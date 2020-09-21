Суверенитет в том виде, в котором был провозглашен в 1990 году, оказал негативное влияние на развитие Башкирии, считает писатель Игорь Савельев.— Слау богу, он закончился в 2000-м году, когда все положения, связанные с суверенитетом, были отменны и изъяты из Конституции Башкирии. Это было одно из правильных действий нового поколения российских властей, включая Путина.По словам Савельева, в течение седеющих десяти лет после фактической отмены суверенитета Муртазой Рахимовым и его окружением предпринимались попытки «что-то переиграть, что-то вернуть, кого-то обхитрить».— Это продолжалось долго. Разговоры о суверенитете и декларации тогда были важны для политического класса Башкирии, но после 10-го года с уходом Рахимова это все потеряло актуальность, потому что хамитовскому поколению это был абсолютно не нужно и не интересно, думаю, что и хабировскому тоже. В руководстве республике и в политической элите понимают, что время суверенитета давно ушло и это не больше, чем дань традиции. Подобно тому, как в 90-е годы откол нескольких регионов, включая Башкирию, был чрезмерным, так сегодня и централизация может быть чрезмерной. Это не самая большая проблема на сегодняшний день из существующих в стране, потому что политически назревшие проблемы в России достаточно серьезные и если что-то приведет к социальным взрывам, то это будет не вопрос о суверенитете или его отсутствии в отдельных регионах.По его словам, нет предпосылок для того, чтобы националистические движения пришли к власти в Башкирии.— Потому что в нынешнем российском устройстве вопрос о том, что кто-то в регионе придет самостоятельно, он в принципе не стоит.Савельв считает, что возвращение Хабирова два года назад ошибочно воспринималось как реставрацию Башкирии рахимовского времени.— Я думаю, во многом с этим связан всплеск националистических идей. Я бы не связывал их с шиханами, безусловно эти протесты как-то взаимосвязаны, но градус недовольства, который существует – он велик.