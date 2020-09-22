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Хватило совести судиться со всеми СМИ

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Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову и «Радио Свобода».

Хватило совести судиться со всеми СМИ


Предварительные слушания по искам назначены на сегодня, они пройдут в Кировском райсуде.

По данным Ъ-Уфа, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин и председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов требуют защитить их честь и достоинство и обязать Рахимову и ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода» выплатить по 250 тысяч компенсации в пользу фонда «Иман Башкортостан».

Поводом для обращения в суд стало интервью Рауфы Рахимовой уфимскому журналисту американского сайта «Радио Свобода». В нем Рахимова рассказала, что Сидякин и Мурзагулов якобы оказывают давление на рекламодателей, работающих с порталом Проуфу и газетой Бонус, издателем которых является Рахимова.

По данным Ъ-Уфа, после публикации интервью администрация главы направила «Радио Свобода» письмо, в котором сообщалось, что «руководитель администрации главы Республики Башкортостан А.Г. Сидякин не оказывал давления на рекламодателей издания “Проуфу”».

Ранее Александр Сидякин обратился в суд с исками к ООО «Эхо Мск», который является учредителем сайта уфимской редакции «Эха Москвы», а также политтехнологу Андрею Потылицыну и журналисту Рамилю Рахматову. В этих исках Сидякин также требует по 250 тысяч рублей компенсации в счет фонда «Иман Башкортостан».

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.10.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Это будет интересное противостояние , кто победит ?
Старые связи и родственные отношения или новая власть и ее возможности ?



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  • 2 | 21.10.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Все судятся-рядятся... При Советской Власти это было постыдным делом.



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  • 3 | 21.10.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.10.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это будет интересное противостояние , кто победит ?

---------------------

Во-во. Как на ТВ разборки гламурных блядей всем впаривают каждый вечер.



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  • 4 | 21.10.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Сидякин А, и Назаров А. ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА !!!



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  • 5 | 21.10.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.10.2020, 11:50 | Автор:

Сидякин А, и Назаров А. ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА !!!
==========================================
То есть , предали национальное происхождение и интересы русского человека ?



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  • 6 | 21.10.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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А этот Радий, а Ишимбайский Азаматка что по вашему не урусы?!
А вы, хотя бы знаете что такое урысы?!



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  • 7 | 21.10.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.10.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидякин А, и Назаров А. ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА !!!
----------------------
сибайские сплетни.



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  • 8 | 21.10.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требуют защитить их честь и достоинство. Интересно чью сторону примет суд?
Будет по справедливости или по правилам?



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  • 9 | 21.10.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже одно судилище говорит о слабости и отсутствии рычагов воздействия без воплей и создания сакральной жертвы. Рауфе и Пытылицину это только лишний пиар и чувство удовлетворенности от своей деятельности, а для Утырбаева это борьба с СМИ и низкий полёт. Еще больше скандалов в копилку, оппозиция набирает очки и перетягивает электорат. Слишком быстро растёт негатив, слишком мало инициативы со стороны властных органов. Как будут отмываться не известно.



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  • 10 | 21.10.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 21.10.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.10.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидякин А, и Назаров А. ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА !!!
----------------------
сибайские сплетни.
----------------------
Уголовное дело то же сплетни?



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  • 11 | 21.10.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватило совести судиться со всеми СМИ
========================================
У них не совести хватило, а УМА НЕ ХВАТИЛО не связываться, с "Радио Свободы"!!!!
Этим поступком они подписали себе смертный приговор как в политике, и так и в карьере.
Вообще у мужиков начисто снесло крышу !!!



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  • Эксперт
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  • 12 | 21.10.2020, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69352 | Рейтинг: +11802,3
Классический эффект Барбары Стрейзанд. Много ли народу читает ПроУфу, ЭМ в Уфе и Свободу? Не много надо признать это. А вот теперь, как круги на воде - разлетится "благая весть" по другим СМИ - и выйдет история за пределы региона - на всероссийский и даже международный уровень.
Пригожинские лавры покоя не дают? Жизнь скучна и однообразна? Похайпить решили... ну-ну.



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  • 13 | 21.10.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Четвертый с какой целью интересуешься ?



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  • 14 | 21.10.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТО-ВА-РИ-ЩИ!

"Президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект "О Государственном Совете Российской Федерации".

Госсовет в его новом виде задуман как полностью управляемый президентом России, он же — председатель Госсовета."

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОССОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!!!



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  • 15 | 21.10.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект "О Государственном Совете Российской Федерации".
__________________________________________
Наконец..Дождались. Вернулась таки государственная советская власть. Ура!!!



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  • 16 | 21.10.2020, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец..Дождались. Вернулась таки государственная советская власть.

---------------------------

...
"Обращает на себя внимание весьма плотная привязка планируемых функций Госсовета к созданию «федеральных территорий».

...это специальное «вырезание» федеральных территорий из состава УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ Российской Федерации по причинам политического, социально-экономического или любого иного характера.

Целью может быть создание зон ускоренного развития, ОСЛАБЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА СЕПАРАТИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ, защита национальных интересов, включая национальную безопасность, — да всё что угодно..."

Нацики, вешайтесь.



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  • 17 | 21.10.2020, 15:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15139 | Рейтинг: -2163,2
Требуют защитить их честь и достоинство. Интересно чью сторону примет суд?
Будет по справедливости или по правилам?
__________________________________
В общем-то, суд должен судить по закону.
А справедливость у каждого может быть своя.



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  • 18 | 21.10.2020, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.10.2020, 11:50 | Автор:

Сидякин А, и Назаров А. ПРЕДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДА !!!
==============
13 | 21.10.2020, 14:15 | Автор:

Четвертый с какой целью интересуешься ?
==============================================
Интересный русский язык и некоторые люди .
Утверждение одного , преподносится другим
как Вопрошание .



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  • 19 | 21.10.2020, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 21.10.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТО-ВА-РИ-ЩИ!

"Президент РФ внёс на рассмотрение Госдумы законопроект "О Государственном Совете Российской Федерации".

Госсовет в его новом виде задуман как полностью управляемый президентом России, он же — председатель Госсовета."

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОССОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Государственный Совет Российской Федерации — конституционный орган, формируемый президентом Российской Федерации «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
Председателем Государственного Совета РФ является Президент Российской Федерации.
____________________________________________________________
_ Открою тебе самую важную тайну РФ - сейчас Председателем Госсовета РФ тоже является Президент РФ! Только об этом никому, это знают только Президент РФ и я, ну теперь и ты! Почему-то все либерасты обязательно дураки, а все дураки обязательно либерасты! Очень Опытный



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  • 20 | 21.10.2020, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чем проявились честь и достоинство Сидякина,Мурзагулова ? И есть они у них ? Судьи тоже принуждаждают граждан к обращению "ваша честь" , когда у них она напрочь отсутствует. Понятие совесть вовсе искоренено у "элиты".



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