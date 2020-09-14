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Три новых министерства на народной шее

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Радий Хабиров объявил о кадровых и структурных перестановках в Правительстве РБ. На оперативном совещании в Правительстве РБ глава республики рассказал о кадровых перестановках в руководстве региона. Так, по его словам, вновь назначенный премьер-министр РБ Андрей Назаров по его просьбе подготовил свои предложения по кадровому составу правительства.

Три новых министерства на народной шее


Мы сошлись во мнении, что у нас оптимальная структура правительства, оптимальный кадровый состав, с которым мы проходим тяжелый, непростой путь.

Обозначу небольшие изменения, предложенные Андреем Геннадиевичем. В состав правительства РБ войдут девять заместителей премьер-министра. Вы помните, их было десять. Вы помните, у нас было два первых заместителя. Один будет отвечать за обеспечение текущей деятельности правительства и контроль над реализацией нацпроектов, другой – за экономическое развитие республики и привлечение инвестиций. Все заместители премьер-министра сохраняют свои позиции и продолжают работу.

Глава Башкирии также объявил о том, что вице-премьера правительства Башкирии Фанура Ягафарова «забирают» обратно в Администрацию главы РБ. Подробнее об этом – в отдельном материале ProUfu.ru.

Мы решили преобразовать три министерства с учетом акцентов и огромного объема работы. Коллеги с Госстроя и Гостранса мне подсказывали: «Мы едем на совещание в Москву и там объявляют – министр транспорта Саратовской области, или там Министр строительства Удмурдской республики. А наши коллеги сидели в ранге председателей госкомитетов». Мы преобразовываем Госкомитет по строительству и архитектуры в Министерство строительства и архитектуры, Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству в Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госкомитет по торговле и потребительскому рынку мы преобразовываем в Министерство торговли и услуг.

Также Радий Хабиров добавил, что в состав Правительства будут введены руководители двух инструментов развития – Корпорация развития РБ и Центр стратегических разработок РБ.

ПроУфу
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  • 1 | 13.10.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три новых министерства на народной шее
==================================
Гадий не понимает, и уже наверняка никогда не поймет, что дело не в количестве министров, а в их качестве. Даже при таком как он горе-руководителе, парочка умных, грамотных людей, без всяких заместителей но с ответственными исполнителями смогла бы нормализовать экономику региона.
Но у него другая школа:аульно-муртажлобская. и этим все сказано!
Обратите внимание с какой фразы начинаются его предложения: "Мы сошлись во мнении...", "Мы решили преобразовать.." он себя уже на "вы" называет?!
Вот уж воистину: "Тупой и еще тупее"



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  • 2 | 13.10.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет?-
Кричит Осел,- мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.



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  • 3 | 13.10.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А для премьера спеминистерство по "любви с криком!"?



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  • 4 | 13.10.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Мне ж на работу идти надо. В министерство, а ты - в деревню! Деревня! Вот моя деревня, вот мой дом родной! Подожди, Марусь, я сейчас приду... (Уходит тяпнуть).



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  • 5 | 13.10.2020, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаем заняться вопросом оптимизации расходов бюджета республики, и в первую очередь, ввести в действие порядок использования служебного транспорта (документ лежит под сукном и не работает, так как он затрагивает многих чиновников) . Представьте, на обслуживание чиновников задействованы 3 (три) гаража, многочисленные иномарки ( много очень премиум класса) , большое количество водителей. Количество машин , водителей не приводим , их очень много. Спрашивается, с чем это связано закрепление служебных автомобилей за заместителями министров (!), заместителями председателей госкомитетов (!!) и прочими чиновниками. Что они очень бедные! Их служебными закрепленными автомобилями утром доставляют на работу и вечером обратно домой. И эти чиновники в основном кабинетные работники. При их добротной зарплате (годовой доход 2 и более млн рублей, т.н. в месяц 180 и более тыс. руб) могли бы и должны оплачивать свои транспортные расходы сами!!! За ними закрепленные автомобили в течение дня заняты обслуживанием членов их семей или водители целыми днями спят на приколе в своих кабинах, ожидая конца рабочего дня, чтобы доставить тело домой (или по желанию "хозяина" в другие места). Мы знаем и видим, что многие руководители европейских (и не только) государств добираются на службу своим ходом (общественный транспорт, свое авто, даже велосипед). Почему у нас по-другому!!!!



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  • 6 | 13.10.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы знаем и видим, что многие руководители европейских (и не только) государств добираются на службу своим ходом (общественный транспорт, свое авто, даже велосипед). Почему у нас по-другому!!!!
----------------------
Дада, Трамп ездит на работу на велике, Меркелиха тоже, и Макрон.



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  • 7 | 13.10.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Премьер- министр Назаров А ! Упраздни министерство культуры РБ в департамент культуры. Просерают народные деньги под руководством министра шизофренички Шафиковой А. Люди искусства скажут большое спасибо . Достала всех своим истеричным поведением !



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  • 8 | 13.10.2020, 18:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал у Генпрокуратуры экстрадировать Урала Рахимова в Россию

Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать передачу нефтяной компании “Башнефть” в руки семьи бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Об этом Милонов рассказал журналисту “Эха”. По словам парламентария, частные фонды, которые стали обладателями акций предприятия, связаны с сыном бывшего руководителя республики Уралом Рахимовым.

«Сейчас сам Урал Рахимов скрывается, как говорят, заключив гей-брак, на территории Европы. Я считаю, что подобного рода атавизмы, подобного рода неандертальцы эпохи ельцинского периода, они должны быть полностью вычищены из нашей современной повестки. Конечно, нужно было сделать так, чтобы то, что было украдено, что было несправедливо, по-семейному, прихватизировано, должно быть отдано народу», — объяснил позицию парламентарий.

Позиция президента страны Владимира Путина, как считает Виталий Милонов, также поддерживает такие решения. Депутат требует экстрадировать Урала Рахимова для того, чтобы “можно было произвести соответствующие действия”.

«Если он там и сочетался с другим мужиком браком, то это не является основанием для освобождения его от ответственности», — рассказал собеседник.

Генпрокуратура начала проверку по запросу парламентария, сообщил Милонов. Он предположил, что в ближайшее время “последуют необходимые юридические процедуры, направленные на скорейшую экстрадицию Урала с территории Евросоюза”. Депутат допустил его приезд “со своим возлюбленным” или в одиночку.

«Раньше были жены декабристов — будет муж декабриста впервые», — добавил Виталий Милонов.

Напомним, как сообщалось ранее, Урал Рахимов находится в Австрии.
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Интересно - кто же Виталика надрочил? Чьи ушки торчат?)))



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  • 9 | 13.10.2020, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.10.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Премьер- министр Назаров А ! Упраздни министерство культуры РБ в департамент культуры. Просерают народные деньги под руководством министра шизофренички Шафиковой А. Люди искусства скажут большое спасибо . Достала всех своим истеричным поведением !
======================================
верните ишбульдину что бы все театры в вип сауны превратила



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