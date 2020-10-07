Габбасов: Оппозиции бывают разные

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о необходимости изменений в стране.Сегодня, наверное, даже самый аполитичный человек понимает, что изменения в стране неизбежны, и чем дольше существующее положение вещей в стране будет сохраняться, тем сильнее и больнее эти изменения будут в будущем проходить.Практически каждый день те или иные политологи выкладывают свое видение будущего России.Политики разных уровней готовятся к этим изменениям и заявляют о своих программах, готовясь взять на себя ответственность за судьбу страны.Помимо существующей власти и ее руководящей партии "Единая Россия", в стране есть и оппозиционные силы.На политическом поле Российской Федерации сегодня имеется как системная оппозиция, которая состоит из нескольких политических партий, представленных в Госдуме: Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партии России (ЛДПР) и Справедливая Россия (СР), так и внесистемная оппозиция, спектр которой очень широк. В несистемную оппозицию входят все политические силы страны, начиная от крайних левых, и заканчивая крайними правыми.На мой взгляд, можно выделить и еще одну политическую силу. Речь о федералистах. Россия как государство на бумаге является федеративной, а значит "федералисты" вроде как являются самыми настоящими защитниками того устройства, который должен быть в России. Но так как на деле Россия уже давно перестала быть федеративной, практически стала унитарным имперским государством, то все "федералисты", которые требуют сегодня децентрализации власти, являются самыми настоящими оппозиционерами в глазах Кремля.Мало того, любой, кто начинает заявлять о федерализме и договорных отношениях, для спецслужб становится экстремистом со всеми вытекающими последствиями. Примером этому является башкирский политик-федералист Айрат Дильмухаметов, который сегодня отбывает заключение за свои идеи и убеждения.Рассмотрим, как и в чем пересекаются взгляды самых известных оппозиционеров России с федералистами.Считаю самым главным оппозиционером страны Алексея Навального, который через свой "Фонд борьбы с коррупцией" прославился громкими разоблачениями чиновников самого высокого уровня. Он публиковал расследования про Дмитрия Медведева, Юрия Чайку, Игоря Шувалова, Александра Бастрыкина, Владимира Якунина, Вячеслава Володина и многих других.Навальный помимо своих разоблачений известен также призывами и проведением многотысячных акций протеста по всей стране. У Навального есть разветвленная сеть своих представительств — "Штабы Навального" во всех крупных городах страны, в том числе в Уфе, который возглавляет Лилия Чанышева.В свое время Алексей Навальный участвовал в "Русских маршах" в Москве, но уже через несколько лет отказался участвовать в них, обосновывая это тем, что националисты маргинализировались. По вопросу Крыма Навальный отметил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины, чем вызвал раскол в рядах оппозиции. По вопросу федерализма он заявил, что федеративные договора между субъектами и центром — это ненужный атавизм. В его понимании, достаточно передать полномочия не республикам, а спустить их в максимальной степени на уровень муниципалитетов. Вероятно, он считает, что так все проблемы федерализма будут решены.Не поддерживает Алексей Навальный и обязательное изучение государственных языков в национальных республиках. Он повторил слова Путина в этом вопросе, сказав, что не нужно принуждать людей изучать не родной для них язык.Очевидно непонимание Навальным сути федерализма, особенно в части решения проблем республик. Исходя из его высказываний, можно сказать, что став президентом России, Алексей Навальный не разрешит основные запросы федералистов и вполне возможно, что на смену одного унитариста придет другой.К числу оппозиционеров России относится и Михаил Ходорковский, отсидевший в местах заключения по делу "ЮКОСа" в общей сложности около 10 лет. На момент ареста Ходорковский являлся одним из самых богатейших людей России. После того, как Ходорковский в 2013 году был освобожден по помилованию президента Владимира Путина, он эмигрировал из страны и поселился в Европе. В 2014 году Ходорковский заявил, что будет бороться за пост президента России. Основал организацию "Открытая Россия", которая до момента самоликвидации имела представительства во многих регионах России, в том числе в Башкортостане.