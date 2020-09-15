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Доцент БашГУ Юрий Безруков потребовал разобраться с юмадиловщиной

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Акция протеста состоялась сегодня утром возле здания республиканской прокуратуры, сообщил “Эху” сам кандидат юридических наук. Он потребовал у прокурора Башкирии Владимира Ведерникова провести “чистки” в следственном комитете и самом надзорном ведомстве. По словам доцента, сотрудники последнего скрывают преступления экс-президента Адвокатской палаты Булата Юмадилова и его сообщников.

Доцент БашГУ Юрий Безруков потребовал разобраться с юмадиловщиной


«Давно слежу за этим делом. Оно началось с того, что был отстранен и лишен статуса адвоката Виталий Буркин. Я считаю, что это отстранение было незаконным, и поэтому всегда выступал за то, чтобы его восстановили в статусе. Поскольку другие судебные процессы все были проиграны, я старался в любом случае быть с ним рядом, помочь ему тем или иным способом», — объяснил Юрий Безруков.

Ученый призывал провести в Адвокатской палате реформу из-за коррупции среди руководства и сотрудников организации.

«Там не только Булат Юмадилов, там и другие есть фигуранты. Некоторые находятся уже в заключении, как вы знаете, по результатам уголовных дел. Там были взятки приемных экзаменов квалификационных. Нужно восстановить порядок в Адвокатской палате. Ну и, естественно, начинать нужно с президента, с руководства», — добавил собеседник.

Юрий Безруков планируют отстаивать права адвокатов и в дальнейшем.

Напомним, в конце февраля текущего года следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении Булата Юмадилова за превышение должностных полномочий. По версии следствия, адвокат якобы пролоббировал заключение договора аренды помещения для палаты. Недвижимость принадлежала родственнице Юмадилова. В конце августа Советский районный суд Уфы признал возбуждение дела незаконным. Это решение подтвердил Верховный Суд Башкирии 6 октября.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.10.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он потребовал у прокурора Башкирии Владимира Ведерникова провести “чистки” в следственном комитете и самом надзорном ведомстве.
=========================================
Полиция, судьи, прокуратура, адвокатура,- куда ни кинь везде клин!!!!!
РФ полностью деградировало,- это колос на глиняной ноге !!!
Куда обращаться, где искать защиты "простому" гражданину?!



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2

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  • Участник
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Россия самое независимое гос-во в мире!
Поскольку: результаты “выборов” здесь не зависят от электората,
президент не зависит от мнения народа,
суды не зависят от Закона,
депутаты не зависят от избирателей,
новости СМИ не зависят от происходящего,
благосостояние чиновника не зависит от его заработной платы,
болезни и смертность людей не зависят от “медицины”,
даже достаток россиянина не зависит от его труда.



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7

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  • Гость
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  • 3 | 14.10.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.10.2020, 09:39 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4629 | Рейтинг: -344,3

Россия самое независимое гос-во в мире!
Поскольку: результаты “выборов” здесь не зависят от электората,
президент не зависит от мнения народа,

-------------------------

Кешка, выскажу парадоксальную мысль: сейчас спасительны для любых
государств только авторитаризм и жёсткая диктатура. А когда они востребованы? Правильно, во время войн. (Неважно, горячих ли, холодных ли, информационных ли).

Демократия хороша в условиях глобального мира. К сожалению, его нет.

Ты глянь: горит весь внешний периметр России. Поджигают страны изнутри.
Шары на лоб: в крошечной Киргизии 1300 НКО, существующих на гранты Запада и проводящих его же интересы. Это шо, бл...дь?!

Кароч, теперь не до жиру. Хватило бы наверху ума сохранить Россию и отстоять свои интересы на послесоветском пространстве. (Теперь - "фас!")



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 14.10.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.10.2020, 10:04 | Автор:

.........." Демократия хороша в условиях глобального мира. К сожалению, его нет.

Ты глянь: горит весь внешний периметр России. Поджигают страны изнутри.
Шары на лоб: в крошечной Киргизии 1300 НКО, существующих на гранты Запада и проводящих его же интересы. Это шо, бл...дь?!

