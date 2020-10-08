Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии

Как власти Башкирии отрицали болезнь мэра Уфы Ульфата Мустафина. 29 октября мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений коронавирусной инфекции в Москве, куда его направили спецбортом чуть больше недели ранее в надежде на спасение.После кончины выяснилось: болезнь длилась 35 дней, был диагностирован COVID-19, он был направлен спецбортом в московский институт имени Склифосовского. Вся эта информация буквально за неделю до смерти отрицалась и была для властей поводом подать иск на СМИ.Трудно поверить, мистер пресс-секретарь6 октября. В мэрии Уфы появилась неподтвержденная официально информация о заболевании коронавирусом мэра города Ульфата Мансуровича Мустафина. Вследствие этого он пропустил оперативное совещание, которое проводил каждую неделю, во вторник. На запросы журналистов пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов ответил неохотно и кратко: «Он на самоизоляции». На уточняющий вопрос корреспондента издания ProUfu о состоянии здоровья мэра: «Заболел ли он коронавирусом и госпитализирован ли в РКБ-2?» кратко ответил, продублировав первый ответ: «Нет. Он на самоизоляции». Завершение разговора выглядит так:Корр.: По какой причине самоизоляция? Контактировал? Если просто самоизоляция, он мог бы работать на удаленке.М. Байдавлетов: Да, контакт.Корр.: Трудно поверить, конечно.Через два дня, 8 октября, на закрытой встрече с представителями СМИ глава региона Радий Хабиров упомянул, что мэр находится в тяжелом состоянии, о чем корреспонденту издания рассказали сразу несколько редакторов, принимавших участие в этом мероприятии. Это, конечно же, вступало в противоречие с официальной позицией властей.15 октября источники издания стали говорить об ухудшении состояния здоровья мэра. На просьбу опровергнуть или подтвердить информацию о заболевании, Байдавлетов отвечал довольно уклончиво.Корр.: Источники, которые общаются с Мустафиным, говорят, что у него ковид, тяжело все. Он в Москве. Правда? Опровергните или подтвердите…М. Байдавлетов: На данный момент глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин официально находится на больничном. Напомним, что больничный был открыт с момента контакта с больным ковид.Корр.: Но прошло больше двух недель... Поняла вас. Здоровья Ульфату Мансуровичу!20 октября источник сообщил, что Мустафин ночью в тяжелом состоянии был отправлен спецбортом МЧС в Москву. Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина в личной беседе подтвердила эту информацию корреспонденту, уточнив, что оплата транспортировки прошла не через Минздрав. Сумму она также затруднилась назвать. Источники в мэрии говорили о 3,2 млн рублей. Однако информация эта пока не подтверждена. Марсель Байдавлетов не взял трубку.В тот же день собеседники ProUfu в Белом доме обозначили, что «началось лоббирование за место мэра» - наиболее вероятным кандидатом якобы может быть мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Позже стало известно, что эта кандидатура была отвергнута и теперь вероятным претендентом на должность главы города называется Ринат Баширов.Правда как «недостоверная информация» – пожалуй, это удобноПосле того как на сайте ProUfu.ru была опубликована информация об отправке мэра спецбортом, в государственном информационном агентстве «Башинформ» появилось официальное опровержение от пресс-секретаря мэрии, а также сообщалось, что администрация планирует подать в суд на те издания, которые об этом написали.Однако на вопрос корреспондента ProUfu об опровержении Байдавлетов прислал ответ уже без судебных угроз. «Информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича, опубликованная в ряде СМИ, является недостоверной», – таков его ответ, который по правилам закона о СМИ был опубликован на сайте ProUfu.21 октября мы отправили запрос, на который не получили ответы по существу заданных вопросов. Вот запрос:А вот ответ, который написала мэрия 29 октбяря:После о подробностях здоровья мэра, доверившись собственным источникам, стали писать такие СМИ как Ufa1, которая сообщила о диабете и гангрене с последующей ампутацией конечности, и mkset, которое рассказало о «тяжелом или критическом» состоянии мэра, осложненном «рядом хронических заболеваний» – остальные СМИ довольствовались лишь опровержением информации от мэрии.Секрета нет – если следовать законуМы обратились в Центр защиты прав СМИ, где нам рассказали, что состояние здоровья чиновника, отвечающего за целый город, однозначно может быть достоянием общественности. Как очевидно и то, что на суд может оказываться давление в случае подачи иска и рассмотрения дела. Но по закону есть основания говорить, что нарушения со стороны СМИ за интерес к здоровью, особенно если должностное лицо в тяжелом состоянии, нет.- Информация о состоянии здоровья высших должностных лиц страны не подлежит засекречиванию и не относится к государственной тайне. Так сказано в Законе о государственной тайне. Мэр является высшим должностным лицом города, поэтому информация о его здоровье или о факте смерти не может быть ограничена в доступе. Однако при распространении этой информации нужно помнить о медицинской тайне, которая есть не только у обычных граждан, но и публичных лиц. Возможность ее разглашения появляется тогда, когда есть общественный интерес. И если мы говорим не просто о мэре как о пациенте, данные о здоровье которого необходимо сохранять в конфиденциальности, поскольку это не влияет на возможность дальнейшего исполнения им возложенных на него полномочий, а о человеке, информация о состоянии здоровья которого важна для населения города, то тут уже возникает конфликт между правом на медицинскую тайну и правом на значимую информацию, которое общество вправе получать. И в ситуации смерти первого лица города общественный интерес гораздо значимее и очевиднее, нежели чем в случае обычной болезни, – отметила старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.