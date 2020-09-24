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В Туймазах откопали «башкирские роды»

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В Башкортостане презентовали "Карту башкирских родов" и пособия по краеведению.

В Туймазах откопали «башкирские роды»


В Туймазах прошла встреча местных краеведов с экспертами Института стратегических исследований Республики Башкортостан и Центра изучения исторического наследия Башкортостана "Шежере" при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив.

Карту представил старший научный сотрудник Института стратегических исследований РБ, кандидат философских наук Рафиль Асылгужин, пишет "Туймазинский вестник".

На этой карте показано, в каких населённых пунктах района проживали многочисленные башкирские роды.

Так, судя по ней, на туймазинских землях проживали преимущественно башкиры родов канглы и елан, однако там селились и представители других родов.

— Этот проект с полным правом можно назвать народным. Ведь при составлении карты, кроме архивных, статистических материалов, мы использовали также информацию краеведов-энтузиастов, – сказал Рафиль Асылгужин.

Также на встрече было презентовано научно-методическое пособие по демографии, истории и культуре башкир Туймазинского района из серии брошюр "Без башкортлар". В нем опубликованы сведения о костюмах башкир северо-запада, ремёслах, особенностях говора.

Каждый раздел пособия имеет ссылку на архивные материалы и библиографические ссылки.

Как пояснили создатели серии таких брошюр, они основаны на документальных сведениях и источниках научных экспедиций по региону, начиная с XVIII века.

– Надеюсь, представленные сегодня пособия и методические рекомендации помогут мне продвинуться дальше в краеведческой работе, – поделился присутствовавший на встрече житель села Балтаево Туймазинского района, преподаватель истории Марат Давлетов. – Составлением своей родословной я занялся больше 10 лет назад. И до сей поры продолжаю пополнять багаж информации о своих предках. На сегодняшний день я восстановил сведения о своих корнях до 21 колена – все они документально подтверждены. Однако у меня есть информация о родословной до 32 колена, просто информация об 11-ти из них не подкреплена документально – я работаю над этим. Занявшись своей родословной, я углубился также в изучение, сбор информации о родном селе Балтаево, чья история насчитывает не одно столетие. Поэтому моя работа пригодится и моим землякам.

А также на встрече своими находками в области реконструкции старинных национальных костюмов башкир северо-запада республики поделилась руководитель объединения "Тамга" Зульфия Краснова. Она также руководит этнографическими экспедициями по районам северо-запада Башкортостана. Собранные фото и видеоматериалы будут доступны этнографам, историкам, художникам, дизайнерам и реконструкторам на тематическом сайте.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 23.10.2020, 08:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продолжается работа по глубокой фальсификации истории, путём внедрения подделок. Кто бы не обратился за своим шежере в институт истории уходит оттуда башкиром. Уже не смешно.



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12

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  • 2 | 23.10.2020, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Махровый этногеноцид против татар в действии.
Акбарс, пожираемый заживо стаей гиен, не способен даже на оскал.



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6

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  • 3 | 23.10.2020, 09:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1659 | Рейтинг: +374,9
Эти копатели по указанию мордозадых что угодно откопают. Да не только в Туймазах но и Англии.



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11

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  •  
  • 4 | 23.10.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этой карте показано, в каких населённых пунктах района проживали многочисленные башкирские роды.
==========================================
Ну проживали, а может и не проживали?! Где им дозволяли,там они и проживали, а выбор то был невелик. И что из этого, какой вывод?!
Ну возьмем к примеру цыган, или евреев, они где только не проживают ну и что?
К стати, а почему "проживали", почему в прошедшем времени, что опять кочевать намылились ?! Если это так, то и попутного вам ветра....



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8

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  • 5 | 23.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
38 | 22.10.2020, 18:10 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31803 | Рейтинг: -716,5
16 | 22.10.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуль... Полезно ли вот так глубоко рыться, отыскивая корешки? Думается, что во глубине этих руд... всё смешалось в кучу: кони, люди... А? Просвети
-------_----------------------------
Я тебе не просветитель.
Сам задумайся, для чего нужны такие науки, как палеоантропология, антропология, археология и проч.

=====================

Зуля, мой скромный ум не чужд сим наукам. Но выдавать в публичное
пространство предположения, вроде "могли быть", "вполне возможно",
"исходя из гипотезы" - это банальный набор аргументов для "Окна Овертона".



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5

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  • Эксперт
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  • 6 | 23.10.2020, 10:54 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 70 | Комментарии: 667 | Рейтинг: +200,2
Никак не доходит до башкирских национал-патриотов, что численность народа увеличивают на ложе любви, а не на сфальсифицированных переписях населения. Ведь все просто, естественно. Эта ваша беготня с надуманными родословными, пещерными корнями...



