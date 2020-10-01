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Главный пчеловод Башкирии

  • Опубликовано: sergey orlov | 30.10.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 34436 | Комментарии: 24
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Умер от пневмонии вызванной коронавирусом главный пчеловод Башкирии Амир Ишемгулов. Досадно, яркий был человек! Никак не ожидал. В свои 60 лет он выглядел здоровым как бык, что и положено было по роду занятий.

Главный пчеловод Башкирии


Амир Минниахметович возглавлял «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Его рабочий кабинет был уставлен победными кубками со всего мира! Мне повезло там оказаться во время проведения экскурсии по Уфе для большой группы гостей из Самары.
Встретив нас у входа Ишемгулов с радушием сказал:

- Вы можете считаться нашими земляками, потому что раньше территория Самарской области принадлежала башкирам.

Про лучший в мире башкирский мед и продукцию на его основе Ишемгулов мог рассказывать часами. Это было захватывающее зрелище!

Импровизированный моноспектакль, театр одного актера. Чего там только не было… Помню пару фрагментов:

- В ноябре в Саудовскую Аравию ездил. В чемодане повез свою медовую продукцию. Наши пограничники задержали: где разрешение, документы и так далее. Начали придираться. Они меня задели. Говорю, я профессор, доктор наук, депутат Курултая Башкирии! Никакой реакции… Потом достал фото с Путиным... вот на каком уровне я работаю! Пограничники сразу встали по стойке “смирно” и чемодан еще помогли донести.

Главный пчеловод Башкирии


- Мы разработали технологию адсорбированного маточного молочка. В сухом виде можно хранить три года и все биологические функции сохранили.

Маточное молочко давали спортсменам, они стали бегать как лошади! Никакого допинга не надо! Когда мы это Путину показали, он сразу в карман положил.

После выступления Ишемгулова, которое прерывалось аплодисментами, слушатели смели с полок медовую продукцию. Мы потеряли талантливого популяризатора башкирского меда.

Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • Гость
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  • 1 | 30.10.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прикольненько:
Маточное молочко...стали...как кони.. Путин в карман...

Эй, старушка Кабаева...медальками звенишь...



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  • 2 | 30.10.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер от пневмонии вызванной коронавирусом главный пчеловод Башкирии Амир Ишемгулов
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот вам еще одно доказательство того, что хваленый "башкирский" мед, не имеет никаких лечебных свойств,и все это сплошной пиар!!!!
Так чт,о если захочется сладенького, лучше купить сахар по 50 руб/кг., чем "башкирский" мед по 500 руб/кг.



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7

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  • Участник
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Встретив нас у входа Ишемгулов с радушием сказал:

- Вы можете считаться нашими земляками, потому что раньше территория Самарской области принадлежала башкирам.

Говорю, я профессор, доктор наук, депутат Курултая Башкирии! Никакой реакции… Потом достал фото с Путиным... вот на каком уровне я работаю! Пограничники сразу встали по стойке “смирно” и чемодан еще помогли донести.
==================================

может ещё какие вещества кроме молочка?



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  • 4 | 30.10.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот такие люди делают жизнь светлее и радостнее.
Земля пухом, вечная память.



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  • 5 | 30.10.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.10.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер от пневмонии вызванной коронавирусом главный пчеловод Башкирии Амир Ишемгулов
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот вам еще одно доказательство того, что хваленый "башкирский" мед, не имеет никаких лечебных свойств,и все это сплошной пиар!!!!
Так чт,о если захочется сладенького, лучше купить сахар по 50 руб/кг., чем "башкирский" мед по 500 руб/кг.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
а с чего это ты взял что мед средство от ковида?



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  • 6 | 30.10.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он даже китайцев сумел наебать !Настоящий кугарчинец !



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  • 7 | 30.10.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Казав "А" завершите "Б"!

От среднерусской пчелы башкирского подвида... Эта пчёлка видимо из Московского улуса Золотой Орды!..



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  • 8 | 30.10.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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К актрисе Ольге Чеховой с обыском пришли эсэсовцы, она показала фото Гитлера с его подписью, гестапо как ветром сдуло. Вот такая аналогия?



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  • 9 | 30.10.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плохая реклама башкирскому меду, панацея от всех болезней захромала на оби ноги. Какой уж тут долгожитель.



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  • 10 | 30.10.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орлов, ты же знаешь что УЖ башкирофобский насквозь, во многом благодаря тебе, какой реакции на статью ждешь?



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6

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  • Эксперт
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  • 11 | 30.10.2020, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40428 | Рейтинг: +5124,3
3 | 30.10.2020, 10:00 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4641 | Рейтинг: -342,9
Встретив нас у входа Ишемгулов с радушием сказал:
Говорю, я профессор, доктор наук, депутат Курултая Башкирии!
Никакой реакции…
======================================================
Депутат Курултая? Это звучит гордо!



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2

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  • 12 | 30.10.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орлов ждет что Захарова с Безруковым измажут Ишемгулова грязью.



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  • 13 | 30.10.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да обычный вор был. Что его хвалить?



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  • 14 | 30.10.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орлов, ты же знаешь что УЖ башкирофобский насквозь, во многом благодаря тебе, какой реакции на статью ждешь?
---------------
Башкирофобской реакции и ждет.



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  • 15 | 30.10.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прибалтийцев давно нужно было опускать ,вводя санкции на тех россиян,кто торгует через прибалтийские порты



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1

  • # 16 | 30.10.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 30.10.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё-таки огромная была башкирская империя, даже Поволжье захватывала.



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  • 18 | 30.10.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 30.10.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё-таки огромная была башкирская империя, даже Поволжье захватывала.
---------------------------------
Сибайские сплетни.



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  • 19 | 30.10.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Друзья попробуйте алтайский мед и потом скажите, что башкирский мед это вареный сахар . Сколько можно пиарить свой мед ! Из Башкирии народ валит потому, что жить не дают, а вы всё одно и тоже .... мёд и казылык!!!



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  • 20 | 30.10.2020, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качественными товарами назвали 29 видов мёда:

«Башкирский мёд»,
«Берестов А. С." (цветочный полифлорный),
«Алтайцвет горный» (с маточным молочком «Энергия жизни»),
«Дикси» (цветочный),
«Иванова Пасека» (цветочный),
«Каждый День» (цветочный мёд),
«Кедровый Бор» (таёжный с кедровыми орешками, дальневосточный цветочный, таёжный светлый, горный светлый),
«Крымские травы» (цветочный),
«Лента» (майский),
«Лесные угодья» (горный),
«Медовая долина» (горный),
«Медовый край» (разнотравье),
«Румела» (лесной башкирский, подсолнечниковый, горный),
ARO (цветочный)



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