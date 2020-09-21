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Время суверенитета давно ушло

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Суверенитет в том виде, в котором был провозглашен в 1990 году, оказал негативное влияние на развитие Башкирии, считает писатель Игорь Савельев.

Время суверенитета давно ушло


— Слау богу, он закончился в 2000-м году, когда все положения, связанные с суверенитетом, были отменны и изъяты из Конституции Башкирии. Это было одно из правильных действий нового поколения российских властей, включая Путина.

По словам Савельева, в течение седеющих десяти лет после фактической отмены суверенитета Муртазой Рахимовым и его окружением предпринимались попытки «что-то переиграть, что-то вернуть, кого-то обхитрить».

— Это продолжалось долго. Разговоры о суверенитете и декларации тогда были важны для политического класса Башкирии, но после 10-го года с уходом Рахимова это все потеряло актуальность, потому что хамитовскому поколению это был абсолютно не нужно и не интересно, думаю, что и хабировскому тоже. В руководстве республике и в политической элите понимают, что время суверенитета давно ушло и это не больше, чем дань традиции. Подобно тому, как в 90-е годы откол нескольких регионов, включая Башкирию, был чрезмерным, так сегодня и централизация может быть чрезмерной. Это не самая большая проблема на сегодняшний день из существующих в стране, потому что политически назревшие проблемы в России достаточно серьезные и если что-то приведет к социальным взрывам, то это будет не вопрос о суверенитете или его отсутствии в отдельных регионах.

По его словам, нет предпосылок для того, чтобы националистические движения пришли к власти в Башкирии.
— Потому что в нынешнем российском устройстве вопрос о том, что кто-то в регионе придет самостоятельно, он в принципе не стоит.

Савельв считает, что возвращение Хабирова два года назад ошибочно воспринималось как реставрацию Башкирии рахимовского времени.

— Я думаю, во многом с этим связан всплеск националистических идей. Я бы не связывал их с шиханами, безусловно эти протесты как-то взаимосвязаны, но градус недовольства, который существует – он велик.

Игорь Савельев, Эхо Москвы






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  • 1 | 19.10.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...так сегодня и централизация может быть чрезмерной.

-----------------------

Не может. Ибо кругом война. Централизация - это спасение.

Двусмысленность текущего момента в том, что нет общей объединяющей идеи, а насаждаемая религиозность стала, по сути, работать на обособление значительных общественных страт. Клерикализация страны
при наличии нескольких крупных конфессий - это мина Ельцина.



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  • 2 | 19.10.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Суверенитетом обладают страны, которые можно перечесть по пальцам.
Остальные - так или иначе - вручают его глобальным игрокам, как хлеб-соль.
Разумеется, получая гарантии своего развития. Правда, американцам верить нельзя.



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  • 3 | 19.10.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суверенитет в том виде, в котором был провозглашен в 1990 году, оказал негативное влияние на развитие Башкирии,
=======================================
Не только на развитие башкитрии, но и на отношение к самим башкирам со стороны других наций, Башкиры зв этот период, показали всю сущность своего естества, в отличии от татар, и теперь впору переделать поговорку следующим образом,- незваный гость ХУЖЕ БАШКИРИНА, хотя куда уж хуже...



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  • 4 | 19.10.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69333 | Рейтинг: +11802,5
возвращение Хабирова два года назад ошибочно воспринималось как реставрацию Башкирии рахимовского времени.
_____________________________________
Только клинические идиоты так могли воспринять - поэтому и скакали с кураями на Телецентре.
1. СРАдий национализмом не страдал и в юности, а уж после работы в АПэшечке пуйла - и подавно
2. Пуйло не идиот, чтобы отдавать бразды правления в регионах не русским нацикам. Не для этого у него ФСБ в этих регионах землю носом роет... вспомните, что уже при Палагине нациков придушивали... СБМ сам сдох, детки выросли, в войнушки наигрались, пошли карьерку строить, бабки пи-здить, следующее поколение кук-буре как раз и попало под Палагина после того, как бабая турнули под зад коленом. А СРАдию был дан наказ расправиться с Башкортом.
И да - Палагин был назначен в Б-стан - в декабре 2008 - видимо тогда и началась операция по выдворению из кресла Рахимова.