Первый, кто возглавил в Башкортостане "Открытую Россию" был политтехнолог Андрей Потылицин, после него — общественница Зульфия Гайсина. В свое время к организации "Открытая Россия" имел непосредственное отношение человек, ныне отвечающий за внутреннюю идеологию в республике — председатель совета директоров информационного агентства "Башинформ" Ростислав Мурзагулов.Свое видение переустройства России после Путина Михаил Ходорковский изложил в своей программе "Новая Россия, или Гардарика: Десять политических заповедей России XX века", где ясно выразился, что в будущей России он видит всю ту же единую российскую нацию, которую строили в Советском Союзе и недостроили, и которую формирует сегодня Владимир Путин.Ходорковский считает, что необходимо в рамках конституционного поля решить по-новому вопрос строительства российской нации, проведение радикальной конституционной и судебной реформы с целью создания политической и правовой инфраструктуры для русского (или российского) национального государства.Он также пишет, что в философию мультикультурализма в новой стране необходимо добавить культурную интеграцию этносов и конфессий на базе их общей включенности в общее пространство русской культуры. То есть Михаил Ходорковский видит будущее России, где именно русский народ, русская культура и русский язык будут основой для строительства нации.На мой взгляд, нет никакой разницы между словами Ходорковского и высказываниями Путина, где последний говорит, что "Русский народ является государствообразующим — по факту существования России. Великая миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию".Переустройство новой России Михаил Ходорковский видит в децентрализации политической системы, но через развитие городов-мегаполисов с население от 5 до 20 миллионов человек. Таких центров в России должно стать не более 20, которые в будущем станут территориальными центрами: столицами новых структурных образований — земель.О национальных республиках и национальном устройстве будущей страны в программе Михаила Ходорковского нет ни слова. Каким он видит решение национального вопроса, тоже ничего не говорит.Одновременно он пишет, что необходимо создать условия для свободного выбора народов России, что он готов построить государство всех народов России, которые выразят желание и волю стать ее соучредителями.Возникает вопрос — если они не захотят стать ее соучредителями, что тогда? Помниться, ранее Ходорковский заявлял, что "если вопрос стоит так: отделение Северного Кавказа или война, значит, война. Если конкретно спросить у меня лично, пойду ли я воевать, пойду. За Северный Кавказ. Это наша земля, мы ее завоевали".Из услышанного от Михаила Ходорковского можно сделать вывод, что по своей сути для национальных республик в новой России Ходорковского нет вообще места. Тогда чем для нас он лучше сегодняшнего режима?По своему видят будущее России и русские националисты.Так, ряд политических и общественных деятелей консервативного и националистического толка в 2016 году объявили о создании "Комитета 25 января" как некую третью силу, которая является альтернативной "прозападным либералам", и которая готова в условиях, когда власть окончательно похоронит себя и рухнет, взять всю полноту власти в свои руки. В эту организацию вошли такие известные люди в русской националистической среде как Игорь Стрелков, Константин Крылов, Эдуард Лимонов, Егор Холмогоров, Егор Просвирин и другие.В Республике Башкортостан есть представительство "Комитета 25 января", которое возглавляют русские националисты, организаторы единственного состоявшегося в 2014 году "Русского марша" в Уфе Евгений Беляев и Константин Кузнецов.Если коротко говорить о политических взглядах членов данной организации, то в них чувствуется явно имперская сущность. Их программа о воссоединении разделенного русского народа, проживающего в пределах других стран, например, Казахстана, Прибалтики и Украины, указывает на это.Они за равноправие всех граждан, заключающееся в реформе судебной системы и Конституции, упразднении системы национальных республик и переходе к губернской системе. То есть о каком-либо федерализме и праве на жизнь национальных республик здесь вообще речь не идет.