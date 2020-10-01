Амир Минниахметович возглавлял «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Его рабочий кабинет был уставлен победными кубками со всего мира! Мне повезло там оказаться во время проведения экскурсии по Уфе для большой группы гостей из Самары.
Встретив нас у входа Ишемгулов с радушием сказал:
- Вы можете считаться нашими земляками, потому что раньше территория Самарской области принадлежала башкирам.
Про лучший в мире башкирский мед и продукцию на его основе Ишемгулов мог рассказывать часами. Это было захватывающее зрелище!
Импровизированный моноспектакль, театр одного актера. Чего там только не было… Помню пару фрагментов:
- В ноябре в Саудовскую Аравию ездил. В чемодане повез свою медовую продукцию. Наши пограничники задержали: где разрешение, документы и так далее. Начали придираться. Они меня задели. Говорю, я профессор, доктор наук, депутат Курултая Башкирии! Никакой реакции… Потом достал фото с Путиным... вот на каком уровне я работаю! Пограничники сразу встали по стойке “смирно” и чемодан еще помогли донести.
- Мы разработали технологию адсорбированного маточного молочка. В сухом виде можно хранить три года и все биологические функции сохранили.
Маточное молочко давали спортсменам, они стали бегать как лошади! Никакого допинга не надо! Когда мы это Путину показали, он сразу в карман положил.
После выступления Ишемгулова, которое прерывалось аплодисментами, слушатели смели с полок медовую продукцию. Мы потеряли талантливого популяризатора башкирского меда.
Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Главный пчеловод Башкирии
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