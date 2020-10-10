День сотрудника МВД. Генерал Рыленко

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Проститутка простая и пол ...

– И 200 евро (18 432 рублей), как в Германии, никто не платит, – добав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Борис Вишневский: «Как Пу ...

Борис Вишневский: Как Путин всех обманул с пенсиями ++++++++++++++++++ ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лица Уфы: Николай Швецов

Лица Уфы: Николай Швецов ================================= Хороший был ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
День сотрудника МВД. ...

Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру ...
  8.11.2020   34928    21

Обнулённый, пожизненный, ...

Гарант на гарантиях. Бывший глава государства станет еще более ...
  7.11.2020   41406    40

Подлое вранье башкирских ...

Как власти Башкирии отрицали болезнь мэра Уфы Ульфата Мустафина. 29 октября мэр ...
  6.11.2020   19259    39

Осеннее обострение у ...

Общественница Рамиля Саитова призвала “сносить все кресты на Урале”. В ...
  6.11.2020   35876    128

Габбасов: Оппозиции ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о необходимости изменений в стране. ...
  5.11.2020   24611    28

Последние публикации
День сотрудника МВД. ...

Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру ...
  8.11.2020   40386    21

Обнулённый, пожизненный, ...

Гарант на гарантиях. Бывший глава государства станет еще более ...
  7.11.2020   24437    40

Подлое вранье башкирских ...

Как власти Башкирии отрицали болезнь мэра Уфы Ульфата Мустафина. 29 октября мэр ...
  6.11.2020   35009    39

Осеннее обострение у ...

Общественница Рамиля Саитова призвала “сносить все кресты на Урале”. В ...
  6.11.2020   31109    128

Габбасов: Оппозиции ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о необходимости изменений в стране. ...
  5.11.2020   20325    28

Главный пульмонолог ...

«Кумыс поможет»: главный пульмонолог Башкирии – о восстановлении легких после ...
  4.11.2020   34519    44

Всех оштрафует: Палочная ...

Радий Хабиров пообещал следить за количеством протоколов на тех, кто не носит ...
  3.11.2020   42485    25

Шулерство и манипуляции ...

Госсобрание Башкортостана в минувший четверг одобрило в первом чтении новые ...
  3.11.2020   42267    64

Бедная Уфа: Каждому ...

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии поддержал идею посвятить в ...
  3.11.2020   17103    41

Им спецборты МЧС и ...

Радий Хабиров потребовал ужесточить порядок госпитализации людей с ...
  3.11.2020   26677    7

Читаемое за месяц
Новое место для старого ...

Минобразования Башкирии двигает по карьерной лестнице экс-главу района с ...
  10.10.2020   20134    10

Главный провал Хабирова ...

Андрей Потылицын: «В Российской Федерации лучше не произносить слово ...
  10.10.2020   11615    12

Концерт с салютом под ...

Возле морга Уфы зафиксировали очереди из катафалков. Видео и фото присылают ...
  10.10.2020   34846    51

«Республика» без ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о том, какой была республика и какой ...
  11.10.2020   35522    71

ЛГБТ-щегол по культуре ...

Из Радика Юльякшина в Элвина Грея и обратно. Что за этим стоит? Ильнар ...
  13.10.2020   27117    13

Архив публикаций
Ноябрь 2020 (12)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)


День сотрудника МВД. Генерал Рыленко

Оценили
0


Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру Даниловичу Рыленко связан не столько с его личностью и судьбой, сколько с тем, что в этот период его деятельности Башкирию можно было назвать милицейской республикой. Одних только КПМ (контрольный пункт милиции) вдоль автотрасс и выездов из городов насчитывалось шестьдесят четыре единицы. Ни в одном регионе, не было столько маленьких «крепостей – бастионов» милиции на душу населения. Приезжие удивлялись, водители дальнобойщики тихо ругались, бандиты предпочитали объезжать республику.
Род Рыленко в Федоровском районе Башкирии оказался в конце 19-го века, после столыпинской реформы переселения крестьян с густонаселенных районов на новые земли. Семейство Рыленко, выходцы Черниговской, Полтавской областей Украины, отмечены силой, здоровьем, серьезность, трудолюбием, упорством, самодовольством и чувством превосходства над всеми.