Отдельно можно выделить и основанный Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным "Форум свободной России", конференции которого проходят в Вильнюсе два раза в год. Там собирается либеральная российская оппозиция.Форум был создан группой политиков, учёных, журналистов, деятелей культуры и ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России режиму. В работе организации данного форума могут принят участие все желающие, кроме сторонников поддерживающих присоединение Крыма к России.Особенностью "Форума свободной России" является широкий идеологический спектр участников. Это несистемные либералы, национал-демократы, социал-демократы, либертарианцы. В форуме принимают участие представители разных политических организаций и объединений: ПАРНАС, "Открытая Россия", движение "Солидарность", партия "Яблоко", "Партия перемен", штабы Алексея Навального.Обсуждая и проектируя новую свободную Россию, участники форума говорят о праве, свободе, демократии, но не воспринимают серьезно сторонников федерализации и представителей национальных республик, требующих свои права. Но не замечать голоса сторонников нового федеративного переустройства России невозможно. На 8-ом форуме "Свободной России" состоялся круглый стол "Нужен ли России новый федеративный договор", где обсуждался вопрос новых федеративных отношений.Главный редактор сайта "Регион.Эксперт" Вадим Штепа так сказал о взглядах российской оппозиции к федеративным отношениям: "... если рассуждать о сломе путинского режима, то неизбежно придется в будущем говорить о каком-то договорном государстве, о переучреждении федерации. И, естественно, уже сейчас это нужно обсуждать, проговаривать, выслушивать точку зрения различных национальных и региональных движений. К сожалению, у значительной части форума, у многих основных спикеров наблюдается такой централистский дискурс. Они полагают, что все изменится к лучшему, когда в Кремле появится новый "хороший царь" вместо нынешнего плохого. На наш же взгляд, необходим более федералистский формат дискуссий".На круглом столе были представители разных национальных республик и народов России, которые поставили вопрос ребром. Так старейшина (Инязор) эрзянского народа Боялень Сыресь открыто спросил: — Из того, что я слышал и видел, я не видел там себя. Нигде Свободная Россия не видит меня как народ эрзя, как народ ойраты, как народ татар... Я хотел узнать, что строит Свободная Россия: что это будет за государство, какие там будут отношения с центром, друг с другом. Но сегодня послушав то, что там было до сего момента, я понял, что Свободная Россия не имеет ответов на эти вопросы. Они только планируют об этом подумать. В то время как нас сегодня уничтожают. В то время как мой родной язык изучается раз в неделю факультативно.В то время как есть регионы и нет национальных республик".В конце выступления он прямо спросил собравшихся российских оппозиционеров: "Готовы ли вы к демонтажу империи?"На что четкого ответа не последовало, потому что, по-видимому, российская оппозиция еще не готова на них отвечать, да и вообще, имеет плохое представление о судьбе национальных республик и федеративных запросов регионов. Тема политической субъектности самих регионов на форуме практически не затрагивалась.Что уж тут говорить, когда некоторые спикеры путали эрзянский народ с рязанским.Подводя итог всему вышесказанному можно сказать определенно, что "федералисты", "регионалисты", "сторонники договорных отношений" как бы их не называли сегодня, составляют отдельную силу, голос, которых звучит все чаще и громче. На различных площадках, где идут обсуждения федеративных отношений, практически нет разногласий в общем видении будущей федеративной России. Все сходятся на том, что необходимо придать статус республик всем регионам России, чтобы они в своем политическом праве поднялись до уровня национальных республик.Все сходятся на том, что федеративные отношения между всеми субъектами должны учреждаться снизу и на равноправной основе всех со всеми.Сегодня в России учреждается новая Федеративная партия которая выступает со своей политической и экономической программой. Практически в каждом регионе Российской Федерации есть свои лидеры, которые поднимают вопросы федеративных отношений.Все это придает уверенность, что за федералистами есть будущее в России, и что федерализм будет существовать не только на бумаге, как сегодня, но и воплотится в реальность на всем гигантском пространстве Российской Федерации.