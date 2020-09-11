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Главный провал Хабирова – это его кадровая политика

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 18445 | Комментарии: 10
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Андрей Потылицын: «В Российской Федерации лучше не произносить слово «федерация». Об итогах двухлетки Радия Хабирова, юбилее Декларации суверенитета республики и о том, почему смены главы региона в ближайшее время не будет.

Главный провал Хабирова – это его кадровая политика


11 октября исполнится ровно два года, как в регион вернулся Радий Хабиров. Год он проработал в качестве врио, а через год, в сентябре 2019, был избран на ближайшие пять лет.

Что изменилось или не изменилось в регионе под его управлением, рассуждает в интервью ProUfu.ru политтехнолог Андрей Потылицын.

Природа власти

Рамиль Рахматов: Республика отмечает круглую дату – 30-летие принятия Декларации о суверенитете. Но сегодня в общественном сознании этого праздника нет. Также в нем нет и сущностного содержания. Почему?

Андрей Потылицын: Причин много, но главная – в централизации власти в РФ. Любое упоминание суверенитета в любом его понимании очень неприятно федералам. Есть расхожая шутка, что в Российской Федерации лучше не произносить слово «федерация». В Москве это слово ассоциируют с какой-то самостоятельностью регионов, но у нас идет устойчивая тенденция на концентрирование всех решений в самом центре. Это касается методики избрания руководителей регионов и реализации нацпроектов. Но самое главное – это принцип централизованного распределения финансов, когда они собираются в центре, а потом спускаются в виде всевозможных трансфертов в регионы. Или не спускаются.

Если раньше боялись регионального и политического сепаратизма, то сейчас главный момент состоит именно в распределении финансовых потоков. Но ведь наш регион по получению федеральных средств среди тех, кто получает немало.

Если власти региона по понятиям федеральных властей ведут себя хорошо, то получают больше. Если нет, то меньше, что уже отражается на регионе.

Яркий пример – Москва. Или, допустим, маленькая Чечня, в которой напрочь отсутствует крупная промышленность, получает очень много, что вызывает раздражение у других. Очевидно, что там есть политические мотивы. Если говорить о нашем регионе, то формально мы получаем много. Но если подходить к вопросу с точки зрения удельного подушевого финансирования, то картина становится совсем иной. Мы уже не только явно не можем сравниваться с Москвой или Санкт-Петербургом, но и значительно уступаем соседнему Татарстану.

Федерализм предполагает разделение полномочий. Сейчас мы наблюдаем сильный перекос в сторону полномочий федерального центра. В мире есть 27 стран с различной природой федерализма, во всех есть принцип разделения полномочий. Но для России – это больное место, получается неполноценная федерация. Мы забываем, что у регионов должны быть свои полномочия.

И все же, почему данный юбилей нынешнее руководство республики не захотело наполнить пусть не первоначальным, а неким иным смыслом? Рустэм Хамитов в первый же день заявил, что не будет спорить с центром. Радий Хабиров хоть и не сделал такого заявления, но все довольно очевидно.

Сейчас любое заявление и попытка придать смысл слову «суверенитет» для главы региона означает противопоставить себя федеральным властям. Для них это недопустимо. Природа власти Радия Хабирова идентична природе власти Рустэма Хамитова. Перекосы были в отношениях Муртазы Рахимова с федеральным центром. Конституция РБ во многом противоречила Конституции РФ. Это касалось и целого ряда законодательных актов, которые не так давно были приведены к общему знаменателю. Но при этом природа власти Рахимова происходит от избрания его народом республики. Хамитов же с Хабировым были сюда присланы федеральным центром. Потом были выборы с различной степенью фальсификаций и легитимностью. Об этом можно рассуждать и спорить. Но факт, что разница в природе власти есть.

Степень усердия – не показатель успеха

Радий Хабиров два года назад вернулся в республику на белом коне. Ему здесь были рады. Но торжественный флер быстро слетел. Что удалось нынешней команде за два года?

Готовясь к интервью, я долго пытался проанализировать и выделить какие-то действительно завершенные достижения. Я честно перебрал все отрасли промышленности, народного хозяйства, социальную сферу и не нашел ни одного отчетливого успеха. Чтобы – вот есть острая проблема, и вот она решена.

