Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

В Башкирии наступила позд ...

Алексей Навальный открыто обвинил путина в попытке убить его... Собир ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Уфа прошлого восхищала ...

Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать ...
  15.10.2020   26073    30

Уфа прошлого восхищала ...

Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать ...
  15.10.2020   34601    4

Лица Уфы: Николай Швецов ...

"Широк русский человек, я бы сузил", - цитата Достоевского словно про Швецова. ...
  14.10.2020   16828    62

Доцент БашГУ Юрий ...

Акция протеста состоялась сегодня утром возле здания республиканской ...
  14.10.2020   26417    25

Когда посадят ...

Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать ...
  14.10.2020   32908    18

Последние публикации
Уфа прошлого восхищала ...

Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать ...
  15.10.2020   22288    30

Уфа прошлого восхищала ...

Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать ...
  15.10.2020   40599    4

Лица Уфы: Николай Швецов ...

"Широк русский человек, я бы сузил", - цитата Достоевского словно про Швецова. ...
  14.10.2020   43406    62

Доцент БашГУ Юрий ...

Акция протеста состоялась сегодня утром возле здания республиканской ...
  14.10.2020   16367    25

Когда посадят ...

Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать ...
  14.10.2020   43656    18

Пандемийных зрелищ без ...

“Альянс врачей” назвал “абсурдным” решение организовать концерт в Уфе ко Дню ...
  13.10.2020   15045    25

Три новых министерства ...

Радий Хабиров объявил о кадровых и структурных перестановках в Правительстве ...
  13.10.2020   28402    12

ЛГБТ-щегол по культуре ...

Из Радика Юльякшина в Элвина Грея и обратно. Что за этим стоит? Ильнар ...
  13.10.2020   23320    11

«Республика» без ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о том, какой была республика и какой ...
  11.10.2020   25534    71

Концерт с салютом под ...

Возле морга Уфы зафиксировали очереди из катафалков. Видео и фото присылают ...
  10.10.2020   26306    51

Читаемое за месяц
А что на самом деле ...

Министерство цифрового развития Башкортостана уничтожило данные о 1,5 млн ...
  16.09.2020   20604    11

ЦИРК Башкирии: ...

Члену СПЧ при главе Башкортостана отказались выдавать депутатский мандат после ...
  16.09.2020   40215    8

Не выборы: Ни честные, ...

По предварительным данным ЦИК Башкортостана, после ввода всех протоколов ...
  16.09.2020   34116    14

Башдепутаты мечтают ...

Депутаты Курултая и Госдумы от Башкирии предлагают расширить полномочия силовых ...
  17.09.2020   13064    9

Курултаевских дармоедов ...

В парламенте Башкирии увеличили количество оплачиваемых депутатов. ...
  17.09.2020   28069    9

Архив публикаций
Октябрь 2020 (33)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)


Уфа прошлого восхищала

Оценили
0


Сотрудника Института этнологических исследований Игоря Кучумова можно назвать подвижником. Вот уже несколько лет он переводит и издает произведения иностранных авторов прошлого о Башкирии. Благодаря учёному сегодня мы можем узнать, например, чем впечатлил наш край английских путешественников XIX века. Причем речь идет не о псевдонаучных легендах авторов прошлого, а о свидетельствах реальных очевидцев.

Уфа прошлого восхищала


И тогда было все «на личных связях»

Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд в книге «Путешествие на тарантасе по Восточной России осенью 1856 года» пишет о башкирах: «Мужчины обычно носят длинную рубаху или халат, поверх которого надевают куртку, а на голове у них вышитая шапочка, богатые предпочитают яркие бухарские одежды из шелка и хлопка. Их дома гораздо чище, чем у русских. Висевшие на стенах комнат официальные распоряжения и документы, репродукции, изображавшие главную мечеть Бухары, а также виды Петербурга и Москвы, постоянно напоминали нам, что это инородцы».

Кроме того, иностранный гость был поражён большими, до 400 голов, табунами башкирских лошадей.

О нынешней столице Башкирии путешественник отозвался не совсем лестно.

«Значительная часть города расположена на холме (имеется в виду Троицкий холм в районе нынешнего Монумента Дружбы, – ред.) и застроена заурядными широкими прямоугольными улицами и большими площадями (Троицкая и Нижнеторговая площади, находилась в районе нынешней остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы», – ред.), но его предместья тянутся на юг по двум­трем оврагам до самой реки и очень удачно сочетаются с лесом, который пока еще не вырублен полностью. На горе располагается монастырь, обращенный в сторону запада (Уфимский Благовещенский женский монастырь, существовавший с 1833 г. до революции, – ред.), а с природного уступа видны прекрасные долины Демы и Белой. Несколько рядов деревянных домов посреди большой площади, на которой находится гостиница, образуют рынок (Верхнеторговая площадь, – ред.). Мы прошлись почти по всем лавкам, но не нашли в них ничего достойного внимания. Все основные продукты питания, посуда, стекло, одежда и т. д., завозятся в Уфу из Московской и более южных губерний. За сморщенный и непритязательного вида лимон просят полтинник».

