День сотрудника МВД. Генерал Рыленко

Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру Даниловичу Рыленко связан не столько с его личностью и судьбой, сколько с тем, что в этот период его деятельности Башкирию можно было назвать милицейской республикой. Одних только КПМ (контрольный пункт милиции) вдоль автотрасс и выездов из городов насчитывалось шестьдесят четыре единицы. Ни в одном регионе, не было столько маленьких «крепостей – бастионов» милиции на душу населения. Приезжие удивлялись, водители дальнобойщики тихо ругались, бандиты предпочитали объезжать республику.Род Рыленко в Федоровском районе Башкирии оказался в конце 19-го века, после столыпинской реформы переселения крестьян с густонаселенных районов на новые земли. Семейство Рыленко, выходцы Черниговской, Полтавской областей Украины, отмечены силой, здоровьем, серьезность, трудолюбием, упорством, самодовольством и чувством превосходства над всеми.7 ноября 1927 года в деревне с поэтически название Ново-Троицкое в семье директора начальной школы родился Володя Рыленко. От отца он получил настоящее воспитание. В раннем детстве уже проступает гордость - определяющая черта его характера. Именно в это время у юного Рыленко зародилась и укрепилась глубокая приверженность к социалистическому строю. В седьмом классе пионер Володя в белой рубашке и с красным галстуком стал круглым отличником, старостой класса и редактором школьной стенгазеты. Его не по годам серьезность и строгость обращает на себя особое внимание.Дядя Гаврила при встрече треплет подростка за волосы и всегда приговаривает: «ну как прожил день, герой Советского союза»!? В армии Володя Рыленко вступает в Комсомол и становиться его активным членом. Через три года он первый секретарь райкома комсомола Федоровского района. В 1953 году по рекомендации секретаря обкома ВЛКСМ Башкирии, Акназарова, Владимир Рыленко становиться слушателем Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Московская школа комсомола это прыжок в большое будущее. Кузницу будущих партийных руководителей СССР Рыленко заканчивает с красным дипломом и корочкой кандидата в мастера спорта по стрельбе. С 1955 по 1957 год он работает первым секретарем комсомольской организации города Белебея. В республике громадные преобразования, рядом с маленьким городом Шкаповское месторождение нефти. По комсомольским путевкам прибыло более семи тысяч юношей и девушек. Но где взять деньги для организации агитации, спортивных соревнований, проведения конкурсов? В голову комсомольского вожака приходит смелая идея и он едет в Москву. В столице Рыленко принимает министр нефтяной промышленности Шашин, работал в Ишимбае. «Земляк» проявил заботу, и выделили комсомолу Белебея 300 тысяч рублей! Комсомольская жизнь была необычайно бурной или, говоря современным языком – насыщенной адреналином.1 мая 1957 года Владимир Рыленко организует факельное шествие. Вечер опустился на город и колонны молодежи прошли по улицам Белебея.Грандиозная пропагандистская акция. Пять тысяч комсомольцев и пять тысяч ярких факелов! Спустя несколько месяцев Рыленко становиться секретарем Обкома комсомола республики по идеологии и с женой переезжает в Уфу. В 1959 году Рыленко переводят на партийную работу. Должность первого секретаря Благовещенского райкома КПСС не вызвала оптимизма. О настроение Рыленко стало известно первому секретарю Обкома республики Нуриеву.Ответ Зии Нуриевича: «Рыленко не трогать. Ему найдем другую работу». У «первого» свои планы на Рыленко. Министр МВД Башкирии генерал Кожин, в прошлом начальника политотдела МВД СССР, мечтает вернуться в Москву. Новый министр, варяг из центра не устраивает Нуриева. На этой ключевой должности силовиков опытный аппаратчик хочет видеть своего человека. Чтобы переиграть Москву, надо предложить безупречную во всех отношениях фигуру. Комсомольский вожак с отличными анкетными данными идеальный вариант для этой должности и потом, министры силовики в национальных республиках – только русские. На недоумение Рыленко:- «Какой из меня милиционер..»