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«Зеленый щит Башкортостана» призвал граждан выйти на экологические субботники

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Активисты недавно образованного движения "Зеленый щит Башкортостана — Куштау" призвали граждан республики выйти 17 октября на экологические субботники, чтобы очистить от мусора населенные пункты и природные памятники.

«Зеленый щит Башкортостана» призвал граждан выйти на экологические субботники


Обращение было опубликовано на страницах организации в социальных сетях.



– Пока тепло, пока есть такая возможность, давайте по максимуму очистим наши родные места. Мы всей республикой очистили Куштау от мусора и сейчас приглашаем всех жителей Башкирии принять участие в этой массовой эстафете. Защитили Куштау – защитим и природу Башкортостана! – призвали в видеобращении активисты.

– Мы видим, что всех усилий как государственных и муниципальных органов, так и волонтеров не хватает для того, чтобы справиться с постоянно накапливающимся мусоров. Буквально в каждой местности, в каждой сельской округе, в лесопосадках возникают стихийные свалки. К сожалению, сорят много, как приезжие, так и местные жители и убираться хватит еще нашим детям и внукам. Мы решили такие субботники проводить ежеквартально, — рассказал "Idel.Реалии" активист организации Дмитрий Петров.

Активист также сообщил, что оргкомитет движения, помимо подготовки к учредительному съезду, приступил к постоянному мониторингу экологической ситуации в республике.

— Мы начали вести постоянный сбор и обработку информации из неблагополучных в плане экологии городов и районов республики. Люди из разных мест нам сообщают о своих проблемах, и мы подключаемся к их освещению и способам разрешения. Так, в ближайшие дни поедем в Гафурийский район, где близ деревни Ташла есть карьер по добыче камня, и большегрузы ездят прямо через деревню, убивая дорогу, разнося пыль на всю округу и не обращая никакого внимания на запрещающие знаки, – сказал Петров.

По данным организаторов, к экологической акции 17 октября уже намерены присоединиться жители десяти муниципалитетов, в том числе, активисты городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай. В Ишимбайском и Стерлитамакском районах, в частности, активисты намерены убрать мусор с шиханов Куштау, Торатау и Юрактау. Полный список населённых пунктов и мест проведения субботников организаторы обещают опубликовать в пятницу 16 октября.

Идель.Реалии
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  • 1 | 16.10.2020, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69303 | Рейтинг: +11805,9
Хорошее, нужное дело.
Например, инорсовским, нужно бы выйти и собрать мусор в районе Теплого озера и берега Уфимки. Но - важно, чтобы мэрия, администрация районов выделила и транспорт, чтобы увести собранный мусор, а не так, как несколько лет назад нашисты от едрисни организовали субботник в том районе, собрали мусор в мешки - да так и оставили их в кучах, которые мы обнаружили спустя 3 месяца, уже растаскиваемые всякой живностью - кошками, воронами. крысами...



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  • 2 | 16.10.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы!!! Может и супруги и пассии подключатся ?



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  • 3 | 16.10.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Активисты недавно образованного движения "Зеленый щит Башкортостана — Куштау" призвали граждан республики выйти 17 октября на экологические субботники,
===================================
Это явная инициатива, Министерства жилищно-коммунального хозяйства сраны башкир, поддержанная гадием: ему мало того что мы платим баснословные деньги за ЖКХ, так, хотелось бы чтобы еще сами и убирали!
Все буржуины,- социализм безвременно почил, а вместе с ним и разного рода субботники, воскресники!
Дураков нема !!!!



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  • 4 | 16.10.2020, 10:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69303 | Рейтинг: +11805,9
Дураков нема !!!!
_____________________
Послушайте... ведь не МинЖКХ, не буржуины и даже не СРАдий оставляют после себя мусор в местах отдыха... впрочем - может они ТОЖЕ оставляют, но не так много, как все остальные б-станцы. И кто должен шастать по берегам. по лесам, по склонам - чтобы навести порядок, как не сами граждане, наверное, любящие провести свое время на лоне природы, но "забывающие" убрать(унести) за собой мусор.



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  • 5 | 16.10.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.10.2020, 10:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69303 | Рейтинг: +11805,9
===================================
То биш я должен убирать за кем кто нагадил?!
Может мне еще и попу им вытирать?!
Если уж на то пошло, надо организовывать дружины, которые бы следили за чистотой мест отдыха и имели право безжалостно штрафовать тех кто пакостит, а то в итоге они совсем убирать за собой перестанут,- а зачем?- придут "зеленые" и уберут.
И не надо обращать внимание на отговорки типа, когда мы пришли тут уже было грязно: понравилось место для отдыха, наведи порядок, отдохни в свое удовольствие, ну и убери за собой.



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  • 6 | 16.10.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.10.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован

То биш я должен убирать за кем кто нагадил?!
Может мне еще и попу им вытирать?!

И не надо обращать внимание на отговорки типа, когда мы пришли тут уже было грязно: понравилось место для отдыха, наведи порядок, отдохни в свое удовольствие, ну и убери за собой.

====================================
Не тяжко жить с противоречиями?



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