День сотрудника МВД. Генерал Рыленко


7 ноября 1927 года в деревне с поэтически название Ново-Троицкое в семье директора начальной школы родился Володя Рыленко. От отца он получил настоящее воспитание. В раннем детстве уже проступает гордость - определяющая черта его характера. Именно в это время у юного Рыленко зародилась и укрепилась глубокая приверженность к социалистическому строю. В седьмом классе пионер Володя в белой рубашке и с красным галстуком стал круглым отличником, старостой класса и редактором школьной стенгазеты. Его не по годам серьезность и строгость обращает на себя особое внимание.

Дядя Гаврила при встрече треплет подростка за волосы и всегда приговаривает: «ну как прожил день, герой Советского союза»!? В армии Володя Рыленко вступает в Комсомол и становиться его активным членом. Через три года он первый секретарь райкома комсомола Федоровского района. В 1953 году по рекомендации секретаря обкома ВЛКСМ Башкирии, Акназарова, Владимир Рыленко становиться слушателем Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Московская школа комсомола это прыжок в большое будущее. Кузницу будущих партийных руководителей СССР Рыленко заканчивает с красным дипломом и корочкой кандидата в мастера спорта по стрельбе. С 1955 по 1957 год он работает первым секретарем комсомольской организации города Белебея. В республике громадные преобразования, рядом с маленьким городом Шкаповское месторождение нефти. По комсомольским путевкам прибыло более семи тысяч юношей и девушек. Но где взять деньги для организации агитации, спортивных соревнований, проведения конкурсов? В голову комсомольского вожака приходит смелая идея и он едет в Москву. В столице Рыленко принимает министр нефтяной промышленности Шашин, работал в Ишимбае. «Земляк» проявил заботу, и выделили комсомолу Белебея 300 тысяч рублей! Комсомольская жизнь была необычайно бурной или, говоря современным языком – насыщенной адреналином.

1 мая 1957 года Владимир Рыленко организует факельное шествие. Вечер опустился на город и колонны молодежи прошли по улицам Белебея.

Грандиозная пропагандистская акция. Пять тысяч комсомольцев и пять тысяч ярких факелов! Спустя несколько месяцев Рыленко становиться секретарем Обкома комсомола республики по идеологии и с женой переезжает в Уфу. В 1959 году Рыленко переводят на партийную работу. Должность первого секретаря Благовещенского райкома КПСС не вызвала оптимизма. О настроение Рыленко стало известно первому секретарю Обкома республики Нуриеву.

Ответ Зии Нуриевича: «Рыленко не трогать. Ему найдем другую работу». У «первого» свои планы на Рыленко. Министр МВД Башкирии генерал Кожин, в прошлом начальника политотдела МВД СССР, мечтает вернуться в Москву. Новый министр, варяг из центра не устраивает Нуриева. На этой ключевой должности силовиков опытный аппаратчик хочет видеть своего человека. Чтобы переиграть Москву, надо предложить безупречную во всех отношениях фигуру. Комсомольский вожак с отличными анкетными данными идеальный вариант для этой должности и потом, министры силовики в национальных республиках – только русские. На недоумение Рыленко:- «Какой из меня милиционер..»?, Нуриев отвечает с присущей ему железной логикой: «Там у них есть журнал, «Советская милиция», читай, научишься». Сверх всех ожиданий в тридцать два года, Владимир Рыленко становиться первым заместителем министра МВД БАССР. У майора милиции «незнайки» в подчинении милиционеры - профессионалы: полковники, подполковники, у многих за плечами война, на груди боевые награды. Сам Рыленко в своей книге, описывает этот период жизни двумя словами: «карась на сковородке». Но Владимиру Рыленко мужества не занимать, приходилось руководить и учиться одновременно. Расчет Зии Нуриева был точен. В 1961 году Рыленко проходит «чистилище» в Бюро ЦК КПСС и утверждается в должности министра МВД Башкирии. В 1967 году Рыленко присваивается звание генерала внутренней службы 3 ранга, ему сорок лет, он самый молодой генерал в системе МВД СССР!

