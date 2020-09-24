В Туймазах откопали «башкирские роды»

В Башкортостане презентовали "Карту башкирских родов" и пособия по краеведению.В Туймазах прошла встреча местных краеведов с экспертами Института стратегических исследований Республики Башкортостан и Центра изучения исторического наследия Башкортостана "Шежере" при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив.Карту представил старший научный сотрудник Института стратегических исследований РБ, кандидат философских наук Рафиль Асылгужин, пишет "Туймазинский вестник".На этой карте показано, в каких населённых пунктах района проживали многочисленные башкирские роды.Так, судя по ней, на туймазинских землях проживали преимущественно башкиры родов канглы и елан, однако там селились и представители других родов.— Этот проект с полным правом можно назвать народным. Ведь при составлении карты, кроме архивных, статистических материалов, мы использовали также информацию краеведов-энтузиастов, – сказал Рафиль Асылгужин.Также на встрече было презентовано научно-методическое пособие по демографии, истории и культуре башкир Туймазинского района из серии брошюр "Без башкортлар". В нем опубликованы сведения о костюмах башкир северо-запада, ремёслах, особенностях говора.Каждый раздел пособия имеет ссылку на архивные материалы и библиографические ссылки.Как пояснили создатели серии таких брошюр, они основаны на документальных сведениях и источниках научных экспедиций по региону, начиная с XVIII века.– Надеюсь, представленные сегодня пособия и методические рекомендации помогут мне продвинуться дальше в краеведческой работе, – поделился присутствовавший на встрече житель села Балтаево Туймазинского района, преподаватель истории Марат Давлетов. – Составлением своей родословной я занялся больше 10 лет назад. И до сей поры продолжаю пополнять багаж информации о своих предках. На сегодняшний день я восстановил сведения о своих корнях до 21 колена – все они документально подтверждены. Однако у меня есть информация о родословной до 32 колена, просто информация об 11-ти из них не подкреплена документально – я работаю над этим. Занявшись своей родословной, я углубился также в изучение, сбор информации о родном селе Балтаево, чья история насчитывает не одно столетие. Поэтому моя работа пригодится и моим землякам.А также на встрече своими находками в области реконструкции старинных национальных костюмов башкир северо-запада республики поделилась руководитель объединения "Тамга" Зульфия Краснова. Она также руководит этнографическими экспедициями по районам северо-запада Башкортостана. Собранные фото и видеоматериалы будут доступны этнографам, историкам, художникам, дизайнерам и реконструкторам на тематическом сайте.