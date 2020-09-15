Когда посадят дефективного менеджера?

Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать передачу нефтяной компании “Башнефть” в руки семьи бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова.Об этом Милонов рассказал журналисту “Эха”. По словам парламентария, частные фонды, которые стали обладателями акций предприятия, связаны с сыном бывшего руководителя республики Уралом Рахимовым.«Сейчас сам Урал Рахимов скрывается, как говорят, заключив гей-брак, на территории Европы. Я считаю, что подобного рода атавизмы, подобного рода неандертальцы эпохи ельцинского периода, они должны быть полностью вычищены из нашей современной повестки. Конечно, нужно было сделать так, чтобы то, что было украдено, что было несправедливо, по-семейному, прихватизировано, должно быть отдано народу», — объяснил позицию парламентарий.Позиция президента страны Владимира Путина, как считает Виталий Милонов, также поддерживает такие решения. Депутат требует экстрадировать Урала Рахимова для того, чтобы “можно было произвести соответствующие действия”.«Если он там и сочетался с другим мужиком браком, то это не является основанием для освобождения его от ответственности», — рассказал собеседник.Генпрокуратура начала проверку по запросу парламентария, сообщил Милонов. Он предположил, что в ближайшее время “последуют необходимые юридические процедуры, направленные на скорейшую экстрадицию Урала с территории Евросоюза”. Депутат допустил его приезд “со своим возлюбленным” или в одиночку.«Раньше были жены декабристов — будет муж декабриста впервые», — добавил Виталий Милонов.Напомним, как сообщалось ранее, Урал Рахимов находится в Австрии.