Кароч, теперь не до жиру. Хватило бы наверху ума сохранить Россию и отстоять свои интересы на послесоветском пространстве. (Теперь - "фас!")..."
==========================================
Если в государстве власть Антинародная воровская , то конечно есть чего бояться ! И наоборот - если власть делает , послабления и ведет положительную социальную политику общества , то чего власти боятся народного возмущения !
Народ такую власть сбережет и защитит ! У нас власть какая ?



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1

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  • Гость
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  • 5 | 14.10.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.10.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Народ такую власть сбережет и защитит ! У нас власть какая ?

------------------------

Не такая. "Такая" была при Советской Власти. Но времени на Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию нет. Спасать страну от распада
нужно "здесь и сейчас". Остальное - до лучших времён.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 14.10.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнга, так держать, правое дело победит.



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6

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  • Участник
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3 | 14.10.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.10.2020, 09:39 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4629 | Рейтинг: -344,3

Россия самое независимое гос-во в мире!
Поскольку: результаты “выборов” здесь не зависят от электората,
президент не зависит от мнения народа,

-------------------------

Кешка, выскажу парадоксальную мысль: сейчас спасительны для любых
государств только авторитаризм и жёсткая диктатура. А когда они востребованы?
=======================
Современный российский авторитаризм востребован для защиты наворованных высокопоставленными ворами и жуликами материальных богатств и денежных средств, для защиты беспечного, разгульного образа жизни этих самых жуликов и воров.
Для защиты их прав брать взятки,для защиты их права контролировать правоохранные и судебные органы с целью не отвечать за свои правонарушения, и продолжать бесконтрольно обогащаться за счет простых граждан авторитарной державы.



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4

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  • Гость
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  • 8 | 14.10.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кешка, выскажу парадоксальную мысль: сейчас спасительны для любых
государств только авторитаризм и жёсткая диктатура. А когда они востребованы?
=======================
Современный российский авторитаризм востребован для защиты наворованных высокопоставленными ворами и жуликами материальных богатств и денежных средств, для защиты беспечного, разгульного образа жизни этих самых жуликов и воров.

Для защиты их прав брать взятки,для защиты их права контролировать правоохранные и судебные органы с целью не отвечать за свои правонарушения, и продолжать бесконтрольно обогащаться за счет простых граждан авторитарной державы.

=============

Ну вот чего ты ломишься в открытую дверь? Ясно, что "всех расстрелять".

Речь о том, что сейчас Россия покрыта глубокими трещинами по всем направлениям: этническим, социальным, классовым и... ХЗ каким ещё.

Пятая колонна, "спящие ячейки", иностранные агенты... Это же порох!



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  • 9 | 14.10.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красава, Юрий Николаич, в отличной форме, так держать мущщина!!!



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7

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  • 10 | 14.10.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец в УЖе проявился настоящий гражданин, умный, грамотный. Дай бог ему ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, СИЛЫ для борьбы с " НЕЧИСТЬЮ"-ЖУЛЬЁМ !!!!



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8

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  • 11 | 14.10.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поступок ЮНГа, поступок настоящего МУЖЧИНЫ!!!!



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  • Гость
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  • 12 | 14.10.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.10.2020, 10:43 | Автор:

Не такая. "Такая" была при Советской Власти. Но времени на Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию нет. Спасать страну от распада
нужно "здесь и сейчас". Остальное - до лучших времён.
==================================================
Да не предлагаю я никакой Революции , просто нельзя разве
нашему ворью , нажраться уже за 30 лет ? Нельзя принять хоть один Закон в пользу народа ?
Хотя бы отменить откровенно антинародный Пенсионный Закон - О повышении пенсионного возраста , внести Законы о ужесточении ответственности за коррупцию , и возмещать нанесенный ущерб ,
или опять более 30 миллионов человек живущих за чертой бедности , должны ждать уже на 40 году , правления ворья ?