Интересен процесс описания получения проездных документов. Занимаются этим несколько контор, но если поручить своему другу, «вхожему во властные кабинеты», занести кому надо «презент», процесс можно ускорить, «ибо в этой стране все построено на личных связях».

Это был первый пресс­тур?

В 1897 г. в Санкт-Петербурге проходила VII сессия Международного геологического конгресса, в работе которой приняли участие более семисот человек из двадцати семи стран. По предложению русских ученых за месяц до открытия конгресса правительство организовало для гостей несколько геологических экскурсий по стране. Металлург Джеймс Ридли принял участие в поездке на Урал и по ее итогам выпустил книгу «Записки о поездке в Россию. Урал и Зауралье в 1897 г.».

Уфа впечатлила его летней жарой, почти +29°, и городской пылью. Похвалил он губернский музей. «Нас очень удивило наличие в столь отдаленном и практически неизвестном на Западе месте такого замечательного заведения с разнообразной и очень интересной экспозицией, включающей даже огромные кости мамонта».

Понравился ему летний театр – «изумительное деревянное сооружение». Это Видинеевский театр, находившийся в нынешнем саду имени С. Аксакова и снесенный в 1991 году.

«Размеры культурных заведений в Уфе, образовательный уровень большинства ее жителей, архитектура домов и зданий, гостеприимство городских властей и все прочее заставили нас полностью пересмотреть наши прежние предвзятые представления о Восточной России, хотя раньше мы думали, что Уфа находится где-то в полудикой местности. Большинство относительно крупных городов имеет большой потенциал, они активно растут и благоустраиваются, открывая большие перспективы для этой малоизвестной нам части Европы», – делает он вывод.

Известный эколог Джон Кромби Браун несколько лет провел в России. Он написал увлекательную книгу, посвященную уральским лесам, используя материалы, предоставленные ему заводовладельцами, а также письма посетивших этот край его друзей.

Так описана поездка из Уфы в Богоявленский завод (ныне село Красноусольское Гафурийского района Башкирии, – ред.) некой леди: «Из Уфы мы ехали туда на двух тарантасах, каждый из которых был запряжен тройкой лошадей. Какие здесь очаровательные холмы и прекрасная дорога! Мы сделали остановку в одном магометанском селении, в котором живут довольно странного вида люди – татары.

Особенно необычно выглядят их женщины. Богоявленский завод – исключительно живописное место. Эдди и я часто совершали конные прогулки по его окрестностям. Поселок стоит на реке Усолка, в равнинной местности, окруженной горами, которые покрыты огромными массивами лесов. Примерно в четырех верстах от дома дяди Эдуарда (на заводе работали английские инженеры, – ред.) имеются минеральные источники. Мы часто ездили туда, ибо дорога тут хорошая, а пейзаж изумителен».

Другой путешественник отмечает национальное разнообразие Уфимской губернии, упоминая, что видел деревни русских, башкир, татар и чувашей.

Алексей ШУШПАНОВ, региональное приложение к газете «Аргументы недели»






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.10.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их дома гораздо чище, чем у русских.
===============================
Это что за русофобия ?!!!!!!
Алексей ШУШПАНОВ, почем сегодня продают свой народ, свою историю?!
Ты не продешевил?!!!
Сколько бы ты не получил серебренников за этот памфлет, они тебе на пользу не пойдут, как не пошли Иуде, который даже не успел ими воспользоваться...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 15.10.2020, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
1 | 15.10.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован

Алё! Шушпанов тут причем? Все претензии к Уильяму Споттисвуду)))

Я тоже не согласна с этим высказыванием.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 15.10.2020, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
Жаль, что дама не описала в чем ей показалась странность вида татар и особенно их женщин.
Мне в начале 60-х странно было, хотя не особо, но отличались татары(башкир в Уфе практические не было) то, что ходили они в глубоких остроносых галошах даже на выход их одевали - новые и блестящие, у мужчин - сатиновые черные шаровары, заправленные в носки, рубаха на выпуск и жилетка свободного кроя. Женщины по галошам и шароварам(могли быть и синего цвета, но заправленные в носки тоже) - идентичны, жилетки(зачастую бархатные) уже с украшениями по периметру - либо монетки, либо тесьма, платья в яркие цветы с преобладанием фиолетового, желтого цветов, ниже колен, до середины голени, на голове платок, завязанный таким образом под подбородком, что свободное полотно, спускалось по спине до пояса. Из под него часто выглядывали концы тощих косичек(двух) с цветными лентами.
Спустя некоторое время - эти наряды исчезли с улиц города, одежда приехавших в город татар из своих деревень - ассимилировалась в обычную))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.10.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что за русофобия ?!
----------------------


