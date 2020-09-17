«Зеленый щит Башкортостана» призвал граждан выйти на экологические субботники

Активисты недавно образованного движения "Зеленый щит Башкортостана — Куштау" призвали граждан республики выйти 17 октября на экологические субботники, чтобы очистить от мусора населенные пункты и природные памятники.Обращение было опубликовано на страницах организации в социальных сетях.– Пока тепло, пока есть такая возможность, давайте по максимуму очистим наши родные места. Мы всей республикой очистили Куштау от мусора и сейчас приглашаем всех жителей Башкирии принять участие в этой массовой эстафете. Защитили Куштау – защитим и природу Башкортостана! – призвали в видеобращении активисты.– Мы видим, что всех усилий как государственных и муниципальных органов, так и волонтеров не хватает для того, чтобы справиться с постоянно накапливающимся мусоров. Буквально в каждой местности, в каждой сельской округе, в лесопосадках возникают стихийные свалки. К сожалению, сорят много, как приезжие, так и местные жители и убираться хватит еще нашим детям и внукам. Мы решили такие субботники проводить ежеквартально, — рассказал "Idel.Реалии" активист организации Дмитрий Петров.Активист также сообщил, что оргкомитет движения, помимо подготовки к учредительному съезду, приступил к постоянному мониторингу экологической ситуации в республике.— Мы начали вести постоянный сбор и обработку информации из неблагополучных в плане экологии городов и районов республики. Люди из разных мест нам сообщают о своих проблемах, и мы подключаемся к их освещению и способам разрешения. Так, в ближайшие дни поедем в Гафурийский район, где близ деревни Ташла есть карьер по добыче камня, и большегрузы ездят прямо через деревню, убивая дорогу, разнося пыль на всю округу и не обращая никакого внимания на запрещающие знаки, – сказал Петров.По данным организаторов, к экологической акции 17 октября уже намерены присоединиться жители десяти муниципалитетов, в том числе, активисты городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай. В Ишимбайском и Стерлитамакском районах, в частности, активисты намерены убрать мусор с шиханов Куштау, Торатау и Юрактау. Полный список населённых пунктов и мест проведения субботников организаторы обещают опубликовать в пятницу 16 октября.