В России первым штраф в 60 тысяч рублей за «фейк-ньюс» получил экс-главный редактор ProUfu Тимур Алмаев. Вслед за ним оштрафовали тоже бывшего главного редактора «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову на 30 тысяч, главреда информагентства «Башинформ» Алика Шакирова на 50 тысяч и главреда портала Ufa1 Наталью Вязовкину на 50 тысяч – всех «за распространение ложной информации». Дело касалось новости о подготовке МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» 1000 мест для захоронения умерших от COVID-19. Изначально информацию сообщил источник издания «Коммерсант-Уфа». Марсель Байдавлетов как пресс-секретарь администрации Уфы, которой подведомственен комбинат, подтвердил информацию, но на следующий день ее опроверг. Однако, несмотря на последующие опровержения в СМИ, на издания были возбуждены дела за фейки, а на администрацию Уфы - нет. На суде Байдавлетов признал, что подтверждал информацию журналистам, а источник «Коммерсанта» раскрылся и вновь подтвердил информацию, которая в итоге оказалась правдивой. Но суд, тем не менее, этого не учел: иски были удовлетворены, а издания оштрафованы. Таким образом правда стала удобным инструментом манипулирования.Признание23 октября представители мэрии в лице Марселя Байдавлетова официально признали, что Мустафин болен пневмонией. Информация поначалу появилась в том же государственном ИА «Башинформ».– Ульфат Мансурович болеет пневмонией. Заболевание – средней тяжести. Врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернется к полноценной работе. Просим учитывать, что детали о состоянии здоровья являются персональными данными и каждый человек имеет право не сообщать о себе всех подробностей. Уфа функционирует в штатном режиме, болезнь мэра на качестве жизни горожан никак не скажется, – признал Байдавлетов, – такое сообщение было опубликовано в «Башинформе» и разослано всем СМИ.Спустя неделю, 28 октября, к информированию подключился Радий Хабиров. В видеообращении он сообщил, что состояние мэра тяжелое и что заболевание вызвано коронавирусом.– Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких, – сказал руководитель республики. – Он проходит лечение, и мы ждем его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчеркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что все это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому еще раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому все идет в рабочем режиме.На видео Хабиров выглядел явно расстроенным, нервничал и волновался. Вслед за этим выступлением в соцсетях появились слухи о кончине Мустафина – они распространялись различными пользователями. Однако официального подтверждения информации не было. Ни одно СМИ не смогло подтвердить слухи даже на уровне источника. Источники ProUfu среди родственников и в Минздраве также говорили: «Он жив. Это слухи. Но все очень тяжело».В 15 часов следующего дня – 29 октября – в возрасте 61 года Мустафин скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Незадолго до этого времени, ранним утром, главный пиарщик власти Башкирии, член Общественной палаты РФ и куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов активно комментировал в средствах массовой информации, что у людей нет права на распространение слухов и грозил судами от имени родственников: «Люди, которые сознательно распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду», – сказал он в интервью «БИЗНЕС Online», отметив, что родственники мэра Уфы решают вопрос об обращении в правоохранительные органы с просьбой дать оценку ложной информации.К слову, мы связались с одним из сыновей погибшего Ульфата Мансуровича с просьбой высказаться напрямую о том, что именно не так освещалось в СМИ. Однако он попросил все вопросы решать через пресс-службу администрации города.Молчали, «чтобы выздоровел»– Испытываю чувство глубочайшего презрения, – написала эмоциональный пост в Facebook руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева после известия о кончине мэра. – Как? Ну как можно было вот в такой ситуации так поступить? Это за гранью моего человеческого понимания.Лгать, умалчивать, угрожать судом журналистам, это ж теперь вообще повсеместно, вы что, с ума там все посходили? Еще и на смерти человека потоптались.– Циничное вранье, которое сопровождало болезнь сити-менеджера Уфы – это уже не просто привычная «закрытость власти», а следствие какой-то маразматической политической беспомощности и психиатрический диагноз. Я почти атеист, но если бы была чуть более христианкой, то сказала бы, что и грех это, – высказалась экс-главред «Коммерсанта-Уфа» Наталья Павлова.На следующий день Ростислав Мурзагулов опубликовал на своей странице в социальной сети объяснение, почему власти до последнего не раскрывали информацию о болезни мэра.– Да, может быть, «политически грамотнее» с нашей стороны было бы соломку подстелить и что-то скармливать жаждущим сенсаций. Но о политической целесообразности как-то никто не думал, а просто делали, как было комфортнее старшему товарищу, – написал он.Также он отметил, что распространяемые в соцсетях слухи о смерти Мустафина якобы лишали его шансов на выздоровление. А распространителей слухов (к слову, нет никакой информации, кто они) он назвал «животными и нелюдями», которые «в своей безумной ненависти к любому представителю власти смаковали «смерть» этого хорошего человека».P.S. Ульфата Мустафина изначально привезли в РКБ-2 с небольшим поражением легких. Как его лечили почти 30 дней, что в итоге уровень поражения стал критическим? Поговорим об этом и о состоянии системы здравоохранения Башкортостана в следующих материалах ProUfu.ru.