Этот Вильям ходил, несомненно, по зажиточным баям. Как там:

- "Бай, сабак, лицо камча бил!.. Каюм жениться хотел... Каюм халат нет..."

А вообще, немчура и прочие аглицкие блохи знатно порезвились на
описаниях истории Руси. Даже Карамзин заимствовал многое от них.

Да даже обожаемый нами Илья Ефимович подпал под влияние их
фальшивки по поводу, якобы, убийства Иваном Грозным своего сына.

Вывод: мем "немецкие историки" - что и мем "английские учёные".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.10.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мужчины обычно носят длинную рубаху или халат, поверх которого надевают куртку,
========================================
Автор забыл упомянуть, что башкирки, носили длинные платья,что позволяло им справлять нужду, прямо на мостовую Уфы: идет такая опайка, остановится на минутку, и дальше идет, а на том месте, где она останавливалась,- вонючая лужа... Ну очень "чистоплотный" народишко!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.10.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внешний вид русского парня:

Уж как Ванюшка по горенке похаживает,
Он сапог и об сапог да приколачивает!

Кудри вьются до лица,
Люблю Ваню-молодца!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 15.10.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
Правды ради - в 50-е и русские носили сатиновые шаровары - нищета сказывалась, но у русских низ шаровар был на резинке и носки, под шароварами.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 15.10.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.10.2020, 10:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69294 | Рейтинг: +11805,7
...
Мне в начале 60-х странно было, хотя не особо...

============

Это уже по приезде из Рыбинска? Хотя Рыбинск ты, возможно, и не помнишь.

Даю наводку: фильм "12 стульев" снимался в Рыбинске. Оригинальная
водонапорная башня несколько раз мелькает в кадре; старинное здание, окно которого обмеривает Остап портняжным метром; булыжная мостовая...

Но Рыбинск мы знаем, в основном, по Рыбинскому водохранилищу и по
сегодняшним телепередачам, где бывшие жители Мологи проклинают
советскую власть, утопившую их городок.

Ну чтож... Только замечу, что проект предполагал бережную разборку и
эвакуацию строений на возвышенное место. Но вмешалась война: почти все
электростанции оказались под оккупацией. Пришлось срочно заполнять
водохранилище - и в ноябре 1941-го года Москва получила электроэнергию,
так необходимую оборонным заводам. Можно сказать, Рыбинская ГЭС
позволила победить.

Да и Москва стала портом пяти морей. Гордиться надо Рыбинском, а вы...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 15.10.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.10.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69295 | Рейтинг: +11806
Правды ради - в 50-е и русские носили сатиновые шаровары - нищета сказывалась,

---------------------

Ну ты, блин, даёшь! Чем тебе сатин-то не угодил? При чём здесь "нищета"?
Самый спортивный материал. Да побольше бы ситчику нашим "кухаркам".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 15.10.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О башкирах высказались лицеприятнее, чем о русских, и шабаш башкирофобов на УЖе объявляется открытым!
И ссали-то они не так, особенно их "апайки", и все-то у них не так, и вобще этот Вильям не там ходил, не верьте ему.
Вы позорите русских людей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.10.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особенно смешон КАлатунбабай - человек-НИКТО, его не существует, но это башкирофобов ничуть не смущает.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 15.10.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их дома гораздо чище, чем у русских.
------------------------
И до сих пор так. Читая таких как 5-й и Кухарка очень верится в это.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 15.10.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 15.10.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69295 | Рейтинг: +11806
Правды ради - в 50-е и русские носили сатиновые шаровары - нищета сказывалась, но у русских низ шаровар был на резинке и носки, под шароварами.
==========================================
Сатиновые шаровары в 50-е носили все, в том числе (о ужас!) даже Евреи не говоря о Татарах, они заменяли спортивное трико которого действительно после ВОВ просто не было....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 15.10.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правды ради - в 50-е и русские носили сатиновые шаровары
---------------------------
Кухарка, у тебя даже в ношении шаровар и то национальный аспект превалирует, это ненормально. В СССР все были братья, одевали что было, хватит людей смешить, мы и без тебя все помним.
И причем здесь правда?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 15.10.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.10.2020, 11:01 | Автор:

Автор забыл упомянуть, что башкирки, носили длинные платья,что позволяло им справлять нужду, прямо на мостовую Уфы: идет такая опайка, остановится на минутку, и дальше идет, а на том месте, где она останавливалась,- вонючая лужа... Ну очень "чистоплотный" народишко!
==============================================
Ну это за пределами космического вранья ! Это даже не обсуждается , впору только отметить отчаянную ложь !