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6

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  •  
  • 7 | 23.10.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.10.2020, 10:54 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 70 | Комментарии: 667 | Рейтинг: +200,1
Никак не доходит до башкирских национал-патриотов, что численность народа увеличивают на ложе любви, а не на сфальсифицированных переписях населения. Ведь все просто, естественно. Эта ваша беготня с надуманными родословными, пещерными корнями...
==================================
Карим, на ложе любви сейчас рождаются цивилизованные и у них сознание, а не инстинкты.



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  • 8 | 23.10.2020, 11:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31805 | Рейтинг: -716,6
5 | 23.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован

"исходя из гипотезы" - это банальный набор аргументов для "Окна Овертона".
----------------------------
История - наука большей частью гипотетична, не из разряда точных наук.

Особенно при отсутствии достоверных письменных источников.

Вы верите Геродоту?



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  • 9 | 23.10.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.10.2020, 10:54 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 70 | Комментарии: 667 | Рейтинг: +200,1
Никак не доходит до башкирских национал-патриотов, что численность народа увеличивают на ложе любви, а не на сфальсифицированных переписях населения. Ведь все просто, естественно. Эта ваша беготня с надуманными родословными, пещерными корнями...
==================================
на каком ложе любви хрз поменял национальность?



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  • 10 | 23.10.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.10.2020, 09:12 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1659 | Рейтинг: +374,9
Эти копатели по указанию мордозадых что угодно откопают. Да не только в Туймазах но и Англии.

++++++++
это как ваши работодатели у новального



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  • 11 | 23.10.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В давние времена русские жили в шалаше где ныне Иваново, рожастые в Монголии скакали дикими. А Башкирии башкиры, не инопланетяне же.
Вопросы тут излишни, как говорится



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3

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  • 12 | 23.10.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В давние времена русские жили в шалаше где ныне Иваново, рожастые в Монголии скакали дикими. А Башкирии башкиры, не инопланетяне же.
Вопросы тут излишни, как говорится

Да уж, тебя точно не на ложе любви зачали. Ты жертва пьяного аборта. Закусывать надо.



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2

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  • 13 | 23.10.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно не было и вот ОПЯТЬ , начали повторятся
песни времен М. Рахимова - Мы великие башкиры !



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  • 14 | 23.10.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вклад Башкир в историю будущей России огромен. Башкиры не считают себя исключительной нацией, но несмотря на это Россия предпринимает все усилия для розни. Хотя это касается отношения России вообще к кому бы не было. Чуток не удался план Путина по вторжению даже в братскую Белоруссию. Хотя для России и Украина уже, как бы, не совсем братская. Мало того, Российская власть она и к "своим" гражданам не менее жестока! Отказ в предоставлении гражданам пайка (прожиточного минимума)...
Остается напомнить Герцина: Российское государство расположилось как аккупационная армия...
Сведущие утверждают что к 2022 Путина в политике не будет! Это означает выборы! Учитывайте плохой опыт и не повторяйте ошибок:"Голосуйте только за тех, кто на деле отстаивал интересы народа! Такие люди есть! Россия не вся "горбатая"! Если их не будет в списке на выборах, - унеси избирательный бюллетень домой, причин придумать можно много, подумать надо...еще какая причина... Но, вы за избирательный бюллетень расписались и он ваш и никто не имеет право вам запретить его вынос! А если вы еще, по "ошибке" хотя бы один испортите...вы уже два голоса отымете у этих подлецов! Вы защитите Родину! Вы защитите многострадальный народ!



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  • 15 | 23.10.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6"Карим
Т.о.скрывали кровожадность этого лютого народа. Кунаки...



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  • Участник
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житель села Балтаево Туймазинского района,
преподаватель истории Марат Давлетов.
– Составлением своей родословной я занялся больше 10 лет назад. И
до сей поры продолжаю пополнять багаж информации о своих предках.
На сегодняшний день я восстановил сведения о своих корнях до 21 колена – все они документально подтверждены.
Однако у меня есть информация о родословной до 32 колена,
просто информация об 11-ти из них не подкреплена документально –
я работаю над этим.

============================
вот такая работенка кипит в ауле Балтаево:
до 21 колена документы собраны,это за 1450 - 2000 годы.

Маратику осталось сущие пустяки: дать запрос на 1150 - 1450 гг,
кто нить помоложе из Болтаева сгоняет на машине времени до 10 века,ему там оформят заверенные копии метрик предков -
и работа до 32 колена будет завершена.......

