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Когда посадят дефективного менеджера?

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Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать передачу нефтяной компании “Башнефть” в руки семьи бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Когда посадят дефективного менеджера?


Об этом Милонов рассказал журналисту “Эха”. По словам парламентария, частные фонды, которые стали обладателями акций предприятия, связаны с сыном бывшего руководителя республики Уралом Рахимовым.

«Сейчас сам Урал Рахимов скрывается, как говорят, заключив гей-брак, на территории Европы. Я считаю, что подобного рода атавизмы, подобного рода неандертальцы эпохи ельцинского периода, они должны быть полностью вычищены из нашей современной повестки. Конечно, нужно было сделать так, чтобы то, что было украдено, что было несправедливо, по-семейному, прихватизировано, должно быть отдано народу», — объяснил позицию парламентарий.

Позиция президента страны Владимира Путина, как считает Виталий Милонов, также поддерживает такие решения. Депутат требует экстрадировать Урала Рахимова для того, чтобы “можно было произвести соответствующие действия”.

«Если он там и сочетался с другим мужиком браком, то это не является основанием для освобождения его от ответственности», — рассказал собеседник.

Генпрокуратура начала проверку по запросу парламентария, сообщил Милонов. Он предположил, что в ближайшее время “последуют необходимые юридические процедуры, направленные на скорейшую экстрадицию Урала с территории Евросоюза”. Депутат допустил его приезд “со своим возлюбленным” или в одиночку.

«Раньше были жены декабристов — будет муж декабриста впервые», — добавил Виталий Милонов.

Напомним, как сообщалось ранее, Урал Рахимов находится в Австрии.

Эхо Москвы
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  • 1 | 14.10.2020, 06:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«...Конечно, нужно ... сделать так, чтобы то, что было украдено, что было ... приватизировано, должно быть отдано народу»

------------------

Это необходимо считать ключевым пунктом внутренней повестки всей страны.



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  • 2 | 14.10.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позиция президента страны Владимира Путина, как считает Виталий Милонов, также поддерживает такие решения.
=====================================
Что характерно, вован "поддерживает такое решение" уже второй десяток лет и как я понимаю готов и дальше "поддерживать", и вована хобби такое "поддерживать" расхитителей народного достояния...



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  • 3 | 14.10.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... расхитителей народного достояния...

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"— Ух! Проклятый! Расхититель социалистической собственности! Ух, мерзавец!“ (Е.Моргунов.)



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  • 4 | 14.10.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в некоторых сми пишут что Виталий Милонов сам гей? Может это истерика ревности ?)))



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  • 5 | 14.10.2020, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69292 | Рейтинг: +11805,7
Интересно - кто же Виталика надрочил? Чьи ушки торчат?)))



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4

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  • 6 | 14.10.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели такое случится?!
Но жителям республики от этого ни холодно, ни жарко, ведь башнефть теперь в руках путина-сечина.
народ лишен собственности



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  • 7 | 14.10.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно - кто же Виталика надрочил? Чьи ушки торчат?)))
------------------------------------------------------------
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Сидякин, чтобы отвлечь от себя внимание о своем бизнесе через сожительницу Швырялову. У него с Милоновым даже общие фотки есть.



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  • 8 | 14.10.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш Вован Вованыч свою ЛЮську аж 2013, гордо, по мужски обвинив её, бросил!
Ну хотя бы где другая ну или другой...?



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  • 9 | 14.10.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Браво 6й
Окромя Путину, конечно же тихушно, по шпионски, некому отобрать БН и медно-цинковые рудники у Рахимова!



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  • 10 | 14.10.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно - кто же Виталика надрочил? Чьи ушки торчат?)))
-----------------
Ты второй день это пишешь, любишь скабрезности и мерзость? Вопрос риторический, ответ известен.



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  • 11 | 14.10.2020, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересное событие произошло недавно. Известной в России Евгении Васильевой было присвоено звание академика Академии художеств.
Садальский прокомментировал присвоение Васильевой звания
академика
Поздравляю Васильеву с присвоением звания академика.
Ну в принципе если у нас Медведев президент, Волочкова балерина, то почему Васильева не может быть художницей.



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3

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  • 12 | 14.10.2020, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Если он там и сочетался с другим мужиком браком,

Про сына Муртазы, гордости Башкирии такое не стоило уж написать.



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  • 13 | 14.10.2020, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 14.10.2020, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересное событие произошло недавно. Известной в России Евгении Васильевой было присвоено звание академика Академии художеств.
Садальский прокомментировал присвоение Васильевой звания
академика
Поздравляю Васильеву с присвоением звания академика.
Ну в принципе если у нас Медведев президент, Волочкова балерина, то почему Васильева не может быть художницей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Как я не терплю, когда врут! Евгения Васильева избрана почётным членом РАХ! Почётный член и академик - это две большие и четыре маленькие разницы, как говорят в Одессе! Поклонником Е.Васильевой не являюсь, только за Правду обидно! Очень Опытный



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  • 14 | 14.10.2020, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за Правду обидно! Очень Опытный
\_____________________________
чмо и мелочёвка... тебя на большее и не хватает , тока выискивать , кто , где и в чём... тварь совковая.
а дай ка, стукачок, своё видение развития государства, ну хотя бы раз, а мы обсосём твою тему.. готов , пидрила?
турк



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  • 15 | 14.10.2020, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну хотя бы раз, а мы обсосём твою тему.. готов , пидрила?
турк
-------------------------
С Кухаркой обсасывать будете?



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  • 16 | 14.10.2020, 19:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турку только дай, а уж он обсосет.



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  • 17 | 14.10.2020, 19:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чмо и мелочёвка... тебя на большее и не хватает , тока выискивать , кто , где и в чём...
------------------------------
Какой меткий портрет твоей подруги.



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