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Башкирская медицина мэру не помощник?

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.10.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 34666 | Комментарии: 9
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Мэра Уфы Ульфата Мустафина отправили спецбортом в Москву

Башкирская медицина мэру не помощник?


Источник также сообщил, что градоначальнику готовят замену.

Источник РroUfu.ru сообщил, что Ульфат Мустафин, который с 26 сентября не появляется на публике, ближе к ночи был экстренно госпитализирован в Москву с использованием спецборта МЧС. По определенным данным, он находится в бессознательном состоянии. В какой именно госпиталь отправят госслужащего – не уточняется.

Тем временем, как полагает источник в правительстве, в Администрации главы РБ уже готовят замену Мустафину. Мэром Уфы может стать якобы глава Нефтекамска – Ратмир Мавлиев, сын известного бизнесмена Рафила Мавлиева. Ранее этот бизнесмен попал в историю, когда жители села Саклово Краснокамского районa были возмущены тем, что он гоняет их коров на вертолете. По другой версии источника, замену мэру еще ищут.

Напомним, состояние самого мэра Уфы Ульфата Мустафина уже давно вызывает подозрение и обеспокоенность общественности. Долго время в пресс-службе мэрии отрицали заболевание у мэра и скупо отвечали, что Мустафин находится на больничном после контакта с COVID-подтвержденным.

Также пока неизвестно, кто именно оплатил перелет. В региональном Минздраве сообщили, что ни Республиканская клиническая больница №2, ни само ведомство не оплачивало спецборт. В марте этого года Минздрав Башкирии оплатил спецборт молодой маме из Уфы - женщину удалось спасти. Борт стоил 1,5 млн рублей.

Справка. Ратмир Мавлиев родился в 1989 году. В 2011 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2014 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. С 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, а в 2015 году занимал должность заместителя руководителя Ютазинского исполкома. До назначения на должность и.о. главы Нефтекамска занимал пост советника главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.

ПроУфу
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  • 1 | 21.10.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По определенным данным, он находится в бессознательном состоянии
===========================================
Да в окружение гадия, как минимум, половина чинуш находится в бессознательном состоянии, впрочем как и сам гадий.- это их естественное состояние, и медицина здесь бессильна...



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  • 2 | 21.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борт стоил 1,5 млн рублей.

----------------

Какое же паскудное государство выстроено, если все интересы вокруг денег.



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  • 3 | 21.10.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, состояние самого мэра Уфы Ульфата Мустафина уже давно вызывает подозрение и обеспокоенность общественности.
______________________________________
без уточнений. на этом надо было остановиться
турк



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  • 4 | 21.10.2020, 11:02 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40402 | Рейтинг: +5125,8
Ст.41 Конституции гарантирует оказание медпомощи одинаковое для ВСЕХ граждан. ?????



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  • 5 | 21.10.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не зря Путин подтерся Конституцией. Бабаю ох как сидеть на шее народа свесив свои старческие ножки приятно!



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  • 6 | 21.10.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Его "песенка спета"! Не только Хабаровск, Куш-Тау, но и Рязань и Комсомольск На Амуре!..



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  • 7 | 21.10.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.10.2020, 11:02 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40399 | Рейтинг: +5126
Ст.41 Конституции гарантирует оказание медпомощи одинаковое для ВСЕХ граждан. ?????
_____________________________________
дануна.... ты ж доцент , зачем в заблуждение вводишь ? нет такого в 41 статье. в 19 есть что то про равенство прав и всё
турк



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  • 8 | 21.10.2020, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а чё ты минусишь то? тебе . как доценту юриспруденции, стыдно не знать ... а я правду казал
турк



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  • 9 | 21.10.2020, 21:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 21.10.2020, 11:02 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40401 | Рейтинг: +5125,8
Ст.41 Конституции гарантирует оказание медпомощи одинаковое для ВСЕХ граждан. ?????
=====================================================
Нет Юра, как показывает практика оказание бесплатной медпомощи гарантировано только высокопоставленным и близким к бюджету малайкам, их родным и близким. Для остальных бесплатная помощь на от@бись, как впрочем и было озвучено сРадием.

И-2



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