Новое место для старого уголовника

Минобразования Башкирии двигает по карьерной лестнице экс-главу района с сомнительной репутацией.Для Рафика Мусина в Уфимском профессиональном колледже создали должность шестого замдиректора.За последние годы в бюрократическом сознании республики прочно засела мысль, что чиновники Иглинского района покидают свои должности через уголовные дела. Такова печальная реальность этого административного образования.В начале 2020 года третий приговор и почти восьмилетний срок получил бывший главный архитектор района Мидхат Султанов. В тени его дела остался судебный процесс экс-главы администрации Иглинского района Рафика Мусина. Между тем еще в конце декабря 2019 года экс-глава был осужден. Ему вменялось девять эпизодов по ст. 286 УК РФ, ст. 292 УК РФ и 160 УК РФ. О сути обвинений мы подробно писали здесь.Однако бывший чиновник остался на свободе. По четырем эпизодам он был оправдан, по одному освобожден от ответственности по истечению срока давности, а по оставшимся четырем эпизодам приговорен к судебному штрафу. От выплаты штрафов он также был освобожден по срокам давности. Таким образом, в биографии Мусина появился сомнительный судебный сюжет.Тем не менее региональное Министерство образования упорно поддерживает реноме башкирских колледжей как синекуру для проштрафившихся чиновников. Так, Мусин вдруг оказался директором Уфимского торгово-экономического колледжа. Как поговаривают сотрудники УТЭК, особым погружением в дела учебного заведения Мусин себя не утруждал и единственным его решением, как руководителя, была смена бухгалтера. Всю работу тянули опытные заместители, которые при этом якобы не стеснялись проворачивать и свои сомнительные дела. Но в Минобре РБ продолжали называть его крепким хозяйственником и на недоумение высоких лиц из Белого дома об уголовном бэкграунде директора отвечали, что тот якобы оправдан по всем статьям.И все же Рафик Мусин покинул УТЭК, но его покровители организовали под него должность шестого заместителя директора Уфимского профессионального колледжа им. Героя Советского Союза Султана Бикеева.Формально ст. 331 Трудового кодекса РФ не содержит ограничений на педагогическую деятельность по статьям приговора Рафика Мусина. Однако должности, которые он занимал и занимает после приговора, являются руководящими, в том числе и по финансовым вопросам. Как на них можно назначать человека с шлейфом должностных и коррупционных преступлений, понять очень сложно. Директор УПК им. Бикеева Ильмир Абсалямов заявил, что не может прокомментировать это назначение, потому что работает с 1 октября, а Мусин пришел работать до него.В профильном отделе Министерства образования РБ отвечать на наш вопрос без письменного запроса отказались. Так же ответил министр Айбулат Хажин.Источник в Минобре РБ сообщил, что факт судимости в биографии Мусина в ведомстве известен. Причем его считают малопонимающим в образовательном процессе руководителем и не очень далеким человеком, но его продвижение связывают с интересами высокопоставленных лиц в Администрации Главы РБ. Источник считает, что Мусина готовят на назначение директором другого уфимского колледжа.