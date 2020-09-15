Доцент БашГУ Юрий Безруков потребовал разобраться с юмадиловщиной

Акция протеста состоялась сегодня утром возле здания республиканской прокуратуры, сообщил “Эху” сам кандидат юридических наук. Он потребовал у прокурора Башкирии Владимира Ведерникова провести “чистки” в следственном комитете и самом надзорном ведомстве. По словам доцента, сотрудники последнего скрывают преступления экс-президента Адвокатской палаты Булата Юмадилова и его сообщников.«Давно слежу за этим делом. Оно началось с того, что был отстранен и лишен статуса адвоката Виталий Буркин. Я считаю, что это отстранение было незаконным, и поэтому всегда выступал за то, чтобы его восстановили в статусе. Поскольку другие судебные процессы все были проиграны, я старался в любом случае быть с ним рядом, помочь ему тем или иным способом», — объяснил Юрий Безруков.Ученый призывал провести в Адвокатской палате реформу из-за коррупции среди руководства и сотрудников организации.«Там не только Булат Юмадилов, там и другие есть фигуранты. Некоторые находятся уже в заключении, как вы знаете, по результатам уголовных дел. Там были взятки приемных экзаменов квалификационных. Нужно восстановить порядок в Адвокатской палате. Ну и, естественно, начинать нужно с президента, с руководства», — добавил собеседник.Юрий Безруков планируют отстаивать права адвокатов и в дальнейшем.Напомним, в конце февраля текущего года следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении Булата Юмадилова за превышение должностных полномочий. По версии следствия, адвокат якобы пролоббировал заключение договора аренды помещения для палаты. Недвижимость принадлежала родственнице Юмадилова. В конце августа Советский районный суд Уфы признал возбуждение дела незаконным. Это решение подтвердил Верховный Суд Башкирии 6 октября.