Транспортная реформа?

Так она не завершена. Говорить можно о чем угодно. На днях на совещании у Хабирова прозвучало:

«Да, мы не достигаем поставленных задач, но мы лучше всех старались».

Нет, я так и не нашел ощутимых результатов. Люди пишут, что не могут уехать из центра города. Я выхожу в подъезд и мне не нравится, как проводится капремонт и благоустройство. Нет безусловных успехов, которые не ставятся никем под сомнение.

Есть традиционные отрасли, где они в упадке. Медицина или образование. Но это федеральная история. А где успехи чисто нашей сферы, успехи Хабирова? Нам говорят про 4 млн тонн намолоченного зерна. Но у нас всегда это было с перепадами год от года. Нам известны свойства башкирской статистики, поэтому это тоже неочевидный успех. Появились пять пиксельных елок, салюты стали самые лучшие в ПФО, праздников больше. Все это не про достижения региона. Это мишура.

То есть Work hard – это не make great again («Усердно трудиться – это не значит сделать великое дело»)?

Абсолютно. Степень усердия не есть показатель успеха.

Правило ближнего круга

После ваших слов даже страшно спрашивать про провалы…

Главный провал Радия Хабирова – это его кадровая политика. Из нее все и проистекает.

Глава региона не должен знать все отрасли, он должен подобрать такого человека на ту или иную сферу, который в ней разбирается и берет на себя ответственность. Неправильный министр – провал в данной сфере, провал нацпроектов и далее по тексту.

У Главы РБ напрочь отсутствует кадровое чутье. Вместо этого работает пресловутое деление «свои-чужие» или «команда-братва». Принцип формирования властной вертикали подменен каким-то семейным принципом. Результат уже сегодня мы видим.

А сама команда вообще существует?

Безусловно, есть определенный десяток людей, которые образуют тот или иной ближний круг. Это «настрадавшиеся» с ним в «изгнании» красногорские бойцы и примкнувшие к ним позже.

Есть местные кадры, которых я называю «партизанами в тылу врага»…

Да. Степень близости к главе региона вновь повторяет порочную традицию. Ограничение этой доступности узким кругом лиц – это на самом деле очень плохо. Кстати, эта практика вводилась в свое время самим Радием Хабировым в бытность руководителя Администрации Президента РБ. При этом он расширил эту должность с политических полномочий до экономической сферы. Это сейчас успешно повторяется Александром Сидякиным. Тугое кольцо ближних лиц сжимает главу.

В самом круге ближних лиц есть свои противоречия. Это нужно самому Главе РБ?

Это классический способ управления, но сегодня он стал архаичным. В той или иной степени, Радий Хабиров знает о проделках Сидякина, Мурзагулова, Баширова и других. Кто на какой полянке кормится. Он не играет на их противоречиях, а играет на их интересах.

Александр Сидякин смог перехватить полномочия Андрея Назарова?

Очень похоже, что указ о сокращении полномочий премьер-министра РБ писался или правился рукой Александра Геннадиевича, но я не думаю, что в его пользу. Иначе в назначении Назарова нет смысла. Главе республики действительно нужен человек, который разделит с ним ответственность и будет работать на результат. Поэтому, мне кажется, здесь намного все сложнее.

После событий на Куштау многие каналы начали публиковать вбросы о скорой отставке главы региона. Я в них не верю. Условный Кириенко при всей сложности отношений с Радием Хабировым понимает, что нельзя этого делать сейчас. Впереди выборы в Госдуму РФ. А вы как считаете?

Перед федеральными властями у Радия Хабирова есть самый важный и безусловный плюс. У него громадный электоральный опыт и такая же управляемость в регионе. Главная политическая задача для Кремля – это выборы в Госдуму РФ. Если не случится ничего сверхъестественного (даже Куштау не стало таковым), то вообще что-то говорить об отставке до конца 2021 года нельзя. Будем жить с дорогим Радием Фаритовичем.