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  • 5 | 19.10.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Г- Савельев, "Мы не рабы, рабы не мы"!
А вы, судя по фамилии, - потомок рабов. Соболезную!



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  • 6 | 19.10.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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незваный гость ХУЖЕ БАШКИРИНА, хотя куда уж хуже...
----------------

Н-дя? Хе-хе... А почему хуже? Да потому, что БАШКИРИН всегда - ЗВАНЫЙ
гость! Хе-хе...



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  • 7 | 19.10.2020, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69333 | Рейтинг: +11802,5
Напомню, что и русское националистическое движение в регионе тоже было купировано после 2012-13 годов



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  • 8 | 19.10.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Как трактовать преемственность в татарофобии? Заказ Кремля? Или это продукт местных политиканов?



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  • 9 | 19.10.2020, 11:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31787 | Рейтинг: -716,1
И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Мэнге Рэсэй менэн!



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  • 10 | 19.10.2020, 12:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1657 | Рейтинг: +374,6
Вот у зульки зачесалось и в Астрахань ломанулась. Куте кычыткан ачтерханга барган. А все из за того что мыться не научились.



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  • 11 | 19.10.2020, 13:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31787 | Рейтинг: -716,1
10 | 19.10.2020, 12:52 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1657 | Рейтинг: +374,5
Вот у зульки зачесалось и в Астрахань ломанулась. Куте кычыткан ачтерханга барган. А все из за того что мыться не научились.
----------------------------
Ты дебил ломанулся в Башкирию. Кем кутагы егылган Башкортостанга киткян.



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  • 12 | 19.10.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы, судя по фамилии, - потомок рабов. Соболезную!
________________________________________________
Соболезгуйте себе, потомок подданых рабов



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  • 13 | 19.10.2020, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куте кычыткан Ачтраханга киткэн - у нас говорят, там потому что соленые озера есть, которые останавливает зуд в жопе



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  • 14 | 19.10.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры зв этот период, показали всю сущность своего естества, в отличии от татар, и теперь
------------
Такого национализма как в татарсране нигде не увидишь. Был я там, как их терпят?



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  • 15 | 19.10.2020, 15:52 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39586 | Рейтинг: +6523
Суверенитет в том виде, в котором был провозглашен в 1990 году, оказал негативное влияние на развитие Башкирии, считает писатель Игорь Савельев.
===
Ясно дело, что суверенно махающий во все стороны хвост ни одному владельцу удовольствия не доставит.



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  • 16 | 19.10.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.10.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69330 | Рейтинг: +11802,4

СРАдий национализмом не страдал и в юности, а уж после работы в АПэшечке пуйла - и подавно.
____________________________________________________________
___
Он никогда не страдал национализмом, но всегда использовал националистов и в рахимовское время (почитайте, книжку Мурзагулова) и в период работы в АПэшке для смещения Хамитова. А, если послушать Гиркина-Стрелкова (он до Донбасса курировал в ФСБ Башкирию), и не только его, Кук буре, трансформировавшееся затем в Башкорт, создал именно он. И, не моргнув глазом, использует их и в будущем, если вдруг в Кремле решат сместить его!
____________________________________________________________
__



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  • 17 | 19.10.2020, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
, если вдруг в Кремле решат сместить его!
_________________________________________
Он не такой дурак, чтобы свою карьеру на помойку выкинуть. сделает то что решат в кремле



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  • 18 | 19.10.2020, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 19.10.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры зв этот период, показали всю сущность своего естества, в отличии от татар, и теперь
------------
Такого национализма как в татарсране нигде не увидишь. Был я там, как их терпят?
_______________________
кого в башкирии за национализм и экстремизм запретили недавно?Тебе припомнить, может быть?Или память отшибает как только и сразу?



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  • 19 | 19.10.2020, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кого в башкирии за национализм и экстремизм запретили недавно?Тебе припомнить, может быть?Или память отшибает как только и сразу?
________________________________________________________
Молодчиков из Башкорта?



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