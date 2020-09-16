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Уфа прошлого восхищала

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Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать подвижником. Вот уже несколько лет он переводит и издает произведения иностранных авторов прошлого о Башкирии. Благодаря учёному сегодня мы можем узнать, например, чем впечатлил наш край английских путешественников XIX века. Причем речь идет не о псевдонаучных легендах авторов прошлого, а о свидетельствах реальных очевидцев.

Уфа прошлого восхищала


И тогда было все «на личных связях»

Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд в книге «Путешествие на тарантасе по Восточной России осенью 1856 года» пишет о башкирах: «Мужчины обычно носят длинную рубаху или халат, поверх которого надевают куртку, а на голове у них вышитая шапочка, богатые предпочитают яркие бухарские одежды из шелка и хлопка. Их дома гораздо чище, чем у русских. Висевшие на стенах комнат официальные распоряжения и документы, репродукции, изображавшие главную мечеть Бухары, а также виды Петербурга и Москвы, постоянно напоминали нам, что это инородцы».

Кроме того, иностранный гость был поражён большими, до 400 голов, табунами башкирских лошадей.

О нынешней столице Башкирии путешественник отозвался не совсем лестно.

«Значительная часть города расположена на холме (имеется в виду Троицкий холм в районе нынешнего Монумента Дружбы, – ред.) и застроена заурядными широкими прямоугольными улицами и большими площадями (Троицкая и Нижнеторговая площади, находилась в районе нынешней остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы», – ред.), но его предместья тянутся на юг по двум­трем оврагам до самой реки и очень удачно сочетаются с лесом, который пока еще не вырублен полностью. На горе располагается монастырь, обращенный в сторону запада (Уфимский Благовещенский женский монастырь, существовавший с 1833 г. до революции, – ред.), а с природного уступа видны прекрасные долины Демы и Белой. Несколько рядов деревянных домов посреди большой площади, на которой находится гостиница, образуют рынок (Верхнеторговая площадь, – ред.). Мы прошлись почти по всем лавкам, но не нашли в них ничего достойного внимания. Все основные продукты питания, посуда, стекло, одежда и т. д., завозятся в Уфу из Московской и более южных губерний. За сморщенный и непритязательного вида лимон просят полтинник».

Интересен процесс описания получения проездных документов. Занимаются этим несколько контор, но если поручить своему другу, «вхожему во властные кабинеты», занести кому надо «презент», процесс можно ускорить, «ибо в этой стране все построено на личных связях».
Это был первый пресс­тур?
В 1897 г. в Санкт-Петербурге проходила VII сессия Международного геологического конгресса, в работе которой приняли участие более семисот человек из двадцати семи стран. По предложению русских ученых за месяц до открытия конгресса правительство организовало для гостей несколько геологических экскурсий по стране. Металлург Джеймс Ридли принял участие в поездке на Урал и по ее итогам выпустил книгу «Записки о поездке в Россию. Урал и Зауралье в 1897 г.».

Уфа впечатлила его летней жарой, почти +29°, и городской пылью. Похвалил он губернский музей. «Нас очень удивило наличие в столь отдаленном и практически неизвестном на Западе месте такого замечательного заведения с разнообразной и очень интересной экспозицией, включающей даже огромные кости мамонта». Понравился ему летний театр – «изумительное деревянное сооружение». Это Видинеевский театр, находившийся в нынешнем саду имени С. Аксакова и снесенный в 1991 году.

«Размеры культурных заведений в Уфе, образовательный уровень большинства ее жителей, архитектура домов и зданий, гостеприимство городских властей и все прочее заставили нас полностью пересмотреть наши прежние предвзятые представления о Восточной России, хотя раньше мы думали, что Уфа находится где-то в полудикой местности. Большинство относительно крупных городов имеет большой потенциал, они активно растут и благоустраиваются, открывая большие перспективы для этой малоизвестной нам части Европы», – делает он вывод.

Известный эколог Джон Кромби Браун несколько лет провел в России. Он написал увлекательную книгу, посвященную уральским лесам, используя материалы, предоставленные ему заводовладельцами, а также письма посетивших этот край его друзей.

Так описана поездка из Уфы в Богоявленский завод (ныне село Красноусольское Гафурийского района Башкирии, – ред.) некой леди: «Из Уфы мы ехали туда на двух тарантасах, каждый из которых был запряжен тройкой лошадей. Какие здесь очаровательные холмы и прекрасная дорога! Мы сделали остановку в одном магометанском селении, в котором живут довольно странного вида люди – татары. Особенно необычно выглядят их женщины. Богоявленский завод – исключительно живописное место. Эдди и я часто совершали конные прогулки по его окрестностям. Поселок стоит на реке Усолка, в равнинной местности, окруженной горами, которые покрыты огромными массивами лесов. Примерно в четырех верстах от дома дяди Эдуарда (на заводе работали английские инженеры, – ред.) имеются минеральные источники. Мы часто ездили туда, ибо дорога тут хорошая, а пейзаж изумителен».

Другой путешественник отмечает национальное разнообразие Уфимской губернии, упоминая, что видел деревни русских, башкир, татар и чувашей.

Алексей ШУШПАНОВ, региональное приложение к газете «Аргументы недели»






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  • 1 | 15.10.2020, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
батькапать ... ни )(ера не изменилось , пыль грязь и холмы... и взятки
турк



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  • 2 | 15.10.2020, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем два раза одну и ту же статью выкладывать? Это только либерасты с одного раза не понимают, а остальные-то нормальные! Надо было перед второй статьёй написать, что это специально для тупых либерастов! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 3 | 15.10.2020, 19:11 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1654 | Рейтинг: +374,1
Два раза для статья для очень тупых путиноидов. С первого раза не въезжают.



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  • 4 | 15.10.2020, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..Их дома гораздо чище, чем у русских...
________________________________________
Что же потом с ними случилось? почему в 21 веке у одного из соседей если в доме грязь и воняет точно не русский а совсем наооборот?



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