !



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  • 12 | 10.10.2020, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соболезнования 7ому
Ему неведомо значение слова "демократии"!
Ну да, оно, как бы, не совсем русское...
Но она придёт и ваших Путиных с прочей сворой определит в наши безбрежные прохладные края без обеспечения пайком (прожиточным минимумом) ! То бишь с ними поступим по их же законам с ихними же ментами-полицаями!



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  • 13 | 10.10.2020, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.10.2020, 16:32 | Автор:

Ого. А ты лыжи смазал уже, бежать белому царю сапоги лизать?
===================================================
Михаил Юрьевич Лермонтов...
........"Страна господ страна рабов и вы мундиры голубые
и вы им преданный народ..."
Смешно когда современные неграмотные Поджопники
власти ворья , пытаются выглядеть грамотеями !



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  • 14 | 10.10.2020, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 10.10.2020, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 10.10.2020, 13:36 | Автор:

Вы, видать, предпочитаете лизать другие органы и у других персонажей - это чувствуется. Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!
=======================================================
Не а обиду Вам , ......" Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!..." ?
Ведь По письму и решительности Вы патриотичный поджопник ?!
________________
Не в обиду вам, но я просто трезво смотрю на суету идиотов вроде вас.
Я таких, как вы, рЭволюционеров видел в конце 1980-х - начале 90-х.
Ох, и лихие были рЭволюционеры - как они громили "партократов" и "краснокоричневых", боролись с "привилегиями". В результате получили спившееся быдло во главе государства, тотальную власть воров и ликвидацию всех социальных завоеваний народа. Плюс войну в Чечне. Сейчас диванные рЭволюционеры опять в позе возмущения - видать, опять хотят видеть во главе России ничтожество типа ЕБеНя и окончательную распродажу страны. Дерзайте, сосал-демократы, но потом не нойте и не жалуйтесь, что опять вас развели как лохов.



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  • 15 | 10.10.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 10.10.2020, 19:18 | Автор
Не а обиду Вам , ......" Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!..." ?
Ведь По письму и решительности Вы патриотичный поджопник ?!
________________
Не в обиду вам, но я просто трезво смотрю на суету идиотов вроде вас.
Я таких, как вы, рЭволюционеров видел в конце 1980-х - начале 90-х.
Ох, и лихие были рЭволюционеры - как они громили "партократов" и "краснокоричневых", боролись с "привилегиями". В результате получили спившееся быдло во главе государства, тотальную власть воров и ликвидацию всех социальных завоеваний народа. Плюс войну в Чечне. Сейчас диванные рЭволюционеры опять в позе возмущения - видать, опять хотят видеть во главе России ничтожество типа ЕБеНя и окончательную распродажу страны. Дерзайте, сосал-демократы, но потом не нойте и не жалуйтесь, что опять вас развели как лохов.
=======================================================
Короче " патриот " вы наш поджопный в конце 80 годов не было еще ,,,"видел в конце 1980-х - начале 90-х.
Ох, и лихие были рЭволюционеры - как они громили "партократов" и "краснокоричневых", боролись с "привилегиями". В результате получили спившееся быдло во главе государства, тотальную власть воров и ликвидацию всех социальных завоеваний народа..."
Вы на ДЕСЯТЬ ЛЕТ вперед , ( врете вперед ) или активно привносите ДЕЗУ ! Не надо , что 80 годы были предчей разгрома СССР !



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  • 16 | 10.10.2020, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 10.10.2020, 19:15 | Автор:

Ого. А ты лыжи смазал уже, бежать белому царю сапоги лизать?
=============================================
Смешно читать такие простые и смешные юмористические рассказы про людей взрослых и подростков .!
Про сапоги Ивана Грозного от 16 века , от русских
ПРИДУКОВ 21 века !



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  • 17 | 10.10.2020, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 10.10.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 10.10.2020, 19:18 | Автор
Не а обиду Вам , ......" Истинный демократ отлижет и отсосёт любому, но за бабло. Так сказать, сосал-демократ. Вы из них!..." ?
Ведь По письму и решительности Вы патриотичный поджопник ?!
________________
Не в обиду вам, но я просто трезво смотрю на суету идиотов вроде вас.
Я таких, как вы, рЭволюционеров видел в конце 1980-х - начале 90-х.
Ох, и лихие были рЭволюционеры - как они громили "партократов" и "краснокоричневых", боролись с "привилегиями". В результате получили спившееся быдло во главе государства, тотальную власть воров и ликвидацию всех социальных завоеваний народа. Плюс войну в Чечне. Сейчас диванные рЭволюционеры опять в позе возмущения - видать, опять хотят видеть во главе России ничтожество типа ЕБеНя и окончательную распродажу страны. Дерзайте, сосал-демократы, но потом не нойте и не жалуйтесь, что опять вас развели как лохов.
=======================================================
Короче " патриот " вы наш поджопный в конце 80 годов не было еще ,,,"видел в конце 1980-х - начале 90-х.
Ох, и лихие были рЭволюционеры - как они громили "партократов" и "краснокоричневых", боролись с "привилегиями". В результате получили спившееся быдло во главе государства, тотальную власть воров и ликвидацию всех социальных завоеваний народа..."
Вы на ДЕСЯТЬ ЛЕТ вперед , ( врете вперед ) или активно привносите ДЕЗУ ! Не надо , что 80 годы были предчей разгрома СССР !
_____________________
"Вы на ДЕСЯТЬ ЛЕТ вперед , ( врете вперед ) или активно привносите ДЕЗУ ! Не надо , что 80 годы были предчей разгрома СССР !"
Переведите на русский язык своё пьяное бормотание. Потом обсудим.



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  • 18 | 10.10.2020, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 10.10.2020, 20:05 | Автор:
"Вы на ДЕСЯТЬ ЛЕТ вперед ,
( врете вперед ) или активно привносите ДЕЗУ ! Не надо , что 80 годы были предчей разгрома СССР !"
Переведите на русский язык своё пьяное бормотание. Потом обсудим.
=============================================
Ясно ! Водочки наливайте ! Будем петь и танцевать !



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  • 19 | 10.10.2020, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 10.10.2020, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 10.10.2020, 20:05 | Автор:
"Вы на ДЕСЯТЬ ЛЕТ вперед ,
( врете вперед ) или активно привносите ДЕЗУ ! Не надо , что 80 годы были предчей разгрома СССР !"
Переведите на русский язык своё пьяное бормотание. Потом обсудим.
=============================================
Ясно ! Водочки наливайте ! Будем петь и танцевать !
____________________
Водочка за ваш счёт! Наливайте!



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  • 20 | 10.10.2020, 20:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69274 | Рейтинг: +11806,3
Пандемия - пандемией, а бабло-то само себя без таких вот запланированных еще с прошлого года затрат в бюджете - не попилит!

Представляете сколько лямов мимо их карманов проплывут в виде откатов и просто украденного через подставные фирмочки, если не проводить этот ковид-фестиваль?! У них все уже давно распределено и даже потрачено!



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