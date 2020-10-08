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Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.11.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 25429 | Комментарии: 20
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Как власти Башкирии отрицали болезнь мэра Уфы Ульфата Мустафина. 29 октября мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений коронавирусной инфекции в Москве, куда его направили спецбортом чуть больше недели ранее в надежде на спасение.

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


После кончины выяснилось: болезнь длилась 35 дней, был диагностирован COVID-19, он был направлен спецбортом в московский институт имени Склифосовского. Вся эта информация буквально за неделю до смерти отрицалась и была для властей поводом подать иск на СМИ.

Трудно поверить, мистер пресс-секретарь

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


6 октября. В мэрии Уфы появилась неподтвержденная официально информация о заболевании коронавирусом мэра города Ульфата Мансуровича Мустафина. Вследствие этого он пропустил оперативное совещание, которое проводил каждую неделю, во вторник. На запросы журналистов пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов ответил неохотно и кратко: «Он на самоизоляции». На уточняющий вопрос корреспондента издания ProUfu о состоянии здоровья мэра: «Заболел ли он коронавирусом и госпитализирован ли в РКБ-2?» кратко ответил, продублировав первый ответ: «Нет. Он на самоизоляции». Завершение разговора выглядит так:

Корр.: По какой причине самоизоляция? Контактировал? Если просто самоизоляция, он мог бы работать на удаленке.

М. Байдавлетов: Да, контакт.

Корр.: Трудно поверить, конечно.

Через два дня, 8 октября, на закрытой встрече с представителями СМИ глава региона Радий Хабиров упомянул, что мэр находится в тяжелом состоянии, о чем корреспонденту издания рассказали сразу несколько редакторов, принимавших участие в этом мероприятии. Это, конечно же, вступало в противоречие с официальной позицией властей.

15 октября источники издания стали говорить об ухудшении состояния здоровья мэра. На просьбу опровергнуть или подтвердить информацию о заболевании, Байдавлетов отвечал довольно уклончиво.

Корр.: Источники, которые общаются с Мустафиным, говорят, что у него ковид, тяжело все. Он в Москве. Правда? Опровергните или подтвердите…

М. Байдавлетов: На данный момент глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин официально находится на больничном. Напомним, что больничный был открыт с момента контакта с больным ковид.

Корр.: Но прошло больше двух недель... Поняла вас. Здоровья Ульфату Мансуровичу!

20 октября источник сообщил, что Мустафин ночью в тяжелом состоянии был отправлен спецбортом МЧС в Москву. Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина в личной беседе подтвердила эту информацию корреспонденту, уточнив, что оплата транспортировки прошла не через Минздрав. Сумму она также затруднилась назвать. Источники в мэрии говорили о 3,2 млн рублей. Однако информация эта пока не подтверждена. Марсель Байдавлетов не взял трубку.

В тот же день собеседники ProUfu в Белом доме обозначили, что «началось лоббирование за место мэра» - наиболее вероятным кандидатом якобы может быть мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Позже стало известно, что эта кандидатура была отвергнута и теперь вероятным претендентом на должность главы города называется Ринат Баширов.

Правда как «недостоверная информация» – пожалуй, это удобно

После того как на сайте ProUfu.ru была опубликована информация об отправке мэра спецбортом, в государственном информационном агентстве «Башинформ» появилось официальное опровержение от пресс-секретаря мэрии, а также сообщалось, что администрация планирует подать в суд на те издания, которые об этом написали.

Однако на вопрос корреспондента ProUfu об опровержении Байдавлетов прислал ответ уже без судебных угроз. «Информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича, опубликованная в ряде СМИ, является недостоверной», – таков его ответ, который по правилам закона о СМИ был опубликован на сайте ProUfu.

21 октября мы отправили запрос, на который не получили ответы по существу заданных вопросов. Вот запрос:

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


А вот ответ, который написала мэрия 29 октбяря:

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


После о подробностях здоровья мэра, доверившись собственным источникам, стали писать такие СМИ как Ufa1, которая сообщила о диабете и гангрене с последующей ампутацией конечности, и mkset, которое рассказало о «тяжелом или критическом» состоянии мэра, осложненном «рядом хронических заболеваний» – остальные СМИ довольствовались лишь опровержением информации от мэрии.