Путь к признанию был нелегким. Каждый день генерала расписан по минутам. Неутолимое трудолюбие, основательное изучение криминалистики, скоро дает свои практические результаты. До него было много генералов, но именно Владимир Рыленко стал первым и главным настоящим стратегом МВД Башкирии. За двадцать шесть...!, последующих лет работы министром, он всеми силами боролся за свою значимость и одновременно неустанно совершенствовал и укреплял аппарат министерства. Именно при Рыленко появятся свои милицейские кадры в республике. Благодаря его авторитету и активной деятельности Рязанскую школу милиции переводят в Башкирию. Высшая школа МВД в Уфе одна из подлинных вершин его карьеры. Порядок и дисциплина в этих двух словах запечатлен ритм его управления. В семидесятые года его значение, как успешного министра МВД республики не могло подвергнуться сомнению. Рыленко не только умел отдавать приказы, но умел учиться и стал аналитиком. Он первым вводит штабные подразделения в систему МВД страны и читает лекции в академии МВД СССР. Перенимать опыт спешат в Уфу со всей огромной страны. Небезынтересно отметить что Владимир Рыленко первым получает звание генерал лейтенанта внутренний службы, до него поток министра внутренних дел автономных республик генерал-майор. После приема у министра в Москве генерал армии Щелоков приглашает его как почетное лицо отобедать в своей персональной столовой.

И при всем этом генерал Рыленко не получил в ответ проявление любви и дружеского признания подчиненных. Чтобы стать настоящим министром МВД по призванию, надо начать с самых низов. Походить по «земле» с дубинкой сержанта ППС или побегать по притонам инспектором уголовного розыска. В оперативном деле Рыленко мало что смыслил. Вероятнее всего он оказался мудрым администратором. Практическая направленность, здравый смысл, высокая мораль – вот его философия. Министр Рыленко очень требователен к себе и к своим подчиненным. Развод и повторный брак воспринимаются им как непростительный грех и многим стоит карьеры. Не щадит он и своего друга по комсомольской работе майора милиции Шерстнева. Ко всему прочему он ревностно следит за своими подчиненными. В декабре 1983 года начальника ОБХСС республики Трофимова предлагают должность руководителя отдела ОБХСС МВД СССР. В глубоком раздражении, министр прилагает все усилия и воспрепятствует «увода хорошего работника в Москву». Рыленко редко улыбается. Его внешность наталкивает на мысль, что он человек жесткий и суровый. Так оно и есть. Начальники отделов милиции в его приемной дрожат от страха. Немало кого из его кабинета выносят с сердечным приступом. Министр упрям и готов стоять на своем до полного изнеможения. Общение с людьми ему не давалось. Вместе с властью для Рыленко начинается одиночество. Кроме того в официальном кругу он никогда не был «своим»: не любил хорошо поесть и выпить, в баню не ходил, сторонился и других номенклатурных развлечений, предпочитая размеренную жизнь в семье. Из коллег ближе всех к нему полковник милиции Нагавицын, такой «шакал» при тигре «Шерхане». На не угодных подчиненных министр спускает с цепи своего вассала-инквизитора, метко прозванного коллегами «Нагавницын». Обычно судьба несчастного, решается короткой фразой: «Рапорт на стол…»!
В 1982 году молодой и перспективный первый секретарь Обкома Ставрополья Михаил Горбачев ищет на вакантную должность опытного генерала милиционера. В МВД СССР рекомендуют, генерала Рыленко. Однако министр МВД Башкирии, после пяти дней уговоров в Москве, ответил отказом. Как покажет будущее, был упущен великий момент. Должность министра милиции Ставропольского края эта прямая дорогой в новейшую историю страны, на высокий пост министра МВД СССР! Безусловно, сделай этот шаг, Рыленко сильно усложнил бы свою жизнь. Слово демократия, свобода личности, людям подобно Рыленко мало что значило. Традиции и воспитание приучили его к тому, что он является винтиком, звеном общий цепи именуемой Советский союз. Именно эту цепь разорвет, тогда еще не кому не известный Михаил Горбачев. Отправит в «отставку» Советскую власть, которой коммунист сталинской закалки Владимир Рыленко был предан всей душой и сердцем до конца жизни.

