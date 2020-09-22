Хватило совести судиться со всеми СМИ

Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову и «Радио Свобода».Предварительные слушания по искам назначены на сегодня, они пройдут в Кировском райсуде.По данным Ъ-Уфа, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин и председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов требуют защитить их честь и достоинство и обязать Рахимову и ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода» выплатить по 250 тысяч компенсации в пользу фонда «Иман Башкортостан».Поводом для обращения в суд стало интервью Рауфы Рахимовой уфимскому журналисту американского сайта «Радио Свобода». В нем Рахимова рассказала, что Сидякин и Мурзагулов якобы оказывают давление на рекламодателей, работающих с порталом Проуфу и газетой Бонус, издателем которых является Рахимова.По данным Ъ-Уфа, после публикации интервью администрация главы направила «Радио Свобода» письмо, в котором сообщалось, что «руководитель администрации главы Республики Башкортостан А.Г. Сидякин не оказывал давления на рекламодателей издания “Проуфу”».Ранее Александр Сидякин обратился в суд с исками к ООО «Эхо Мск», который является учредителем сайта уфимской редакции «Эха Москвы», а также политтехнологу Андрею Потылицыну и журналисту Рамилю Рахматову. В этих исках Сидякин также требует по 250 тысяч рублей компенсации в счет фонда «Иман Башкортостан».