Секрета нет – если следовать закону
Мы обратились в Центр защиты прав СМИ, где нам рассказали, что состояние здоровья чиновника, отвечающего за целый город, однозначно может быть достоянием общественности. Как очевидно и то, что на суд может оказываться давление в случае подачи иска и рассмотрения дела. Но по закону есть основания говорить, что нарушения со стороны СМИ за интерес к здоровью, особенно если должностное лицо в тяжелом состоянии, нет.

- Информация о состоянии здоровья высших должностных лиц страны не подлежит засекречиванию и не относится к государственной тайне. Так сказано в Законе о государственной тайне. Мэр является высшим должностным лицом города, поэтому информация о его здоровье или о факте смерти не может быть ограничена в доступе. Однако при распространении этой информации нужно помнить о медицинской тайне, которая есть не только у обычных граждан, но и публичных лиц. Возможность ее разглашения появляется тогда, когда есть общественный интерес. И если мы говорим не просто о мэре как о пациенте, данные о здоровье которого необходимо сохранять в конфиденциальности, поскольку это не влияет на возможность дальнейшего исполнения им возложенных на него полномочий, а о человеке, информация о состоянии здоровья которого важна для населения города, то тут уже возникает конфликт между правом на медицинскую тайну и правом на значимую информацию, которое общество вправе получать. И в ситуации смерти первого лица города общественный интерес гораздо значимее и очевиднее, нежели чем в случае обычной болезни, – отметила старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

В России первым штраф в 60 тысяч рублей за «фейк-ньюс» получил экс-главный редактор ProUfu Тимур Алмаев. Вслед за ним оштрафовали тоже бывшего главного редактора «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову на 30 тысяч, главреда информагентства «Башинформ» Алика Шакирова на 50 тысяч и главреда портала Ufa1 Наталью Вязовкину на 50 тысяч – всех «за распространение ложной информации». Дело касалось новости о подготовке МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» 1000 мест для захоронения умерших от COVID-19. Изначально информацию сообщил источник издания «Коммерсант-Уфа». Марсель Байдавлетов как пресс-секретарь администрации Уфы, которой подведомственен комбинат, подтвердил информацию, но на следующий день ее опроверг. Однако, несмотря на последующие опровержения в СМИ, на издания были возбуждены дела за фейки, а на администрацию Уфы - нет. На суде Байдавлетов признал, что подтверждал информацию журналистам, а источник «Коммерсанта» раскрылся и вновь подтвердил информацию, которая в итоге оказалась правдивой. Но суд, тем не менее, этого не учел: иски были удовлетворены, а издания оштрафованы. Таким образом правда стала удобным инструментом манипулирования.

Признание

23 октября представители мэрии в лице Марселя Байдавлетова официально признали, что Мустафин болен пневмонией. Информация поначалу появилась в том же государственном ИА «Башинформ».

– Ульфат Мансурович болеет пневмонией. Заболевание – средней тяжести. Врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернется к полноценной работе. Просим учитывать, что детали о состоянии здоровья являются персональными данными и каждый человек имеет право не сообщать о себе всех подробностей. Уфа функционирует в штатном режиме, болезнь мэра на качестве жизни горожан никак не скажется, – признал Байдавлетов, – такое сообщение было опубликовано в «Башинформе» и разослано всем СМИ.

Спустя неделю, 28 октября, к информированию подключился Радий Хабиров. В видеообращении он сообщил, что состояние мэра тяжелое и что заболевание вызвано коронавирусом.

– Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких, – сказал руководитель республики. – Он проходит лечение, и мы ждем его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчеркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что все это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому еще раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому все идет в рабочем режиме.

На видео Хабиров выглядел явно расстроенным, нервничал и волновался. Вслед за этим выступлением в соцсетях появились слухи о кончине Мустафина – они распространялись различными пользователями. Однако официального подтверждения информации не было. Ни одно СМИ не смогло подтвердить слухи даже на уровне источника. Источники ProUfu среди родственников и в Минздраве также говорили: «Он жив. Это слухи. Но все очень тяжело».