А пока дни министра Рыленко текут в размеренном русле. Живет он на улице Энгельса, пешком идет на работу по улице Коммунистическая в министерство расположенную в двух кварталах от его дома на улице Ленина 7. Все благополучно. Время от времени генерал устраивает нагоняи подчиненным или с удовольствием проводит семинары основ стратегии и тактики работы современной милиции. Рыленко чувствовал себя полновластным хозяином милиции. Одно из совещаний с начальниками районных отделов милиции республики он провел 31 декабря. Никто и не пикнул, за час до Нового года всесильный генерал пошел пешком домой и как раз поспел к праздничному столу. Он во всю наслаждается своей жизнью и властью, его уважают и бояться.

В 1986 году против всемогущего первого секретаря Обкома партии республики Шакирова выступил второй секретарь горкома партии Уфы Сафронов. Это вызвало ярость Шакирова. В ход пошли угрозы, а потом наручники и тюремная камера. Волей неволей генерал Рыленко оказался вовлечен в водоворот этой грязной истории. Первый секретарь Обкома и министр МВД Башкирии близкие по духу люди, оба отличаются гипертрофированной честностью, но долгое пребывание у власти сделало их политическими шизофрениками. Словно гром среди ясного неба, в газете «Правда» появилась статья «Преследование прекратить». Шок невероятный! Слепое и упрямое руководство республики было отправлено в отставку. Ужасная минута, настоящий кошмар, такая трагедия для гордости Рыленко, он лишается своей власти и привилегий. Для шестидесятилетнего генерала, еще полного силы и энергии, наступили унылые времена бездействия. Короче, конец его мира, но не конец света. С грустью генерал наблюдает, как рушиться страна Советов.

«Перестройку» страны он не принял, политическая переориентация не для коммуниста Рыленко. И сегодня фигура генерал-лейтенант Владимир Данилович Рыленко предстает перед нами холодной и неизменной. Умное лицо, генеральский мундир, взгляд человека со стальным стержнем привыкшего повелевать с долей аскетизма. И пусть его жизнь закончилось на пессимистической ноте и дело его жизни: коммунизм безвозвратно погибло, не уважать этого человека нельзя.

Он, верно, служил Родине и народу и когда в 90-ые президент Ельцин не просыхает от водки, Россия в угаре капитализации тонет в разгуле бандитизма, в родной Башкирии с преступностью относительно тихо. И в этом, несомненно, в первую очередь заслуга генерала Владимира Рыленко.

Своим приемникам, генералам милиции: Хасанову, Файрузову, Дибаеву, «железный» министр оставил хорошо налаженную, отлично технически оснащенную армию в фуражках с красным околышком.

В момент смерти 1 июня 2015 года генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Данилович Рыленко занимал должность председателя совета ветеранов МВД РБ. Ему было 88 лет. Первый и главный стратег башкирской милиции покоиться на Южном кладбище.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.11.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя.
Поставили понимаешь непонятного городового у министерства, а про бюст генерала Рыленко забыли там ему самое место.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.11.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своим приемникам, генералам милиции: Хасанову, Файрузову, Дибаеву,

===========================================================
Дибаев или ДИВАЕВ!?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.11.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, отыщи Хусниярова , твоего знакомого, пусть как бывший мент комментирует эту статью?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 08.11.2020, 11:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31857 | Рейтинг: -715,9
выходцы Черниговской, Полтавской областей Украины, отмечены силой, здоровьем, серьезность, трудолюбием, упорством, самодовольством и чувством превосходства над всеми.
-----------------------------------
"самодовольством и чувством превосходства над всеми".

Ничёсе характеристика!

