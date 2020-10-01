Умер от пневмонии вызванной коронавирусом главный пчеловод Башкирии Амир Ишемгулов. Досадно, яркий был человек! Никак не ожидал. В свои 60 лет он выглядел здоровым как бык, что и положено было по роду занятий.Амир Минниахметович возглавлял «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Его рабочий кабинет был уставлен победными кубками со всего мира! Мне повезло там оказаться во время проведения экскурсии по Уфе для большой группы гостей из Самары.Встретив нас у входа Ишемгулов с радушием сказал:- Вы можете считаться нашими земляками, потому что раньше территория Самарской области принадлежала башкирам.Про лучший в мире башкирский мед и продукцию на его основе Ишемгулов мог рассказывать часами. Это было захватывающее зрелище!Импровизированный моноспектакль, театр одного актера. Чего там только не было… Помню пару фрагментов:- В ноябре в Саудовскую Аравию ездил. В чемодане повез свою медовую продукцию. Наши пограничники задержали: где разрешение, документы и так далее. Начали придираться. Они меня задели. Говорю, я профессор, доктор наук, депутат Курултая Башкирии! Никакой реакции… Потом достал фото с Путиным... вот на каком уровне я работаю! Пограничники сразу встали по стойке “смирно” и чемодан еще помогли донести.- Мы разработали технологию адсорбированного маточного молочка. В сухом виде можно хранить три года и все биологические функции сохранили.Маточное молочко давали спортсменам, они стали бегать как лошади! Никакого допинга не надо! Когда мы это Путину показали, он сразу в карман положил.После выступления Ишемгулова, которое прерывалось аплодисментами, слушатели смели с полок медовую продукцию. Мы потеряли талантливого популяризатора башкирского меда.