В 15 часов следующего дня – 29 октября – в возрасте 61 года Мустафин скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Незадолго до этого времени, ранним утром, главный пиарщик власти Башкирии, член Общественной палаты РФ и куратор госСМИ Ростислав Мурзагулов активно комментировал в средствах массовой информации, что у людей нет права на распространение слухов и грозил судами от имени родственников: «Люди, которые сознательно распространяют эти подлые слухи, будут гореть в аду», – сказал он в интервью «БИЗНЕС Online», отметив, что родственники мэра Уфы решают вопрос об обращении в правоохранительные органы с просьбой дать оценку ложной информации.

К слову, мы связались с одним из сыновей погибшего Ульфата Мансуровича с просьбой высказаться напрямую о том, что именно не так освещалось в СМИ. Однако он попросил все вопросы решать через пресс-службу администрации города.

Молчали, «чтобы выздоровел»

– Испытываю чувство глубочайшего презрения, – написала эмоциональный пост в Facebook руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева после известия о кончине мэра. – Как? Ну как можно было вот в такой ситуации так поступить? Это за гранью моего человеческого понимания.

Лгать, умалчивать, угрожать судом журналистам, это ж теперь вообще повсеместно, вы что, с ума там все посходили? Еще и на смерти человека потоптались.

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


– Циничное вранье, которое сопровождало болезнь сити-менеджера Уфы – это уже не просто привычная «закрытость власти», а следствие какой-то маразматической политической беспомощности и психиатрический диагноз. Я почти атеист, но если бы была чуть более христианкой, то сказала бы, что и грех это, – высказалась экс-главред «Коммерсанта-Уфа» Наталья Павлова.

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


На следующий день Ростислав Мурзагулов опубликовал на своей странице в социальной сети объяснение, почему власти до последнего не раскрывали информацию о болезни мэра.

– Да, может быть, «политически грамотнее» с нашей стороны было бы соломку подстелить и что-то скармливать жаждущим сенсаций. Но о политической целесообразности как-то никто не думал, а просто делали, как было комфортнее старшему товарищу, – написал он.

Также он отметил, что распространяемые в соцсетях слухи о смерти Мустафина якобы лишали его шансов на выздоровление. А распространителей слухов (к слову, нет никакой информации, кто они) он назвал «животными и нелюдями», которые «в своей безумной ненависти к любому представителю власти смаковали «смерть» этого хорошего человека».

Подлое вранье башкирских властей и уфимской мэрии


P.S. Ульфата Мустафина изначально привезли в РКБ-2 с небольшим поражением легких. Как его лечили почти 30 дней, что в итоге уровень поражения стал критическим? Поговорим об этом и о состоянии системы здравоохранения Башкортостана в следующих материалах ProUfu.ru.

ПроУфу
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  • 1 | 06.11.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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...появилось официальное опровержение от пресс-секретаря мэрии, а также сообщалось, что администрация планирует подать в суд на те издания, которые об этом написали
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Действия администрации, и в том числе байдавлетова попадают под статью 237 УК РФ . Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, так как в условиях пандемии сокрытие такой информации,- смерти подобно!
Наказание по этой статье
... деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, ...наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей ….. либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Байдавлетова под суд !!!!!!!



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  • 2 | 06.11.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, не в защиту Мурзагулова, но почему сегодня работа журналистов заключается в поиске драм в личной жизни людей? Ну заболел человек, ему и его близким это неприятности, а нет, журналюге это интересно, они соревнуются, кто же первым известит в своих грязных страничках это известие. Им ещё интересна полная история болезни, если поместить фото в неприглядном виде, то это будет вообще бомба. Представьте себя на его месте. Вам осталось только скрытой камерой в туалете дежурить и опубликовать, вот как тот или иной человек справляет нужду. Вот как по вашему уму демократия.