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1

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  • Эксперт
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  • 13 | 14.10.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69292 | Рейтинг: +11805,7
Поступок ЮНГа, поступок настоящего МУЖЧИНЫ!!!!
______________________________
))))))))))))))))))))))
А таких поступков ежедневно туева хуча по Уфе, уж про страну и не говорю.
И женщины - что гораздо чаще - тоже настоящие МУЖЧИНЫ?!

Напомню, что первая наша акция была 30 августа 2011 года - возле белого дома, а кукбуристы устраивали там нападки на нас - прямо, как чеченцы - устраивали танцы с бубнами, докапываясь до всех и каждого в позах настоящих гопников...
Там был и АКМ, и Хоккуист, И Лина, и Некрасова и многие другие с УЖика. Потом было еще много различных акций, митингов и маршей - аж до 2-х тысяч - в декабре 2012 возле Русского драмтеатра...
Сейчас и дольщитки стоят, и сироты, и с Руставелли, и ветераны, в частности тот, которого 50 лет назад безвинно осудили, потом признали, что он отсидел 13 лет за другого, но до сих пор не реабилитировали и не выплатили компенсации за 13 лет безвинного заключения - каждый божий день - стоят, стоят, стоят... а власти - по-х-уй!
И мы бы с русским языком вряд ли чего добились бы, не считай пуйло, что это предвестник сепаратизма в регионах и не пресеки это безобразие.

В общем - залогинься старый пидорас по кличке доцент - и прекрати сам себя хвалить анонимно))))



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  • 14 | 14.10.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, Юнг совершил поступок, который какбэ предложили к обсуждению.
Люди одобряют, как мы видим. Пошла прочь со своей ненавистью, и своим разборками, иди консьержам своим выхлопуху чистить.
Как надоел твой ежедневный яд.



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9

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  • Гость
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  • 15 | 14.10.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прекрати сам себя хвалить анонимно))))
-----------------
Ты себя не только хвалишь, но и разговариваешь в трех и более лицах сама с собой.



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  • Гость
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  • 16 | 14.10.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3й это обман!
Россияне, в своем большинстве, потомки рабов. Что только не выделывал Путин чтобы их отвратить от себя! Отказывал в прожиточном минимуме, в тюрьмах его именуют пайком. Отказал в еде и позволил давать им корм! Как скоту. Заключается это в отказе ГОСТаина продукты питания. Целую школу детей с особой жестокостью убил. В Питере даже трехмесячного ребёнка не пожалел. Довел россиян до вымирания обзывая это сокращением численности населения.
Одно беспутство, но россияне гордо ниже спинки отлизывают! Поднялся Хабаровск, - всем это абсолютно безразлично. Путин в Хабаровске двух протестующих убил, - они: Путин лучший презик!..
Кстати почему то все прокуроры РБ "варяги" и имеют не мусульманские Ф.И.О., это литне проводимая Путиным политики резервации?! Если не так то докажите обратное, но не брызгами слюны!



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  • Гость
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  • 17 | 14.10.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уберите цтаружку с линии огня.



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8

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  • Участник
  •  
13 | 14.10.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69292 | Рейтинг: +11806,1
==============
........ай-яй-ай...... рукалицо...



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4

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  • Участник
  •  
  • 19 | 14.10.2020, 16:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4269 | Рейтинг: -334,9
Юнг молодец.



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2

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  • Гость
  •  
  • 20 | 14.10.2020, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.10.2020, 11:45 | Автор:

Ну вот чего ты ломишься в открытую дверь? Ясно, что "всех расстрелять".

Речь о том, что сейчас Россия покрыта глубокими трещинами по всем направлениям: этническим, социальным, классовым и... ХЗ каким ещё.

Пятая колонна, "спящие ячейки", иностранные агенты... Это же порох!
=================================================
Однако это интересно ! И кто это сотворил за 30 лет своего правления в стране ? Неужели простой , трудовой народ государствообразующее молчаливое " быдло " РФ ? Неужели такое
бывшее Интернациональное государство , стало таким этнически разобщенным без причины и политики власти ?
Надо ждать молча , когда снизойдет на нас от ворья Благодать ?



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