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 15.10.2020, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
Да побольше бы ситчику
________________________
Сатин и ситец - два абсолютно разных материала(ткани)
Из ситца шили платья, рубашки, сарафаны, блузки и т.д., из сатина - трусы и шаровары.

Да, соглашусь, что, как спортивные - сатиновые шаровары были популярны у всех, но я веду речь не о занятиях спортом - а о повседневной одежде. Брюки на повседневку не все могли себе позволить и носили либо шаровары. либо спецовочные штаны

Национальный аспект в ношении шаровар татарами, заправленными в носки - даже они сами не отрицают))) говорят, что такой аспект сформировался в селах, чтобы не пачкать концы штанов в навозе, ходя по двору или в стойла... ну и эта привычка вместе с татарами перекочевала в город. Ничего тут постыдного нет, я не осуждаю, а лишь констатирую. Не на что обижаться. Хотя - если очень хочется - то обижайся на здоровье)))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 15.10.2020, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
И до сих пор так. Читая таких как 5-й и Кухарка очень верится в это.
___________________________________
"Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя." Ошо.

Ты не был в моей квартире - не тебе судить о чистоте и порядке в ней.
Вот уж у кого - злоба и зависть))))

И правда что - подохнет Кухарка - у вас будет беда - кого поливать дерьмом будете? Или продолжите уже в прошедшем времени?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 15.10.2020, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69300 | Рейтинг: +11805,4
Ну это за пределами космического вранья ! Это даже не обсуждается , впору только отметить отчаянную ложь !
______________________________________________
Возможно, что и вранье... НО!
В 1980-м примерно году, точно уже не скажу, может 1981 - меня посылали в ОПХ Октябрьское Большеустьикинского района и на току в жуткой пыли я схватила ОРВИ - жуткая головная боль, баже глазами повести в сторону не могла - было и это больно. И меня положили в Баольшеустьикинскую больницу. Так вот - в палате была бабулька - не знаю - татарка или башкирка.
Туалет в больнице(она деревянной была, одноэтажной) был - но не для больных. Нужно было идти на улицу по нужде. Бабушка. видимо, ходила проситься в туалет внутри больницы и ей отказались его открыть, а до уличного нужно было идти и не так чтобы вот совсем рядышком, а бабулька не здорова - не зря же положили в больницу, она вернулась в палату, встала возле спинки своей кровати и СТОЯ, ничего не снимая,(видимо там ничего и не было). слегка расставив ноги, чтобы не написать в тапки - просто пописала на пол. Санитарка пришла убирать, когда мы ее позвали, ругалась, конечно, а бабушка молчала...
Я была в шоке...
Но - скорее всего это межэтнические выходки. Причем - вынужденные! По сию пору в городах некуда сходить в туалет. Даже, когда теперь обязали кафе и другие пункты общественного питания. пускать людей в туалеты, бывает просто некуда сходить - в шаговой доступности.
Это наша общая беда и уже не один век тому...
Не нужно глумиться...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 15.10.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 15.10.2020, 13:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69297 | Рейтинг: +11806
Да побольше бы ситчику
________________________
Сатин и ситец - два абсолютно разных материала(ткани)
Из ситца шили платья, рубашки, сарафаны, блузки и т.д., из сатина - трусы и шаровары.

Да, соглашусь, что, как спортивные - сатиновые шаровары были популярны у всех, но я веду речь не о занятиях спортом - а о повседневной одежде. Брюки на повседневку не все могли себе позволить

===============

Не ной. Жизнь была прекрасна. Мама мне сшила брючки. С карманчиком!



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 15.10.2020, 13:59 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1349 | Рейтинг: +529,9
Прошу прощения,в Уфе жила с 1946г.Наш двор по ул.Революционной упирался в забор парка Якутова.Училась в 45-ой школе по ул.Пушкина.Ходила в школу пешком,по сути,через весь город.Ни разу ни одной женщины (тем более,русской)не видела в шароварах.Возможно,где-то во дворах Нижегородки или Старой Уфы они и появлялись,но в центральной части города их не было .Уфа была достаточно современным многонациональным городом европейского стиля.



Оценили
4

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com