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  • 3 | 06.11.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Оперативное совещание которое проводил каждую неделю во вторник..."
Хочется ответить устами маргиналов: "Учите матчасть"!
Совещание оперативное вот усердный работник сломал гаечный ключ или там молоток. Ужас! Сломал! Мастер докладывает начальнику участка, тот главному инженеру, главный инженер директору, директор командует: Пойдё м, разберёмся и секретарше: Вызвать юристконсульта. Собрались! Мастер говорит: Давайте этому слесарю руки оторвём за слом молотка. Начальник участка: И ноги тоже! Главный инженер: А давайте ему сломанным молотком пальцы отобъём! Директор: А может ему по "кумполу"?! Юристконсульт: надо бы, но мы в юр училище УК РФ изучали и там за телесные повреждения проблемы! Давайте с его зарплаты три молотка удержим!
Это является оперативным совещанием!
Когда по вторникам это совещание, ИТР подготовили доклады, выступилиь порешили! Это совещание.
На языке училок это педсовет.
На производстве это техсовет. У врачей медсовет...4



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  • 4 | 06.11.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо уметь останавливаться. И это как раз такой случай. Пресслужба мери и без этого уйдёт в небытие с приходом нового загребущего меры. Мустафина похоронили на родине, что кстати делает ему честь. Остальным урок, что не стоит ложиться под Хабиро- или Рюриковичеподобных. Власть стала инерционной и похоже скоро может начаться горячий период с элементами крови. Надо жить спокойнее



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  • Эксперт
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  • 5 | 06.11.2020, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69441 | Рейтинг: +11793,1
но почему сегодня работа журналистов заключается в поиске драм в личной жизни людей?
________________________________________
Мустафин лицо публичное, более того - ДОЛЖНОСТНОЕ! И его отсутствие на рабочем месте, не в отпуске, должно сопровождаться информацией - почему он отсутствует. Это отнюдь не личное. Это общественное.
Я уже писала о том, что в связи с его уходом на больничный - вместо него по приказу должен был или должны были быть назначен(ы) люди, ответственные за принятие решений с ограничением четко очерченного круга полномочий каждого - ведь город не может жить 35 дней+(учитывая еще и 3 дня на похороны) без принятия таких решений! Решений, за которые отвечает конкретное должностное лицо, к которому или к которым за принятие каких либо решений в дальнейшем могут возникнуть претензии и у прокуратуры или у СК, или же у лиц, как физических, так и юридических, на которых повлияло это решение.
А если - отряд не заметил потери бойца все эти 35 дней - то нужен ли городу подобный мэр?
Нет не нужен. Мустафин был марионеткой Хабирова, его бессловесной тенью, господин НИКТО!
А теперь еще недоумки создали петицию и подписывают ее за переименование Кошкина леса в Глумилино - его именем!
Моему возмущению нет предела!
Кошкин лес - уже именуется в честь выходца из крестьян, прибывшего в Уфу с витебщины:

Кошкин дом и Кошкин лес

В Уфе есть Кошкин лес, Кошкина мельница, и Кошкин дом.

Правильнее, конечно, было бы сказать – дом Кошкина. Такую память оставил о себе, происходивший из вятских крестьян уфимский зерноторговец, строительный подрядчик и владелец кирпичного завода в Нижегородке Илья Дмитриевич Кошкин.

Загородная дача Кошкина когда-то стояла в лесном массиве примерно на месте нынешнего здания Администрации городского округа г. Уфы (Горсовета), а небольшой лесок на склоне холма за улицей Комсомольской до сир пор называют «Кошкин лес».

Здание с небольшой башенкой на Проспекте Октября № 1 напротив Аграрного университета Илья Кошкин построил в начале XX века для одной из своих мельниц. На улице Аксакова он возвел большой, богато украшенный фигурной кирпичной кладкой дом. В нем на улице Аксакова, 93 ныне расположены подразделения полиции.
_______________________
Как можно ради временщика - уничтожать историческую память Уфы?!
Уфа СРАдию и его ставленникам - чужой город, потому-то они легко распоряжаются уничтожением истории города!