Муктасаров брякнул так брякнул!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.11.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как покажет будущее, был упущен великий момент. Должность министра милиции Ставропольского края эта прямая дорогой в новейшую историю страны, на высокий пост министра МВД СССР!
Вот глупый коммунист, жил бы на Кутузовском проспекте, покоился, как пишет автор, на Новодевичьем кладбище.о внуках хоть бы думал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.11.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто знает где в Уфе улица Генерала Рыленко, смех, закуток без домов ниже улицы Армавирской, чистая хабировщина, человек столько сделал для Башкирии, друга Мустафина не забудут найдут лучше улицу, а двухлетний мэрик пигмей рядом с генералом. Позор.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.11.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, отыщи Хусниярова , твоего знакомого, пусть как бывший мент комментирует эту статью?
***ниярова министр Рыленко выпинул из органов как дискредитирующего высокое звание советского милиционера. Потом задалбал жалобами.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 08.11.2020, 11:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31857 | Рейтинг: -715,9
"деревне с поэтически название Ново-Троицкое"
-----------------------
Что же поэтичного нашел в церковном названии, Муктасаров?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.11.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ново-Троицкое, ну хоть садись и пиши балладу, Гульчачак или как тебя там Зулейха, все мы ходим по земле, но кто то видит звезды, а кто то пустоту между ними.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 08.11.2020, 12:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31857 | Рейтинг: -715,9
но кто то видит звезды, а кто то пустоту между ними.
---------------------
но кто мог подумать, что под суровым мундиром подполковника Муктасарова бьет поэтическое сердце! Который, вглядываясь в ночное небо, видит бриллиантовую россыпь, а не скучные астрономические объекты. И ищет неустанным взглядом ту самую Рождественскую звезду, звезду пленительного счастья. Ищет и не находит.

Тогда спускается взором на грешную землю и ищет среди будничных топонимов высшее духовное, просветленное, а также поэтическое название.

И находит! Ново-Троицкое!

И радостно обнаруживает, что Земля русская наводнена населенными пунктами с поэтичными троицкими названиями. А их сотни" Поэтичен Русский народ, а также духовно просветлен, что отражено в топонимах.

И городов с названием Троицк, и сел Троицкое, и поселков Троицк.

И почтальон сойдет с ума разыскивая - кто у нас тут Троицкий



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 08.11.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот такие люди у власти , всегда нужны для служения Отчизне и Родине ! Именно такие как они стержень соблюдения государственности , законности и относительной справедливости для народа !



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 08.11.2020, 12:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31857 | Рейтинг: -715,9
Рыленко, Владимир Данилович

Награды
- Два Ордена Трудового Красного Знамени (1967, 1977)
- Орден Красной Звезды (1981)
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Причем последняя «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» - дата награждения не указана.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждались:
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, принимавшие непосредственное участие в рядах...
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии...

Из Биографии: "В 17 лет поступил в военно-авиационную школу пилотов в городе Чкалове - так назывался тогда Оренбург. Но только он приступил к учебе, как пришла долгожданная весть о Победе над фашистской Германией. Потребность в летных кадрах отпала, и весь курс был перепрофилирован на подготовку авиатехнических специалистов. В сентябре того же победного года Владимир Рыленко окончил школу пилотов и в звании старшины авиации
https://rb7.ru/news/ufa-and-rb/society/50651

Учеба в военной школе пилотов приравнивается к участию в действующей армии и флота?

Или наградили задним числом за успехи в идеологическом фронте? За политическую подкованность?
Тогда - вполне.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
Рыленко был настоящим профи. Я лично его знал. Он меня и награждал и наказывал. Таких министров больше никогда не будет!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.11.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 08.11.2020, 12:51 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31856 | Рейтинг: -715,9
Рыленко, Владимир Данилович

Награды
- Два Ордена Трудового Красного Знамени (1967, 1977)
- Орден Красной Звезды (1981)
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Причем последняя «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» - дата награждения не указана.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждались:
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, принимавшие непосредственное участие в рядах...
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"

Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Положение о медали дополнено Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1945 года.

Положение о медали.

Медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” награждались:

все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;
все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также переведенные по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” вручалась:

военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, прослужившим не менее трех месяцев (для военнослужащих) и не менее шести месяцев (для вольнонаемного состава) в управлении военных округов, органах местного военного управления, в запасных и учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях и курсах, в специальных частях и службах, органах ОСО военной контрразведки, комендатурах, военных складах, базах, госпиталях, ветеринарных лазаретах, в составе местных стрелковых частей, аппаратов военпредов, на военных заводах, а также в центральных управлениях НКО, НКВМФ и войсках НКВД, обеспечившим победу своей успешной работой: по проведению мобилизации, по обучению и комплектованию пополнений для фронта по подготовке командных кадров для Красной Армии, ВМФ и войск НКВД; по бесперебойному снабжению и поставкам всех видов вооружения, боеприпасов, средств транспорта и связи, снаряжения, обмундирования и довольствия фронтам; по организации противовоздушной обороны; по охране и конвоированию военнопленных; по обеспечению оперативной связи с фронтами; по охране военных объектов, военного имущества, особо важных предприятий промышленности, строительств оборонных сооружений и порядка в тыловых районах; по снабжению и питанию войск в пути; по лечению и уходу за больными и ранеными бойцами и командирами Красной Армии, ВМФ и войск НКВД;
личному составу органов НКВД, обеспечившему победу своей работой;
военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, ВМФ и войсках НКВД, но выбывшим по ранению, болезни или увечью, а также переведенным по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии;
работникам тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и Военно-Морского Флота, переданным в ведение Наркомздрава СССР и считавшимся мобилизованными для обслуживания эвакогоспиталей;
рабочим, служащим, колхозникам и другим лицам из гражданского населения, принимавшим активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов, действовавших в тылу врага.
____________________________________________________________
_ Зулия! Я нашёл и вот такое об этой медали! Согласно ему Рыленко вручена медаль законно! К сожалению сам текст Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1945 года мне найти не удалось, поэтому за подлинность ручаться не могу! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 08.11.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый секретарь Обкома и министр МВД Башкирии близкие по духу люди, оба отличаются гипертрофированной честностью, но долгое пребывание у власти сделало их политическими шизофрениками. Политический шизофреник от долгого пребывания у власти это типа Лукашенко и Путина это понятно, гипертрафированный честный это что загулина? Хорошо или плохо, пишут пишут сами не знают что пишут.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 08.11.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в Уфе есть улица названное в честь Рыленко?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 08.11.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВНИМАНИЕ!
Назначенец Хабиров в Башкирии устраивает вторую Чечню.
Почти под Уфой в Кармаскалах избиение местного народа Российскими силовыми структурами в защиту обнаглевшей армянской диаспоры.
Хабиров-Аветисян является креатурой армянства в России.
Цель - ограбление природных богатств России.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 08.11.2020, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас министры силовики все чужие, Пуйло постоянно тасует колоду, везде мерещатся заговорщики.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 08.11.2020, 19:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39627 | Рейтинг: +6520,5
В Башкортостане Telegram-каналы и активистские сообщества в социальных сетях сообщили, что 7 ноября в райцентре Кармаскалы полиция и спецназ МВД задержали около 50 активистов из-за "конфликта с местной армянской диаспорой".

В сообщениях паблика "Проблемы Уфы и Республики Башкортостан" вКонтакте, разошедшемся по соцсетям, чатам WatsApp и Telegram-каналам, утверждается, что инцидент произошел из-за того, что "где-то НЕДЕЛЮ НАЗАД у местных ребят произошёл конфликт с компактно проживающими на территории Кармаскалинского района армянами".

Естественно для защиты чести и чтобы наказать обидчиков , сегодня на 18.00 была назначена встреча с этими людьми.

https://www.idelreal.org/a/30936341.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 08.11.2020, 19:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31857 | Рейтинг: -715,9
Очень Опытный

военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, прослужившим не менее ТРЕХ месяцев (для ВОЕННОСЛУЖАЩИХ) и не менее ШЕСТИ месяцев (для ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА) в управлении военных округов, органах местного военного управления, в запасных и учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях и курсах,
...............................
"В 17 лет поступил в военно-авиационную школу пилотов в городе Чкалове"
Родился 7 ноября 1927 г. То есть 17 лет ему исполнилось 7 ноября 1944 года.
Если бы поступил в летную школу пилотов 1 декабря 1944 года, то к 9 мая 1945 года не успел бы отучиться шести месяцев, положенных для получения медали. Военнослужащим до поступления в летную школу не был, т. к. до того работал учителем.
"С 1945 по 1947 годы служил на действительной военной службе в рядах РККА". Не мог одновременно учиться в школе и служить в армии. То есть служил, но после окончания ВОВ.

И еще из другого сайта - "В ряды защитников Родины он встал в 1945 году 18-летним юношей. Война заканчивалась, поэтому военная биография уроженца Федоровского района РБ составляет всего лишь несколько строк" - не сходится.

Никак не сходится. Скорее, получил медаль за подвиги на идеологическом фронте и партийные заслуги.



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com