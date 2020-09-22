Башкирская медицина мэру не помощник?

Мэра Уфы Ульфата Мустафина отправили спецбортом в МосквуИсточник также сообщил, что градоначальнику готовят замену.Источник РroUfu.ru сообщил, что Ульфат Мустафин, который с 26 сентября не появляется на публике, ближе к ночи был экстренно госпитализирован в Москву с использованием спецборта МЧС. По определенным данным, он находится в бессознательном состоянии. В какой именно госпиталь отправят госслужащего – не уточняется.Тем временем, как полагает источник в правительстве, в Администрации главы РБ уже готовят замену Мустафину. Мэром Уфы может стать якобы глава Нефтекамска – Ратмир Мавлиев, сын известного бизнесмена Рафила Мавлиева. Ранее этот бизнесмен попал в историю, когда жители села Саклово Краснокамского районa были возмущены тем, что он гоняет их коров на вертолете. По другой версии источника, замену мэру еще ищут.Напомним, состояние самого мэра Уфы Ульфата Мустафина уже давно вызывает подозрение и обеспокоенность общественности. Долго время в пресс-службе мэрии отрицали заболевание у мэра и скупо отвечали, что Мустафин находится на больничном после контакта с COVID-подтвержденным.Также пока неизвестно, кто именно оплатил перелет. В региональном Минздраве сообщили, что ни Республиканская клиническая больница №2, ни само ведомство не оплачивало спецборт. В марте этого года Минздрав Башкирии оплатил спецборт молодой маме из Уфы - женщину удалось спасти. Борт стоил 1,5 млн рублей.Справка. Ратмир Мавлиев родился в 1989 году. В 2011 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2014 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. С 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, а в 2015 году занимал должность заместителя руководителя Ютазинского исполкома. До назначения на должность и.о. главы Нефтекамска занимал пост советника главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.