Да, сейчас СПАдий нацелился застроить Кошкин лес и отдает его красногорским застройщикам(подельникам, и ясно, что с этого он поимеет я те пну! поскольку даже без конкурса!), поэтому жители округи, не задумываясь над историей этого участка леса, предлагают вместо строительства коммерческой недвиги в 35 этажей - разбить сквер или парк имени Мустафина. Этого делать НЕЛЬЗЯ! Нельзя отдавать на откуп временщикам историю города!



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  • 6 | 06.11.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кругом аул, кругом враньё !!! Тупоголовые нацрезервы !!! Как так можно за два года довести до края республику ??? Радий уходи !!!!!!!!!!!!!! Надоел нарцис !!!



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  • 7 | 06.11.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Твои "нац резервы" подсовываются и всучиваются вашим Путиным. И не доказывайте что такой пройдоха башкир с такими башкирскими корнями:.. Владимирович.



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  • 8 | 06.11.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулов прекрасно ответил подлецам, пляшущим на костях. Будь человек здоров, плевали бы вы, на работе он или нет.
Но как только заболел, вынь вам да положь - жив он еще, или уже помер?
Да чтоб докладывать три раза в день!
Твари вы, не люди, ответите за все.



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  • 9 | 06.11.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Твои "нац резервы" подсовываются и всучиваются вашим Путиным. И не доказывайте что такой пройдоха башкир с такими башкирскими корнями:.. Владимирович.
_______________________________________________________
Не твои ли нацики устраивали свистопляки на радостях перед памятником СЮ? Еще спляшешь?



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  • 10 | 06.11.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 06.11.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кругом аул, кругом враньё !!! Тупоголовые нацрезервы !!! Как так можно за два года довести до края республику ??? Радий уходи !!!!!!!!!!!!!! Надоел нарцис !!!
++++++++++++++++++++++++++++
нацрезервы? Всех повыгоняли, но появились супер спецы "федерального уровня"
глотайте и утешайтесь что мол это аул творит.



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  • # 11 | 06.11.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 12 | 06.11.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот бы суд присудил ощутимо за клевету на подавших иски в адрес журналистов - было бы более чем справедливее!!! Впредь мозги бы включали прежде,чем врать!



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  • 13 | 06.11.2020, 14:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39625 | Рейтинг: +6520,7
Не изводите себя из-за такой ерунды, граждане.

Вам же с этого ни черта ни перепадёт: какой блатарь кресло мэра займёт.

Нехай становая элит шпана дурачит и подсиживает друг друга до упора.



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  • 14 | 06.11.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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| 06.11.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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. Мустафина похоронили на родине, что кстати делает ему честь. Остальным урок, что не стоит ложиться под Хабиро- или Рюриковичеподобных. Власть стала инерционной и похоже скоро может начаться горячий период с элементами крови. Надо жить спокойнее
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А я думаю он сбежал после смерти в аул, чтоб разъяренные жильцы потрескавшегося дома из-за точечного строительства во дворе не смогли плевать на его могилу.



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  • 15 | 06.11.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
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А я думаю он сбежал после смерти в аул, чтоб разъяренные жильцы потрескавшегося дома из-за точечного строительства во дворе не смогли плевать на его могилу.
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Так сюда не только люди, еще и НЕлюди заходят?



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  • 16 | 06.11.2020, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 06.11.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кругом аул, кругом враньё !!! Тупоголовые нацрезервы !!! Как так можно за два года довести до края республику ??? Радий уходи !!!!!!!!!!!!!! Надоел нарцис !!!

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===Шо и тебя тоже Радий выгнал с тепленького места!? Ты давай, это...
шибко не обижайся!

Сёдня выгнал, а завтра снова примет! Такие как ты умеют угождать!



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  • 17 | 06.11.2020, 17:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69441 | Рейтинг: +11793,1
Умер МихМих... Жванецкий... Это действительно УТРАТА!
Скорблю.



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  • 18 | 06.11.2020, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
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13 минут назад, источник: Коммерсантъ
Умер Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, стало известно «Ъ». В октябре Жванецкий оставил концертную деятельность.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Регулярно публиковал статьи в журнале «Огонек».
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__ Земля пухом! Очень Опытный



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  • # 19 | 06.11.2020, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 20 | 06.11.2020, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
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