?, Нуриев отвечает с присущей ему железной логикой: «Там у них есть журнал, «Советская милиция», читай, научишься». Сверх всех ожиданий в тридцать два года, Владимир Рыленко становиться первым заместителем министра МВД БАССР. У майора милиции «незнайки» в подчинении милиционеры - профессионалы: полковники, подполковники, у многих за плечами война, на груди боевые награды. Сам Рыленко в своей книге, описывает этот период жизни двумя словами: «карась на сковородке». Но Владимиру Рыленко мужества не занимать, приходилось руководить и учиться одновременно. Расчет Зии Нуриева был точен. В 1961 году Рыленко проходит «чистилище» в Бюро ЦК КПСС и утверждается в должности министра МВД Башкирии. В 1967 году Рыленко присваивается звание генерала внутренней службы 3 ранга, ему сорок лет, он самый молодой генерал в системе МВД СССР!Путь к признанию был нелегким. Каждый день генерала расписан по минутам. Неутолимое трудолюбие, основательное изучение криминалистики, скоро дает свои практические результаты. До него было много генералов, но именно Владимир Рыленко стал первым и главным настоящим стратегом МВД Башкирии. За двадцать шесть...!, последующих лет работы министром, он всеми силами боролся за свою значимость и одновременно неустанно совершенствовал и укреплял аппарат министерства. Именно при Рыленко появятся свои милицейские кадры в республике. Благодаря его авторитету и активной деятельности Рязанскую школу милиции переводят в Башкирию. Высшая школа МВД в Уфе одна из подлинных вершин его карьеры. Порядок и дисциплина в этих двух словах запечатлен ритм его управления. В семидесятые года его значение, как успешного министра МВД республики не могло подвергнуться сомнению. Рыленко не только умел отдавать приказы, но умел учиться и стал аналитиком. Он первым вводит штабные подразделения в систему МВД страны и читает лекции в академии МВД СССР. Перенимать опыт спешат в Уфу со всей огромной страны. Небезынтересно отметить что Владимир Рыленко первым получает звание генерал лейтенанта внутренний службы, до него поток министра внутренних дел автономных республик генерал-майор. После приема у министра в Москве генерал армии Щелоков приглашает его как почетное лицо отобедать в своей персональной столовой.И при всем этом генерал Рыленко не получил в ответ проявление любви и дружеского признания подчиненных. Чтобы стать настоящим министром МВД по призванию, надо начать с самых низов. Походить по «земле» с дубинкой сержанта ППС или побегать по притонам инспектором уголовного розыска. В оперативном деле Рыленко мало что смыслил. Вероятнее всего он оказался мудрым администратором. Практическая направленность, здравый смысл, высокая мораль – вот его философия. Министр Рыленко очень требователен к себе и к своим подчиненным. Развод и повторный брак воспринимаются им как непростительный грех и многим стоит карьеры. Не щадит он и своего друга по комсомольской работе майора милиции Шерстнева. Ко всему прочему он ревностно следит за своими подчиненными. В декабре 1983 года начальника ОБХСС республики Трофимова предлагают должность руководителя отдела ОБХСС МВД СССР. В глубоком раздражении, министр прилагает все усилия и воспрепятствует «увода хорошего работника в Москву». Рыленко редко улыбается. Его внешность наталкивает на мысль, что он человек жесткий и суровый. Так оно и есть. Начальники отделов милиции в его приемной дрожат от страха. Немало кого из его кабинета выносят с сердечным приступом. Министр упрям и готов стоять на своем до полного изнеможения. Общение с людьми ему не давалось. Вместе с властью для Рыленко начинается одиночество. Кроме того в официальном кругу он никогда не был «своим»: не любил хорошо поесть и выпить, в баню не ходил, сторонился и других номенклатурных развлечений, предпочитая размеренную жизнь в семье. Из коллег ближе всех к нему полковник милиции Нагавицын, такой «шакал» при тигре «Шерхане». На не угодных подчиненных министр спускает с цепи своего вассала-инквизитора, метко прозванного коллегами «Нагавницын». Обычно судьба несчастного, решается короткой фразой: «Рапорт на стол…»!