я поражаюсь какие у них продвинутые технологии общения с предками.... наследие предков........ оненербе доморощенное



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10

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  • 17 | 23.10.2020, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69362 | Рейтинг: +11800,9
Вот два тезиса от 14-го:

Вклад Башкир в историю будущей России огромен.

Башкиры не считают себя исключительной нацией, но несмотря на это Россия предпринимает все усилия для розни.

А можно попунктно:

- вклад башкир(почему-то написано с большой буквы - самоуважение зашкаливает?) в историю БУДУЩЕЙ России - вот хотя бы пару-тройку вкладов, булды? Перечисли, плиз!

- какие именно усилия предпринимает или уже предприняла Россия для розни?

Жду ответа, как соловей лета....


И ремарка: а с какого перепуга башкиры должны считать себя исключительной нацией? Может быть они дали миру великих учёных, нобелевцев, их народу принадлежат великие открытия или культурное наследие мирового уровня? Почему башкирам вообще приходит в голову говорить о чьей бы то ни было исключительности? Есть в мире нации, считающие себя исключительными? Сейчас - нет, но еще 75 лет назад была такая нация и ее почему-то все называли - фашистами... правда к фашизму склонны были и другие нации, но немцы эти нации не считали такими же исключительными, как они - арии...

Я же говорю - башнацисты = фашисты.



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3

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  • 18 | 23.10.2020, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69362 | Рейтинг: +11800,9
вот такая работенка кипит в ауле Балтаево:
до 21 колена документы собраны,это за 1450 - 2000 годы.
_______________________________
Чешу репу - Балтаево-то основано в 18 веке... или там сохранились архивы времен Золотой орды и ранее? Тогда эти документы пожалуй ценней пропавшей библиотеки Ивана Грозного...



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6

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  • 19 | 23.10.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.10.2020, 10:54 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 70 | Комментарии: 667 | Рейтинг: +200,1
Никак не доходит до башкирских национал-патриотов, что численность народа увеличивают на ложе любви, а не на сфальсифицированных переписях населения. Ведь все просто, естественно. Эта ваша беготня с надуманными родословными, пещерными корнями...
==================================
на каком ложе любви хрз поменял национальность
______________________________________________
На лоне любви к деньгам и власти



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  • 20 | 23.10.2020, 14:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10506 | Рейтинг: -833
Ну к предстоящей переписи, активизировались оченно, озаботились. Громко, громко объявляют, что де для народа пооткрывали архивные материалы. А чего их открывать, большинство этих материалов уже давно исследовано. И это, преимущесвенно документы сословного учёта населения в РИ. И шежере, с тех же документов пачкуют, составляют.
Хочу обратить внимание на материалы двух переписей в Уфимской губернии, по 1917 и 1920 годам.
За три года по им результатам случился просто взрывоподобный обвал башкирской демографии. Башгуманитарии за это, стенаются в утверждениях, что большевики загеноцидили башкир. М.И, Роднов писал, что это не так, и приводил примеры, опровергающие это. А вместе с тем, примерно на убыль башкир, и некоторых других возрасла численность татар к 1920 году.
Материалы обеих этих переписей ввёл в научный оборот, он же Михаил Игоревич, данные первой были опубликованы Уфимским издательством, а второй Москвой. И, скажем так, в данных переписи 1917 года множесво всякого рода "новобашкир" учтены автором в башкирах, но со сносками что, да и как. Посчитал я пока только по Белебеевскому уезду, их таковых "новобашкир" окзалось в башкирах порядка 36 тысяч, или или чуть больше 19% от общей численности населения уезда. Вот такие дела робяты энд девчаты.

А здесь и сейчас, извиняясь за офтоп, хочу спросить, что хочет этот пельмень Хернец=Мудец?
15090 | 20.10.2020, 22:30 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15139 | Рейтинг: -2163,2
Таблички памяти и история беспамятств
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тут где-то ещё из щели в гараже подглядывает фальшивая самбистка-фальшивая физтех.
Которая грозилась мне всеми карами земными.
Но слилась сначала в Башкирии, якобы ей некогда было, а теперь и в Москве слилась, узнав, что я неподалёку.
Позже вылезет из гаража, кулачонками по интернету за полторы тысячи километров потрясти.

Может то, что я, Ирек Гаттарович Гиниятов, причём с известным моим адресом за полторы тысячи киллометров от него памеперсного аняняма, а он не пужливый прямо рядышком со мной, хорохорится.
Аняням, ПШЁЛ в жопу со своим бредом ущербного памперсного Хернеца=Мудеца. Карине хренова.



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