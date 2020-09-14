Три новых министерства на народной шее

Радий Хабиров объявил о кадровых и структурных перестановках в Правительстве РБ. На оперативном совещании в Правительстве РБ глава республики рассказал о кадровых перестановках в руководстве региона. Так, по его словам, вновь назначенный премьер-министр РБ Андрей Назаров по его просьбе подготовил свои предложения по кадровому составу правительства.Мы сошлись во мнении, что у нас оптимальная структура правительства, оптимальный кадровый состав, с которым мы проходим тяжелый, непростой путь.Обозначу небольшие изменения, предложенные Андреем Геннадиевичем. В состав правительства РБ войдут девять заместителей премьер-министра. Вы помните, их было десять. Вы помните, у нас было два первых заместителя. Один будет отвечать за обеспечение текущей деятельности правительства и контроль над реализацией нацпроектов, другой – за экономическое развитие республики и привлечение инвестиций. Все заместители премьер-министра сохраняют свои позиции и продолжают работу.Глава Башкирии также объявил о том, что вице-премьера правительства Башкирии Фанура Ягафарова «забирают» обратно в Администрацию главы РБ. Подробнее об этом – в отдельном материале ProUfu.ru.Мы решили преобразовать три министерства с учетом акцентов и огромного объема работы. Коллеги с Госстроя и Гостранса мне подсказывали: «Мы едем на совещание в Москву и там объявляют – министр транспорта Саратовской области, или там Министр строительства Удмурдской республики. А наши коллеги сидели в ранге председателей госкомитетов». Мы преобразовываем Госкомитет по строительству и архитектуры в Министерство строительства и архитектуры, Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству в Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госкомитет по торговле и потребительскому рынку мы преобразовываем в Министерство торговли и услуг.Также Радий Хабиров добавил, что в состав Правительства будут введены руководители двух инструментов развития – Корпорация развития РБ и Центр стратегических разработок РБ.