В 1982 году молодой и перспективный первый секретарь Обкома Ставрополья Михаил Горбачев ищет на вакантную должность опытного генерала милиционера. В МВД СССР рекомендуют, генерала Рыленко. Однако министр МВД Башкирии, после пяти дней уговоров в Москве, ответил отказом. Как покажет будущее, был упущен великий момент. Должность министра милиции Ставропольского края эта прямая дорогой в новейшую историю страны, на высокий пост министра МВД СССР! Безусловно, сделай этот шаг, Рыленко сильно усложнил бы свою жизнь. Слово демократия, свобода личности, людям подобно Рыленко мало что значило. Традиции и воспитание приучили его к тому, что он является винтиком, звеном общий цепи именуемой Советский союз. Именно эту цепь разорвет, тогда еще не кому не известный Михаил Горбачев. Отправит в «отставку» Советскую власть, которой коммунист сталинской закалки Владимир Рыленко был предан всей душой и сердцем до конца жизни.А пока дни министра Рыленко текут в размеренном русле. Живет он на улице Энгельса, пешком идет на работу по улице Коммунистическая в министерство расположенную в двух кварталах от его дома на улице Ленина 7. Все благополучно. Время от времени генерал устраивает нагоняи подчиненным или с удовольствием проводит семинары основ стратегии и тактики работы современной милиции. Рыленко чувствовал себя полновластным хозяином милиции. Одно из совещаний с начальниками районных отделов милиции республики он провел 31 декабря. Никто и не пикнул, за час до Нового года всесильный генерал пошел пешком домой и как раз поспел к праздничному столу. Он во всю наслаждается своей жизнью и властью, его уважают и бояться.В 1986 году против всемогущего первого секретаря Обкома партии республики Шакирова выступил второй секретарь горкома партии Уфы Сафронов. Это вызвало ярость Шакирова. В ход пошли угрозы, а потом наручники и тюремная камера. Волей неволей генерал Рыленко оказался вовлечен в водоворот этой грязной истории. Первый секретарь Обкома и министр МВД Башкирии близкие по духу люди, оба отличаются гипертрофированной честностью, но долгое пребывание у власти сделало их политическими шизофрениками. Словно гром среди ясного неба, в газете «Правда» появилась статья «Преследование прекратить». Шок невероятный! Слепое и упрямое руководство республики было отправлено в отставку. Ужасная минута, настоящий кошмар, такая трагедия для гордости Рыленко, он лишается своей власти и привилегий. Для шестидесятилетнего генерала, еще полного силы и энергии, наступили унылые времена бездействия. Короче, конец его мира, но не конец света. С грустью генерал наблюдает, как рушиться страна Советов.«Перестройку» страны он не принял, политическая переориентация не для коммуниста Рыленко. И сегодня фигура генерал-лейтенант Владимир Данилович Рыленко предстает перед нами холодной и неизменной. Умное лицо, генеральский мундир, взгляд человека со стальным стержнем привыкшего повелевать с долей аскетизма. И пусть его жизнь закончилось на пессимистической ноте и дело его жизни: коммунизм безвозвратно погибло, не уважать этого человека нельзя.Он, верно, служил Родине и народу и когда в 90-ые президент Ельцин не просыхает от водки, Россия в угаре капитализации тонет в разгуле бандитизма, в родной Башкирии с преступностью относительно тихо. И в этом, несомненно, в первую очередь заслуга генерала Владимира Рыленко.Своим приемникам, генералам милиции: Хасанову, Файрузову, Дибаеву, «железный» министр оставил хорошо налаженную, отлично технически оснащенную армию в фуражках с красным околышком.В момент смерти 1 июня 2015 года генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Данилович Рыленко занимал должность председателя совета ветеранов МВД РБ. Ему было 88 лет. Первый и главный стратег башкирской милиции покоиться на Южном кладбище.