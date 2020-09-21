Потылицын: Не празднование суверенитета, а празднование возвращения Хабирова

Наблюдатели продолжают оценивать 30-летие со дня принятия декларации о суверенитете, ставшим со временем просто «днем республики».Политтехнолог Андрей Потылицын заметил, что последние десять лет о суверенитете Башкортостана, как о единице федерации, в открытом пространстве речи не шло.— Единственное что делалось – планомерно приводилось в соответствие республиканское законодательство федеральному, согласно которому суверенитет там декоративный. Складывается впечатление, что это было не празднование суверенитета, а празднование двухлетия возвращения в республику Радия Хабирова.Законодательно и юридически самостоятельность территории мы уже давно не видим. Бюджет полностью зависим от федерльного, управление регионом полностью зависит от федерального мнения, нацпроект – это федеральный импульс. Суверенитет предполагает меру самостоятельности территории, я не вижу ее.По словам Потылицына, с приходом Владимира Путина в 2000 году начался демонтаж суверенитета и его реформирование в абстракцию.— Это приведет к профанации федерации. Она останется на бумаге. Причем очень настойчиво звучит речь об укрупнении регионов. По поводу чиновников, сказавших что федерация опасна и вредна для страны — их надо немедленно арестовать, потому что они посягнули на государственное устройство России, и за это имеется статья. Это все рассуждения людей, которые в основной своей массе просто страшатся упустить власть. Если не понимаете, как использовать сложный инструмент – вам не место во власти. Это не говорит о том, что он не существует (этот инструмент) или он неправильный. В мире 27 федеративных государств – среди них большие и успешные: США, Канада, Мексика. Все эти разговоры – это разговоры от тех, кто неспособен управлять страной и ищет архаичные методы – унитарное государство, монархия, феодализм.