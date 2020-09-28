В республике «неплохие показатели по смертности» от отравления нелегальным алкоголем, отметил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.
«В борьбе с этим никаких сдерживающих вещей не может быть», отметил глава республики и попросил возобновить материальное поощрение от «Башспирта» тем, кто сообщает о продаже нелегального алкоголя.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативке сообщил, что смертность в регионе от отравления нелегальным алкоголем за восемь месяцев текущего года составила 42 человека, за аналогичный период 2019 года — на семь человек больше.
Коммерсант
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Бутылка водки за стукачество?
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