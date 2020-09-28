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Бутылка водки за стукачество?

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Радий Хабиров предложил выплачивать премии от «Башспирта» за сообщения о нелегальном алкоголе.

Бутылка водки за стукачество?


В республике «неплохие показатели по смертности» от отравления нелегальным алкоголем, отметил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

«В борьбе с этим никаких сдерживающих вещей не может быть», отметил глава республики и попросил возобновить материальное поощрение от «Башспирта» тем, кто сообщает о продаже нелегального алкоголя.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативке сообщил, что смертность в регионе от отравления нелегальным алкоголем за восемь месяцев текущего года составила 42 человека, за аналогичный период 2019 года — на семь человек больше.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 27.10.2020, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров предложил выплачивать премии от «Башспирта» за сообщения о нелегальном алкоголе.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это предложение еще раз показывает низкий уровень интеллекта гадия !
Ну кто, скажите на милость, сдаст своего бутлегера, будь то пьющий, мало пьющий или вовсе не пьющий человек?!!! Ведь в жизни всякое бываетсвадьбы, дни рождения, юбилеи,и не приведи Господи похороны, да и просто иногда, от такой жизни бухнуть хочется.... И что, я буду покупать бутылку пойла сомнительного качества производства "башспирта" за 300 руб. или куплю 5-ти литровую ёмкость спирта за 1000 руб., а это 10-ть бутылок доброкачественного алкоголя от которого на утро голова не болит?!
Ох!!!
Не на своем месте восседает гадий !!!!
Ох не на своем!!!!!!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 27.10.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве водка не продукт питания?



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  • Гость
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  • 3 | 27.10.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Гадий" это Путин башкирского формата!



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 27.10.2020, 11:01 | Автор: Виктор
    Публикации: 181 | Комментарии: 1879 | Рейтинг: +494,7
Дно. И суть понятий новых во власти РБ.



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  • Участник
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В республике «неплохие показатели по смертности» от отравления нелегальным алкоголем, отметил глава Башкирии Радий Хабиров

вроде Зюганова что ли, кого немцы сжигали в концлагерях?



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  • Участник
  •  
ВАКЦИНУ "ЭПИВАК-КОРОНА" ВКЛЮЧИЛИ В РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА
Вакцина "Эпивак-Ккорона" центра Вектор, зарегистрированная в октябре, включена в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике Ковид.
--------------------------
Вакбялеш тоже включите,помохгает,



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 27.10.2020, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40411 | Рейтинг: +5126,3
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 26 октября глава Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике провели первую вакцинацию от коронавируса.

- Полученная вакцина в количестве 42 доз полностью была провакцинирована как первым, так и вторым компонентом. В ближайшее время по информации из Министерства здравоохранения РФ ожидаем получение очередной партии вакцины, - заявил Забелин.
=================================================
Первым компонентом был глава, вторым-премьер.?



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  • Гость
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  • 8 | 27.10.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в жизни всякое бываетсвадьбы, дни рождения, юбилеи,и не приведи Господи похороны, да и просто иногда, от такой жизни бухнуть хочется.... И что, я буду покупать бутылку пойла сомнительного качества производства "башспирта" за 300 руб. или куплю 5-ти литровую ёмкость спирта за 1000 руб., а это 10-ть бутылок доброкачественного алкоголя от которого на утро голова не болит?!
-----------------
Гаденыш, с рук у неизвестно кого он покупает пятилитровку сомнительного алкоголя и тащит на свадьбу и поминки. Эти свадьба и поминки грозят перерасти в другие, более масштабные поминки из за жадности одного кондома.



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  • Гость
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  • 9 | 27.10.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.10.2020, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров предложил выплачивать премии от «Башспирта» за сообщения о нелегальном алкоголе.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это предложение еще раз показывает низкий уровень интеллекта гадия !
Ну кто, скажите на милость, сдаст своего бутлегера, будь то пьющий, мало пьющий или вовсе не пьющий человек?!!! Ведь в жизни всякое бываетсвадьбы, дни рождения, юбилеи,и не приведи Господи похороны, да и просто иногда, от такой жизни бухнуть хочется.... И что, я буду покупать бутылку пойла сомнительного качества производства "башспирта" за 300 руб. или куплю 5-ти литровую ёмкость спирта за 1000 руб., а это 10-ть бутылок доброкачественного алкоголя от которого на утро голова не болит?!
Ох!!!
Не на своем месте восседает гадий !!!!
Ох не на своем!!!!!!
=======================================================
По стилю изложения текста - Кухарка аффтар.



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  • Гость
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  • 10 | 27.10.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у миня отец с матерью самагон гонят и на курином памете настаивают. Куда обращатся? Мне премий ни надо просто посадите их надолго, а их мне дом с хозйством останеться.



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  • 11 | 27.10.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С палевом надо бороться, причем здесь стукачество.



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