ПроУфу
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  • 1 | 10.10.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный провал Хабирова – это его кадровая политика
============================
Это не провал, это его естественный образ мышления.
Дело в том, что среднестатистический человек, в процессе жизни проходит несколько стадий развития от младенчества до старости. Но этот процесс у некоторых особей прекращается на определенном этапе, по моим наблюдениям у гадия это произошло в подростковом возрасте.
Раньше это было его личной проблемой, а теперь стало проблемой целого региона....



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  • 2 | 10.10.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен, кадровая политика напоминает цирковое шоу клоунов с акробатами, одно появление сарбая, как черта с табакерки, чего стоило, ладно выкинули в мусорное ведро. Теперь манипуляции с абдрахмановым - "грозой Куштау", т.е. отсутствие каких-либо действий на фоне возмущенной общественности.
С общественным транспортом все стало хуже, раньше более 2 минут на остановке не стояли, теперь ждешь не менее полчаса.



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  • 3 | 10.10.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья основана на неверных тезисах.
"...получает немало..."
Именно при Путине усилилось отношенииик Башкортостану как к резервации. Хотя в большацскую эпоху было аналогичное и временами подходило даже к шагу от расстрела граждан. Мало кто знает об этом, к примеру это поселок Межозерный...
Путин почти во всех крупных городах Башкортостана проводил карательные акции устрашения вводом милицейских войск со снайперами
И
добился цели: народ РБ вымирает более ускоренными темпами в сравнении с РФ...
Для "умников" Хамитов признался что Куначить-2015 ему его Путин дал в 20 раз меньше средств чем другим регионам.
Поэтому и назначает ПУтин на РБ своих баскаков!



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  • 4 | 10.10.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Перед федеральными властями у Радия Хабирова есть самый важный и безусловный плюс. У него громадный электоральный опы..."

Сомнительное суждение!



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  • 5 | 10.10.2020, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно при Путине усилилось отношенииик Башкортостану как к резервации. Хотя в большацскую эпоху было аналогичное и временами подходило даже к шагу от расстрела граждан. Мало кто знает об этом, к примеру это поселок Межозерный...
_________________________________________________________
не пойму я хитрожопых аллояр, хотят какого то сюверинитета, но при этом Москва должна носить их на руках и целовать в зад. Что за аульная хитрожопость? Алоояришки, вы уж определитесь.



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  • 6 | 10.10.2020, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Для башкир нет более презираемого человека чем этот хакбирян



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  • 7 | 10.10.2020, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Главный провал Радия кадровая политика"

Согласен. Радий за предыдущее не отсидел, а преступления супротив народа сроков давности не имееют!
Это сегодня Радий = Текелеву - 100...200...лет! Но народ этих баскаков рано и ли поздно достанет!



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  • 8 | 10.10.2020, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.10.2020, 17:22 | Автор:

Для башкир нет более презираемого человека чем этот хакбирян
==============================================
ЧУШЬ !!! У всякого человека есть и положительные и отрицательные качества ! Хабиров Р. Ф . НОРМАЛЬНЫЙ человек и поэтому как нормальный человек , намного превосходит и
М, РАХИМОВА и Р, ХАМИТОВА !
Башкиры должны быть благодарны ЕМУ , за его Адекватность и Безапломбность !!



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  • 9 | 10.10.2020, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 10.10.2020, 19:19 | Автор:
Согласен. Радий за предыдущее не отсидел, а преступления супротив народа сроков давности не имееют!
Это сегодня Радий = Текелеву - 100...200...лет! Но народ этих баскаков рано и ли поздно достанет!
=================================================
Тупое и БЫДЛОВАТОЕ оппозиционное настроенная часть населения РБ ! СМЕЕХХ ! Над Вами !



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  • 10 | 11.10.2020, 01:35 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 10.10.2020, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.10.2020, 17:22 | Автор:

Для башкир нет более презираемого человека чем этот хакбирян
==============================================
ЧУШЬ !!! У всякого человека есть и положительные и отрицательные качества ! Хабиров Р. Ф . НОРМАЛЬНЫЙ человек и поэтому как нормальный человек , намного превосходит и
М, РАХИМОВА и Р, ХАМИТОВА !
Башкиры должны быть благодарны ЕМУ , за его Адекватность и Безапломбность !!
===
Рабское жополизие умиляет.
Адекватность в том что он собрался всю нашу природу за копейки продать?



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