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Потылицын: Не празднование суверенитета, а празднование возвращения Хабирова

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Наблюдатели продолжают оценивать 30-летие со дня принятия декларации о суверенитете, ставшим со временем просто «днем республики».

Потылицын: Не празднование суверенитета, а празднование возвращения Хабирова


Политтехнолог Андрей Потылицын заметил, что последние десять лет о суверенитете Башкортостана, как о единице федерации, в открытом пространстве речи не шло.

— Единственное что делалось – планомерно приводилось в соответствие республиканское законодательство федеральному, согласно которому суверенитет там декоративный. Складывается впечатление, что это было не празднование суверенитета, а празднование двухлетия возвращения в республику Радия Хабирова.

Законодательно и юридически самостоятельность территории мы уже давно не видим. Бюджет полностью зависим от федерльного, управление регионом полностью зависит от федерального мнения, нацпроект – это федеральный импульс. Суверенитет предполагает меру самостоятельности территории, я не вижу ее.

По словам Потылицына, с приходом Владимира Путина в 2000 году начался демонтаж суверенитета и его реформирование в абстракцию.

— Это приведет к профанации федерации. Она останется на бумаге. Причем очень настойчиво звучит речь об укрупнении регионов. По поводу чиновников, сказавших что федерация опасна и вредна для страны — их надо немедленно арестовать, потому что они посягнули на государственное устройство России, и за это имеется статья. Это все рассуждения людей, которые в основной своей массе просто страшатся упустить власть. Если не понимаете, как использовать сложный инструмент – вам не место во власти. Это не говорит о том, что он не существует (этот инструмент) или он неправильный. В мире 27 федеративных государств – среди них большие и успешные: США, Канада, Мексика. Все эти разговоры – это разговоры от тех, кто неспособен управлять страной и ищет архаичные методы – унитарное государство, монархия, феодализм.






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  • 1 | 19.10.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Законодательно и юридически самостоятельность территории мы уже давно не видим.
=====================================
А башкирам это и не надо, для них главное чтобы все башкиры были наЩальниками и буйствовали, а другие народы проживающие на данной территории им преклонялись.



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  • 2 | 19.10.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Суверенитет у нас? Это притеснения и депортации по национальному признаку.



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  • 3 | 19.10.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""Российское государство расположилось как аккупационная армия"...
Самая высокая по РФ вымирание это РБ !
Путин уходи!



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  • 4 | 19.10.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Периферия, точнее дальние края, место ссылки, терпилы у которых все качают, гномы, замкадыши, крестьяне, халдеи, двуногие, сброд, глубинный народ, статистика, мясо, поленья.
Люди сейчас имеют ценность в соответствии с присвоенными активами или местом в госслужбе. Остальные категории не имеют значение.
Если вы этого не поняли в 1993 г. то и сейчас не поймёте.



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  • 5 | 19.10.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Это приведет к профанации федерации. Она останется на бумаге. Причем очень настойчиво звучит речь об укрупнении регионов
____________________________________________________________
__
Давно пора. Титульное мракобесие ничего кроме вреда не несет



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  • 6 | 19.10.2020, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.10.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

""Российское государство расположилось как аккупационная армия"...
Самая высокая по РФ вымирание это РБ !
Путин уходи!
_______________________________________________
Иди в ..ду!

В.В.



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  • 7 | 19.10.2020, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самая высокая по РФ вымирание это РБ !
_________________________________________
Так еб...тесь! Или тоже за вас надо, как наречие ваше учили!



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  • 8 | 19.10.2020, 15:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39586 | Рейтинг: +6523
Потылицын: Не празднование суверенитета, а празднование ...
===
Высоцкий - Раз пошли на дело я и Рабинович...

Рабинович выпить захотел.
...
Выпить, так уж выпить,
Но выпить и покушать!
Мы пошли в прибрежный ресторан.
Там сидела Сара,
У неё под юбкой
Дробом был заряженный наган.

https://www.youtube.com/watch?v=AKgBtTcJjnI



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  • 9 | 19.10.2020, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.10.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""Российское государство расположилось как аккупационная армия"...
Самая высокая по РФ вымирание это РБ !
Путин уходи!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Поволжье как эпицентр роста смертности в центре страны
Однако впереди и Санкт-Петербурга с областью, и Подмосковья по показателю процентного роста оказались два региона Поволжья. Первый из них (и шестой среди всех регионов России, включая Северный Кавказ) — Татарстан. Тут смертность выросла на 15,4% — год назад в республике умерли 28,7 тысячи человек, а в 2020 году — 33,1 тысячи. Седьмое место — у Чувашии, тут показатель вырос на 14,1%, с 10,2 до 11,6 тысячи, или на 1 437 человек.

Среди других регионов Поволжья, входящих в топ-20 по росту смертности, — Пензенская область (рост на 13,3%), Мордовия (9,9%), Башкортостан (9,2%), Самарская область (8,8%) и Марий Эл (7,9%).
____________________________________________________________
_ Так что утухни, либерастного идиота кусок! Ты совершенно не владеешь информацией, иди придурка Соловья читай! Очень Опытный



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  • 10 | 19.10.2020, 18:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39586 | Рейтинг: +6523
Эти китайцы, за двадцать лет, с нуля создали КИТАЙ, а комуняки, за это время, в очередной раз разграбили РОССИЮ.

Почитайте Инет, китайцы затеяли гонку с амерами в микроэлектронике.
При этом амеры не на шутку всполошились.

Без микропроцессоров России хана и прозябание, а в текущей комуняцкой системе и в разодранной стране ни черта другого ей даже и ни светит.



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  • 11 | 19.10.2020, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.10.2020, 18:03 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39584 | Рейтинг: +6523,6
Эти китайцы, за двадцать лет, с нуля создали КИТАЙ, а комуняки, за это время, в очередной раз разграбили РОССИЮ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вдум! Китай создали в 21 веке с нуля? Что такого забористого курнул или самогонки треснул? К сведению, в Китае правит коммунистическая партия! Очень Опытный



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  • 12 | 19.10.2020, 20:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39586 | Рейтинг: +6523
11 | 19.10.2020, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован

К сведению, в Китае правит коммунистическая партия! Очень Опытный0
===
А ты почувствуй разницу, ОО.

Эти китайские тАвАрищи за 20 лет вывели страну на передовые рубежи, а российские - в очередной раз разграбили Россию.



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  • 13 | 19.10.2020, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти китайские тАвАрищи за 20 лет вывели страну на передовые рубежи, а российские - в очередной раз разграбили Россию
______________________________________________________
В китайскую экономику хорошо вложились американцы. Это сотрудничество началось в 70е в противовес СССР. Сейчас Китай крупнейший экономический партнер США, китай производит все для амеров, начиная от айонов, заканчивая беретами для американских солдат.



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